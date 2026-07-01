НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ (Nouvelle-Calédo­nie) - осо­бая тер­ри­то­ри­аль­ная еди­ни­ца Фран­ции в юго-западной час­ти Ти­хо­го океана, в Ме­ла­не­зии.

Со­сто­ит из главного ост­ро­ва Но­вая Ка­ле­до­ния, групп не­боль­ших ост­ро­вов Лу­ай­о­те, Бе­леп, о. Пен (Ку­ние) и др. Об­щая площадь 18,6 тыс. км2. Население 260,2 тыс. человек (2012 год). Ка­на­ки со­став­ля­ют до 45% населения, фран­ко­но­во­ка­ле­дон­цы - 35,4%. Про­жи­ва­ют так­же по­ли­не­зий­цы (12,3%; в т. ч. уол­лис­цы, таи­тя­не, фу­ту­на), яван­цы, вьет­нам­цы, япон­цы, ара­бы, италь­ян­цы, англоавстра­лий­цы, англоново­зе­ланд­цы и др. Ок. 60% ве­рую­щих - ка­то­ли­ки, около 30% - про­тес­тан­ты (гл. обр. каль­ви­ни­сты). Административный центр - г. Ну­меа. Официальный язык - фран­цуз­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - французский ти­хо­оке­ан­ский франк. В административном от­но­ше­нии де­лит­ся на 3 про­вин­ции (Се­вер­ная и Юж­ная - на о. Но­вая Ка­ле­до­ния и при­ле­гаю­щих ост­ро­вах, Лу­ай­о­те - на од­но­именных ост­ро­вах), вклю­чаю­щие 33 ком­му­ны.

Бе­ре­го­вая ли­ния о. Но­вая Ка­ле­до­ния (площадь 16,4 тыс. км2) силь­но из­ре­за­на, осо­бен­но на за­па­де, и окайм­ле­на ко­рал­ло­вы­ми ри­фа­ми, об­ра­зую­щи­ми к за­па­ду от ост­ро­ва барь­ер­ный риф дли­ной бо­лее 600 км. Бо́ль­шую, восточная часть ост­ро­ва за­ни­ма­ют плос­ко­го­рья (выс. до 1628 м, го­ра Па­нье - выс­шая точ­ка Новой Каледонии), в западной час­ти пре­об­ла­да­ют хол­ми­стые рав­ни­ны. Бо­лее мел­кие ост­ро­ва пре­имущественно низ­мен­ные. Ост­ров Но­вая Ка­ле­до­ния име­ет склад­ча­то-по­кров­ное строе­ние и сло­жен 3 ком­плек­са­ми по­род. На ниж­ний ком­плекс (сред­ний па­лео­зой - па­лео­цен) над­ви­ну­ты тер­ри­ген­ные и вул­ка­но­ген­ные по­ро­ды верх­не­го ме­ла - па­лео­це­на, ко­то­рые, в свою оче­редь, тек­то­ни­че­ски пе­ре­кры­ты позд­не­ме­ло­вы­ми - па­лео­це­но­вы­ми офио­ли­та­ми (их вы­хо­ды за­ни­ма­ют ок. 1/3 пл. ост­ро­ва). Главныая эпо­ха фор­ми­ро­ва­ния по­кро­вов - оли­го­цен. Наи­бо­лее мо­ло­дые на­ко­п­ле­ния - нео­ген-чет­вер­тич­ные из­вест­ня­ки и об­ло­моч­ные по­ро­ды. В не­драх Новой Каледонии за­клю­че­ны круп­ные за­па­сы ла­те­рит­ных руд ни­ке­ля (1-е ме­сто в ми­ре по об­щим за­па­сам) и ко­баль­та (4-е ме­сто); основные ме­сто­ро­ж­де­ния: Куа­уа, Пум, Не­пуи, Тио, Тие­ба­ги, Фи­гес­баль, Ла-Тон­ту­та, Го­ро, Ко­ни­ам­бо. Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния и про­яв­ле­ния руд хро­ма, же­ле­за, мар­ган­ца, ме­ди, зо­ло­та, се­реб­ра, по­ли­ме­тал­лов, це­мент­но­го сы­рья, ка­мен­но­го уг­ля.

Кли­мат Новой Каледонии тро­пи­че­ский. Сред­не­го­до­вая температура воз­ду­ха 23-24 °C. Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков 700-3000 мм. Ле­том ха­рак­тер­ны тро­пические ура­га­ны. На о. Но­вая Ка­ле­до­ния хо­ро­шо раз­ви­та реч­ная сеть; мно­го не­боль­ших по­ро­жи­стых рек. Из 3000 ви­дов выс­ших рас­те­ний св. 2900 эн­де­ми­ков. Пре­об­ла­да­ют ред­ко­ле­сья из ниа­у­ли и вы­со­ко­тра­вья. Ле­са за­ни­ма­ют ок. 10% тер­ри­то­рии ост­ро­ва (гл. обр. на плос­ко­горь­ях) и со­сто­ят из цен­ных ви­дов (ага­тис, арау­ка­рия, но­во­ка­ле­дон­ская со­сна и др.). В жи­вот­ном ми­ре от­сут­ст­ву­ют не­ле­таю­щие мле­ко­пи­таю­щие, змеи и ти­пич­ные пре­сно­вод­ные ры­бы; мно­го птиц (61 вид). Ла­гу­ны Но­вой Ка­ле­до­нии вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Мел­кие ост­ро­ва име­ют дос­та­точ­но скуд­ную рас­ти­тель­ность и бед­ный жи­вот­ный мир.

В древ­но­сти тер­ри­то­рия Новой Каледонии бы­ла за­се­ле­на пред­ка­ми современных ка­на­ков. От­кры­та Дж. Ку­ком в 1774 году и на­зва­на по римскому на­име­но­ва­нию Шот­лан­дии - Ка­ле­до­ния. С 1840-х годоах на­ча­лось про­ник­но­ве­ние ев­ро­пей­цев, в 1843 году ос­но­ва­на французская ка­то­лическая мис­сия. В 1853 году Фран­ция объ­яви­ла Новую Каледонию сво­им вла­де­ни­ем, в 1860 году вы­де­ли­ла её в отдельную ко­ло­нию. В 1854 году по­стро­ен Пор-де-Франс (ны­не г. Ну­меа). В 1864-1896 годы Новая Каледония ис­поль­зо­ва­лась французскими вла­стя­ми как ме­сто ка­тор­ги (в об­щей слож­но­сти со­сла­но из Фран­ции ок. 40 тыс. человек). По­ми­мо ка­тор­жан, в Новой Каледонии при­бы­ва­ли сво­бод­ные пе­ре­се­лен­цы из Ев­ро­пы и Азии, за­клю­чав­шие кон­трак­ты с французской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей, что ве­ло к рос­ту без­ра­бо­ти­цы сре­ди ко­рен­но­го на­се­ле­ния и уси­ле­нию его экс­плуа­та­ции. По этой при­чи­не от­но­ше­ния ме­ж­ду або­ри­ге­на­ми и ев­ро­пей­ца­ми ос­та­ва­лись на­пря­жён­ны­ми и час­то вы­ли­ва­лись в вос­ста­ния и кро­во­про­лит­ные столк­но­ве­ния (1878, 1881 годы). В конце 1880-х годов ко­рен­ное на­се­ле­ние бы­ло зна­чи­тель­но ог­ра­ни­че­но в сво­бо­де пе­ре­дви­же­ния и пра­вах на при­об­ре­те­ние зем­ли.

Основным за­ня­ти­ем жи­те­лей Новой Каледонии в этот пе­ри­од бы­ли зем­ле­де­лие (вы­ра­щи­ва­ние ко­фе, ку­ку­ру­зы, ри­са, та­ро, ма­нио­ка), ры­бо­лов­ст­во и жи­вот­но­вод­ст­во. В 1863 году, во вре­мя «зо­ло­той ли­хо­рад­ки» в Ав­ст­ра­лии , на р. Пу­эбо и ле­вом бе­ре­гу р. Ди­ао от­кры­то зо­ло­то­руд­ное ме­сто­ро­ж­де­ние Ферн-Хилл. В 1870-1880-х годах в северных рай­онах Новой Каледонии дей­ст­во­ва­ло несколько шахт по до­бы­че мед­ной ру­ды и од­на по до­бы­че се­реб­ря­но-свин­цо­во-цин­ко­вых руд. По­сле от­кры­тия в 1865 году французским инжинером Ж. Гар­нье за­ле­жей ни­ке­ле­вой ру­ды и на­ча­ла её раз­ра­бот­ки в 1874 году Новая Каледония пре­вра­ти­лась в главного ми­ро­во­го экс­пор­тё­ра ни­ке­ля. Од­на­ко уже в 1894 году в свя­зи с ак­тив­ной раз­ра­бот­кой ни­ке­ле­вых ме­сто­ро­ж­де­ний в Ка­на­де Новая Каледония ут­ра­ти­ла свои по­зи­ции.

В сентябре 1940 года ад­ми­ни­ст­ра­ция Новой Каледонии при­сое­ди­ни­лась к дви­же­нию «Сво­бод­ная Фран­ция». В 1946 году Новая Каледония по­лу­чи­ла ста­тус за­мор­ской тер­ри­то­рии Фран­ции. До но­ября 1984 года управ­ля­лась вер­хов­ным ко­мис­са­ром, на­зна­чав­шим­ся франц. пра­ви­тель­ст­вом. 13 сентября 1987 года в Новой Каледонии со­сто­ял­ся ре­фе­рен­дум, в хо­де ко­то­ро­го свыше 98% уча­ст­ни­ков вы­ска­за­лись за её со­хра­не­ние в со­ста­ве Фран­цуз­ской Рес­пуб­ли­ки. 14 июля 1989 года всту­пил в си­лу За­кон о ста­ту­се Новой Каледонии, ос­но­ван­ный на Ма­тинь­он­ских со­гла­ше­ни­ях 1988 года (под­пи­са­ны французским пра­ви­тель­ст­вом и пред­ста­ви­те­ля­ми ев­ропейской и ка­нак­ской об­щин Новой Каледонии; ут­вер­жде­ны на об­ще­на­цио­наль­ном ре­фе­рен­ду­ме во Фран­ции 6 ноября 1988 года), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым Новая Каледония пре­дос­тав­ля­лось са­мо­управ­ле­ние. Тер­ри­то­рия Новой Каледонии бы­ла раз­де­ле­на на 3 про­вин­ции, управ­ляв­шие­ся про­винциальными ас­самб­лея­ми (из­би­ра­лись все­об­щим пря­мым го­ло­со­ва­ни­ем сро­ком на 6 лет). Пред­ста­ви­те­ли про­винциальных ас­самб­лей (54 де­пу­та­та) об­ра­зо­вы­ва­ли од­но­па­лат­ный Кон­гресс тер­ри­то­рий, в ком­пе­тен­цию ко­то­ро­го пе­ре­да­ва­лись фи­нан­со­вые во­про­сы, бюд­жет, ин­фра­струк­ту­ра и на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние. По за­ко­ну о ста­ту­се 1989 года, ис­пол­нительная власть в Новой Каледонии осу­ще­ст­в­ля­лась вер­хов­ным ко­мис­са­ром Фран­ции, пред­се­да­те­лем Кон­грес­са тер­ри­то­рий и пред­се­да­те­ля­ми про­винц. ас­самб­лей. В конце 1980-х - начале 1990-х годов в Новой Каледонии про­ис­хо­ди­ли мас­со­вые бес­по­ряд­ки, ор­га­ни­зо­ван­ные ме­ла­не­зий­ца­ми, тре­бо­вав­ши­ми пре­дос­тав­ле­ния Новой Каледонии пол­ной не­за­ви­си­мо­сти. 5 мая 1998 года Национальный со­циа­ли­стический фронт ос­во­бо­ж­де­ния ка­на­ков, Объ­е­ди­не­ние за Ка­ле­до­нию в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки и пра­ви­тель­ст­во Фран­ции под­пи­са­ли в Ну­меа со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му Новая Каледония на т. н. под­го­то­вительный пе­ри­од (20 лет) пре­дос­тав­лял­ся «пе­ре­ход­ный ста­тус», су­ще­ст­вен­но рас­ши­рив­ший её ав­то­но­мию на ос­но­ве сис­те­мы «раз­де­лён­но­го су­ве­ре­ни­те­та». В но­ябре 1998 года в хо­де ре­фе­рен­ду­ма «пе­ре­ход­ный ста­тус» по­лу­чил одоб­ре­ние со сто­ро­ны на­се­ле­ния Новой Каледонии. Ре­фе­рен­дум об окон­чательном ста­ту­се Новой Каледонии дол­жен со­сто­ять­ся в пе­ри­од с 2013 по 2018 годы.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - до­бы­ча ни­ке­ле­вых руд и про­изводство фер­ро­ни­ке­ля. Важ­ное зна­че­ние име­ют так­же фи­нан­со­вая по­мощь Фран­ции и до­хо­ды от иностранного ту­риз­ма. В струк­ту­ре ВВП в начале 2010-х годов ли­ди­ру­ет сфе­ра ус­луг (около 75%, по др. дан­ным, св. 70%), до­ля пром-сти ок. 25%. В эко­но­ми­ке за­ня­то около 100 тыс. человек (конец 2000-х годов), в т. ч. в сфе­ре ус­луг св. 70% ра­бо­таю­щих, в промышленности (вклю­чая строи­тель­ст­во) ок. 25%, в сельском хозяйстве (вклю­чая ры­бо­лов­ство) ок. 5%.

До­бы­ча и обога­ще­ние ни­кель-ко­баль­то­вых руд (130 тыс. т в пере­счё­те на ни­кель; 1,7 тыс. т в пере­счё­те на ко­бальт; 2011 год) ве­дёт­ся гл. обр. на ме­сто­рож­де­ни­ях Куауа, Непуи-Копето, Пум, Тио, Тиебаги (раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ком­па­ни­ей «Société Le Nickel») и Го­ро («Vale Nouvelle-Calédonie»; близ него в начале 2010-х годов по­строен гидрометаллургический завод «Usine du Grand Sud» по производству никеля и кобальта). Про­из-во фер­ро­ни­ке­ля (40 тыс. т, 2011 год), ни­ке­ле­во­го штей­на (13,8 тыс. т) осу­ществ­ля­ет­ся на ме­тал­лур­гич. за­во­де «Doniambo» (в Нумеа; при­над­ле­жит ком­па­нии «So­ciété Le Ni­ckel»). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке сельско-хозяйственной про­дук­ции, про­изводству строй­ма­те­риа­лов (в т. ч. це­мен­та - круп­ный за­вод в Нумеа), де­ре­во­об­ра­бот­ке. Главный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр - Ну­меа. Аг­рар­ное произ-во не удов­ле­тво­ря­ет внутр. по­треб­но­сти (для об­ра­бот­ки при­год­но ме­нее 1% тер­ри­то­рии Новой Каледонии), про­до­воль­ст­вие в основном им­пор­ти­ру­ет­ся. Вы­ра­щи­ва­ют ко­ко­со­вую паль­му, ямс, ово­щи, фрук­ты. Раз­во­дят круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот, ло­ша­дей, сви­ней, до­маш­нюю пти­цу. Важ­ное зна­че­ние име­ют так­же ры­бо­лов­ст­во и ак­ва­куль­ту­ра. В 2011 году Новую Каледонию по­се­ти­ли св. 110 тыс. ту­ри­стов (гл. обр. из Фран­ции, Япо­нии , Ав­ст­ра­лии), а так­же св. 200 тыс. пас­са­жи­ров кру­из­ных лай­не­ров.

Дли­на ав­то­до­рог св. 5,6 тыс. км (2006 год). Морской порт Ну­меа. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Ла-Тон­ту­та (в 50 км от Ну­меа). Внеш­не­тор­го­вый ба­ланс от­ри­ца­тель­ный. Эк­спор­ти­ру­ют фер­ро­ни­кель, ни­ке­ле­вые ру­ды, кон­цент­ра­ты и штейн, так­же мо­ре­про­дук­ты, гл. обр. в Япо­нию, Фран­цию, Ав­стра­лию и Рес­пуб­ли­ку Ко­рея. Им­порт ма­шин и обо­ру­до­ва­ния, то­п­ли­ва, по­тре­би­тель­ских то­ва­ров, в основном из Фран­ции, Син­га­пу­ра, Ав­ст­ра­лии.

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