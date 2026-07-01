НОВАЯ ОПЕРА

НОВАЯ ОПЕРА - мо­с­ков­ский му­ни­ци­паль­ный те­атр.

Ос­но­ван в 1991 году при со­дей­ст­вии пра­ви­тель­ст­ва Мо­ск­вы .

Ини­циа­тор соз­да­ния, пер­вый ху­дожественный ру­ко­во­ди­тель и главный ди­ри­жёр - Е.В. Ко­ло­бов (до 2003 года). С 2006 года име­ни Е.В. Ко­ло­бо­ва .

С 1997 года те­атр за­ни­ма­ет спе­ци­аль­но по­стро­ен­ное зда­ние (арх. В.А. Ко­тель­ни­ков, зал на 660 мест) в са­ду «Эр­ми­таж».

Осу­ще­ст­в­ле­ны по­ста­нов­ки ма­ло­из­ве­ст­ных в Рос­сии клас­сических опер («Ма­рия Стю­арт» Г. До­ни­цет­ти, «Двое Фос­ка­ри» Дж. Вер­ди, «Вал­ли» А. Ка­та­ла­ни), но­вых ре­дак­ций из­вест­ных про­из­ве­де­ний (опе­ры «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки, «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го , «Тра­виа­та» Вер­ди), ори­ги­наль­ных музыкальных спек­так­лей («О, Мо­царт, Мо­царт!» на му­зы­ку В.А. Мо­цар­та, А. Саль­е­ри и Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва).

В ре­пер­туа­ре так­же опе­рет­ты, кон­церт­но-те­ма­тические про­грам­мы («Ма­рия Кал­лас», «Рос­си­ни», «Ри­хард Ваг­нер», «Ио­ганн Штра­ус» и др.).

С 2006 года музыкальный ру­ко­во­ди­тель и главный ди­ри­жёр - Э. Клас.

С 2005 года те­атр про­во­дит еже­год­ный ме­ж­ду­народный музыкальный фес­ти­валь «Кре­щен­ская не­де­ля».

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