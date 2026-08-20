НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ

Оппозиционная группировка в ВКП(б) во главе с Г. Зиновьевым и Л. Каменевым в 1925-1926 гг.

В начале 1925 г. Зиновьев и Каменев сочли, что НЭП выполнил свои задачи, и можно начать наступление на рыночные элементы экономики. По мнению Каменева, Зиновьева и Л. Троцкого коммунистической партии пора было усиливать нажим на крестьянство, чтобы капиталистические элементы не могли усилиться, а пролетарское государство могло получить средства для создания современной промышленности. Н. Бухарин полагал, что отказываться от НЭП еще рано, и нужно, напротив, поощрять крестьянское хозяйство. В Политбюро развернулась дискуссия. И. Сталин поддержал Бухарина, Н. Крупская и Г. Сокольников — Зиновьева и Каменева. Троцкий не мог решить, к кому из бывших врагов присоединиться. Обида на Зиновьева после «литературной дискуссии» была слишком велика, но тот явно перешел на «троцкистские» позиции. Опорой «новой оппозиции» была Ленинградская организация партии, но в других регионах ее сторонники составляли меньшинство.

В сентябре 1925 г. конфликт обострился в связи с идеологическими разногласиями. Сталин, Бухарин и другие лидеры не принимали претензий Зиновьева и Каменева на роль «хранителей ленинизма», которые вольны определять, что соответствует марксизму-ленинизму, а что — нет. Этот догматизм препятствовал выработке новой стратегии партии в меняющихся условиях НЭП. С точки зрения хранителей чистоты ленинского учения, идеологические новации Сталина и Бухарина, в частности – о возможности построения социализма в одной стране, могут вести к перерождению диктатуры пролетариата во власть бюрократии и даже буржуазных элементов, которые будут по-прежнему прикрываться красными знаменами. Статья Зиновьева «Философия эпохи» и его книга «Ленинизм» подверглись закрытой критике со стороны членов Политбюро, что в сентябре-октябре 1925 г. вызвало острый личный конфликт между ними. Несмотря на усилившиеся разногласия стороны решили не выносить спор на открытое обсуждение и отказаться от крайностей в своих позициях. В знак примирения Бухарин 13 ноября признал ошибочность своего лозунга «обогащайтесь».

Отказавшись от открытой идейной полемики, Сталин стал действовать аппаратными методами, назначая на ключевые посты сторонников умеренного курса. Незадолго до XIV съезда партии 5 декабря Московская губернская партийная конференция, руководимая сторонниками Сталина и Бухарина, обрушилась с критикой на зиновьевцев, обвиняя их в неверии в возможность социалистического строительства. Развернулась публичная полемика между московской и ленинградской организациями большевиков. Эта дискуссия была неожиданна для большинства коммунистов. Партийная масса предпочла оставаться на стороне начальства: в Ленинграде — на стороне Зиновьева, в остальных регионах — на стороне Сталина и Бухарина.

Решающее столкновение между фракцией Сталина-Бухарина и «новой оппозицией» произошло на XIV съезде партии 18-31 декабря 1925 г. Сталин выступил с докладом, Зиновьев – с содокладом. Прикрываясь цитатами Ленина , противники требовали друг от друга покаяния в былых оговорках. Споры уже ничего не решали – позиции делегатов были известны заранее – ленинградцы плюс несколько голосов с одной стороны, все остальные делегаты, подобранные сталинским аппаратом – с другой. Троцкий предпочел на этом этапе не вступать в борьбу между своими вчерашними противниками, позволив Сталину разгромить оппозиционеров по частям. Съезд осудил позицию Зиновьева, Каменева и их сторонников. В 1926 г. руководство Ленинградской парторганизации было очищено от зиновьевцев. Участники «новой оппозиции», объединившись с Троцким, вошли в «объединенную оппозицию».

Исторические источники:

Архив Троцкого. М., 1990;

Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927 гг. М., 1996.

Автор статьи: Шубин А.В.