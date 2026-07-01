НОВЕЛЛЫ

НОВЕЛЛЫ (лат. novellae constitutiones, греч. νεαραί - но­вые за­ко­ны) - в ви­зан­тий­ском пра­ве на­зва­ние им­пе­ра­тор­ских кон­сти­ту­ций, из­да­вав­ших­ся императором Юс­ти­ниа­ном I и сле­до­вав­ши­ми за ним им­пе­ра­то­ра­ми в по­пол­не­ние и за­ме­ну по­ста­нов­ле­ний, со­дер­жав­ших­ся в Ко­дек­се Юс­ти­ниа­на.

Счи­та­ют­ся до­пол­ни­тель­ной, чет­вёр­той ча­стью Corpus juris civilis.

В от­ли­чие от Ин­сти­ту­ций, Ди­гест и Ко­дек­са, новеллы не со­став­ля­ли осо­бо­го сво­да за­ко­нов; они пред­став­ля­ли со­бой «но­вые кон­сти­ту­ции», опуб­ли­ко­ван­ные по­сле из­да­ния трёх пред­ше­ст­вую­щих сбор­ни­ков пра­ва, а сам тер­мин «но­вел­ла» упот­реб­лял­ся в зна­че­нии «но­во­го за­ко­на» (иног­да в этом же смыс­ле упо­треб­ля­ет­ся и в современном пра­ве).

Боль­шин­ст­во из 158 новелл от­но­сит­ся к 535-542 годам и на­пи­са­но по-гре­че­ски, за ис­клю­че­ни­ем тех, ко­то­рые пред­на­зна­ча­лись для латинской про­вин­ций; не­ко­то­рые на­пи­са­ны на обо­их язы­ках.

Hовеллы ста­ли пос­лед­ним об­раз­цом гре­ко-римского мо­нар­хического за­ко­но­да­тель­ст­ва, имев­ше­го яв­ные ре­фор­ма­тор­ские за­мыс­лы. Пре­об­ра­зо­ва­ни­ям под­верг­лись не­ко­то­рые из об­ла­стей пра­ва, осо­бен­но пуб­лич­ное и цер­ков­ное. В об­ла­сти част­но­го пра­ва бы­ли ре­фор­ми­ро­ва­ны гл. обр. се­мей­ное и нас­лед­ст­вен­ное пра­во.

Внеш­няя фор­ма за­ко­нов име­ла трёх­част­ную струк­ту­ру: из­ло­же­ние по­во­дов для из­да­ния, основное со­дер­жа­ние, по­ста­нов­ле­ние о по­ряд­ке вступ­ле­ния ак­та в за­кон­ную си­лу. Пол­ное со­б­ра­ние новелл сде­ла­но при императоре Ти­бе­рии в 578-582 годы. Ци­ти­ру­ют­ся новеллы по чис­лу, гла­ве и па­ра­гра­фу (напр., Nov. 118, cap. 3, § 1).

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