НОВАЯ ПИНАКОТЕКА

НОВАЯ ПИНАКОТЕКА (Neue Pinako­thek) - ху­дожественный му­зей в Мюн­хе­не .

Вхо­дит в со­став Ба­вар­ских государственных со­б­ра­ний про­из­ве­де­ний жи­во­пи­си. От­кры­та в 1853 году ко­ро­лём Ба­ва­рии Люд­ви­гом I, на­ря­ду со Ста­рой пи­на­ко­те­кой (от­кры­та в 1836 года), с це­лью сде­лать пуб­лич­ны­ми свои ху­дож. кол­лек­ции. Кол­лек­ция Люд­ви­га I, со­сто­яв­шая главным образом из про­из­ве­де­ний современных немецких ху­дож­ни­ков, по­сле его смер­ти по­пол­ня­лась за государственный счёт ра­бо­та­ми др. мас­те­ров Гер­ма­нии , Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ни­дер­лан­дов, Скандинавских стран и др.

Новая пинакотека ста­ла од­ним из пер­вых му­зе­ев современного об­ще­ев­ро­пей­ско­го искусства, че­му со­дей­ст­во­ва­ло при­об­ре­те­ние кар­тин, ри­сун­ков и скульп­тур французских им­прес­сио­ни­стов и пост­им­прес­сио­ни­стов, ини­ции­ро­ван­ное ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром государственных со­б­ра­ний кар­тин Х. фон Чу­ди в 1909 году. В XX веке из Ста­рой пи­на­ко­те­ки в Но­вую бы­ло пе­ре­ве­де­но со­б­ра­ние английской жи­во­пи­си XVIII-XIX веков.

Ны­не кол­лек­ция му­зея ох­ва­ты­ва­ет ев­ропеское искусство конца XVIII - начала XX веков со все­ми его сти­ля­ми, на­прав­ле­ния­ми и объ­е­ди­не­ния­ми (от клас­си­циз­ма XVIII века до пост­им­прес­сио­низ­ма и юген­д­сти­ля) - ра­бо­ты Ж.Л. Да­ви­да, А. Ка­уф­ман, Ф. Гойи, А. Ка­но­вы, Б. Тор­вальд­се­на, К.Д. Фрид­ри­ха, И.Г. Фюс­ли, У. Тёр­не­ра, Дж. Кон­стеб­ла, Т. Же­ри­ко, Э. Де­лак­руа, Ф.К. Вин­тер­халь­те­ра, М. фон Швин­да, Ф. Овер­бе­ка, В. Ша­до­ва, В. Ка­уль­ба­ха, К. Т. Пи­ло­ти, Х. Ма­кар­та, В. Лейб­ла, А. Мен­це­ля, Ф. Лен­ба­ха, Г. Кур­бе, Ф. Мил­ле, О. До­мье, Х. фон Ма­ре, Дж. Се­ган­ти­ни, А. Бёк­ли­на, К. Мо­не, К. Пис­сар­ро, М. Ли­бер­ма­на, Л. Ко­рин­та, В. Ван Го­га, П. Се­зан­на, А. де Ту­луз-Лот­ре­ка, Ф. Шту­ка и др.

Пер­во­на­чаль­ное зда­ние Новой пинакотеки в сти­ле эк­лек­тиз­ма, воз­ве­дён­ное на­про­тив Ста­рой пи­на­ко­те­ки ар­хи­тек­то­ра­ми Ф. Герт­не­ром и А. Фой­том (в нём на­хо­ди­лись на­стен­ная рос­пись Ка­уль­ба­ха, зал с се­ри­ей греческих пей­за­жей К. Рот­ма­на), бы­ло раз­ру­ше­но во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны . Ны­не му­зей раз­ме­ща­ет­ся в зда­нии в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1981 год, арх. А. фон Бран­ка) вме­сте с ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей Ба­вар­ских государственных со­б­ра­ний произведений жи­вописи и Институтом Дёр­не­ра (изу­че­ние тех­ни­ки жи­во­пи­си и рес­тав­ра­ция).

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