Новгоро́дская земля́

Новгоро́дская земля́ — одно из крупнейших исторических терри­ториально-­государственных образований Руси, охватывавшее ее север и северо-­запад, центром которого был Новгород . Исторически на ее территории были расселены ильменские словене , кривичи , финно-­угорские племена, через нее проходили пути скандинавских торговцев и дружинников. Согласно Повести временных лет, во 2‑й половине IX в. конфликтующие племена приглашают в качестве правителя скандинава Рюрика . После того как потомки Рюрика избрали Киев своей столицей, в Новгороде традиционно правил старший сын киевского князя. В 1136 жители Н. з. — новгородцы, псковичи и ладожане — предъявили князю Всеволоду Мстиславичу ряд претензий и прогнали его, после чего стали приглашать князей из разных ветвей Рюриковичей , что породило конкуренцию и затяжные конфликты как среди представителей правящей династии, так и среди знатных новгородских семей. В историографии этот момент часто называется началом «Новгородской республики», под которой подразумевается свобода новгородцев в выборе князя и проведение жителями Новгорода и пригородов — Пскова и Ладоги собственной внешней и внутренней политики. При отсутствии князя в Н. з. нарушались экономические связи, что вынуждало новгородцев к уступкам по отношению к Рюриковичам и выбору нового правителя из их числа. Основой и символом политической жизни Н. з. стало новгородское вече — представительное собрание аристократических семей, постоянно конкурировавших между собой, и других слоев населения (в том числе «житьих», «черных» людей).

Территория Н. з. сформировалась в период Средневековья. В нее входили города: Новгород, Псков, Ладога, Руса (ныне — Старая Русса), Торжок (исторический Новый Торг) и «волости»: Ржевская (Пусторжевская), Бежецкая, Водская, Обонежская, Лужская (по р. Луге), Лопская, Волховская, Яжелбицкая. Они составляли основу Новгородской метрополии. О вхождении «волостей» в Н. з. можно судить по «Уставу Ярослава о мостех» 1260‑х, представляющему собой разверстку финансов для строительства моста через Волхов (однако он не фиксировал устройство Н. з., а лишь перечислял территории, с которых шли суммы на конкретную опору (городню) моста). Ряд земель платили Новгороду дани. Самые ранние свидетельства даннических отношений с Заволочьем — деревянные цилиндры (бирки) с топонимами Заволочья, датируются XI в. В XIII в. Новгород собирает дани с обширных территорий, причем некоторыми землями на севере (Колопермь, Тре) и северо-­востоке (Вологда, Бежецкий Верх, Торжок, Волок Ламский) он владеет совместно с князь­ями Северо-­Востока Руси, на западе — с великими князьями литовскими (Чернокунство), на северо-­западном пограничье собирает дани совместно с Швецией и Норвегией (современные Карелия, Мурманская область).

В период XII–XIII вв. в Новгороде попеременно правили представители линии Мстиславичей , Ольговичей, суздальские князья (младшая линия Мономашичей ). Длительный конфликт Н. з. с Суздалем периодически обострялся, что стало причиной битвы у Жданой горы 1135 и осады суздальским вой­ском Новгорода в 1170. С конца 1220‑х в Новгороде устанавливается правление суздальских князей.

Процветание Н. з. обеспечивалось торговлей с ганзейскими городами, сбором пушной дани с северных и северо-­восточных территорий, городским ремеслом. С конца XII в. торговля с Готландом — важным торговым центром Балтики, а также с немецкими городами, прежде всего — Любеком, получает оформление в виде Договора Новгорода с Готским берегом и немецкими городами 1191–1192. В Новгороде существовали Готский и Немецкий дворы, а также церковь Св. Олафа.

Особое положение в Н. з. занимал Псков , интересы которого были близки Новгороду, но в его политике большее значение имели связи с Ригой и Ливонским орденом, этот город в меньшей степени зависел от Владимирского княжества . В конце 1220‑х Псков становится практически независимым от Новгорода, что окончательно утверждается при князе Довмонте , однако остается ближайшим новгородским партнером.

После падения независимости Новгорода в 1478 Н. з. была присоединена к Великому княжеству Московскому и разделена на пятины: Водскую, Обонежскую, Бежецкую, Деревскую, Шелонскую.

Лит .: Янин В. Л. Я послал тебе бересту... 3‑е изд. доп. М., 1998; Гиппиус А. А. К изучению княжеских уставов Великого Новгорода: «Устав князя Ярослава о мостех» // Славяноведение. № 4. 2005. С. 9–24; М. Носов Е. Н. Новгородская земля: Северное Приильменье и Поволховье // Русь в IX–X вв. 2012. С. 92–120; Фролов. А. А. Административная система центральный районов Новгородской земли в X — начале XVII века в контексте истории территориальных юрисдикций // Историческая география. М., 2012. Т. 1. С. 110–154; Фролов А. А. Устав князя Ярослава «о мостех» об административном устройстве Новгородской земли середины XIII века // Староладожский сборник. Вып. 10. СПб., 2013. С. 266–274. М. Л. Лавренченко.