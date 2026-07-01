НОВАЯ ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА
НОВАЯ ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА (нем. «Neue Ostpolitik») - внешнеполитический курс правительственного кабинетов ФРГ в отношении CCCР и других социалистических стран Европы во второй пловине 1960-х - 1980-х годов.
После берлинского кризиса 1961 года (см. Берлинские кризисы, Берлинская стена) и Карибского кризиса 1962 года в условиях наметившейся тенденции к ослаблению военного противостояния СССР и США конфронтационный курс в отношении восточно-европейских стран правительства ФРГ, возглавлявшегося с 1949 года Христианско- демократическим союзом (ХДС), всё явственнее обнаруживал свою бесперспективность.
В западно-германских политичеких кругах нарастало понимание тщетности надежд на военно-силовое, с опорой на НАТО, решение вопроса о восстановлении единого германского государства в границах 1937 или 1938 года.
Идея перестройки внешней политики ФРГ к середине 1960-х годов получила широкое распространение в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с В. Брандтом и Свободной демократической партии (СвДП), возглавлявшейся с 1968 года В. Шеелем. Необходимость отказа от ставки на военную силу в отношениях с восточными соседями получила теоретическое обоснование в работах видного деятеля СДПГ Э. Бара и ряда др. политиков, настоятельно рекомендовавших перейти к стратегии «изменение через сближение». В рамках этой стратегии предполагалось посредством снижения военно-политической напряжённости и развития экономических, политических, культурных и прочих контактов добиться «эрозии» социализма в странах Востной и Юго-Восточной Европы, ликвидации Организации Варшавского договора (ОВД) и воссоединения Германии путём включения Германской Демократической Республики (ГДР) в состав ФРГ.
«Пражская весна» 1968 года, несмотря на поражение оппозиционных сил в результате ввода в ЧССР войск стран - участниц ОВД, ярко продемонстрировала возможность трансформации политических систем восточно-европейских стран, что в значительной степени стимулировало в ФРГ настроения в пользу перехода к «Новой восточной политике».
Пришедшее к власти в ФРГ по результатам выборов в бундестаг 1969 года коалиционное правительство СДПГ - СвДП (канцлер Брандт, вице-канцлер и министр иностранных дел Шеель) официально декларировало готовность пересмотреть внешнеполитические установки времён К. Аденауэра, отказаться от претензии на единоличное представительство немцев на международной арене, Хальштейна доктрины, признать ГДР как второе немецкое государство и послевоенные границы в Европе, присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и включиться в переговоры о снижении уровня военного противостояния на Европейском континенте.
Первым актом «Новой восточной политике» стала встреча на высшем уровне в г. Эрфурт Брандта с председателем СМ ГДР В. Штофом (19 марта 1970 год). За этим последовало подписание Московского договора 1970 года и Польско-германского договора 1970 года о нормализации отношений ФРГ с СССР и Польшей, признании Западной Германией линии рек Одер и Нейсе в качестве западной польской границы, а также границы между ГДР и ФРГ. Заключение 3 сентября 1971 года Четырёхстороннего соглашения по Западному Берлину позволило снизить уровень военного противостояния на территории Берлина и открыло путь к подписанию соглашения между ФРГ и ГДР о транзите гражданских лиц и грузов между ФРГ и Западным Берлином по территории ГДР (17 декабря 1971 год), Договора о транспортном сообщении между ФРГ и ГДР (26 мая 1972 год), ряда других соглашений, а затем договора об основах отношений между двумя германскими государствами (21 дкабря 1972 год). 11 декабря 1973 года в Праге был заключён Договор о двусторонних отношениях между ЧССР и ФРГ, по которому западно-германское правительство признало «ничтожным» Мюнхенское соглашение 1938 года и отказалось от претензий на Судетскую область. «Восточные договоры» правительства Брандта - Шееля открыли дорогу к подписанию широкого комплекса двусторонних соглашений ФРГ со странами Восточной и Юго-Восточной Европы в экономической, культурной и прочих областях, расширению «человеческих контактов» и диалога между Востоком и Западом, заложили основу особых «германо-германских» отношений между ФРГ и ГДР.
«Новая восточная полоитика» встретила ожесточённое сопротивление со стороны ХДС, однако добиться отстранения от власти коалиции СДПГ - СвДП на внеочередных выборах в бундестаг в 1972 году ему не удалось. После ухода Брандта с поста канцлера курс на перестройку отношений с социалистическими странами Европы в 1974-1982 годы продолжали новые правительственные кабинеты СДПГ - СвДП (канцлер Г. Шмидт, вице-канцлер и министр иностранных дел Г.Д. Геншер). В начале 1980-х годов ХДС с учётом происходивших в странах «восточного блока» изменений признал эффективность «Новой восточной политики» и снял свои возражения против неё.
Образовавшаяся в 1982 году правящая коалиция ХДС/ХСС - СвДП (канцлер Г. Коль, вице-канцлер и министр иностранных дел Геншер) продолжила и на ряде направлений (ГДР, Польша, СССР, Чехословацкая Социалистическая Республика) интенсифицировала «Новую политику». С объединением Германии, распадом СССР, ОВД и падением социализма в странах Европы в конце 1980-х - начале 1990-х годов «Новая восточная политика» исчерпала себя, само понятие «Новой восточной политики» правительством ФРГ перестало употребляться.