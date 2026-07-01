НОВЕЛЛИНО
НОВЕЛЛИНО («Il Novellino») - анонимный сборник коротких рассказов, созданный в Италии около 1280-1290 годов, первый образец европейской новеллистики.
В первом издании, подготовленном К. Гвалтеруцци (Болонья, 1525 год), носил заглавие «Сто старых новелл» («Le Ciento novelle antiche»); в 1572 году по религиозно-этическими соображениям 17 новелл были заменены 18 рассказами из других источников.
Текст первоиздания восстановлен в 1825 году; название «новеллино» получил в издании 1836 года.
В сюжетном отношении «новеллино» имеет сугубо книжное происхождение, основываясь на арабских источниках, житиях святых, хрониках, рыцарских романах, баснях, античной историографии (Валерий Максим). Большое число сохранившихся рукописей XIV-XV веков свидетельствует о популярности «новеллино»; некоторые его сюжеты были использованы Дж. Боккаччо, Мазуччо и др.
В отличие от ближайших предшественников - сборников средне-вековых «примеров» (экземплум), - в «новеллино» занимательность повествования превалирует над дидактикой. Обрамление в «новеллине» отсутствует; рассказы предваряются прологом, автор которого видит свою задачу в том, чтобы предложить читателю образцы достойного поведения, в т. ч. и речевого.
Особое место среди представленных в «новеллине» куртуазно-рыцарских добродетелей занимает остроумие, что во многом предвосхищает особенности не только ренессансной новеллистики, но и идеальной риторич. модели, конструируемой в трактатах П. Бембо, Б. Кастильоне и др.
Издания:
Новеллино. М., 1984; Il Novellino. Roma, 2001.