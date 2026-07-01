НОВАЯ СЕРБИЯ
НОВАЯ СЕРБИЯ - новосербское поселение, военное поселение на Правобережной Украине, спроектированное по примеру сербских военных поселений в Священной Римской империи.
В середине XVIII века австрийские власти провели демилитаризацию отдельных участков Военной границы в Среднее Подунавье, в результате которой сербской граничары перешли под юрисдикцию венгерских властей, потеряв ряд прав и привилегий. В 1750 году для вербовки сербов на русскую службу российское правительство отправило офицеров Сербского полка Т. Воича, капитана Д. Перича, поручика П.А. Текели (Текелия). Вскоре через российского посла в Вене гр. М.П. Бестужева-Рюмина полковника австрийской армии И.С. Хорват (серб по национальности) подал на имя имп. Елизаветы Петровны прошение о наборе 4 полков (2 пехотных и 2 гусарских) из числа православных подданных Священной Римской империи и поселении их на территории Российской империи. 13(24) июля 1751 года императрица Елизавета Петровна подписала указ, в котором давала согласие на устройство такого поселения, при этом Хорват был пожалован чином генерал-м. русской службы.
Указы императрицы Елизаветы Петровны от 24 декабря 1751 года (4 января 1752 год) и Сената от 29 декабря 1751 года (9 января 1752 год) определили границы будущего поселения, предписали заложить на его территории крепость Св. Елисаветы и др. Поселение разместилось на территории от р. Синюха на западе до р. Днепр на востоке и от верховьев рек Ингул и Ингулец на юге до рек Виса и Омельник на севере. На юге к нему отошла полоса земель Запорожской Сечи шириной ок. 64 км. Поселение напрямую подчинялось Сенату. Главным начальником в январе 1752 года назначен артиллерии генерл-м. (с 1755/1756 года генерал-лейтинант) И.Ф. Глебов (до 1756 года). Указом от 11(22) января 1752 года императрица Елизавета Петровна повелела именовать поселение Новой Сербии, одновременно ген.-м. (с 1755/1756 года ген.-л.) И.С. Хорват был назначен командующим Новосербского корпуса. Штаб-квартирой Новосербского корпуса стал Новомиргородский шанец, а административным центром Новой Сербии - крепость Св. Елисаветы (постройка завершена в 1757 году).
Первоначально в Новой Сербии были сформированы 2 полка (гусарский и Пандурский пехотный; к концу 1750-х годов существовало 4 полка). Указом имп. Елизаветы Петровны от 19(30) октябрь 1752 года в Новой Сербии разрешалось селиться исключительно выходцам из Молдавского и Валашского княжеств, Македонии и Сербии. Прибывающим в Новую Сербия поселенцам были предоставлены льготные условия и финансовая помощь из казны для обустройства на новом месте. Офицеры получали от 27,3 до 55 га земли, рядовые - от 11 до 16 га. Каждому вновь прибывшему, независимо от состава семьи, выдавалось по 10 руб. на обзаведение хозяйством и семена. Ведущее место в хозяйстве жителей Новой Сербии занимали огородничество, садоводство, земледелие, повсеместно развивалось скотоводство. Для развития товарно-денежных отношений поселенцам Новой Сербии разрешалось в мирное время вести вольную торговлю и иметь личные промыслы в Крымском ханстве, Молдавском кн-ве и Речи Посполитой. Для строительства хуторов и деревень поселенцы Новой Сербии привлекали местное украинское население.
Сербские полки несли сторожевую службу круглогодично. Достаточно эффективно у серб. гусар была организована разведка. В дек. 1755 был учреждён гарнизон при Новомиргородском шанце (300 чел.). Полки Новой Сербии принимали участие в Семилетней войне 1756-1763 годы в составе российских войск. В 1759 году после переселения по распоряжению крымского хана Крым- Гирея ногаев из Буджака на левый берег р. Днепр (поселились между реками Белозёрка и Рогачик) по прошению И.С. Хорвата был увеличен гарнизон Новомиргородского шанца и там же сформирована Канцелярия Новой Сербии.
После смерти императрицы Елизаветы Петровны в связи с многочисленными жалобами офицеров и солдат Новосербского корпуса на И.С. Хорвата в Новой Сербии начата проверка (после вступления на престол императрицы Екатерины II осуществлялась А.П. Мельгуновым и И.Ф. Глебовым), выявившая, что Хорват истратил на личные нужды примерно 65 тыс. руб. казённых денег. После проведённого расследования Хорват был лишён чинов и сослан в Вологду, где и умер. Для сербских офицеров Новой Сербии были сохранены все существовавшие привилегии. 22 марта (2 апреля) 1764 год, согласно Высочайше утверждённому императрицей Екатериной II докладу Н.И. и П.И. Паниных, Новая Сербия преобразована в Новороссийскую губернию.