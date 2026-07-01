НОВЕЧЕНТО
НОВЕЧЕНТО (итал. novecento - букв. девятьсот; также двадцатый век) - направление в итальянском изобразительном искусстве, архитектуре и литературе 1920-1930-х годов, стремившееся вернуться к ренессансной классике, восстановить преемственность традиции, прерванную авангардизмом начала XX века.
Сравнительно редко название «новеченто» используется для обозначения итальянского варианта стиля ар деко. В 1922 году художники А. Буччи, Л. Дудревилль, А. Фуни, Э. Малерба, П. Маруссиг, У. Оппи, М. Сирони объединились в группу «Семь художников 20 века» («Sette pittori del Novecento»; автор названия - Буччи; отсюда - наименование направления); координатором выступила художественный критик М. Сарфатти.
В 1923 году состоялась одноименная выставка в Милане, в 1924 году группа приняла участие в Венецианской биеннале. Название «новеченто» апеллировало к эпохам расцвета в итальянском искусстве (кватроченто, чинквеченто) и должно было обозначать рождение новой традиции.
Участники группы в начале творческого пути принадлежали к движению футуризма, но в послевоенные годы обратились к поиску в области фигуративности и неоклассического языка. Их объединяло сходство художественного языка, развивавшегося не без влияния метафизической живописи и идей, разрабатываемых в те годы Дж. Де Кирико, А. Савинио и К. Каррá в журнале «Valori plastici», что отвечало общеевроп. тенденции «возврата к порядку» («retour а̀ l’ordre»). Своё искусство они описывали в терминах «современности», «конструктивности», «возврата к истинным традициям итальянского искусства», в качестве которых представлялись эпохи античности и Возрождения (в особенности Раннее Возрождение в Италии). Группа распалась в 1924 году, но разрабатываемая ими поэтика была близка многим итальянским художникам тех лет, что позволило Сарфатти в 1926 году организовать выставку «Novecento Italiano» в Милане. В ней участвовало свыше 100 художников, представителей разл. поколений и тенденций, в своём творчестве в той или иной степени обращавшихся к техникам, темам, мотивам традиц. итал. иск-ва разных эпох (от этрусков до романтизма); среди них (помимо «Семи художников 20 века») - живописцы К. Каррa, Дж. Моранди, М. Кампильи, Ф. Казорати, Дж. Северини, Ф.Де Пизис, скульпторы М. Россо, А. Мартини, А. Вильдт, арх. Дж. Дзанини; отдельно была представлена секция футуризма (Дж. Балла, Э. Прамполини и др.). На открытии выставки произнёс речь Б. Муссолини (на художественные взгляды которого Сарфатти оказывала сильное влияние), выдвинув идею «государственного иск-ва», подразумевающую, что государство не отдаёт предпочтение ни одной отдельной тенденции. Однако с названием «новеченто» стало ассоциироваться именно искусство, отвечающее линии гос. политики (см. Фашистское искусство). Затем прошли выставки новеченто за рубежом (в городах Голландии, Франции, Швейцарии, в Буэнос-Айресе), также 2-я выставка «новеченто» в Милане.
В творчестве многих художников новеченто особое место занимает монументальное искусство. В 1933 году М. Сирони, М. Кампильи, К. Карра и А. Фуни издают «Манифест монументальной живописи» («Manifesto della pittura murale»), в котором называют её наиболее аутентичным выражением «фашистского стиля», выдвигая программу стиля «одновременно античного и нового», основанного на строгости и стройной композиции, первым результатом чего являются фрески Де Кирико, Фуни, Кампильи, и мозаики Северини для 5-й Триеннале декоративных искусств в Милане (1933 год). Художники новеченто сотрудничали с архитекторами в частных и государственных заказах (напр., Сирони в проекте Палаццо Литторио группы Дж. Терраньи, 1934 год; Фуни в росписи храма Кристо-Ре М. Пьячентини, 1934 год; Карра, Сирони и А. Мартини в оформлении комплекса Римского университета, 1935 год, и др.). С начала 1930-х годов новеченто постепенно теряет своё влияние, во многом ввиду организованной структуры официального искусства - выставок художественых профсоюзов и римской Квадриеннале (основана в 1931 году). «Архитектурным новеченто» в 1920-е годы называли миланских архитекторов, представлявших альтернативу эклектизму и стилю либерти, разрабатывающих в своём творчестве идею упрощённой классики: Дж. Понти, Э. Ланчиа, Дж. Муцио, Дж.Де Финетти, Дж. Дзанини. Так же называют иногда архитекторов монументально-эклектичские направления 1920-1930-х годах (М. Пьячентини, П. Порталупи и др.).
Новеченто в искусстве и архитектуре было тесным образом связано с литературным новеченто - направлением, существовавшим вокруг журнала «900», издававшимся в 1926-1929 годы М. Бонтемпелли и (на начальной стадии) К. Малапарте. Журнал выходил на французском языке и привлекал к сотрудничеству приверженцев европейского литературного и художественного авангардизма и магического реализма (писатели П. Мак-Орлан, Ф. Супо, Г. Кайзер, М. Жакоб, Б. Сандрар, Р. Гомес де ла Серна; художники М. Сирони, К. Карра, А. Мартини). Хотя в целом журнал «900» стремился дистанцироваться от политики, некоторые публикации отличались профашистской и просоветской направленностью (не случайно сотрудничество с журналом И.Г. Эренбурга). Бонтемпелли был посетителем салона М. Сарфатти и во многом разделял с ней взгляды на искусство.