НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА - социально- экономические преобразования, проводившиеся РКП(б)-ВКП(б) в 1921-1929 годы.
Была вызвана необходимостью выхода из социально-экономического кризиса (разруха и голод вследствие Гражданской войны 1917-1922 годов, национализации и неэффективного управления обобществлённым производством, политики «военного коммунизма») и политич. кризиса (угроза потери власти большевиками из-за резкого недовольства их политикой, вылившегося в серию антибольшевистских восстаний, среди них - Тамбовское восстание 1920-1921 годы, Западносибирское восстание 1921 года, Кронштадтское восстание 1921 года).
Переход к НЭПу происходил в условиях и внутрипартийного кризиса: Л.Д. Троцкий и его сторонники предлагали «завинтить гайки военного коммунизма» на производстве (см. Дискуссия о профсоюзах), а «Рабочая оппозиция» считала необходимым передать управление экономикой независимым профсоюзам, оставив за партией и сов. правительством решение политических вопросов. В.И. Ленин выступил с инициативой НЭПа, который рассматривал и как «стратегическое отступление» партии, «осторожно-обходной метод действий», и как политику, которая «вполне обеспечивает» экономически и политически «возможность постройки фундамента социалистической экономики» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 60-61).
Осуществление НЭПа началось по решению 10-го съезда РКП(б) (март 1921 год) с замены продразвёрстки (зимой 1920/1921 года у крестьян были изъяты все запасы зерна) значительно менее обременительным продналогом (натуральным; с 1924 года взимался в денежной форме). Проведена частичная денационализация мелких предприятий (Декрет СНК от 17 мая 1921 года), децентрализация производства. Определённая свобода предоставлена кооперации. Предусмотрены обмен, покупка и продажа сельско-хозяйственных продуктов в губерниях, выполнивших продразвёрстку предыдущего года (позднее распространено на все губернии), разрешена частная торговля другими товарами (Декрет СНК от 24 мая 1921 года).
Решением СНК от 9 августа 1921 года (опубликовано 11 августа) бо́льшая часть государственный предприятий в крупной промышленности переведена на хозрасчёт для обеспечения рентабельности производства. Они получили право устанавливать цену на свою продукцию и свободно продавать её, создавать тресты, которым передавались права юридические лица (к концу 1922 года около 90% крупных промышленных предприятий объединились в 421 трест; важнейшие из них подчинялись ВСНХ), а также синдикаты, занимавшиеся сбытом продукции и распределением государственных заказов (к концу 1922 года 80% трестированной промышленности было синдицировано). На предприятиях восстанавливалась денежная оплата труда, вводились тарифы, исключающие уравниловку. Частным лицам, кооперативам, артелям было разрешено брать в аренду гос. предприятия (Декрет СНК от 5 июля 1921 года) и открывать мелкие частные предприятия (Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 7.7.1921). Бывшие владельцы национализированных, но не действовавших предприятий могли вновь получить их в собственность (Декрет СНК от 10 декабря 1921 года).
Для привлечения капитала в отдельные отрасли или отдалённые регионы с 1923 года расширена практика выдачи концессий иностранных гражданам и фирмам. К 1927 году действовало 117 концессионных соглашений (охватывали предприятия, на которых работали 54 тыс. человек и выпускалось свыше 1% промышленной продукции). Введены определённые правовые гарантии для частных собственников (Декрет ВЦИК от 22 мая 1922 года). Крестьяне получили ограниченное право на использование наёмного труда и на краткосрочную аренду земли (Земельный кодекс РСФСР, октябрь 1922 год).
В 1922-1924 годы проведена денежная реформа (см. в ст. Денежные реформы), ненадолго укрепившая курс рубля (с 1926 года с каждым годом нарастала инфляция). Тогда же учреждено несколько кооперативных, всероссийских и региональных коммерческих банков (см. в ст. Банки в России). Создавались акционерные общества, деятельность которых регламентировалась постановлением ЦИК и СНК СССР от 24 апреля 1925 года (уставы обществ вносились на утверждение СТО и СНК), в акционерных обществах могли участвовать государственные предприятия и учреждения.
Возрождение оптовой торговли привело к возникновению широкой сети торговых предприятий, ярмарок, а также товарных бирж (доминировала Московская биржа), действовавших под контролем государства. В розничном товарообороте доля частной торговли составляла 40-80% (1925). Чувствительным индикатором экономической конъюнктуры в период НЭПа стал Всесоюзный индекс вольных (рыночных) цен, выводимый Конъюнктурным институтом. Наряду с частичной денационализацией осуществлена децентрализация системы управления нар. хозяйством. В составе ВСНХ в мае 1921года созданы 16 (вместо 52) гл. управлений (главков) по отраслям промышленности, которые руководили гос. предприятиями крупной промышленности через областные (губернские) совнархозы.
НЭП вызвал изменение социальной структуры. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года, численность несельскохозяйств. буржуазии (нэпманов) вместе с членами семей достигла 2,34 млн. человек (1,6% всего населения). В деревне ускорилось размывание общинных устоев, что привело к формированию зажиточного слоя крестьянства («кулаков» в терминологии того времени) и выделению хуторян. По данным комиссии СНК СССР, число крупнотоварных хозяйств в 1925-1927 годы выросло с 728 тыс. до 896 тыс., а их доля в общей численности крестьянских хозяйств поднялась с 3,3 до 3,9%. Однако особенно заметным стал рост удельного веса середняцких хозяйств (св. 60% всех хозяйств в 1927 году). Число служащих в госучреждениях в 1920-е годы увеличилось более чем в 3 раза, численность фабрично-заводских рабочих в 1921-1928 годы - с 1,3 до 2,7 млн. человек. Широкое распространение получило отходничество (св. 3,1 млн. крестьян в 1926-1927 годы), опережавшее спрос на рабочую силу в промышленности и усиливавшее безработицу (с 1,2 млн. человек в начале 1924 года до 1,7 млн. человек в начале 1929 ода), которая усугублялась закрытием нерентабельных предприятий и переводом государственной промышленности на хозрасчёт.
НЭП позволил преодолеть критическую социально-экономическую и политичекую ситуацию, но, в свою очередь, сопровождался кризисами, реформы сочетались с контрреформами в различных сферах жизни общества, признание роли рынка - с мерами по его упразднению; у партийных лидеров отсутствовала единая концепция НЭПа. Экономическим итогом НЭПа явилось приближение уровня развития промышленности к довоенным показателям - главным образом за счёт возрождения мелкого и среднего производства, не требовавшего больших капиталовложений и способного в короткий срок насытить рынок потребительскими товарами. В сфере крупной промышленности получена 1/4 часть национального дохода. Однако использование элементов рынка сопровождалось кризисными явлениями: переведённые на хозрасчёт предприятия к началу 1922 года распродали свою продукцию (т. н. разбазаривание промышленности), что вызвало резкое падение цен на неё, в 1923 году синдикаты и тресты вновь подняли цены на промышленные товары, в результате они стали недоступными для крестьян.
В сельском хозяйстве были преодолены последствия голода, устранён дефицит продуктов питания, валовая продукция сельского хозяйфства страны в 1921-1927 годы увеличилась почти вдвое и составила 98,6% относительно 1913 года. Но товарность сельско-хозяйственного производства оказалась значительно ниже (26% в 1913 году, 16% в 1923/1924 году, 18,3% в 1926/1927 году) во многом из-за ценовой политики государства (производителю доставалось 50-60% цены, уплаченной потребителем за хлеб).
Противоречивость экономического курса вызвала рост недовольства в деревне - в основном вследствие резкого (на 25%) повышения в 1924 году сельхозналога в условиях неурожая в ряде хлебопроизводящих регионов, очередного скачка цен на промтовары и массовых увольнений крестьян-отходников на пром. предприятиях в связи с ограничением бюджетного финансирования.
Нараставший кризис весной 1925 года вынудил правительство к либерализации аграрной политики под лозунгом «лицом к деревне». Сельхозналог был снижен почти вдвое, разрешены долгосрочная аренда и наём рабочей силы, предоставлены значительные льготы в налогообложении и кредитовании крестьянского хозяйства и пр. Вместе с тем НЭП с его акцентом на частное предпринимательство и торговлю вызывал недовольство части промышленых рабочих, участвовавших в Октябрьской революции 1917 года и сражавшихся в Гражданскую войну 1917-1922 годов под лозунгом диктатуры пролетариата.
Попытки смягчить ситуацию привели к неблагоприятному для крестьян соотношению индексов промышленных и сельско-хозяйственных цен, в 1927 году крестьяне теряли до 1 млрд. руб. Это приводило к отказу крестьян от продажи зерна. В условиях хлебозаготовительного кризиса 1927/28 политич. руководство прибегло к чрезвычайным адм.-принудит. мерам, включая конфискацию зерна и введение антирыночных ограничений. В ответ крестьяне стали сокращать производство. Продолжилось падение советского хлебного экспорта (в 1928/1929 году хозяйств. году сократился в 3,5 раза), что становилось препятствием для государственного курса на форсированную социалистическую индустриализацию, осуществляемую за счёт перекачки средств из сельской экономики в промышленность.
Политическим итогом НЭПа стало сохранение и укрепление власти большевиков. Вместе с тем отношение к НЭПу явилось одной из причин углубления в 1923-1927 годы идейных разногласий в руководстве РКП(б)-ВКП(б), возникновения «Левой оппозиции», «Новой оппозиции» и «Объединённой оппозиции».
С середины 1926 года началось свёртывание НЭПа. К 1928 году доля государственного сектора в промышленности достигла 86%. Доля частника в розничном товарообороте снизилась до 35%, а в оптовой торговле - до 5%. В конце 1929 года, в т. ч. на ноябрьском Пленуме ЦК ВКП(б), советское руководство приняло решение о сплошной коллективизации сельского хозяйства (началась с января 1930 года), которая сопровождалась политикой раскулачивания. Это стало окончанием НЭПа, хотя официальных решений об отказе от него не принималось. Партия начала выдвигать на первый план реализацию идеологических задач, оказавшихся с переходом к НЭПу в тени.