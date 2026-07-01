"НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ" (СТУДИЯ)

Творческое объединение художников-абстракционистов, существовавшее в СССР и России в период с 1950-х по 2000-е годы.

Создание. Москва

История студии “Новая реальность” началась в середине 1950-х, когда художник и педагог Элий Михайлович Белютин начал вести занятия повышения квалификации при московском Горкоме художников книги и графики. Занятия эти проходили в Доме учителя на Большой Коммунистической улице. Вскоре в этом же помещении начали проходить неофициальные художественный выставки. Так, в 1962 году здесь состоялась “Таганская” выставка, вызвавшая немалый интерес, в том числе и за рубежом. Об этом говорит тот факт, что выставку посетили многие американские тележурналисты и руководитель Союза художников Польши. Естественно, репортаж об этой выставке увидели зрители основных европейских каналов, и стало ясно, что в СССР существуют неофициальные, неформальные художественный стили и традиции, представители которых готовы открыто представлять свои произведения.

Выставка эта имела такой резонанс, что ее участников пригласили представить свои работы на выставке в Манеже, посвященной 30-летию московского отделения Союза художников. Общий стиль выставки определялся как русский авангард. На ней должны были присутствовать работы таких художников, как Роберт Фальк и Павел Кузнецов. Там же предполагалось разместить произведения художников студии Белютина и некоторых скульпторов, творивших в том же стиле. На выставку в Манеже прибыл и сам Н.С. Хрущев , но его реакция на увиденное оказалась резко отрицательной. Глава партии раскритиковал все происходящее в Манеже, и с этого началось заметное ужесточение политики в сфере культуры. В официальной прессе началась целая операция “по борьбе с формализмом и абстракционизмом”, а художники студии “Новая реальность” не приглашались на официальные выставки.

Дальнейшая история. Абрамцево

Однако студия не развалилась, а сменила локацию. Теперь ее выставки проходили в Абрамцево. В обитель “Абрамцевского братства” приезжали также жить и работать художники, у которых не было в первопрестольной собственных мастерских. Сезон длился с мая по ноябрь, в конце устраивались отчетные выставки.

Кроме того, студийцы совершали путешествия на “творческих пароходах” (1961,1962 и 1964). Такие круизы способствовали становлению молодых художников.

В 1980-х годах советская культурная политика стала мягче, и “Новая реальность” начала активнее выставляться и на родине, и за рубежом. Художники побывали в Лондоне, Варшаве, Париже и других городах, участвовали в международных выставках.

Последняя известная выставка студии состоялась в 1998 году в Орле. В настоящий момент работы ее мастеров находятся в Третьяковской галерее , в музеях Калининграда и Орла, а также в одном из нью-йоркских музеев.

Состав

Элий Белютин

Вера Преображенская

Владислав Зубарев

Люциан Грибков

Александр Крюков

Анатолий Сафохин

Валентин Окороков

Тамара Тер-Гевондян

Юлия Мустерман

Анатолий Строчилин

Елена Радкевич

Светлана Некрасова

Алексей Колли

Виктор Булдаков

Мая Филиппова

Гаяна Каждан

Виктор Гершман