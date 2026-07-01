НОВАЯ ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА

НОВАЯ ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА (нем. «Neue Ostpolitik») - внеш­не­по­ли­ти­че­ский курс пра­ви­тельственного ка­би­не­тов ФРГ в от­но­ше­нии CCCР и других со­циа­ли­стических стран Ев­ро­пы во второй пловине 1960-х - 1980-х годов.

По­сле бер­лин­ско­го кри­зи­са 1961 года (см. Бер­лин­ские кри­зи­сы, Бер­лин­ская сте­на) и Ка­риб­ско­го кри­зи­са 1962 года в ус­ло­ви­ях на­ме­тив­шей­ся тен­ден­ции к ос­лаб­ле­нию во­енного про­ти­во­стоя­ния СССР и США кон­фрон­та­ци­он­ный курс в от­но­ше­нии восточно-ев­ропейских стран пра­ви­тель­ст­ва ФРГ, воз­глав­ляв­ше­го­ся с 1949 года Хри­сти­ан­ско- де­мо­кра­ти­че­ским сою­зом (ХДС), всё яв­ст­вен­нее об­на­ру­жи­вал свою бес­пер­спек­тив­ность.

В западно-германских по­ли­тичеких кру­гах на­рас­та­ло по­ни­ма­ние тщет­но­сти на­дежд на во­ен­но-си­ло­вое, с опо­рой на НАТО, ре­ше­ние во­про­са о вос­ста­нов­ле­нии еди­но­го германского государства в гра­ни­цах 1937 или 1938 года.

Идея пе­ре­строй­ки внеш­ней по­ли­ти­ки ФРГ к середине 1960-х годов по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ) во гла­ве с В. Бранд­том и Сво­бод­ной де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (СвДП), воз­глав­ляв­шей­ся с 1968 года В. Шее­лем. Не­об­хо­ди­мость от­ка­за от став­ки на во­енную си­лу в от­но­ше­ни­ях с восточными со­се­дя­ми по­лу­чи­ла тео­ре­тическое обос­но­ва­ние в ра­бо­тах вид­но­го дея­те­ля СДПГ Э. Ба­ра и ря­да др. по­ли­ти­ков, на­стоя­тель­но ре­ко­мен­до­вав­ших пе­рей­ти к стра­те­гии «из­ме­не­ние че­рез сбли­же­ние». В рам­ках этой стра­те­гии пред­по­ла­га­лось по­сред­ст­вом сни­же­ния во­енно-по­ли­тической на­пря­жён­но­сти и раз­ви­тия эко­но­мических, по­ли­тических, куль­тур­ных и про­чих кон­так­тов до­бить­ся «эро­зии» со­циа­лиз­ма в стра­нах Востной и Юго-Восточной Ев­ро­пы, ли­к­ви­да­ции Ор­га­ни­за­ции Вар­шав­ско­го до­го­во­ра (ОВД) и вос­со­еди­нения Гер­ма­нии пу­тём вклю­че­ния Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки (ГДР) в со­став ФРГ.

« Праж­ская вес­на » 1968 года, не­смот­ря на по­ра­же­ние оп­по­зиционных сил в ре­зуль­та­те вво­да в ЧССР войск стран - уча­ст­ниц ОВД, яр­ко про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ла воз­мож­ность транс­фор­ма­ции по­ли­тических сис­тем восточно-ев­ропейских стран, что в зна­чительной сте­пе­ни сти­му­ли­ро­ва­ло в ФРГ на­строе­ния в поль­зу пе­ре­хо­да к «Новой восточной политике».

При­шед­шее к вла­сти в ФРГ по ре­зуль­та­там вы­бо­ров в бун­дес­таг 1969 года коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во СДПГ - СвДП (канц­лер Брандт, ви­це-канц­лер и министр иностранных дел Ше­ель) офи­ци­аль­но дек­ла­ри­ро­ва­ло го­тов­ность пе­ре­смот­реть внеш­не­по­ли­тические ус­та­нов­ки вре­мён К. Аде­нау­эра, от­ка­зать­ся от пре­тен­зии на еди­но­лич­ное пред­ста­ви­тель­ст­во нем­цев на ме­ж­ду­народной аре­не, Халь­штей­на док­три­ны, при­знать ГДР как вто­рое немецкое государство и по­сле­во­ен­ные гра­ни­цы в Ев­ро­пе, при­сое­ди­нить­ся к До­го­во­ру о не­рас­про­стра­не­нии ядер­но­го ору­жия и вклю­чить­ся в пе­ре­го­во­ры о сни­же­нии уров­ня во­енного про­ти­во­стоя­ния на Ев­ропейском кон­ти­нен­те.

Пер­вым ак­том «Новой восточной политике» ста­ла встре­ча на выс­шем уров­не в г. Эр­фурт Бранд­та с председателем СМ ГДР В. Што­фом (19 марта 1970 год). За этим по­сле­до­ва­ло под­пи­са­ние Мо­с­ков­ско­го до­го­во­ра 1970 года и Поль­ско-гер­ман­ско­го до­го­во­ра 1970 года о нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний ФРГ с СССР и Поль­шей, при­зна­нии Западной Гер­ма­ни­ей ли­нии рек Одер и Ней­се в ка­че­ст­ве западной польской гра­ни­цы, а так­же гра­ни­цы ме­ж­ду ГДР и ФРГ. За­клю­че­ние 3 сентября 1971 года Че­ты­рёх­сто­рон­не­го со­гла­ше­ния по За­пад­но­му Бер­ли­ну по­зво­ли­ло сни­зить уро­вень во­енного про­ти­во­стоя­ния на тер­ри­то­рии Бер­ли­на и от­кры­ло путь к под­пи­са­нию со­гла­ше­ния ме­ж­ду ФРГ и ГДР о тран­зи­те гражданских лиц и гру­зов ме­ж­ду ФРГ и Западным Бер­ли­ном по тер­ри­то­рии ГДР (17 декабря 1971 год), До­го­во­ра о тран­спо­рт­ном со­об­ще­нии меж­ду ФРГ и ГДР (26 мая 1972 год), ря­да других со­гла­ше­ний, а за­тем до­го­во­ра об ос­но­вах от­но­ше­ний ме­ж­ду дву­мя германскими го­су­дар­ст­ва­ми (21 дкабря 1972 год). 11 декабря 1973 года в Пра­ге был за­клю­чён До­го­вор о дву­сто­рон­них от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду ЧССР и ФРГ, по ко­то­рому западно-германское пра­ви­тель­ст­во при­зна­ло «ни­чтож­ным» Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938 года и от­ка­за­лось от пре­тен­зий на Су­дет­скую об­ласть. «Восточные до­го­во­ры» пра­ви­тель­ст­ва Бранд­та - Шее­ля от­кры­ли до­ро­гу к под­пи­са­нию ши­ро­ко­го ком­плек­са дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний ФРГ со стра­на­ми Восточной и Юго-Восточной Ев­ро­пы в эко­но­мической, куль­тур­ной и про­чих об­лас­тях, рас­ши­ре­нию «че­ло­ве­че­ских кон­так­тов» и диа­ло­га ме­ж­ду Вос­то­ком и За­па­дом, за­ло­жи­ли ос­но­ву осо­бых «гер­ма­но-гер­ман­ских» от­но­ше­ний ме­ж­ду ФРГ и ГДР.

«Новая восточная полоитика» встре­ти­ла ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние со сто­ро­ны ХДС, од­на­ко до­бить­ся от­стра­не­ния от вла­сти коа­ли­ции СДПГ - СвДП на вне­оче­ред­ных вы­бо­рах в бун­дес­таг в 1972 году ему не уда­лось. По­сле ухо­да Бранд­та с по­ста канц­ле­ра курс на пе­ре­строй­ку от­но­ше­ний с со­циа­ли­стическими стра­на­ми Ев­ро­пы в 1974-1982 годы про­дол­жа­ли но­вые пра­ви­тельственные ка­би­не­ты СДПГ - СвДП (канц­лер Г. Шмидт, ви­це-канц­лер и министр иностранных дел Г.Д. Ген­шер ). В начале 1980-х годов ХДС с учё­том про­ис­хо­див­ших в стра­нах «восточного бло­ка» из­ме­не­ний при­знал эф­фек­тив­ность «Новой восточной политики» и снял свои воз­ра­же­ния про­тив неё.

Об­ра­зо­вав­шая­ся в 1982 году пра­вя­щая коа­ли­ция ХДС/ХСС - СвДП (канц­лер Г. Коль, ви­це-канц­лер и министр иностранных дел Ген­шер) продол­жи­ла и на ря­де на­прав­ле­ний (ГДР, Поль­ша, СССР, Че­хословацкая Со­циа­ли­стическая Рес­пуб­ли­ка) ин­тен­си­фи­ци­ро­ва­ла «Новую политику». С объ­е­ди­не­ни­ем Гер­ма­нии, рас­па­дом СССР, ОВД и па­де­ни­ем со­циа­лиз­ма в стра­нах Ев­ро­пы в конце 1980-х - начале 1990-х годов «Новая восточная политика» ис­чер­па­ла се­бя, са­мо по­ня­тие «Новой восточной политики» пра­ви­тель­ст­вом ФРГ пе­ре­ста­ло упот­реб­лять­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)