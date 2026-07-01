НОВАЯ СИБИРЬ (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ)

НОВАЯ СИБИРЬ (художественное объединение) - си­бир­ское об­ще­ст­во ху­дож­ни­ков «Но­вая Си­бирь», ху­дожественное объ­е­ди­не­ние, ос­но­ван­ное в 1926 году в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске (Но­во­си­бир­ске).

В не­го вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли раз­ных го­ро­дов Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка, ра­бо­тав­шие в различных на­прав­ле­ни­ях в искусстве (от реа­лиз­ма до фу­ту­риз­ма), от са­мо­учек до вы­пу­ск­ни­ков пе­тербургской АХ.

На 1-м Все­си­бир­ском съез­де ху­дож­ни­ков (1927 год) общество при­зна­но «наи­бо­лее це­ле­со­об­раз­ной фор­мой ор­га­ни­за­ции ху­дожественных сил Си­би­ри»; в 1927 году в не­го вхо­ди­ло 108 ху­дож­ни­ков из Но­во­си­бир­ска, Ир­кут­ска, Ом­ска , Том­ска, Бар­нау­ла, Крас­но­яр­ска, Ми­ну­син­ска, Бий­ска, сре­ди них – А.В. Во­ща­кин, В.Н. Гу­ля­ев, П.И. Ива­кин, Д.И. Ка­ра­та­нов, И.Л. Ко­пы­лов, А.П. Ле­ка­рен­ко, С.Н. Ли­пин, В.Н. Ма­ка­ров, Н.Н. На­гор­ская, Н.А. На­доль­ская, А.О. Ни­ку­лин, П.П. По­до­се­нов, К.Г. По­ля­шев, Ю.М. По­по­ва-Вет­ро­ва, В.И. Ро­ма­нов, И.И. Тю­ти­ков, В.И. Уфим­цев.

В ра­бо­те над тек­стом Ус­та­ва, где дек­ла­ри­ро­ва­лись об­щие прин­ци­пы искусства в ду­хе «ге­рои­че­ско­го реа­лиз­ма», при­ни­мал уча­стие по­эт и пуб­ли­цист Г.А. Вят­кин.

Под эги­дой общества про­шла 1-я Все­си­бир­ская вы­став­ка жи­во­пи­си , скульп­ту­ры, гра­фи­ки и ар­хи­тек­ту­ры (Но­во­си­бирск, 1927), где бы­ло пред­став­ле­но ок. 600 про­из­ве­де­ний, в ко­то­рых пре­об­ла­да­ли «мо­ти­вы тру­до­вые, бы­то­вые, об­ще­ст­вен­ные, и, ко­неч­но, си­бир­ской при­ро­ды». Боль­шое ме­сто за­ни­ма­ла те­ма ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и вос­пе­ва­ние но­вых черт бы­та в жиз­ни на­ро­дов Си­би­ри. Часть экс­по­на­тов этой вы­став­ки ны­не - в Но­во­си­бир­ской КГ. Со­стоя­лись вы­став­ки Ми­ну­син­ской груп­пы (1927, 1928 годы), Ачин­ско­го фи­лиа­ла (1928, 1929 годы), Бар­на­уль­ско­го фи­лиа­ла (1930 год). В 1931 году общество ли­к­ви­ди­ро­ва­но.

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