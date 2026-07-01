НОВАЯ ОПЕРА
НОВАЯ ОПЕРА - московский муниципальный театр.
Основан в 1991 году при содействии правительства Москвы.
Инициатор создания, первый художественный руководитель и главный дирижёр - Е.В. Колобов (до 2003 года). С 2006 года имени Е.В. Колобова.
С 1997 года театр занимает специально построенное здание (арх. В.А. Котельников, зал на 660 мест) в саду «Эрмитаж».
Осуществлены постановки малоизвестных в России классических опер («Мария Стюарт» Г. Доницетти, «Двое Фоскари» Дж. Верди, «Валли» А. Каталани), новых редакций известных произведений (оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Травиата» Верди), оригинальных музыкальных спектаклей («О, Моцарт, Моцарт!» на музыку В.А. Моцарта, А. Сальери и Н.А. Римского-Корсакова).
В репертуаре также оперетты, концертно-тематические программы («Мария Каллас», «Россини», «Рихард Вагнер», «Иоганн Штраус» и др.).
С 2006 года музыкальный руководитель и главный дирижёр - Э. Клас.
С 2005 года театр проводит ежегодный международный музыкальный фестиваль «Крещенская неделя».