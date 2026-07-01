НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ
НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ (Nova Scotia) - историческая область и провинция на востоке Канады, на атлантическом побережье.
Занимает одноименный полуостров и о. Кейп-Бретон. Столица - Галифакс.
До появления европейцев территорию Новой Шотландии населяли микмаки, занимавшиеся земледелием, охотой, рыболовством. На рубеже X-XI веков побережья Новой Шотландии достигали норманны.
В 1497 году Дж. Кабот открыл о. Кейп-Бретон. В 1605 году французские мореплаватели П. де Мон и С. де Шамплейн основали первое постоянное поселение на территории Новой Шотландии - Пор-Руаяль.
Историческое название Новой Шотландии в период французского колониального владения - Акадия.
В начале XVII века на побережье возникло несколько поселений англичан и шотландцев, воевавших с французами за территории, пушной промысел и торговлю (см. Англо- французские войны в Канаде XVII-XVIII веков). По Утрехтскому миру 1713 года Акадия, за исключением островов Иль-Руаяль и Иль- Сен-Жан (английские наименования соответственно Кейп-Бретон и Остров Принца Эдуарда), перешла под британское управление под названием Новая Шотландия.
В 1749 году англичане основали форт Галифакс, приобретший важное стратегическое значение.
Дискриминация франкоязычного населения британскими властями привела к его массовому исходу (часть жителей была насильственно депортирована в др. британской колонии). В 1758 году Новая Шотландия получила выборную ассамблею.
Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы в Новую Шотландию прибыли около 20 тыс. лоялистов. В 1784 году на части территории Новой Шотландии образована пров. Нью-Брансуик. В начале XIX века ускоренно развивались лесоперерабатывающая отрасль и кораблестроение. В 1848 году Новая Шотландия получила ответственное правительство. В 1858 году построена государсвтенная железная дорога от Галифакса до Виндзора и Труро на западное побережье.
1 июля 1867 года Новая Шотландия вошла в состав британского доминиона Канада в качестве отдельной провинции. К 1876 году соединена железной дорогой с Нью-Брансуиком и Квебеком.
С начала XX века в Новой Шотландии получили развитие нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная, химическая промышленность.