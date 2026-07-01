НОВАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
НОВАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (НДП; англ. New Democratic Party, NDP; франц. Nouveau Parti démocratique, NPD) - политическая партия в Канаде.
Создана в 1961 году путём объединения партии социалистической ориентации Федерация кооперативного содружества и Канадского рабочего конгресса (объединение канадских профсоюзов).
Занимает социал-демократические позиции, идеологически близка Лейбористской партии Великобритании, является членом Социалистического интернационала. Пользуется поддержкой рабочих и служащих, мелких и средних фермеров. Программа НДП содержит требования построения «социального рыночного государства», обеспечения «справедливого социального порядка», полной занятости, доступных медицины и образования, перераспределения богатств, развития государственного планирования, укрепления государственной собственности, совершенствования системы социального обеспечения. НДП отвергает коммунистическую идеологию, выступает за эволюционный путь развития. В рамках НДП действует левацкая фракция (именуется Новая политическая инициатива), требующая проведения социалистических преобразований в Канаде, предоставления Квебеку права на самоопределение, национализации собственности корпораций США, находящейся на канадскую территории.
Во внешней политике НДП выступает за превращение Канады в свободную от ядерного оружия территорию, против милитаризации космоса и членства Канады в НАТО и НОРАД (Объединённая система аэрокосмической обороны Северной Америки), против военной интеграции Канады с США, видя в этом ослабление суверенитета страны. НДП высказывается против монополярности в мировой политике, критикует действия администрации США, является сторонницей укрепления авторитета ООН. НДП не поддержала договоры о свободной торговле с США и континентальной интеграции в рамках НАФТА (Северо-американская зона свободной торговли), подписанные канадским правительством. Под давлением НДП в 1973 году в Канаде учреждено Агентство по контролю над иностраными инвестициями (Foreign Investment Review Agency).
Появление НДП на политической сцене Канады подорвало на федеральном уровне монополию двух главных канадских партий - Консервативной партии и Либеральной партии. На федеральных парламентских выборах начиная с 1962 года НДП стабильно получает поддержку 13-20% избирателей (за исключением выборов 1993 и 2000 годов, на которых за партию проголосовали соответственно 6,88% и 8,51% избирателей). На федеральных выборах 2011 года НДП, выступившая с избирательным манифестом «Практические шаги к тому, чтобы канадские семьи смогли вздохнуть свободно», содержавшим обширную программу реформ в сфере социального обеспечения, пенсионного законодательства, медицины, образования, оплаты труда, принципов налогообложения, удешевления содержания домовладений и т. д., добилась самого крупного в своей истории успеха. За неё отдали голоса 30,63% избирателей. Партия стала обладательницей 103 мандатов и 2-й по численности фракции в федеральном парламенте, возглавив парламентскую оппозицию консервативному правительству С. Харпера.
На провинциальном уровне НДП возглавляла в различные годы правительства в Британской Колумбии, Саскачеване, Юконе, Манитобе, Новой Шотландии, Онтарио.
Лидеры партии: Т.К. Дуглас (1961-1971 годы), Д. Льюис (1971-1975 годы), Дж.Э. Бродбент (1975-1989 годы), О.М. Маклоклин (1989-1995 годы), А.А. Макдоно (1995-2003 годы), Дж.Г. Лейтон (2003-2011 год), Т. Малкэр (с 2012 года).
Официальные цвета НДП - оранжевый и зелёный. Эмблема - зелёный кленовый лист, справа от которого расположена выполненная в оранжевом цвете аббревиатура NDP.