НОВАЯ КАХОВКА
НОВАЯ КАХОВКА - город в южной части Украины, в Херсонской области.
Население 48,0 тыс. человек (2012 год; включая подчинённые городской администрации населённые пункты, в т. ч. г. Таврийск, пос. гор. типа Днепряны, - 69,5 тыс. человек). Расположен на левом берегу Каховского водохранилища (на р. Днепр). Через Новую Каховку проходит автотрасса Одесса - Мелитополь - Новоазовск - граница с Россией; в Таврийске - железнодорожная станция Каховка (на линии Снигирёвка - Фёдоровка) и Новокаховский речной порт, здесь берёт начало Северо-Крымский канал.
Возник в 1950 году в связи с началом строительства Каховской ГЭС на месте с. Ключевое (основано в 1891 году). С 1952 года город Новя Каховка. По генплану 1951-1954 годы в прибрежной части построены: здание гор. Совета с высоким шпилем (1950-е годы, арх. С.М. Вайнштейн), летний кинотеатр (1952 год), Дворец культуры (1953-1954 годы) и стадион «Энергия» (1955-1956 годы, 6 тыс. мест; все в стиле неоклассицизма), парк (проект С.М. Фалдзинского). Свято-Андреевский собор (1992-2011 годы).
Памятники: героям Гражданской и Великой Отечественной войн (1957 год), В.И. Ленину (1967 год, скульпторы М.К. Вронский, А.П. Олейник), Т.Г. Шевченко. Музей истории города (открыт в 1990 году), Литературно-мемориальный музей поэта А.П. Бахуты (1992 год). Городская картинная галерея им. А.С. Гавдзинского (1967 год). Проводится традиционная велогонка «Легендарная Тачанка».
Действуют заводы: электромеханический и крупных электрических машин (оба - в составе концерна «Росэнергомаш»; производство промышленных электродвигателей, генераторов переменного тока и др. электротехнической продукции), а также «Укргидромех» (механическое оборудование и металлоконструкции для гидротехнических сооружений, электростанций и др.). Предприятия деревообрабатывающей, пищевкусовой (в т. ч. агропромышленная фирма «Таврия» - ведёт историю с 1889 года; вина, коньяк) промышленности; производство стройматериалов (газобетонные блоки и др.). Каховская ГЭС (1950-1956 годы, архитекторы Г.М. Орлов, Ю.И. Гумбург; в составе компании «Укргидроэнерго», мощность 351 МВт).