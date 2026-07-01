НОВАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

НОВАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (НДП; англ. New Democratic Party, NDP; франц. Nouveau Parti démocra­tique, NPD) - по­ли­тическая пар­тия в Ка­на­де .

Соз­да­на в 1961 году пу­тём объ­е­ди­не­ния пар­тии со­циа­ли­стической ори­ен­та­ции Фе­де­ра­ция коо­пе­ра­тив­но­го со­дру­же­ст­ва и Ка­надского ра­бо­че­го кон­грес­са (объ­е­ди­не­ние ка­надских проф­сою­зов).

За­ни­ма­ет со­ци­ал-де­мо­кра­тические по­зи­ции, идео­ло­ги­че­ски близ­ка Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии, яв­ля­ет­ся чле­ном Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. Поль­зу­ет­ся под­держ­кой ра­бо­чих и слу­жа­щих, мел­ких и сред­них фер­ме­ров. Про­грам­ма НДП со­дер­жит тре­бо­ва­ния по­строе­ния «со­ци­аль­но­го ры­ноч­но­го го­су­дар­ст­ва», обес­пе­че­ния «спра­вед­ли­во­го со­циа­льного по­ряд­ка», пол­ной за­ня­то­сти, дос­туп­ных ме­ди­ци­ны и об­ра­зо­ва­ния, пе­ре­рас­пре­де­ле­ния бо­гатств, раз­ви­тия государственного пла­ни­ро­ва­ния, ук­ре­п­ле­ния государственной соб­ст­вен­но­сти, со­вер­шен­ст­во­ва­ния сис­те­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния. НДП от­вер­га­ет ком­му­ни­стическую идео­ло­гию, вы­сту­па­ет за эво­лю­ци­он­ный путь раз­ви­тия. В рам­ках НДП дей­ст­ву­ет ле­вац­кая фрак­ция (име­ну­ет­ся Но­вая по­ли­тическая ини­циа­ти­ва), тре­бую­щая про­ве­де­ния со­циа­ли­стических пре­об­ра­зо­ва­ний в Ка­на­де, пре­дос­тав­ле­ния Кве­бе­ку пра­ва на са­мо­оп­ре­де­ле­ние, на­цио­на­ли­за­ции соб­ст­вен­но­сти кор­по­ра­ций США, на­хо­дя­щей­ся на ка­надскую тер­ри­то­рии.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке НДП вы­сту­па­ет за пре­вра­ще­ние Ка­на­ды в сво­бод­ную от ядер­но­го ору­жия тер­ри­то­рию, про­тив ми­ли­та­ри­за­ции кос­мо­са и член­ст­ва Ка­на­ды в НАТО и НОРАД (Объ­еди­нён­ная сис­те­ма аэ­ро­кос­мической обо­ро­ны Северной Аме­ри­ки), про­тив во­енной ин­те­гра­ции Ка­на­ды с США, ви­дя в этом ослаб­ле­ние су­ве­ре­ни­те­та стра­ны. НДП вы­ска­зы­ва­ет­ся про­тив мо­но­по­ляр­но­сти в ми­ро­вой по­ли­ти­ке, кри­ти­ку­ет дей­ст­вия ад­ми­ни­ст­ра­ции США, яв­ля­ет­ся сто­рон­ни­цей ук­ре­п­ле­ния ав­то­ри­те­та ООН. НДП не под­дер­жа­ла до­го­во­ры о сво­бодной тор­гов­ле с США и кон­ти­нен­таль­ной ин­те­гра­ции в рам­ках НАФТА (Северо-американская зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли), под­пи­сан­ные ка­надским пра­ви­тель­ст­вом. Под дав­ле­ни­ем НДП в 1973 году в Ка­на­де уч­ре­ж­де­но Агент­ст­во по кон­тро­лю над иностраными ин­ве­сти­ция­ми (Foreign Investment Re­view Agency).

По­яв­ле­ние НДП на по­ли­тической сце­не Ка­на­ды по­дор­ва­ло на фе­де­раль­ном уров­не мо­но­по­лию двух глав­ных ка­надских пар­тий - Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии и Ли­бе­раль­ной пар­тии. На фе­де­раль­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах на­чи­ная с 1962 года НДП ста­биль­но по­лу­ча­ет под­держ­ку 13-20% из­би­ра­те­лей (за ис­клю­че­ни­ем вы­бо­ров 1993 и 2000 годов, на ко­то­рых за пар­тию про­го­ло­со­ва­ли со­от­вет­ст­вен­но 6,88% и 8,51% из­би­ра­те­лей). На фе­де­раль­ных вы­бо­рах 2011 года НДП, вы­сту­пив­шая с из­би­рательным ма­ни­фе­стом «Прак­ти­че­ские ша­ги к то­му, что­бы ка­над­ские се­мьи смог­ли вздох­нуть сво­бод­но», со­дер­жав­шим об­шир­ную про­грам­му ре­форм в сфе­ре со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, пен­си­он­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, ме­ди­ци­ны, об­ра­зо­ва­ния, оп­ла­ты тру­да, прин­ци­пов на­ло­го­об­ло­же­ния, уде­шев­ле­ния со­дер­жа­ния до­мо­вла­де­ний и т. д., до­би­лась са­мо­го круп­но­го в сво­ей ис­то­рии ус­пе­ха. За неё от­да­ли го­ло­са 30,63% из­би­ра­те­лей. Пар­тия ста­ла об­ла­да­тель­ни­цей 103 ман­да­тов и 2-й по чис­лен­но­сти фрак­ции в фе­де­раль­ном пар­ла­мен­те, воз­гла­вив пар­ла­мент­скую оп­по­зи­цию кон­сер­ва­тив­но­му пра­ви­тель­ст­ву С. Хар­пе­ра.

На про­винциальном уров­не НДП воз­глав­ля­ла в различные годы пра­ви­тель­ст­ва в Британской Ко­лум­бии, Сас­ка­че­ва­не, Юко­не, Ма­ни­то­бе, Но­вой Шот­лан­дии, Он­та­рио.

Ли­де­ры пар­тии: Т.К. Ду­глас (1961-1971 годы), Д. Льюис (1971-1975 годы), Дж.Э. Брод­бент (1975-1989 годы), О.М. Мак­лок­лин (1989-1995 годы), А.А. Мак­до­но (1995-2003 годы), Дж.Г. Лей­тон (2003-2011 год), Т. Малкэр (с 2012 года).

Официальные цве­та НДП - оран­же­вый и зе­лё­ный. Эм­бле­ма - зе­лё­ный кле­но­вый лист, спра­ва от ко­то­ро­го рас­по­ло­же­на вы­пол­нен­ная в оран­же­вом цве­те аб­бре­виа­ту­ра NDP.

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