НОВАЯ ПИНАКОТЕКА
НОВАЯ ПИНАКОТЕКА (Neue Pinakothek) - художественный музей в Мюнхене.
Входит в состав Баварских государственных собраний произведений живописи. Открыта в 1853 году королём Баварии Людвигом I, наряду со Старой пинакотекой (открыта в 1836 года), с целью сделать публичными свои худож. коллекции. Коллекция Людвига I, состоявшая главным образом из произведений современных немецких художников, после его смерти пополнялась за государственный счёт работами др. мастеров Германии, Великобритании, Нидерландов, Скандинавских стран и др.
Новая пинакотека стала одним из первых музеев современного общеевропейского искусства, чему содействовало приобретение картин, рисунков и скульптур французских импрессионистов и постимпрессионистов, инициированное генеральным директором государственных собраний картин Х. фон Чуди в 1909 году. В XX веке из Старой пинакотеки в Новую было переведено собрание английской живописи XVIII-XIX веков.
Ныне коллекция музея охватывает европеское искусство конца XVIII - начала XX веков со всеми его стилями, направлениями и объединениями (от классицизма XVIII века до постимпрессионизма и югендстиля) - работы Ж.Л. Давида, А. Кауфман, Ф. Гойи, А. Кановы, Б. Торвальдсена, К.Д. Фридриха, И.Г. Фюсли, У. Тёрнера, Дж. Констебла, Т. Жерико, Э. Делакруа, Ф.К. Винтерхальтера, М. фон Швинда, Ф. Овербека, В. Шадова, В. Каульбаха, К. Т. Пилоти, Х. Макарта, В. Лейбла, А. Менцеля, Ф. Ленбаха, Г. Курбе, Ф. Милле, О. Домье, Х. фон Маре, Дж. Сегантини, А. Бёклина, К. Моне, К. Писсарро, М. Либермана, Л. Коринта, В. Ван Гога, П. Сезанна, А. де Тулуз-Лотрека, Ф. Штука и др.
Первоначальное здание Новой пинакотеки в стиле эклектизма, возведённое напротив Старой пинакотеки архитекторами Ф. Гертнером и А. Фойтом (в нём находились настенная роспись Каульбаха, зал с серией греческих пейзажей К. Ротмана), было разрушено во время Второй мировой войны. Ныне музей размещается в здании в стиле постмодернизма (1981 год, арх. А. фон Бранка) вместе с администрацией Баварских государственных собраний произведений живописи и Институтом Дёрнера (изучение техники живописи и реставрация).