НОВЕЛЛЫ
НОВЕЛЛЫ (лат. novellae constitutiones, греч. νεαραί - новые законы) - в византийском праве название императорских конституций, издававшихся императором Юстинианом I и следовавшими за ним императорами в пополнение и замену постановлений, содержавшихся в Кодексе Юстиниана.
Считаются дополнительной, четвёртой частью Corpus juris civilis.
В отличие от Институций, Дигест и Кодекса, новеллы не составляли особого свода законов; они представляли собой «новые конституции», опубликованные после издания трёх предшествующих сборников права, а сам термин «новелла» употреблялся в значении «нового закона» (иногда в этом же смысле употребляется и в современном праве).
Большинство из 158 новелл относится к 535-542 годам и написано по-гречески, за исключением тех, которые предназначались для латинской провинций; некоторые написаны на обоих языках.
Hовеллы стали последним образцом греко-римского монархического законодательства, имевшего явные реформаторские замыслы. Преобразованиям подверглись некоторые из областей права, особенно публичное и церковное. В области частного права были реформированы гл. обр. семейное и наследственное право.
Внешняя форма законов имела трёхчастную структуру: изложение поводов для издания, основное содержание, постановление о порядке вступления акта в законную силу. Полное собрание новелл сделано при императоре Тиберии в 578-582 годы. Цитируются новеллы по числу, главе и параграфу (напр., Nov. 118, cap. 3, § 1).