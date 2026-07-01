НОВЕЧЕНТО

НОВЕЧЕНТО (итал. novecento - букв. де­вять­сот; так­же два­дца­тый век) - на­прав­ле­ние в итальянском изо­бра­зительном искусстве, ар­хи­тек­ту­ре и литературе 1920-1930-х годов, стре­мив­ше­еся вер­нуть­ся к ре­нес­санс­ной клас­си­ке, вос­ста­но­вить пре­ем­ст­вен­ность тра­ди­ции, пре­рван­ную аван­гар­диз­мом начала XX века.

Срав­ни­тель­но ред­ко название «новеченто» ис­поль­зу­ет­ся для обо­зна­че­ния итальянского ва­ри­ан­та сти­ля ар де­ко. В 1922 году ху­дож­ни­ки А. Буч­чи, Л. Дуд­ре­вилль, А. Фу­ни, Э. Ма­лер­ба, П. Ма­рус­сиг, У. Оп­пи, М. Си­ро­ни объ­е­ди­ни­лись в груп­пу «Семь ху­дож­ни­ков 20 ве­ка» («Sette pittori del Novecen­to»; ав­тор на­зва­ния - Буч­чи; от­сю­да - наи­ме­но­ва­ние на­прав­ле­ния); ко­ор­ди­на­то­ром вы­сту­пи­ла ху­дожественный кри­тик М. Сар­фат­ти.

В 1923 году со­стоя­лась од­но­именная вы­став­ка в Ми­ла­не , в 1924 году груп­па при­ня­ла уча­стие в Ве­не­ци­ан­ской би­ен­на­ле. Название «новеченто» апел­ли­ро­ва­ло к эпо­хам рас­цве­та в итальянском искусстве (кват­ро­чен­то, чин­кве­чен­то) и долж­но бы­ло обо­зна­чать ро­ж­де­ние но­вой тра­ди­ции.

Уча­ст­ни­ки груп­пы в на­ча­ле творческого пу­ти при­над­ле­жа­ли к дви­же­нию фу­ту­риз­ма, но в по­сле­во­ен­ные го­ды об­ра­ти­лись к по­ис­ку в об­лас­ти фи­гу­ра­тив­но­сти и не­оклас­сического язы­ка. Их объ­е­ди­ня­ло сход­ст­во ху­дожественного язы­ка, раз­ви­вав­ше­го­ся не без влия­ния ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си и идей, раз­ра­ба­ты­вае­мых в те го­ды Дж. Де Ки­ри­ко, А. Са­ви­нио и К. Каррá в журнале «Valori plastici», что от­ве­ча­ло об­ще­ев­роп. тен­ден­ции «воз­вра­та к по­ряд­ку» («retour а̀ l’ordre»). Своё искусство они опи­сы­ва­ли в тер­ми­нах «со­вре­мен­но­сти», «кон­ст­рук­тив­но­сти», «воз­вра­та к ис­тин­ным тра­ди­ци­ям итальянского искусства», в ка­че­ст­ве ко­то­рых пред­став­ля­лись эпо­хи ан­тич­но­сти и Воз­ро­ж­де­ния (в осо­бен­но­сти Ран­нее Воз­ро­ж­де­ние в Ита­лии). Груп­па рас­па­лась в 1924 году, но раз­ра­ба­ты­вае­мая ими по­эти­ка бы­ла близ­ка многим итальянским ху­дож­ни­кам тех лет, что по­зво­ли­ло Сар­фат­ти в 1926 году ор­га­ни­зо­вать вы­став­ку «Novecento Ita­liano» в Ми­ла­не. В ней уча­ст­во­ва­ло свыше 100 ху­дож­ни­ков, пред­ста­ви­те­лей разл. по­ко­ле­ний и тен­ден­ций, в сво­ём твор­че­ст­ве в той или иной сте­пе­ни об­ра­щав­ших­ся к тех­ни­кам, те­мам, мо­ти­вам тра­диц. итал. иск-ва раз­ных эпох (от эт­ру­сков до ро­ман­тиз­ма); сре­ди них (по­ми­мо «Се­ми ху­дож­ни­ков 20 ве­ка») - жи­во­пис­цы К. Каррa, Дж. Мо­ран­ди, М. Кам­пи­льи, Ф. Ка­зо­ра­ти, Дж. Се­ве­ри­ни, Ф.Де Пи­зис, скульп­то­ры М. Рос­со, А. Мар­ти­ни, А. Вильдт, арх. Дж. Дза­ни­ни; от­дель­но бы­ла пред­став­ле­на сек­ция фу­ту­риз­ма (Дж. Бал­ла, Э. Прам­по­ли­ни и др.). На от­кры­тии вы­став­ки про­из­нёс речь Б. Мус­со­ли­ни (на ху­дожественные взгля­ды ко­то­ро­го Сар­фат­ти ока­зы­ва­ла силь­ное влия­ние), вы­дви­нув идею «го­су­дар­ст­вен­но­го иск-ва», под­ра­зу­ме­ваю­щую, что государство не от­да­ёт пред­поч­те­ние ни од­ной отдельной тен­ден­ции. Од­на­ко с названием «новеченто» ста­ло ас­со­ции­ро­вать­ся имен­но искусство, от­ве­чаю­щее ли­нии гос. по­ли­ти­ки (см. Фа­ши­ст­ское ис­кус­ст­во). За­тем про­шли вы­став­ки новеченто за ру­бе­жом (в го­ро­дах Гол­лан­дии, Фран­ции, Швей­ца­рии, в Бу­энос-Ай­ре­се), так­же 2-я вы­став­ка «новеченто» в Ми­ла­не.

В твор­че­ст­ве многих ху­дож­ни­ков новеченто осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет мо­ну­мен­таль­ное искусство. В 1933 году М. Си­ро­ни, М. Кам­пильи, К. Кар­ра и А. Фу­ни из­да­ют «Ма­ни­фест мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си» («Ma­nifesto del­la pittura murale»), в ко­то­ром на­зы­ва­ют её наи­бо­лее ау­тен­тич­ным вы­ра­же­ни­ем «фа­ши­ст­ско­го сти­ля», вы­дви­гая про­грам­му сти­ля «од­но­вре­мен­но ан­тич­но­го и но­во­го», ос­но­ван­но­го на стро­го­сти и строй­ной ком­по­зи­ции, пер­вым ре­зуль­та­том че­го яв­ля­ют­ся фре­ски Де Ки­ри­ко, Фу­ни, Кам­пи­льи, и мо­заи­ки Се­ве­ри­ни для 5-й Три­ен­на­ле де­ко­ра­тив­ных ис­кусств в Ми­ла­не (1933 год). Ху­дож­ни­ки новеченто со­труд­ни­ча­ли с ар­хи­тек­то­ра­ми в ча­ст­ных и государственных за­ка­зах (напр., Си­ро­ни в про­ек­те Па­лац­цо Лит­то­рио груп­пы Дж. Тер­ра­ньи, 1934 год; Фу­ни в рос­пи­си хра­ма Кри­сто-Ре М. Пья­чен­ти­ни, 1934 год; Кар­ра, Си­ро­ни и А. Мар­ти­ни в оформ­ле­нии ком­плек­са Римского университета, 1935 год, и др.). С начала 1930-х годов новеченто по­сте­пен­но те­ря­ет своё влия­ние, во мно­гом вви­ду ор­га­ни­зо­ван­ной струк­ту­ры официального искусства - вы­ста­вок ху­дожественых проф­сою­зов и римской Квад­ри­ен­на­ле (ос­но­ва­на в 1931 году). «Ар­хи­тек­тур­ным новеченто» в 1920-е годы на­зы­ва­ли ми­лан­ских ар­хи­тек­то­ров, пред­став­ляв­ших аль­тер­на­ти­ву эк­лек­тиз­му и сти­лю ли­бер­ти, раз­ра­ба­ты­ваю­щих в сво­ём твор­че­ст­ве идею уп­ро­щён­ной клас­си­ки: Дж. Пон­ти, Э. Лан­чиа, Дж. Му­цио, Дж.Де Фи­нет­ти, Дж. Дза­ни­ни. Так же на­зы­ва­ют ино­гда ар­хи­тек­то­ров мо­ну­мен­таль­но-эк­лек­тичские на­прав­ле­ния 1920-1930-х годах (М. Пья­чен­ти­ни, П. Пор­та­лу­пи и др.).

Новеченто в искусстве и ар­хи­тек­ту­ре бы­ло тес­ным об­ра­зом свя­за­но с ли­те­ра­тур­ным новеченто - на­прав­ле­ни­ем, су­ще­ст­во­вав­шим во­круг журнала «900», из­да­вав­шим­ся в 1926-1929 годы М. Бон­тем­пел­ли и (на на­чаль­ной ста­дии) К. Ма­ла­пар­те . Жур­нал вы­хо­дил на французском языке и при­вле­кал к со­труд­ни­че­ст­ву при­вер­жен­цев ев­ропейского литературного и ху­дожественного аван­гар­диз­ма и ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма (пи­са­те­ли П. Мак-Ор­лан, Ф. Су­по, Г. Кай­зер, М. Жа­коб, Б. Сан­д­рар, Р. Го­мес де ла Сер­на; ху­дож­ни­ки М. Си­ро­ни, К. Кар­ра, А. Мар­ти­ни). Хо­тя в це­лом журнал «900» стре­мил­ся дис­тан­ци­ро­вать­ся от по­ли­ти­ки, не­ко­то­рые пуб­ли­ка­ции от­ли­ча­лись про­фа­ши­ст­ской и про­со­вет­ской на­прав­лен­но­стью (не слу­чай­но со­труд­ни­че­ст­во с жур­на­лом И.Г. Эрен­бур­га). Бон­тем­пел­ли был по­се­ти­те­лем са­ло­на М. Сар­фат­ти и во мно­гом раз­де­лял с ней взгля­ды на ис­кус­ст­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)