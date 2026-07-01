НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ - ис­то­рическое на­зва­ние Ав­ст­ра­лии .

Вве­де­но в упот­реб­ле­ние в 1644 году ни­дерландским пу­те­ше­ст­вен­ни­ком А.Я. Тас­ма­ном.

По­сле ос­но­ва­ния в 1778 году британского по­селе­ния Порт-Джэк­сон (ны­не Сид­ней) в Но­вом Юж­ном Уэль­се название Новой Голландии ста­ло при­ме­нять­ся для обо­зна­че­ния западной час­ти кон­ти­нен­та, к то­му вре­ме­ни ещё не ан­нек­си­ро­ван­ной Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей .

В 1814 году британский ис­сле­до­ва­тель М. Флин­дерс пред­ло­жил упот­реб­лять при­ме­ни­тель­но ко все­му ма­те­ри­ку на­име­но­ва­ние Ав­ст­ра­лия. Это пред­ло­же­ние бы­ло одоб­ре­но пра­ви­тель­ст­вом Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1824 году, од­на­ко преж­нее на­зва­ние про­дол­жа­ло ис­поль­зо­вать­ся в других стра­нах вплоть до начала XX века.

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