НОВАЯ КАХОВКА

НОВАЯ КАХОВКА - го­род в южной час­ти Ук­раи­ны, в Хер­сон­ской области.

Население 48,0 тыс. человек (2012 год; вклю­чая под­чи­нён­ные городской ад­ми­ни­ст­ра­ции на­селён­ные пунк­ты, в т. ч. г. Тав­рийск, пос. гор. ти­па Днеп­ря­ны, - 69,5 тыс. человек). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу Ка­хов­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (на р. Днепр). Че­рез Новую Каховку про­хо­дит ав­то­трас­са Одес­са - Мелитополь - Ново­азовск - гра­ни­ца с Рос­си­ей; в Тав­рий­ске - железнодорожная станция Ка­хов­ка (на ли­нии Сни­ги­рёв­ка - Фё­до­ров­ка) и Но­во­ка­хов­ский реч­ной порт, здесь бе­рёт на­ча­ло Се­ве­ро-Крым­ский ка­нал.

Воз­ник в 1950 году в свя­зи с на­ча­лом строи­тель­ст­ва Ка­хов­ской ГЭС на мес­те с. Клю­че­вое (ос­но­ва­но в 1891 году). С 1952 года го­род Новя Каховка. По ген­пла­ну 1951-1954 годы в при­бреж­ной час­ти по­строе­ны: зда­ние гор. Со­ве­та с вы­со­ким шпи­лем (1950-е годы, арх. С.М. Вайн­штейн), лет­ний ки­но­те­атр (1952 год), Дво­рец куль­ту­ры (1953-1954 годы) и ста­ди­он «Энер­гия» (1955-1956 годы, 6 тыс. мест; все в сти­ле не­оклас­си­циз­ма), парк (про­ект С.М. Фалд­зин­ско­го). Свя­то-Ан­д­ре­ев­ский со­бор (1992-2011 годы).

Па­мят­ни­ки: ге­ро­ям Гра­ж­дан­ской и Великой Отечественной войн (1957 год), В.И. Ле­ни­ну (1967 год, скульп­то­ры М.К. Врон­ский, А.П. Олей­ник), Т.Г. Шев­чен­ко. Му­зей ис­то­рии го­ро­да (от­крыт в 1990 году), Литературно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей по­эта А.П. Ба­ху­ты (1992 год). Городская кар­тин­ная га­ле­рея им. А.С. Гавд­зин­ско­го (1967 год). Проводится тра­диционная ве­ло­гон­ка «Ле­ген­дар­ная Та­чан­ка».

Дей­ст­ву­ют за­во­ды: элек­тро­ме­ха­ни­че­ский и круп­ных элек­трических ма­шин (оба - в со­ста­ве кон­цер­на «Рос­энер­го­маш»; про­изводство промышленных элек­тро­дви­га­те­лей, ге­не­ра­то­ров пе­ре­мен­но­го то­ка и др. элек­тро­тех­нической про­дук­ции), а так­же «Укр­гидро­мех» (ме­ха­ническое обо­ру­до­ва­ние и ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции для гид­ро­тех­нических соору­же­ний, элек­тро­стан­ций и др.). Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вку­со­вой (в т. ч. аг­ро­про­мыш­лен­ная фир­ма «Тав­рия» - ве­дёт ис­то­рию с 1889 года; ви­на, конь­як) промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов (га­зо­бе­тон­ные бло­ки и др.). Ка­хов­ская ГЭС (1950-1956 годы, ар­хи­тек­то­ры Г.М. Ор­лов, Ю.И. Гум­бург; в со­ста­ве ком­па­нии «Укргид­ро­энер­го», мощ­ность 351 МВт).

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