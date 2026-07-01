НОВЕРР ЖАН ЖОРЖ

НОВЕРР ЖАН ЖОРЖ - французский тан­цов­щик и ба­лет­мей­стер.

Ре­фор­ма­тор и тео­ре­тик хо­рео­гра­фического искусства.

Учил­ся у Ж.Д. Дю­пре и Л. Дю­пре. В 1740-х годах в па­риж­ском те­ат­ре «Опе­ра-Ко­мик», в при­двор­ной опе­ре в Бер­ли­не, в Мар­се­ле . С 1750 году в Лио­не (в 1751-1752 годы воз­глав­лял ба­лет­ную труп­пу как ба­лет­мей­стер). В 1754 году в «Опе­ра-Ко­мик» по­ста­вил свой пер­вый из­вест­ный ба­лет «Ки­тай­ский празд­ник». В этом и в по­сле­дую­щих по­став­лен­ных там же ба­ле­тах («Ис­точ­ник юно­сти», 1754 год; «Фла­манд­ские уве­се­ле­ния», 1755 год) при­дер­жи­вал­ся прин­ци­па жи­во­пис­но­сти, бе­ря за об­ра­зец стан­ко­вые кар­ти­ны, го­бе­ле­ны, из­де­лия из фар­фо­ра. В 1755 и 1756-1757 годы га­ст­ро­ли­ро­вал в Лон­до­не по при­гла­ше­нию Д. Гар­ри­ка.

Зна­ком­ст­вом со зна­ме­ни­тым ак­тё­ром Ж.Ж. Новерра объ­яс­нял пе­ре­лом в сво­их эс­те­тических взгля­дах - от­каз от изо­бра­зи­тель­но­сти во имя дей­ст­вен­но­сти хо­рео­гра­фии. В 1757 году по­ста­вил в Лио­не ба­лет «Рев­ность, или Празд­не­ст­ва в се­ра­ле» (му­зы­ка пред­по­ло­жи­тель­но Ф. Гар­нье), в ко­то­ром от­чёт­ли­во про­сту­пи­ли дей­ст­вен­ные мо­ти­вы, на­ме­ти­лись дра­ма­тич. ха­рак­те­ры.

В книге «Пись­ма о тан­це и ба­ле­тах» (1760 год) Ж.Ж. Новерр из­ло­жил свои взгля­ды на ба­лет как са­мо­сто­ят. спек­такль с креп­кой сю­жет­ной ин­три­гой, ло­гич­но и по­сле­до­ва­тель­но раз­ви­тым дей­ст­ви­ем, с ге­роя­ми - вы­ра­зи­те­ля­ми силь­ных стра­стей. При­зна­вал за ба­ле­том пра­во на­ру­шать клас­си­ци­ст­ские един­ст­ва мес­та, вре­ме­ни и дей­ст­вия в ин­те­ре­сах глав­но­го - ло­ги­ки раз­ви­тия сю­же­та, под­чи­нён­ной за­ко­нам му­зы­ки. Н. упо­ря­до­чил и раз­вил струк­тур­ные фор­мы ака­де­мического ба­лет­но­го тан­ца - соль­но­го и ан­самб­ле­во­го. На­чал осу­ще­ст­в­лять свою ре­фор­му в Штут­гар­те; в 1762 году на сце­не при­двор­но­го те­ат­ра по­ста­вил ба­лет «Ад­мет и Аль­це­ста» Ж.Ж. Ро­доль­фа и Ф. Дел­ле­ра, а так­же «Ри­наль­до и Ар­ми­да», «Пси­хея и Амур», «Смерть Гер­ку­ле­са» (все на му­зы­ку Ро­доль­фа).

В 1763 году соз­дал один из сво­их про­слав­лен­ных ба­ле­тов - «Ме­дея и Язон» Ро­доль­фа.

Эти и др. ба­ле­ты Ж.Ж. Новерра шли ме­ж­ду ак­та­ми опер, обыч­но по три ба­ле­та в од­ном спек­так­ле и, сле­до­ва­тель­но, бы­ли ко­рот­ки. Вме­сте с тем ка­ж­дый, от­ве­чая по смыс­лу то­му или ино­му ак­ту опе­ры, яв­лял со­бой раз­вёр­ну­тое и за­кон­чен­ное це­лое, час­то по­де­лён­ное на несколько эпи­зо­дов - ак­тов. Со­дер­жа­ние оп­ре­де­ля­лось пре­имущественно кру­гом ми­фо­ло­гических тем, от анак­ре­он­тич. ба­се­нок в га­лант­ном ду­хе до ге­ро­ич. и тра­гич. ис­то­рий, час­то за­им­ст­во­ван­ных из ре­пер­туа­ра современной дра­мы и опе­ры. Ж.Ж. Новерр об­ра­щал­ся так­же к ро­ма­нам, сказ­кам, восточной эк­зо­ти­ке.

В 1767 году за­клю­чил кон­тракт с опер­ным те­ат­ром Ве­ны, где со­труд­ни­чал с К.В. Глю­ком (ба­ле­ты в опе­рах «Па­рис и Еле­на» и «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка»). В конце 1760-х - середине 1770-х годов по­ста­вил ба­ле­ты на му­зы­ку Й. Стар­це­ра («Дон Ки­хот», «Род­жер и Бра­да­ман­та», «Пять сул­танш», «Адель де Пон­тье», «Ос­тав­лен­ная Ди­до­на», «Го­ра­ции и Ку­риа­ции» и мн. др.), на му­зы­ку Ф. Ас­пель­май­ра («Ацис и Га­ла­тея», «От­мщён­ный Ага­мем­нон», «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де», «Апел­лес и Кам­пас­па») и др.

В эпо­ху на­ро­ж­дав­шей­ся эс­те­ти­ки сен­ти­мен­та­лиз­ма Ж.Ж. Новерру бы­ли близ­ки идеи Ж. Ж. Рус­со: по­эти­за­ция ес­тествевных чувств и от­но­ше­ний, воз­вра­ще­ние че­ло­ве­ка к при­ро­де и т. д. Рус­сои­ст­ские мо­ти­вы ото­зва­лись в ба­ле­те «Бел­тон и Эли­за», по­став­лен­ном в Ми­ла­не (1775 год). Зна­чи­тель­но по­влия­ли на прак­ти­ку Ж.Ж. Новерр итальянская опе­ра-буф­фа и французская ко­мическая опе­ра. Поль­зу­ясь сце­на­рия­ми ко­мической опе­ры, он вы­вел на ба­лет­ную сце­ну об­ра­зы лю­дей из на­ро­да, а жан­ро­вые осо­бен­но­сти её му­зы­ки от­ра­зи­лись на хо­рео­гра­фии. Пан­то­мим­ное дей­ст­вие ба­лет­ных ко­ме­дий, уст­рем­ля­ясь к сча­ст­ли­вой раз­вяз­ке, за­кан­чи­ва­лось празд­ни­ком - тан­це­валь­ным ди­вер­тис­мен­том. При­ме­ром мо­жет слу­жить ба­лет «Доб­ро­де­тель­ная из­бран­ни­ца в Са­лан­си» на му­зы­ку де Байю (1775 год, Ми­лан), со­чи­нён­ный че­рез год по­сле по­яв­ле­ния од­но­именной опе­ры А.Э.М. Грет­ри .

В 1776-1780 годы Ж.Ж. Новерр за­ни­мал пост главного ба­лет­мей­сте­ра Па­риж­ской опе­ры, где во­зоб­но­вил несколько сво­их ба­ле­тов, а так­же соз­дал но­вые: ко­ме­дии «Без­де­луш­ки» и «Ан­не­та и Лю­бен» (обе 1778 год). Наи­боль­шим ус­пе­хом поль­зо­ва­лись ба­ле­ты Ж.Ж. Новеррав опе­рах Глю­ка «Ар­ми­да» (1777 год), «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де», «Эхо и Нар­цисс» (обе 1779 года). В 1778 году он со­чи­нил «Ки­тай­ский ба­лет» для опе­ры Ж.Ж. Новарра Пич­чин­ни «Ро­ланд». В январе 1780 года во­зоб­но­вил ба­лет «Ме­дея и Язон». С 1781 года пе­рио­ди­че­ски ра­бо­тал в Лон­до­не, гл. обр. во­зоб­нов­лял свои ста­рые ба­ле­ты. Из но­вых вы­де­лял­ся ба­лет «Ифи­ге­ния в Ав­ли­де» на му­зы­ку Э. Мил­ле­ра (1793 год), со­чи­нён­ный, ве­ро­ят­но, под воз­дей­ст­ви­ем од­но­именной опе­ры Глю­ка. По­след­ний ба­лет Ж.Ж. Новарра «Ша­лости люб­ви» на му­зы­ку Мил­ле­ра был по­ка­зан в Лон­дон­ском ко­ро­лев­ском те­ат­ре (1794 год).

Ме­тод Ж.Ж. Новарра-хо­рео­гра­фа раз­ви­ли Ж. До­бер­валь, Ш. Дид­ло, С. Ви­га­но. Гланый творческий кри­те­рий - взаи­мо­связь и взаи­мо­дей­ствие сла­гае­мых ба­лет­но­го спек­так­ля. Ж.Ж. Новарра от­крыл дос­туп в ба­лет серь­ёз­но­му дра­ма­тическому со­дер­жа­нию и ус­та­но­вил бо­лее гиб­кие, срав­ни­тель­но с пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми, за­ко­ны сце­нического дей­ст­вия. В его ба­ле­тах пан­то­ми­ма вы­рос­ла в пла­стическому кан­ти­ле­ну дви­же­ний, по­зи­ро­вок и групп. Дей­ст­вен­ный та­нец воз­ни­кал как куль­ми­на­ция стра­стей. Ж.Ж. Новарра упо­ря­до­чил жан­ры тан­ца и спек­так­ля в це­лом. Он до­ба­вил к су­ще­ст­во­вав­шим ма­лым фор­мам раз­вёр­ну­тую фор­му мно­го­акт­но­го ба­ле­та. Цен­ность тео­ре­тических ра­бот Ж.Ж. Новарра в том, что он внёс в ча­ст­ную об­ласть ба­лет­ной эс­те­ти­ки дос­ти­же­ния эс­те­тической мыс­ли сво­его вре­ме­ни, за­вое­вав в ис­то­рии ре­пу­та­цию от­ца современного ба­ле­та.

Сочинения:

Пись­ма о тан­це. 2-е изд. СПб. и др., 2007.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)