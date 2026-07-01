НОВАЯ ВОЛНА

НОВАЯ ВОЛНА - на­прав­ле­ние во французском ки­но конца 1950-х - начала 1960-х годов.

Современные французские ис­то­ри­ки спо­рят о том, кто сто­ял у ис­то­ков «новой волны»: А. Ас­т­рюк («Дур­ные встре­чи», 1955 год) или А. Вар­да («Пу­энт Курт», 1955 год). Ф. Трюф­фо и Ж. Ду­ше счи­та­ли го­дом ро­ж­де­ния «новой волны» 1956 год, ко­гда вы­шел ко­рот­ко­мет­раж­ный фильм «Мат в че­ты­ре хо­да» Ж. Ри­ве­та. Ро­ж­де­ние этих кар­тин, а так­же пер­вые опы­ты Ж.Л. Го­да­ра («Опе­ра­ция бе­тон», 1954 год, и др.) ста­ли воз­мож­ны бла­го­да­ря появ­ле­нию в ши­ро­ком дос­ту­пе но­вых тех­нических средств (руч­ных ка­мер со све­то­чув­ст­вительной плён­кой 400, по­зво­ляю­щих син­хрон­но за­пи­сы­вать звук; пе­ре­во­да 16 мм плён­ки в фор­мат 32 мм, и т. п.).

Важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии «новой волны» сыг­рал вы­хо­див­ший с 1951 года журнал «Cahiers du cin ́ema». С име­нем это­го из­да­ния свя­за­но мно­же­ст­во дис­кус­сий о пос­ле­во­ен­ном ки­не­ма­то­гра­фе Фран­ции , став­ших тео­ре­тической ос­но­вой для бу­ду­щих эк­спе­ри­мен­тов. Многие ре­жис­сё­ры «новой волны» (Ф. Трюф­фо, Ж.Л. Го­дар, К. Шаб­роль, Э. Ро­мер, Ж. Ри­вет и др.) на­чи­на­ли свою ки­но­карь­е­ру на его стра­ни­цах в ка­че­ст­ве ки­но­кри­ти­ков.

Тер­мин «новая волна» в 1957 году впер­вые упот­ре­би­ла Ф. Жи­ру в ста­тье, по­свя­щён­ной нон­кон­фор­ми­ст­ским на­строе­ни­ям сре­ди французской мо­ло­дё­жи. Жур­на­ли­ст­ка на­зва­ла это по­ко­ле­ние «новой волны». Пер­во­на­чаль­но тер­мин не имел ни­че­го об­ще­го с ки­не­ма­то­гра­фом, но вско­ре так ста­ли на­зы­вать плея­ду мо­ло­дых французских ки­но­ре­жис­сё­ров. Спи­сок ре­жис­сё­ров «новой волны», опуб­ли­ко­ван­ный в специальном но­ме­ре журнала «Cahiers du cinéma» (декабрь 1962 год), вклю­чал 162 фа­ми­лии. В их чис­ло вхо­ди­ли но­вич­ки, ни­ко­гда до это­го не ра­бо­тав­шие в ки­но; ки­но­кри­ти­ки, сняв­шие к то­му же по не­сколь­ко ко­рот­ко­мет­раж­ных филь­мов и по­лу­чив­шие про­зви­ще «мо­ло­дые тур­ки» (Шаб­роль, Го­дар, Ри­вет, Ро­мер, Трюф­фо и др.), и не­за­ви­си­мые ки­не­ма­то­гра­фи­сты (А. Ре­не, Ж. Фран­жю, Л. Маль, А. Вар­да, Ж. Де­ми, К. Мар­кер и др.).

Де­бю­тан­ты от­ка­зы­ва­лись от тра­диционной сис­те­мы ки­но­про­из­вод­ст­ва: не ис­поль­зо­ва­ли па­виль­он­ных съё­мок, не при­гла­ша­ли из­вест­ных ак­тё­ров, сни­ма­ли с по­мо­щью не­до­ро­гой руч­ной тех­ни­ки. Со­вер­шив, т. о., ре­во­лю­цию в ки­но­про­из­вод­ст­ве (ма­ло­бюд­жет­ная мо­дель), «новая волна» при­влек­ла вни­ма­ние про­дю­се­ров П. Брон­бер­же, А. До­ма­на, Ж. де Бо­ре­га­ра, бр. Ха­ким и др. В ре­зуль­та­те в свет вы­шли филь­мы: «Че­ты­ре­ста уда­ров» (1959 год), «Стре­ляй­те в пиа­ни­ста» (1960 год), «Жюль и Джим» (1962 год) Трюф­фо; «Хи­ро­си­ма, моя лю­бовь» (1959 год), «В про­шлом го­ду в Ма­ри­ен­ба­де» (1961 год) Ре­не; «На по­след­нем ды­ха­нии» (1960 год), «Ма­лень­кий сол­дат» (1960 год, вып. 1963 год), «Жить сво­ей жиз­нью» (1962 год) Го­да­ра; «Знак льва» Ро­мера (1959 год, вып. 1962 год); «Кра­сав­чик Серж» (1958 год), «Ку­зе­ны» (1959 год) Шаб­ро­ля; «Лифт на эша­фот» (1957 год), «Лю­бов­ни­ки» (1958 год), «За­зи в мет­ро» (1960 год), «Блу­ж­даю­щий ого­нёк» (1963 год) Ма­ля; «Ло­ла» Де­ми (1961 год); «Па­риж при­над­ле­жит нам» Ри­ве­та (1961 год), «Взлёт­ная по­ло­са» Мар­ке­ра (1962 год); «Клео от 5 до 7» Вар­да (1961 год) и др.

«Новая волна» не бы­ла еди­ным те­че­ни­ем, имею­щим кон­крет­ные це­ли, про­грам­му, ме­то­до­ло­гию и т. п. Её пред­ста­ви­те­лей объ­е­ди­ня­ли ско­рее про­тест про­тив ста­ро­го ки­но, ощу­ще­ние его кри­зи­са, но пу­ти вы­хо­да они ви­де­ли по-раз­но­му. Ост­рые де­ба­ты раз­вер­ну­лись на стра­ни­цах разл. ки­но­из­да­ний, в т. ч. двух идей­но вра­ж­дую­щих жур­на­лов - «пра­во­го» «Cahiers du cinéma» и «ле­во­го» «Positif». Идео­ло­гия «пра­вых анар­хи­стов» вы­ра­жа­лась в ин­тел­лек­ту­аль­ном ден­диз­ме, от­ка­зе от вся­ко­го ро­да ре­ли­ги­оз­ной, со­ци­аль­ной и про­чей ан­га­жи­ро­ван­но­сти. «Ле­вые», в осо­бен­но­сти их ра­ди­каль­ная часть, заиг­ры­ва­ли с троц­киз­мом и счи­та­ли близ­ки­ми се­бе по ду­ху филь­мы А. Ре­не и К. Мар­ке­ра. Эс­те­ти­че­ски мож­но вы­де­лить не­сколь­ко ма­ги­ст­раль­ных пу­тей раз­ви­тия «новой волны»: «клас­си­че­ский», опи­раю­щий­ся на тра­диц. ро­ман­ную фор­му (Ф. Трюф­фо); мо­дер­ни­ст­ский, сфор­ми­ро­вав­ший­ся под влия­ни­ем «но­во­го ро­ма­на» (Ре­не); до­ку­мен­та­ли­ст­ский (Ж. Ро­зье); ана­ли­ти­че­ский (Ж.Л. Го­дар).

По­сле 1962 года но­ва­тор­ский дух «ки­но­ди­ле­тан­тов» нач­нёт ос­ла­бе­вать. Вер­ны­ми се­бе ос­та­нут­ся Го­дар, Ри­вет, Ро­мер и не­мно­гие дру­гие. Тем не ме­нее зна­че­ние «новой волны» для раз­ви­тия ми­ро­во­го ки­не­ма­то­гра­фа ог­ром­но. Бла­го­да­ря «новой волне» из­ме­ни­лись фор­мы не толь­ко ав­тор­ско­го, но и по­пу­ляр­но­го ки­но, прин­ци­пи­аль­но от­лич­но­го от «па­поч­ки­но­го ки­не­ма­то­гра­фа» 1950-х годов. Рас­кре­по­щён­ная ка­ме­ра, осо­бая лёг­кость в рас­ска­зе о по­все­днев­но­сти, гло­баль­ный от­каз от па­виль­о­на и ими­та­ции ре­аль­но­сти ока­за­ли су­ще­ст­вен­ное влия­ние на эво­лю­цию эк­ран­ных вы­ра­зительных средств.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)