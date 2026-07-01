НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ - историческое название Австралии.
Введено в употребление в 1644 году нидерландским путешественником А.Я. Тасманом.
После основания в 1778 году британского поселения Порт-Джэксон (ныне Сидней) в Новом Южном Уэльсе название Новой Голландии стало применяться для обозначения западной части континента, к тому времени ещё не аннексированной Великобританией.
В 1814 году британский исследователь М. Флиндерс предложил употреблять применительно ко всему материку наименование Австралия. Это предложение было одобрено правительством Великобритании в 1824 году, однако прежнее название продолжало использоваться в других странах вплоть до начала XX века.