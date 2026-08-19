НОВАЯ КАСТИЛИЯ ( Gobernacion de Nueva Castilla)

Губернаторство в Южной Америке, созданное в 1529 г. согласно «Договору в Толедо», заключенного между королем Испании Карлосом I (императором Священной Римской империи Карлом V) и конкистадором Франсиско Писарро.

Границы Н.К. не были точно определены, поскольку ее территория еще не была полностью завоевана испанскими конкистадорами .

Северной граница Н.К. должна была проходить через поселение Тенинпуйя (Сантьяго) в устье реки Сантьяго (современная. республика Эквадор). Южная граница губернаторства располагалась примерно в 200 лигах (около 1070 км) на юг от данной отметки около поселения Чинча. На западе естественной границей Н.К. являлся Тихий Океан. На востоке граница Н.К. не была четко определена, поскольку Испания и Португалия не пришли к согласию относительно того, какой именно меридиан, является демаркационной линией между их заморскими владениями.

В мае 1534 г. после завоевания Ф. Писарро империи инков (Тауантинсуйю), охватывавшего значительную часть отданной конкистадору территории, Карл V издал четыре указа о границах новых владениях Испании.

Согласно этим указам все земли Южной Америки к югу от реки Сантьяго делились на четыре губернаторства: Новая Кастилия, Новый Толедо, Новая Андалусия и Новый Леон. Каждое из них должно было охватывать территорию в 200 лиг с севера на юг, вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки.

Ф. Писарро был утвержден в должности губернатора Н.К. и получил вдобавок к землям, отданным ему по «Толедскому договору» 1529 г., территорию в 70 лиг к югу от границ своего губернаторства. В 1535 г. он основал столицу Н. К. Сьюдад-де-лос -Рейес (ныне город Лима — столица Перу ).

Явное предпочтение интересов Ф. Писарро при разделе завоеванных территорий вызвало недовольство его компаньона Диего Альмагро , губернатора Нового Толедо, в 1537г. переросшее в открытый вооруженный конфликт между ними. Ф. Писарро удалось нанести поражение Д. Альмагро в битве при Лас Салинас (1538 г), после которого последний был взят в плен и обезглавлен. Тем не менее, 20 июня 1541 г. Ф. Писарро был убит в результате заговора, организованного сыном Альмагро, Диего Альмагро Младшим.

После смерти Писарро Карлос I 20 ноября 1542 г. издал указ об образовании вице-королевства Перу, в состав которого вошла Н.К.

Иллюстрация:

Карта Новой Кастилии с последующим разделом ее территории на 4 губернаторства согласно указам испанского короля Карлоса I (Карла V) 1534-1539 гг.

Автор статьи: А.В. Калюта