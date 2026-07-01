НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ

НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ (Nova Scotia) - ис­то­рическая об­ласть и про­вин­ция на вос­то­ке Ка­на­ды , на ат­лан­тическом по­бе­ре­жье.

За­ни­ма­ет од­но­именный по­лу­ост­ров и о. Кейп-Бре­тон. Сто­ли­ца - Га­ли­факс.

До по­явле­ния ев­ро­пей­цев тер­ри­то­рию Новой Шотландии на­се­ля­ли мик­ма­ки, за­ни­мав­шие­ся зем­ле­де­ли­ем, охо­той, ры­бо­лов­ст­вом. На ру­бе­же X-XI веков по­бе­ре­жья Новой Шотландии дос­ти­га­ли нор­ман­ны.

В 1497 году Дж. Ка­бот от­крыл о. Кейп-Бре­тон. В 1605 году французские мо­ре­пла­ва­те­ли П. де Мон и С. де Шам­плейн ос­но­ва­ли пер­вое по­сто­ян­ное по­се­ле­ние на тер­ри­то­рии Новой Шотландии - Пор-Руа­яль.

Ис­то­рическое название Новой Шотландии в пе­ри­од французского ко­ло­ни­аль­но­го вла­де­ния - Ака­дия.

В начале XVII века на по­бе­ре­жье воз­ник­ло несколько по­се­ле­ний анг­ли­чан и шот­ланд­цев, вое­вав­ших с фран­цу­за­ми за тер­ри­то­рии, пуш­ной про­мы­сел и тор­гов­лю (см. Анг­ло- фран­цуз­ские вой­ны в Ка­на­де XVII-XVIII веков). По Ут­рехт­ско­му ми­ру 1713 года Ака­дия, за ис­клю­че­ни­ем ост­ро­вов Иль-Руа­яль и Иль- Сен-Жан (английские на­име­но­ва­ния со­от­вет­ст­вен­но Кейп-Бре­тон и Ост­ров Прин­ца Эду­ар­да), пе­ре­шла под британское управ­ле­ние под названием Новая Шотландия.

В 1749 году анг­ли­ча­не ос­но­ва­ли форт Га­ли­факс , при­об­рет­ший важ­ное стра­те­гическое зна­че­ние.

Дис­кри­ми­на­ция фран­коя­зыч­но­го на­се­ле­ния британскими вла­стя­ми при­ве­ла к его мас­со­во­му ис­хо­ду (часть жи­те­лей бы­ла на­силь­ст­вен­но де­пор­ти­ро­ва­на в др. британской ко­ло­нии). В 1758 году Новая Шотландия по­лу­чи­ла вы­бор­ную ас­самб­лею.

Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­симость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы в Новую Шотландию при­бы­ли около 20 тыс. лоя­ли­стов. В 1784 году на час­ти тер­ри­то­рии Новой Шотландии об­разо­ва­на пров. Нью-Бран­су­ик. В начале XIX века ус­ко­рен­но раз­ви­ва­лись ле­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая от­расль и ко­раб­ле­строе­ние. В 1848 году Новая Шотландия по­лу­чи­ла от­ветственное пра­ви­тель­ст­во. В 1858 году по­строе­на государсвтенная же­лез­ная до­ро­га от Га­ли­фак­са до Винд­зо­ра и Тру­ро на западное по­бе­ре­жье.

1 июля 1867 года Новая Шотландия во­шла в со­став британского до­ми­нио­на Ка­на­да в ка­че­ст­ве отдельной провинции. К 1876 году со­еди­не­на же­лез­ной до­ро­гой с Нью-Бран­суи­ком и Кве­бе­ком.

С начала XX века в Новой Шотландии по­лу­чи­ли раз­ви­тие неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная, хи­мическая про­мыш­лен­ность.

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