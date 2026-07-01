НОВАЯ ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ
НОВАЯ ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ (нем. Neue Sachlichkeit) - направление в немецкой живописи 1920-х годов, возникшее как реакция на экспрессионизм с его повышенной эмоциональностью и искажениями натуроподобной формы.
Название дано в 1923 году критиком Г. Хартлаубом; в 1925 году он же организовал одноименную выставку в Кунстхалле (Мангейм). Художники «Новой вещественности» не создавали объединения с особой программой и не выступали с коллективными заявлениями. Направление сформировалось в результате нарастания определённой стилевой тенденции, отвечавшей доминирующим настроениям в обществе.
Первая мировая война и её тяжелые последствия для Германии (разорение страны, горькое чувство национального унижения, обнищание народа, нарастание социальных противоречий) привели к настроениям подавленности, ощущению бесперспективности и заведомой безрезультатности усилий по усовершенствованию общества. Возобладала позиция отрешённого, незаинтересованного изучения окружающей действительности и объективного описания её проявлений. Характерная стилистика направления проявилась в чёткости линий, твёрдой прорисовке контура, ярких локальных цветах на глянцевых поверхностях. Эмоциональная безучастность в процессе детального «протоколирования» наблюдаемого объекта порождает застылость, «овеществлённость» образа, даже в таких (типичных для этого направления) жанрах, как портрет, бытовая сценка, вид города с человеческими фигурами.
Поскольку в движение «новой вещественности» были вовлечены художники с разными мировоззренческими установками и эстетическими предпочтениями (в т. ч. бывшего мастера дадаизма, экспрессионисты), в нём выделяются разные течения. В искусстве т. н. веристов (О. Дикс, Г. Грос, М. Бекманн, К. Шад, Р. Шлихтер) преобладали сатирически трактованные сюжеты городской жизни, портреты. Особую группу составили художники революц. ориентации, посвятившие своё творчество изображению жизни рабочего класса, социальных низов (О. Нагель, К. Кольвиц, Х. и Л. Грундиг, О. Грибель).
Представители более созерцательной версии «новой вещественности», решительно отвергая и авангардные новации, и социальную вовлечённость, ориентировались на классическую форму, на приёмы живописи старых мастеров. К этой ветви принадлежали А. Канольдт, Г. Шримпф, Ф. Ленк, К. Гроссберг. Посредством ясных линий, тщательной моделировки объёмов, прозрачных лессировок создавались отчуждённые, словно вырванные из временнóго потока пейзажи, натюрморты, образы людей. Эта версия «новой вещественности» сближается с направлением магического реализма, с итальянской метафизической живописью. С наступлением нацизма, насаждавшего собственную эстетику, «новая вещественность» уходит со сцены художественной жизни.