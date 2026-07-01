НОВАЯ КРИТИКА
НОВАЯ КРИТИКА (англ. new criticism, франц. nouvelle critique).
1) Наиболее влиятельная школа в англо-американском литературоведении 1920-1970-х годов.
Адепты новой критики, исходя из концепции «поэзии как знания», язык которого принципиально отличен от языка науки или философии, поскольку воплощает иную реальность, оспорили необходимость изучения социально-исторического контекста и биографии писателя. Руководствуясь методом «пристального чтения», они обратились к изучению внутренней организации текста как «органической формы», к семантико- лингвистическому анализу метафор, сравнений, символов и образов в их уникальных контекстуальных взаимосвязях и многозначности.
Основы новой критики были заложены теоретическими выступлениями Т.С. Элиота, работами А.А. Ричардса («Принципы литературной критики», 1924 год), его ученика У. Эмпсона («Семь типов двусмысленности», 1930 год), а также американскими критиками А. Тейтом («Реакционные эссе о поэзии и идеях», 1936 год), К. Бруксом и Р. П. Уорреном («Понимание поэзии», 1938 год; «Понимание прозы», 1943 год) и др.
Название «новая критика» закрепилось за школой после выхода книги американского поэта и литературоведа Дж.К. Рэнсома «Новая критика» (1941 год).
2) Во Франции под понятием новой критики подразумевается совокупность разнородных течений, которые сформировались в середине 1950-х годов под влиянием психоаналитических теорий, структурной лингвистики и семиотики, а также ревизии идей марксизма и противопоставили себя позитивизму культурно-исторической школы и иррационалистическими тенденциям экзистенциализма: «генетический структурализм» Л. Гольдмана, «психокритика» Ш. Морона, структурно-семиотичесике исследования Р. Барта, Ц. Тодорова, Ю. Кристевой, теории сюжетосложения и повествования А.Ж. Греймаса, Ж. Женета, К. Бремона и др.