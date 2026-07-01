НОВАЯ КРИТИКА

НОВАЯ КРИТИКА (англ. new criticism, франц. nouvelle critique).

1) Наи­бо­лее влия­тель­ная шко­ла в анг­ло-американском ли­тера­ту­ро­ве­де­нии 1920-1970-х годов.

Адеп­ты новой критики, ис­хо­дя из кон­цеп­ции «по­эзии как зна­ния», язык ко­то­ро­го прин­ци­пи­аль­но от­ли­чен от язы­ка нау­ки или фи­ло­со­фии, по­сколь­ку во­пло­ща­ет иную ре­аль­ность, ос­по­ри­ли не­об­хо­ди­мость изу­че­ния со­циаль­но-ис­то­рического кон­тек­ста и био­гра­фии пи­са­те­ля. Ру­ко­во­дству­ясь ме­то­дом «при­сталь­но­го чте­ния», они об­ра­ти­лись к из­у­че­нию внут­рен­ней ор­га­ни­за­ции тек­ста как «ор­га­ни­че­ской фор­мы», к се­ман­ти­ко- лин­гвис­тическому ана­ли­зу ме­та­фор, срав­не­ний, сим­во­лов и об­ра­зов в их уни­каль­ных кон­тек­сту­аль­ных взаи­мо­свя­зях и мно­го­знач­но­сти.

Ос­но­вы новой критики бы­ли за­ло­же­ны тео­ре­тическими вы­сту­п­ле­ния­ми Т.С. Элио­та, ра­бо­та­ми А.А. Ри­чар­дса («Прин­ци­пы ли­те­ра­тур­ной кри­ти­ки», 1924 год), его уче­ни­ка У. Эмп­со­на («Семь ти­пов дву­смыс­лен­но­сти», 1930 год), а так­же американскими кри­ти­ка­ми А. Тей­том («Ре­ак­ци­он­ные эс­се о по­эзии и иде­ях», 1936 год), К. Брук­сом и Р. П. Уор­ре­ном («По­ни­ма­ние по­эзии», 1938 год; «По­ни­ма­ние про­зы», 1943 год) и др.

На­зва­ние «новая критика» за­кре­пи­лось за шко­лой по­сле вы­хо­да кни­ги американского по­эта и ли­те­ра­ту­ро­ве­да Дж.К. Рэн­со­ма «Но­вая кри­ти­ка» (1941 год).

2) Во Фран­ции под по­ня­ти­ем новой критики под­ра­зу­ме­ва­ет­ся со­во­куп­ность раз­но­род­ных те­че­ний, ко­то­рые сфор­ми­ро­ва­лись в середине 1950-х годов под влия­ни­ем пси­хо­ана­ли­тических тео­рий, струк­тур­ной лин­гвис­ти­ки и се­мио­ти­ки, а так­же ре­ви­зии идей мар­ксиз­ма и про­ти­во­пос­та­ви­ли се­бя пози­ти­виз­му куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы и ир­ра­цио­на­ли­стическими тен­ден­ци­ям эк­зи­стен­циа­лиз­ма: «ге­не­ти­че­ский струк­ту­ра­лизм» Л. Гольд­ма­на, «пси­хок­ри­ти­ка» Ш. Мо­ро­на, струк­тур­но-се­мио­тичесике ис­сле­до­ва­ния Р. Бар­та, Ц. То­до­ро­ва, Ю. Кри­сте­вой, тео­рии сю­же­тос­ло­же­ния и по­ве­ст­во­ва­ния А.Ж. Грей­ма­са , Ж. Же­не­та, К. Бре­мо­на и др.

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