НОВЕЛЛИНО

НОВЕЛЛИНО («Il Novellino») - ано­ним­ный сбор­ник ко­рот­ких рас­ска­зов, соз­дан­ный в Ита­лии около 1280-1290 годов, пер­вый об­ра­зец ев­ропейской но­вел­ли­сти­ки.

В первом из­да­нии, под­го­тов­лен­ном К. Гвал­те­руц­ци (Бо­ло­нья, 1525 год), но­сил за­гла­вие «Сто ста­рых но­велл» («Le Ciento novelle antiche»); в 1572 году по ре­ли­ги­оз­но-этическими со­об­ра­же­ни­ям 17 но­велл бы­ли за­ме­не­ны 18 рас­ска­за­ми из других ис­точ­ни­ков.

Текст пер­во­из­да­ния вос­ста­нов­лен в 1825 году; название «новеллино» по­лу­чил в из­да­нии 1836 года.

В сю­жет­ном от­но­ше­нии «новеллино» име­ет су­гу­бо книж­ное про­ис­хо­ж­де­ние, ос­но­вы­ва­ясь на арабских ис­точ­ни­ках, жи­ти­ях свя­тых, хро­ни­ках, ры­цар­ских ро­ма­нах, бас­нях, ан­тич­ной ис­то­рио­гра­фии (Ва­ле­рий Мак­сим). Боль­шое чис­ло со­хра­нив­ших­ся ру­ко­пи­сей XIV-XV веков сви­де­тель­ст­ву­ет о по­пу­ляр­но­сти «новеллино»; не­ко­то­рые его сю­же­ты бы­ли ис­поль­зо­ва­ны Дж. Бок­кач­чо, Ма­зуч­чо и др.

В от­ли­чие от бли­жай­ших пред­ше­ст­вен­ни­ков - сбор­ни­ков средне-вековых «при­ме­ров» (эк­зем­п­лум), - в «новеллино» за­ни­ма­тель­ность по­ве­ст­во­ва­ния пре­ва­ли­ру­ет над ди­дак­ти­кой. Об­рам­ле­ние в «новеллине» от­сут­ст­ву­ет; рас­ска­зы пред­ва­ря­ют­ся про­ло­гом, ав­тор ко­то­ро­го ви­дит свою за­да­чу в том, что­бы пред­ло­жить чи­та­те­лю об­раз­цы дос­той­но­го по­ве­де­ния, в т. ч. и ре­че­во­го.

Осо­бое ме­сто сре­ди пред­став­лен­ных в «новеллине» кур­ту­аз­но-ры­цар­ских доб­ро­де­те­лей за­ни­ма­ет ост­ро­умие, что во мно­гом пред­вос­хи­ща­ет осо­бен­но­сти не толь­ко ре­нес­санс­ной но­вел­ли­сти­ки, но и иде­аль­ной ри­то­рич. мо­де­ли, кон­ст­руи­руе­мой в трак­та­тах П. Бем­бо, Б. Кас­тиль­о­не и др.

Издания:

Но­вел­ли­но. М., 1984; Il Novellino. Roma, 2001.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)