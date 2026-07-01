НОВАЯ СИБИРЬ (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ)
НОВАЯ СИБИРЬ (художественное объединение) - сибирское общество художников «Новая Сибирь», художественное объединение, основанное в 1926 году в Новониколаевске (Новосибирске).
В него входили представители разных городов Сибири и Дальнего Востока, работавшие в различных направлениях в искусстве (от реализма до футуризма), от самоучек до выпускников петербургской АХ.
На 1-м Всесибирском съезде художников (1927 год) общество признано «наиболее целесообразной формой организации художественных сил Сибири»; в 1927 году в него входило 108 художников из Новосибирска, Иркутска, Омска, Томска, Барнаула, Красноярска, Минусинска, Бийска, среди них – А.В. Вощакин, В.Н. Гуляев, П.И. Ивакин, Д.И. Каратанов, И.Л. Копылов, А.П. Лекаренко, С.Н. Липин, В.Н. Макаров, Н.Н. Нагорская, Н.А. Надольская, А.О. Никулин, П.П. Подосенов, К.Г. Поляшев, Ю.М. Попова-Ветрова, В.И. Романов, И.И. Тютиков, В.И. Уфимцев.
В работе над текстом Устава, где декларировались общие принципы искусства в духе «героического реализма», принимал участие поэт и публицист Г.А. Вяткин.
Под эгидой общества прошла 1-я Всесибирская выставка живописи, скульптуры, графики и архитектуры (Новосибирск, 1927), где было представлено ок. 600 произведений, в которых преобладали «мотивы трудовые, бытовые, общественные, и, конечно, сибирской природы». Большое место занимала тема индустриализации и воспевание новых черт быта в жизни народов Сибири. Часть экспонатов этой выставки ныне - в Новосибирской КГ. Состоялись выставки Минусинской группы (1927, 1928 годы), Ачинского филиала (1928, 1929 годы), Барнаульского филиала (1930 год). В 1931 году общество ликвидировано.