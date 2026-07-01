НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ - но­вей­шая ис­то­рия, со­вре­мен­ная ис­то­рия, пе­ри­од все­мир­ной ис­то­рии, сле­дую­щий за Но­вым вре­ме­нем.

Су­ще­ст­ву­ют различные мне­ния по во­про­су о ниж­ней хро­но­ло­гической гра­ни­це Новейшего времени.

Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли пред­ла­га­ют при­нять за на­ча­ло Новейшего времени ру­беж XIX-XX веков. Дру­гие скло­ня­ют­ся к мне­нию, что от­счёт сле­ду­ет вес­ти от за­клю­чительного пе­рио­да Первой ми­ро­вой вой­ны , по­сколь­ку со­бы­тия этих лет (Ок­тя­брь­ская ре­во­лю­ция 1917 года в Рос­сии, Но­ябрь­ская ре­во­лю­ция 1918 года в Гер­ма­нии, рас­пад Ос­ман­ской им­пе­рии , Ав­ст­ро-Венг­рии и др.) ока­за­ли зна­чительное влия­ние на даль­ней­ший ход все­мир­ной ис­то­рии.

В рам­ках Новейшего времени вы­де­ля­ют 2 пе­рио­да: первый - с 1917/1918 года по 1945 год (за­вер­ше­ние Второй ми­ро­вой вой­ны ) и второй - с 1945 года.

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