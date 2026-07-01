НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ (Nouvelle-Calédonie) - особая территориальная единица Франции в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии.
Состоит из главного острова Новая Каледония, групп небольших островов Луайоте, Белеп, о. Пен (Куние) и др. Общая площадь 18,6 тыс. км2. Население 260,2 тыс. человек (2012 год). Канаки составляют до 45% населения, франконовокаледонцы - 35,4%. Проживают также полинезийцы (12,3%; в т. ч. уоллисцы, таитяне, футуна), яванцы, вьетнамцы, японцы, арабы, итальянцы, англоавстралийцы, англоновозеландцы и др. Ок. 60% верующих - католики, около 30% - протестанты (гл. обр. кальвинисты). Административный центр - г. Нумеа. Официальный язык - французский. Денежная единица - французский тихоокеанский франк. В административном отношении делится на 3 провинции (Северная и Южная - на о. Новая Каледония и прилегающих островах, Луайоте - на одноименных островах), включающие 33 коммуны.
Береговая линия о. Новая Каледония (площадь 16,4 тыс. км2) сильно изрезана, особенно на западе, и окаймлена коралловыми рифами, образующими к западу от острова барьерный риф длиной более 600 км. Бо́льшую, восточная часть острова занимают плоскогорья (выс. до 1628 м, гора Панье - высшая точка Новой Каледонии), в западной части преобладают холмистые равнины. Более мелкие острова преимущественно низменные. Остров Новая Каледония имеет складчато-покровное строение и сложен 3 комплексами пород. На нижний комплекс (средний палеозой - палеоцен) надвинуты терригенные и вулканогенные породы верхнего мела - палеоцена, которые, в свою очередь, тектонически перекрыты позднемеловыми - палеоценовыми офиолитами (их выходы занимают ок. 1/3 пл. острова). Главныая эпоха формирования покровов - олигоцен. Наиболее молодые накопления - неоген-четвертичные известняки и обломочные породы. В недрах Новой Каледонии заключены крупные запасы латеритных руд никеля (1-е место в мире по общим запасам) и кобальта (4-е место); основные месторождения: Куауа, Пум, Непуи, Тио, Тиебаги, Фигесбаль, Ла-Тонтута, Горо, Кониамбо. Известны месторождения и проявления руд хрома, железа, марганца, меди, золота, серебра, полиметаллов, цементного сырья, каменного угля.
Климат Новой Каледонии тропический. Среднегодовая температура воздуха 23-24 °C. Годовое количество осадков 700-3000 мм. Летом характерны тропические ураганы. На о. Новая Каледония хорошо развита речная сеть; много небольших порожистых рек. Из 3000 видов высших растений св. 2900 эндемиков. Преобладают редколесья из ниаули и высокотравья. Леса занимают ок. 10% территории острова (гл. обр. на плоскогорьях) и состоят из ценных видов (агатис, араукария, новокаледонская сосна и др.). В животном мире отсутствуют нелетающие млекопитающие, змеи и типичные пресноводные рыбы; много птиц (61 вид). Лагуны Новой Каледонии включены в список Всемирного наследия. Мелкие острова имеют достаточно скудную растительность и бедный животный мир.
В древности территория Новой Каледонии была заселена предками современных канаков. Открыта Дж. Куком в 1774 году и названа по римскому наименованию Шотландии - Каледония. С 1840-х годоах началось проникновение европейцев, в 1843 году основана французская католическая миссия. В 1853 году Франция объявила Новую Каледонию своим владением, в 1860 году выделила её в отдельную колонию. В 1854 году построен Пор-де-Франс (ныне г. Нумеа). В 1864-1896 годы Новая Каледония использовалась французскими властями как место каторги (в общей сложности сослано из Франции ок. 40 тыс. человек). Помимо каторжан, в Новой Каледонии прибывали свободные переселенцы из Европы и Азии, заключавшие контракты с французской администрацией, что вело к росту безработицы среди коренного населения и усилению его эксплуатации. По этой причине отношения между аборигенами и европейцами оставались напряжёнными и часто выливались в восстания и кровопролитные столкновения (1878, 1881 годы). В конце 1880-х годов коренное население было значительно ограничено в свободе передвижения и правах на приобретение земли.
Основным занятием жителей Новой Каледонии в этот период были земледелие (выращивание кофе, кукурузы, риса, таро, маниока), рыболовство и животноводство. В 1863 году, во время «золотой лихорадки» в Австралии, на р. Пуэбо и левом берегу р. Диао открыто золоторудное месторождение Ферн-Хилл. В 1870-1880-х годах в северных районах Новой Каледонии действовало несколько шахт по добыче медной руды и одна по добыче серебряно-свинцово-цинковых руд. После открытия в 1865 году французским инжинером Ж. Гарнье залежей никелевой руды и начала её разработки в 1874 году Новая Каледония превратилась в главного мирового экспортёра никеля. Однако уже в 1894 году в связи с активной разработкой никелевых месторождений в Канаде Новая Каледония утратила свои позиции.
В сентябре 1940 года администрация Новой Каледонии присоединилась к движению «Свободная Франция». В 1946 году Новая Каледония получила статус заморской территории Франции. До ноября 1984 года управлялась верховным комиссаром, назначавшимся франц. правительством. 13 сентября 1987 года в Новой Каледонии состоялся референдум, в ходе которого свыше 98% участников высказались за её сохранение в составе Французской Республики. 14 июля 1989 года вступил в силу Закон о статусе Новой Каледонии, основанный на Матиньонских соглашениях 1988 года (подписаны французским правительством и представителями европейской и канакской общин Новой Каледонии; утверждены на общенациональном референдуме во Франции 6 ноября 1988 года), в соответствии с которым Новая Каледония предоставлялось самоуправление. Территория Новой Каледонии была разделена на 3 провинции, управлявшиеся провинциальными ассамблеями (избирались всеобщим прямым голосованием сроком на 6 лет). Представители провинциальных ассамблей (54 депутата) образовывали однопалатный Конгресс территорий, в компетенцию которого передавались финансовые вопросы, бюджет, инфраструктура и начальное образование. По закону о статусе 1989 года, исполнительная власть в Новой Каледонии осуществлялась верховным комиссаром Франции, председателем Конгресса территорий и председателями провинц. ассамблей. В конце 1980-х - начале 1990-х годов в Новой Каледонии происходили массовые беспорядки, организованные меланезийцами, требовавшими предоставления Новой Каледонии полной независимости. 5 мая 1998 года Национальный социалистический фронт освобождения канаков, Объединение за Каледонию в составе Республики и правительство Франции подписали в Нумеа соглашение, по которому Новая Каледония на т. н. подготовительный период (20 лет) предоставлялся «переходный статус», существенно расширивший её автономию на основе системы «разделённого суверенитета». В ноябре 1998 года в ходе референдума «переходный статус» получил одобрение со стороны населения Новой Каледонии. Референдум об окончательном статусе Новой Каледонии должен состояться в период с 2013 по 2018 годы.
Основа экономики - добыча никелевых руд и производство ферроникеля. Важное значение имеют также финансовая помощь Франции и доходы от иностранного туризма. В структуре ВВП в начале 2010-х годов лидирует сфера услуг (около 75%, по др. данным, св. 70%), доля пром-сти ок. 25%. В экономике занято около 100 тыс. человек (конец 2000-х годов), в т. ч. в сфере услуг св. 70% работающих, в промышленности (включая строительство) ок. 25%, в сельском хозяйстве (включая рыболовство) ок. 5%.
Добыча и обогащение никель-кобальтовых руд (130 тыс. т в пересчёте на никель; 1,7 тыс. т в пересчёте на кобальт; 2011 год) ведётся гл. обр. на месторождениях Куауа, Непуи-Копето, Пум, Тио, Тиебаги (разрабатываются компанией «Société Le Nickel») и Горо («Vale Nouvelle-Calédonie»; близ него в начале 2010-х годов построен гидрометаллургический завод «Usine du Grand Sud» по производству никеля и кобальта). Произ-во ферроникеля (40 тыс. т, 2011 год), никелевого штейна (13,8 тыс. т) осуществляется на металлургич. заводе «Doniambo» (в Нумеа; принадлежит компании «Société Le Nickel»). Действуют предприятия по переработке сельско-хозяйственной продукции, производству стройматериалов (в т. ч. цемента - крупный завод в Нумеа), деревообработке. Главный индустриальный центр - Нумеа. Аграрное произ-во не удовлетворяет внутр. потребности (для обработки пригодно менее 1% территории Новой Каледонии), продовольствие в основном импортируется. Выращивают кокосовую пальму, ямс, овощи, фрукты. Разводят крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней, домашнюю птицу. Важное значение имеют также рыболовство и аквакультура. В 2011 году Новую Каледонию посетили св. 110 тыс. туристов (гл. обр. из Франции, Японии, Австралии), а также св. 200 тыс. пассажиров круизных лайнеров.
Длина автодорог св. 5,6 тыс. км (2006 год). Морской порт Нумеа. Междунар. аэропорт Ла-Тонтута (в 50 км от Нумеа). Внешнеторговый баланс отрицательный. Экспортируют ферроникель, никелевые руды, концентраты и штейн, также морепродукты, гл. обр. в Японию, Францию, Австралию и Республику Корея. Импорт машин и оборудования, топлива, потребительских товаров, в основном из Франции, Сингапура, Австралии.