НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ - новейшая история, современная история, период всемирной истории, следующий за Новым временем.
Существуют различные мнения по вопросу о нижней хронологической границе Новейшего времени.
Некоторые исследователи предлагают принять за начало Новейшего времени рубеж XIX-XX веков. Другие склоняются к мнению, что отсчёт следует вести от заключительного периода Первой мировой войны, поскольку события этих лет (Октябрьская революция 1917 года в России, Ноябрьская революция 1918 года в Германии, распад Османской империи, Австро-Венгрии и др.) оказали значительное влияние на дальнейший ход всемирной истории.
В рамках Новейшего времени выделяют 2 периода: первый - с 1917/1918 года по 1945 год (завершение Второй мировой войны) и второй - с 1945 года.