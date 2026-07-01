НОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
НОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ, Новая четь - центральное государственное учреждение в Русском государстве в XVII веке.
Впервые упоминается в источниках в 1619 году.
Существовала наряду с Владимирской, Галицкой, Костромской, Новгородской (Нижегородской) и Устюжской четвертями (см. в ст. Четверти).
Возглавлялась, как правило, боярами (последовательно кн. И.Н. Одоевским, кн. Д.И. Мезецким, Ф.И. Шереметевым, Б.И. Морозовым, И.М. Милославским и др.) и окольничими (А.В. Измайловым, Б.М. Хитрово и др.).
Ведала сбором питейных (кабацких) доходов с продажи вина в кабаках на всей территории страны (осуществлялся целовальниками - должностными лицами, выбиравшимися в помощь земским старостам, или откупщиками), после замены кабаков кружечными дворами (1652 год) - государевым отдаточным кружечным двором в Москве и кружечными дворами в Московской уезде.
Боролась с корчемством (незаконными производством и продажей вина) и продажей табака (с 1649 года). В 1680 году вошла в состав Большой казны приказа.