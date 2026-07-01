НОВАЯ ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ

НОВАЯ ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ (нем. Neue Sachlichkeit) - на­прав­ле­ние в немецкой жи­во­пи­си 1920-х годов, воз­ник­шее как ре­ак­ция на экс­прес­сио­низм с его по­вы­шен­ной эмо­цио­наль­но­стью и ис­ка­же­ния­ми на­ту­ро­по­доб­ной фор­мы.

На­зва­ние да­но в 1923 году кри­ти­ком Г. Харт­лау­бом; в 1925 году он же ор­га­ни­зо­вал од­но­именную вы­став­ку в Кун­ст­хал­ле ( Ман­гейм ). Ху­дож­ни­ки «Новой вещественности» не соз­да­ва­ли объ­е­ди­не­ния с осо­бой про­грам­мой и не вы­сту­па­ли с кол­лек­тив­ны­ми за­яв­ле­ния­ми. На­прав­ле­ние сфор­ми­ро­ва­лось в ре­зуль­та­те на­рас­та­ния оп­ре­де­лён­ной сти­ле­вой тен­ден­ции, от­ве­чав­шей до­ми­ни­рую­щим на­строе­ни­ям в об­ще­ст­ве.

Первая ми­ро­вая вой­на и её тя­же­лые по­след­ст­вия для Гер­ма­нии (ра­зо­ре­ние стра­ны, горь­кое чув­ст­во на­цио­наль­но­го уни­же­ния, об­ни­ща­ние на­ро­да, на­рас­та­ние со­ци­аль­ных про­ти­во­ре­чий) при­ве­ли к на­строе­ни­ям по­дав­лен­но­сти, ощу­ще­нию бес­пер­спек­тив­но­сти и за­ве­до­мой без­ре­зуль­тат­но­сти уси­лий по усо­вер­шен­ст­во­ва­нию об­ще­ст­ва. Во­зоб­ла­да­ла по­зи­ция от­ре­шён­но­го, не­за­ин­те­ре­со­ван­но­го изу­че­ния ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­сти и объ­ек­тив­но­го опи­са­ния её про­яв­ле­ний. Ха­рак­тер­ная сти­ли­сти­ка на­прав­ле­ния про­яви­лась в чёт­ко­сти ли­ний, твёр­дой про­ри­сов­ке кон­ту­ра, яр­ких ло­каль­ных цве­тах на глян­це­вых по­верх­но­стях. Эмо­цио­наль­ная без­у­ча­ст­ность в про­цес­се де­таль­но­го «про­то­ко­ли­ро­ва­ния» на­блю­дае­мо­го объ­ек­та по­ро­ж­да­ет за­сты­лость, «ове­ще­ст­в­лён­ность» об­раза, да­же в та­ких (ти­пич­ных для это­го на­прав­ле­ния) жан­рах, как порт­рет, бы­то­вая сцен­ка, вид го­ро­да с че­ло­ве­че­ски­ми фи­гу­ра­ми.

По­сколь­ку в дви­же­ние «новой вещественности» бы­ли во­вле­че­ны ху­дож­ни­ки с раз­ны­ми ми­ро­воз­зренческими ус­та­нов­ка­ми и эс­те­тическими пред­поч­те­ния­ми (в т. ч. бывшего мас­те­ра да­да­из­ма , экс­прес­сио­ни­сты), в нём вы­де­ляют­ся раз­ные те­че­ния. В искусстве т. н. ве­ри­стов (О. Дикс, Г. Грос, М. Бек­манн, К. Шад, Р. Шлих­тер) пре­об­ла­да­ли са­ти­ри­че­ски трак­то­ван­ные сю­же­ты городской жиз­ни, порт­ре­ты. Осо­бую груп­пу со­ста­ви­ли ху­дож­ни­ки ре­во­люц. ори­ен­та­ции, по­свя­тив­шие своё твор­че­ст­во изо­бра­же­нию жиз­ни ра­бо­че­го клас­са, со­ци­аль­ных ни­зов (О. На­гель, К. Коль­виц, Х. и Л. Грун­диг, О. Гри­бель).

Пред­ста­ви­те­ли бо­лее со­зер­ца­тель­ной вер­сии «новой вещественности», ре­ши­тель­но от­вер­гая и аван­гард­ные но­ва­ции, и со­ци­аль­ную во­вле­чён­ность, ори­ен­ти­ро­ва­лись на клас­сическую фор­му, на приё­мы жи­во­пи­си ста­рых мас­те­ров. К этой вет­ви при­над­ле­жа­ли А. Ка­нольдт, Г. Шримпф, Ф. Ленк, К. Гросс­берг. По­сред­ст­вом яс­ных ли­ний, тща­тель­ной мо­де­ли­ров­ки объ­ё­мов, про­зрач­ных лес­си­ро­вок соз­да­ва­лись от­чу­ж­дён­ные, слов­но вы­рван­ные из вре­мен­нó­го по­то­ка пей­за­жи, на­тюр­мор­ты, об­ра­зы лю­дей. Эта вер­сия «новой вещественности» сбли­жа­ет­ся с на­прав­ле­ни­ем ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма, с итальянской ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­сью. С на­сту­п­ле­ни­ем на­циз­ма, на­са­ж­дав­ше­го собственную эс­те­ти­ку, «новая вещественность» ухо­дит со сце­ны ху­дожественной жиз­ни.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)