НОВАЯ ВОЛНА
НОВАЯ ВОЛНА - направление во французском кино конца 1950-х - начала 1960-х годов.
Современные французские историки спорят о том, кто стоял у истоков «новой волны»: А. Астрюк («Дурные встречи», 1955 год) или А. Варда («Пуэнт Курт», 1955 год). Ф. Трюффо и Ж. Душе считали годом рождения «новой волны» 1956 год, когда вышел короткометражный фильм «Мат в четыре хода» Ж. Ривета. Рождение этих картин, а также первые опыты Ж.Л. Годара («Операция бетон», 1954 год, и др.) стали возможны благодаря появлению в широком доступе новых технических средств (ручных камер со светочувствительной плёнкой 400, позволяющих синхронно записывать звук; перевода 16 мм плёнки в формат 32 мм, и т. п.).
Важную роль в формировании «новой волны» сыграл выходивший с 1951 года журнал «Cahiers du cin ́ema». С именем этого издания связано множество дискуссий о послевоенном кинематографе Франции, ставших теоретической основой для будущих экспериментов. Многие режиссёры «новой волны» (Ф. Трюффо, Ж.Л. Годар, К. Шаброль, Э. Ромер, Ж. Ривет и др.) начинали свою кинокарьеру на его страницах в качестве кинокритиков.
Термин «новая волна» в 1957 году впервые употребила Ф. Жиру в статье, посвящённой нонконформистским настроениям среди французской молодёжи. Журналистка назвала это поколение «новой волны». Первоначально термин не имел ничего общего с кинематографом, но вскоре так стали называть плеяду молодых французских кинорежиссёров. Список режиссёров «новой волны», опубликованный в специальном номере журнала «Cahiers du cinéma» (декабрь 1962 год), включал 162 фамилии. В их число входили новички, никогда до этого не работавшие в кино; кинокритики, снявшие к тому же по несколько короткометражных фильмов и получившие прозвище «молодые турки» (Шаброль, Годар, Ривет, Ромер, Трюффо и др.), и независимые кинематографисты (А. Рене, Ж. Франжю, Л. Маль, А. Варда, Ж. Деми, К. Маркер и др.).
Дебютанты отказывались от традиционной системы кинопроизводства: не использовали павильонных съёмок, не приглашали известных актёров, снимали с помощью недорогой ручной техники. Совершив, т. о., революцию в кинопроизводстве (малобюджетная модель), «новая волна» привлекла внимание продюсеров П. Бронберже, А. Домана, Ж. де Борегара, бр. Хаким и др. В результате в свет вышли фильмы: «Четыреста ударов» (1959 год), «Стреляйте в пианиста» (1960 год), «Жюль и Джим» (1962 год) Трюффо; «Хиросима, моя любовь» (1959 год), «В прошлом году в Мариенбаде» (1961 год) Рене; «На последнем дыхании» (1960 год), «Маленький солдат» (1960 год, вып. 1963 год), «Жить своей жизнью» (1962 год) Годара; «Знак льва» Ромера (1959 год, вып. 1962 год); «Красавчик Серж» (1958 год), «Кузены» (1959 год) Шаброля; «Лифт на эшафот» (1957 год), «Любовники» (1958 год), «Зази в метро» (1960 год), «Блуждающий огонёк» (1963 год) Маля; «Лола» Деми (1961 год); «Париж принадлежит нам» Ривета (1961 год), «Взлётная полоса» Маркера (1962 год); «Клео от 5 до 7» Варда (1961 год) и др.
«Новая волна» не была единым течением, имеющим конкретные цели, программу, методологию и т. п. Её представителей объединяли скорее протест против старого кино, ощущение его кризиса, но пути выхода они видели по-разному. Острые дебаты развернулись на страницах разл. киноизданий, в т. ч. двух идейно враждующих журналов - «правого» «Cahiers du cinéma» и «левого» «Positif». Идеология «правых анархистов» выражалась в интеллектуальном дендизме, отказе от всякого рода религиозной, социальной и прочей ангажированности. «Левые», в особенности их радикальная часть, заигрывали с троцкизмом и считали близкими себе по духу фильмы А. Рене и К. Маркера. Эстетически можно выделить несколько магистральных путей развития «новой волны»: «классический», опирающийся на традиц. романную форму (Ф. Трюффо); модернистский, сформировавшийся под влиянием «нового романа» (Рене); документалистский (Ж. Розье); аналитический (Ж.Л. Годар).
После 1962 года новаторский дух «кинодилетантов» начнёт ослабевать. Верными себе останутся Годар, Ривет, Ромер и немногие другие. Тем не менее значение «новой волны» для развития мирового кинематографа огромно. Благодаря «новой волне» изменились формы не только авторского, но и популярного кино, принципиально отличного от «папочкиного кинематографа» 1950-х годов. Раскрепощённая камера, особая лёгкость в рассказе о повседневности, глобальный отказ от павильона и имитации реальности оказали существенное влияние на эволюцию экранных выразительных средств.