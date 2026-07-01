НОВЕРР ЖАН ЖОРЖ
НОВЕРР ЖАН ЖОРЖ - французский танцовщик и балетмейстер.
Реформатор и теоретик хореографического искусства.
Учился у Ж.Д. Дюпре и Л. Дюпре. В 1740-х годах в парижском театре «Опера-Комик», в придворной опере в Берлине, в Марселе. С 1750 году в Лионе (в 1751-1752 годы возглавлял балетную труппу как балетмейстер). В 1754 году в «Опера-Комик» поставил свой первый известный балет «Китайский праздник». В этом и в последующих поставленных там же балетах («Источник юности», 1754 год; «Фламандские увеселения», 1755 год) придерживался принципа живописности, беря за образец станковые картины, гобелены, изделия из фарфора. В 1755 и 1756-1757 годы гастролировал в Лондоне по приглашению Д. Гаррика.
Знакомством со знаменитым актёром Ж.Ж. Новерра объяснял перелом в своих эстетических взглядах - отказ от изобразительности во имя действенности хореографии. В 1757 году поставил в Лионе балет «Ревность, или Празднества в серале» (музыка предположительно Ф. Гарнье), в котором отчётливо проступили действенные мотивы, наметились драматич. характеры.
В книге «Письма о танце и балетах» (1760 год) Ж.Ж. Новерр изложил свои взгляды на балет как самостоят. спектакль с крепкой сюжетной интригой, логично и последовательно развитым действием, с героями - выразителями сильных страстей. Признавал за балетом право нарушать классицистские единства места, времени и действия в интересах главного - логики развития сюжета, подчинённой законам музыки. Н. упорядочил и развил структурные формы академического балетного танца - сольного и ансамблевого. Начал осуществлять свою реформу в Штутгарте; в 1762 году на сцене придворного театра поставил балет «Адмет и Альцеста» Ж.Ж. Родольфа и Ф. Деллера, а также «Ринальдо и Армида», «Психея и Амур», «Смерть Геркулеса» (все на музыку Родольфа).
В 1763 году создал один из своих прославленных балетов - «Медея и Язон» Родольфа.
Эти и др. балеты Ж.Ж. Новерра шли между актами опер, обычно по три балета в одном спектакле и, следовательно, были коротки. Вместе с тем каждый, отвечая по смыслу тому или иному акту оперы, являл собой развёрнутое и законченное целое, часто поделённое на несколько эпизодов - актов. Содержание определялось преимущественно кругом мифологических тем, от анакреонтич. басенок в галантном духе до героич. и трагич. историй, часто заимствованных из репертуара современной драмы и оперы. Ж.Ж. Новерр обращался также к романам, сказкам, восточной экзотике.
В 1767 году заключил контракт с оперным театром Вены, где сотрудничал с К.В. Глюком (балеты в операх «Парис и Елена» и «Орфей и Эвридика»). В конце 1760-х - середине 1770-х годов поставил балеты на музыку Й. Старцера («Дон Кихот», «Роджер и Брадаманта», «Пять султанш», «Адель де Понтье», «Оставленная Дидона», «Горации и Куриации» и мн. др.), на музыку Ф. Аспельмайра («Ацис и Галатея», «Отмщённый Агамемнон», «Ифигения в Тавриде», «Апеллес и Кампаспа») и др.
В эпоху нарождавшейся эстетики сентиментализма Ж.Ж. Новерру были близки идеи Ж. Ж. Руссо: поэтизация естествевных чувств и отношений, возвращение человека к природе и т. д. Руссоистские мотивы отозвались в балете «Белтон и Элиза», поставленном в Милане (1775 год). Значительно повлияли на практику Ж.Ж. Новерр итальянская опера-буффа и французская комическая опера. Пользуясь сценариями комической оперы, он вывел на балетную сцену образы людей из народа, а жанровые особенности её музыки отразились на хореографии. Пантомимное действие балетных комедий, устремляясь к счастливой развязке, заканчивалось праздником - танцевальным дивертисментом. Примером может служить балет «Добродетельная избранница в Саланси» на музыку де Байю (1775 год, Милан), сочинённый через год после появления одноименной оперы А.Э.М. Гретри.
В 1776-1780 годы Ж.Ж. Новерр занимал пост главного балетмейстера Парижской оперы, где возобновил несколько своих балетов, а также создал новые: комедии «Безделушки» и «Аннета и Любен» (обе 1778 год). Наибольшим успехом пользовались балеты Ж.Ж. Новеррав операх Глюка «Армида» (1777 год), «Ифигения в Тавриде», «Эхо и Нарцисс» (обе 1779 года). В 1778 году он сочинил «Китайский балет» для оперы Ж.Ж. Новарра Пиччинни «Роланд». В январе 1780 года возобновил балет «Медея и Язон». С 1781 года периодически работал в Лондоне, гл. обр. возобновлял свои старые балеты. Из новых выделялся балет «Ифигения в Авлиде» на музыку Э. Миллера (1793 год), сочинённый, вероятно, под воздействием одноименной оперы Глюка. Последний балет Ж.Ж. Новарра «Шалости любви» на музыку Миллера был показан в Лондонском королевском театре (1794 год).
Метод Ж.Ж. Новарра-хореографа развили Ж. Доберваль, Ш. Дидло, С. Вигано. Гланый творческий критерий - взаимосвязь и взаимодействие слагаемых балетного спектакля. Ж.Ж. Новарра открыл доступ в балет серьёзному драматическому содержанию и установил более гибкие, сравнительно с предшественниками, законы сценического действия. В его балетах пантомима выросла в пластическому кантилену движений, позировок и групп. Действенный танец возникал как кульминация страстей. Ж.Ж. Новарра упорядочил жанры танца и спектакля в целом. Он добавил к существовавшим малым формам развёрнутую форму многоактного балета. Ценность теоретических работ Ж.Ж. Новарра в том, что он внёс в частную область балетной эстетики достижения эстетической мысли своего времени, завоевав в истории репутацию отца современного балета.
Сочинения:
Письма о танце. 2-е изд. СПб. и др., 2007.