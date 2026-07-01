НОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

НОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ, Но­вая четь - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Русском государстве в XVII веке.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в 1619 году.

Су­ще­ст­во­ва­ла на­ря­ду с Вла­ди­мир­ской, Га­лиц­кой, Ко­ст­ром­ской, Нов­го­род­ской (Ни­же­го­род­ской) и Ус­тюж­ской чет­вер­тя­ми (см. в ст. Чет­вер­ти).

Воз­глав­ля­лась, как пра­ви­ло, боя­ра­ми (по­сле­до­ва­тель­но кн. И.Н. Одо­ев­ским , кн. Д.И. Ме­зец­ким, Ф.И. Ше­ре­ме­те­вым, Б.И. Мо­розо­вым, И.М. Ми­ло­слав­ским и др.) и околь­ни­чи­ми (А.В. Из­май­ло­вым, Б.М. Хит­ро­во и др.).

Ве­да­ла сбо­ром пи­тей­ных (ка­бац­ких) до­хо­дов с про­да­жи ви­на в ка­ба­ках на всей тер­ри­то­рии стра­ны (осу­ще­ст­в­лял­ся це­ло­валь­ни­ка­ми - долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми, вы­би­рав­ши­ми­ся в по­мощь зем­ским ста­рос­там, или от­куп­щи­ка­ми), по­сле за­ме­ны ка­ба­ков кру­жеч­ны­ми дво­ра­ми (1652 год) - го­су­да­ре­вым от­да­точ­ным кру­жеч­ным дво­ром в Мо­ск­ве и кру­жеч­ны­ми дво­ра­ми в Московской уезде.

Бо­ро­лась с кор­чем­ст­вом (не­за­кон­ны­ми про­изводством и про­да­жей ви­на) и про­да­жей та­ба­ка (с 1649 года). В 1680 году во­шла в со­став Боль­шой каз­ны при­ка­за.

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