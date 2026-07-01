НОВАЯ СЕРБИЯ

НОВАЯ СЕРБИЯ - но­во­серб­ское по­се­ле­ние, во­енное по­се­ле­ние на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не, спро­ек­ти­ро­ван­ное по при­ме­ру сербских во­енных по­се­ле­ний в Свя­щен­ной Римской им­пе­рии .

В середине XVIII века австрийские вла­сти про­ве­ли де­ми­ли­та­ри­за­цию отдельных уча­ст­ков Во­енной гра­ни­цы в Среднее По­ду­на­вье, в ре­зуль­та­те ко­то­рой сербской гра­ни­ча­ры пе­ре­шли под юрис­дик­цию венгерских вла­стей, по­те­ряв ряд прав и при­ви­ле­гий. В 1750 году для вер­бов­ки сер­бов на русскую служ­бу российское пра­ви­тель­ст­во от­пра­ви­ло офи­це­ров Сербского пол­ка Т. Во­ича, ка­пи­та­на Д. Пе­ри­ча, по­ру­чи­ка П.А. Те­ке­ли (Те­ке­лия). Вско­ре че­рез российского по­сла в Ве­не гр. М.П. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на полковника австрийской ар­мии И.С. Хор­ват (серб по на­цио­наль­но­сти) по­дал на имя имп. Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны про­ше­ние о на­бо­ре 4 пол­ков (2 пе­хот­ных и 2 гу­сар­ских) из чис­ла пра­во­слав­ных под­дан­ных Свя­щен­ной Римской им­пе­рии и по­се­ле­нии их на тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии. 13(24) июля 1751 года императрица Ели­за­ве­та Пет­ров­на под­пи­са­ла указ, в ко­то­ром да­ва­ла со­гла­сие на уст­рой­ст­во та­ко­го по­се­ле­ния, при этом Хор­ват был по­жа­ло­ван чи­ном генерал-м. русской служ­бы.

Указы императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны от 24 декабря 1751 года (4 января 1752 год) и Се­на­та от 29 декабря 1751 года (9 января 1752 год) оп­ре­де­ли­ли гра­ни­цы бу­ду­ще­го по­се­ле­ния, пред­пи­са­ли за­ло­жить на его тер­ри­то­рии кре­пость Св. Ели­саве­ты и др. По­се­ле­ние раз­мес­ти­лось на тер­ри­то­рии от р. Си­ню­ха на за­па­де до р. Днепр на вос­то­ке и от вер­ховь­ев рек Ин­гул и Ин­гу­лец на юге до рек Ви­са и Омель­ник на се­ве­ре. На юге к не­му ото­шла по­ло­са зе­мель За­по­рож­ской Се­чи ши­ри­ной ок. 64 км. По­се­ле­ние на­пря­мую под­чи­ня­лось Се­на­ту. Главным на­чаль­ни­ком в январе 1752 года на­зна­чен ар­тил­ле­рии генерл-м. (с 1755/1756 года генерал-лейтинант) И.Ф. Гле­бов (до 1756 года). Ука­зом от 11(22) января 1752 года императрица Ели­за­ве­та Пет­ров­на по­ве­ле­ла име­но­вать по­се­ле­ние Новой Сербии, од­но­вре­мен­но ген.-м. (с 1755/1756 года ген.-л.) И.С. Хор­ват был на­зна­чен командующим Но­во­серб­ско­го кор­пу­са. Штаб-квар­ти­рой Но­во­серб­ско­го кор­пу­са стал Но­во­мир­го­род­ский ша­нец, а административным цен­тром Новой Сербии - кре­пость Св. Ели­са­ве­ты (по­строй­ка за­вер­ше­на в 1757 году).

Пер­во­на­чаль­но в Новой Сербии бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 2 пол­ка (гу­сар­ский и Пан­дур­ский пе­хот­ный; к концу 1750-х годов су­ще­ст­во­ва­ло 4 пол­ка). Ука­зом имп. Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны от 19(30) октябрь 1752 года в Новой Сербии раз­ре­ша­лось се­лить­ся ис­клю­чи­тель­но вы­ход­цам из Мол­дав­ско­го и Ва­лаш­ско­го кня­жеств, Ма­ке­до­нии и Сер­бии. При­бы­ваю­щим в Новую Сербия по­се­лен­цам бы­ли пре­дос­тав­ле­ны льгот­ные ус­ло­вия и фи­нан­со­вая по­мощь из каз­ны для обу­ст­рой­ст­ва на но­вом мес­те. Офи­це­ры по­лу­ча­ли от 27,3 до 55 га зем­ли, ря­до­вые - от 11 до 16 га. Ка­ж­до­му вновь при­быв­ше­му, не­за­ви­си­мо от со­ста­ва се­мьи, вы­да­ва­лось по 10 руб. на об­за­ве­де­ние хо­зяй­ст­вом и се­ме­на. Ве­ду­щее ме­сто в хо­зяй­ст­ве жи­те­лей Новой Сербии за­ни­ма­ли ого­род­ни­че­ст­во, са­до­вод­ст­во, зем­ле­де­лие, по­все­ме­ст­но раз­ви­ва­лось ско­то­вод­ст­во. Для раз­ви­тия то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний по­се­лен­цам Новой Сербии раз­ре­ша­лось в мир­ное вре­мя вес­ти воль­ную тор­гов­лю и иметь лич­ные про­мыс­лы в Крым­ском хан­ст­ве, Мол­дав­ском кн-ве и Ре­чи По­спо­ли­той . Для строи­тель­ст­ва ху­то­ров и де­ре­вень по­се­лен­цы Новой Сербии при­вле­ка­ли ме­ст­ное украинское на­се­ле­ние.

Сербские пол­ки не­сли сто­ро­же­вую служ­бу круг­ло­го­дич­но. Дос­та­точ­но эф­фек­тив­но у серб. гу­сар бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на раз­вед­ка. В дек. 1755 был уч­ре­ж­дён гар­ни­зон при Но­во­мир­го­род­ском шан­це (300 чел.). Пол­ки Новой Сербии при­ни­ма­ли уча­стие в Се­ми­лет­ней вой­не 1756-1763 годы в со­ста­ве российских войск. В 1759 году по­сле пе­ре­се­ле­ния по рас­по­ря­же­нию крым­ско­го ха­на Крым- Ги­рея но­га­ев из Буд­жа­ка на ле­вый бе­рег р. Днепр (по­се­ли­лись ме­ж­ду ре­ка­ми Бе­ло­зёр­ка и Ро­га­чик) по про­ше­нию И.С. Хор­ва­та был уве­ли­чен гар­ни­зон Но­во­мир­го­род­ско­го шан­ца и там же сфор­ми­ро­ва­на Кан­це­ля­рия Новой Сербии.

По­сле смер­ти императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны в свя­зи с мно­го­численными жа­ло­ба­ми офи­це­ров и сол­дат Но­во­серб­ско­го кор­пу­са на И.С. Хор­ва­та в Новой Сербии на­ча­та про­вер­ка (по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол императрицы Ека­те­ри­ны II осу­ще­ст­в­ля­лась А.П. Мель­гу­но­вым и И.Ф. Гле­бо­вым), вы­явив­шая, что Хор­ват ис­т­ра­тил на лич­ные ну­ж­ды при­мер­но 65 тыс. руб. ка­зён­ных де­нег. По­сле про­ве­дён­но­го рас­сле­до­ва­ния Хор­ват был ли­шён чи­нов и со­слан в Во­ло­гду, где и умер. Для сербских офи­це­ров Новой Сербии бы­ли со­хра­не­ны все су­ще­ст­во­вав­шие при­ви­ле­гии. 22 марта (2 апреля) 1764 год, со­глас­но Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­но­му императрицей Ека­те­ри­ной II док­ла­ду Н.И. и П.И. Па­ни­ных, Новая Сербия пре­об­ра­зо­ва­на в Но­во­рос­сий­скую гу­бер­нию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)