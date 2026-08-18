НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА - на­прав­ле­ние в ис­то­рической нау­ке, ос­но­ван­ное на меж­дис­цип­ли­нар­ном под­хо­де к из­уче­нию об­ще­ст­ва.

Сфор­ми­ро­ва­лось во Фран­ции в 1960-1970-е годы. Час­то ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с ис­то­ри­че­ской ан­тро­по­ло­ги­ей или с 3-м эта­пом раз­ви­тия «Ан­на­лов» шко­лы. Из­на­чаль­но «новая историческая» по­зи­цио­ни­ро­ва­ла се­бя как нау­ка, изу­чаю­щая че­ло­ве­ка, его по­все­днев­ную жизнь, ми­ро­вос­прия­тие и чув­ст­ва, тем са­мым по­ры­вая с «не­оду­шев­лён­ной ис­то­ри­ей» в ду­хе мар­кси­ст­ской ис­то­рио­гра­фии и шко­лы Ф. Бро­де­ля. Од­на­ко пре­ем­ст­вен­ность с пред­ше­ст­вую­щим по­ко­ле­ни­ем шко­лы «Ан­на­лов», оли­це­тво­ряе­мым по­след­ним, со­хра­ня­лась в изу­че­нии «вре­ме­ни боль­шой дли­тель­но­сти».

Пред­ста­ви­те­ли «новой исторической науки» объ­яв­ля­ли се­бя сто­рон­ни­ка­ми меж­дис­ци­п­ли­нар­ной ис­то­рии, обо­га­щён­ной ме­то­да­ми др. гу­ма­ни­тар­ных на­ук, в ча­ст­но­сти эт­но­ло­гии, ан­тро­по­ло­гии, пси­хо­ло­гии, со­цио­ло­гии, лин­гвис­ти­ки и т. д. Это долж­но бы­ло, по их мне­нию, сде­лать ис­то­рию ядром гу­ма­ни­тар­но­го зна­ния. В ре­зуль­та­те та­ко­го под­хо­да поя­ви­лись но­вые на­прав­ле­ния ис­сле­до­ва­ний (ис­то­рическая де­мо­гра­фия, ис­то­рическая гео­гра­фия, ис­то­рическая пси­хо­ло­гия, ген­дер­ная ис­то­рия и др.), зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лась про­бле­ма­ти­ка ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний (кол­лек­тив­ное со­з­на­ние, ве­ро­ва­ния, ри­туа­лы и др.), ус­лож­нил­ся по­ня­тий­ный ап­па­рат.

Сто­рон­ни­ки «новой исторической науки» ста­ли ак­тив­но при­вле­кать не ис­поль­зо­вав­шие­ся до то­го вре­ме­ни ис­точ­ни­ки (жес­ты, сим­во­лы, ви­зу­аль­ные изо­бра­же­ния, ли­тур­гич. об­ря­ды, оде­ж­да и т. д.). Су­ще­ст­вен­но из­ме­нил­ся под­ход к тра­диционным нар­ра­тив­ным ис­точ­ни­кам: под влия­ни­ем М. Фу­ко ут­вер­дил­ся взгляд на письм. ис­точ­ник как на ис­то­рический па­мят­ник, тре­бую­щий де­кон­ст­рук­ции, ус­та­нов­ле­ния при­чин и ус­ло­вий его соз­да­ния. Зна­чительное ме­сто в ис­сле­до­ва­ни­ях ста­ли за­ни­мать про­бле­мы кол­лек­тив­ной пси­хо­ло­гии и во­об­ра­жае­мо­го (Ж. Ле Гофф и др.). Пред­ста­ви­те­ли «новой исторической науки» - сто­рон­ни­ки т. н. то­таль­ной ис­то­рии, ох­ва­ты­ваю­щей все сфе­ры жиз­ни об­ще­ст­ва на от­рез­ке вре­ме­ни боль­шой дли­тель­но­сти (напр., ре­гио­наль­ные ис­то­рии - П. Гу­бер, Э. Ле Руа Ла­дю­ри и др.).

Раз­ви­тие «новой исторической науки» спо­соб­ст­во­ва­ло об­нов­ле­нию тра­диционных на­прав­ле­ний ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний. В со­ци­аль­ной ис­то­рии всё боль­ше вни­ма­ния ста­ло уде­лять­ся ре­кон­ст­рук­ции кар­ти­ны ми­ра, свой­ст­вен­ной дан­ной че­ло­ве­че­ской общ­но­сти, со­во­куп­но­сти пред­став­ле­ний и цен­но­стей, ко­то­ры­ми ру­ко­во­дству­ют­ся чле­ны той или иной со­ци­аль­ной груп­пы. В ра­бо­тах о со­ци­аль­ной ие­рар­хии об­ще­ст­ва на пер­вый план вы­шел ана­лиз пред­став­ле­ний о со­ци­аль­ном уст­рой­ст­ве и сво­ём мес­те в нём са­мих дей­ст­вую­щих субъ­ек­тов (напр., кни­га Ж. Дю­би о трёх­ча­ст­ном де­ле­нии об­ще­ст­ва).

В рам­ках «новой исторической науки» про­изо­шёл воз­врат к за­бы­той со вре­мён М. Бло­ка и Л. Фев­ра по­ли­тич. ис­то­рии, ко­то­рая су­ще­ст­вен­но об­но­ви­ла свою про­бле­ма­ти­ку и ме­то­ды. Стрем­ле­ние осу­ще­ст­вить син­тез по­ли­тической и со­ци­аль­ной ис­то­рии спо­соб­ст­во­ва­ло рас­смот­ре­нию по­ли­тич. струк­тур, их функ­цио­ни­ро­ва­ния и эво­лю­ции в со­ци­аль­ном кон­тек­сте. Поя­ви­лось мно­жест­во про­со­по­гра­фич. ис­сле­до­ва­ний, по­свя­щён­ных лю­дям, «на­пол­няв­шим» различными государственными ве­дом­ст­ва (Ж. Дю­би, Ф. Кон­та­мин, Ф. От­ран, Б. Ге­не и др.). В них уда­лось со­еди­нить так­же по­ли­тическую ис­то­рию с изу­че­ни­ем мен­та­ли­те­та рас­смат­ри­вае­мых общ­но­стей с их оп­ре­де­лён­ны­ми со­ци­аль­ны­ми по­зи­ция­ми и об­ли­ком, соз­на­ни­ем.

На­прав­ле­ния «че­ло­ве­че­ской ис­то­рии» и мик­ро­ис­то­рии, воз­ник­шие во второй половине XX века, вер­ну­ли ин­те­рес к со­бы­ти­ям и лич­но­стям, т. е. к тем сю­же­там, про­тив ко­то­рых бы­ла на­прав­ле­на са­мая яро­ст­ная кри­ти­ка ос­но­ва­те­лей ж. «Ан­на­лы». Ис­то­рическое со­бы­тие ста­ло вос­при­ни­мать­ся как не­кий фак­тор, от­ра­жаю­щий глу­бин­ные про­цес­сы, про­ис­хо­дя­щие в об­ще­ст­ве той или иной эпо­хи. Кро­ме то­го, со­бы­тие, пре­вра­щаю­щее­ся со вре­ме­нем в миф , ста­ло иг­рать ве­ду­щую роль в изу­че­нии во­об­ра­жае­мо­го и т. н. мест па­мя­ти (П. Но­ра). Наи­бо­лее яр­кие при­ме­ры та­ко­го под­хо­да про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ли Ж. Дю­би, ис­сле­до­вав­ший на при­ме­ре бит­вы при Бу­ви­не (27 июля 1214 год) «со­цио­ло­гию вой­ны», тем са­мым по­ка­зав, ка­кой след ос­та­ви­ло со­бы­тие в тек­стах той эпо­хи («Le dimanche de Bouvines», 1973 год), и Б. Ге­не, изу­чив­ший разл. ас­пек­ты жиз­ни об­ще­ст­ва на­ка­ну­не и по­сле убий­ст­ва гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го («Un meurtre, une société: l’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407», 1992 год). Зна­чительную транс­фор­ма­цию в рам­ках «новой истической науки» пре­тер­пел жанр ис­то­рической био­гра­фии (Б. Ге­не, Ж. Дю­би, Ж.Ле Гофф и др.).

За­им­ст­во­ва­ние ме­то­дов со­цио­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии при­ве­ло к вспле­ску ин­те­ре­са к изу­че­нию фе­но­ме­на вла­сти и её ана­то­мии, т. е. к со­цио­ло­гич. ана­ли­зу ус­ло­вий, средств и прин­ци­пов вла­ст­во­ва­ния. В то же вре­мя, став глу­бо­ко пси­хо­ло­ги­зи­ро­ван­ной, по­ли­тич. ис­то­рия вы­дви­ну­ла на пер­вый план изу­че­ние не ин­сти­ту­тов вла­сти (государсвтенный ап­па­рат, суд, ар­мия), а про­бле­мы её ре­пре­зен­та­ции, пред­став­ле­ний о её са­краль­но­сти, по­ли­тической идео­ло­гии, сим­во­лиз­ма и т. д. (см. По­ли­ти­че­ская ан­тро­по­ло­гия).

«Новая историческая наука», став­шая од­ним из ве­ду­щих на­прав­ле­ний в ис­то­рической нау­ке на ру­беже XX-XXI веков, ока­за­ла за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие и эво­лю­цию нациаональных ис­то­рических школ, обо­га­тив их но­вы­ми под­хо­да­ми и про­бле­ма­ти­кой; в ча­ст­но­сти, опыт «новой исторической накуки» спо­соб­ст­во­вал об­нов­ле­нию отечественной нау­ки, об­ра­тив­шей­ся к бо­лее ши­ро­ко­му изу­че­нию куль­ту­ры, ду­хов­ной жиз­ни и по­ли­тической ис­то­рии средне-векового об­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)