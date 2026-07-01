НОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ
НОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ («Процессуальная археология») - направление в археологии, поставившее целью создание её новых методологических и методических основ, связанное с деятельностью ряда научных школ в США и Великобритании с 1960-х годов.
Основные представители - Л. Бинфорд, Д. Кларк, К. Ренфру, К. Фланнери и др.
Формирование «новой археологии» связано с критикой «традиционной» археологии (как в осн. описательной, «антикварной», интуитивной, так и основанной на миграционизме, диффузионизме и др. теоретических концепциях), стремлением сделать археологию «подлинной» и точной наукой (science) в рамках ряда концепций неопозитивизма, логического позитивизма и др. течений постпозитивизма.
В соответствии с «новой археологией» понимание культуры должно основываться на открытии законов её функционирования и развития (т. е. процессуальных); саму культуру следует рассматривать как сложную систему (часто как адаптивную); важны построение чётких правил и процедур анализа данных (в идеале - «аналитической машины»), разработка процедур верификации концепций. Законы связи элементов системы открываются при анализе сравнительно простых и ясных примеров, что даёт возможность распознать закономерность при рассмотрении сложных случаев, особенно с сильно ограниченной информацией о них. Отсюда призывы представителей «новой археологии» организовать археологические исследования как гипотетико-дедуктивные, в противовес стремлению учесть максимальное число данных («пылесосному» подходу), внимание к этнологическим примерам. Кларком и др. отмечается вероятностный (статистический) характер действия законов.
В рамках «новой археологии» зачастую функционирование и развитие культуры рассматривается с применением экологических моделей, отражается влияние на взаимодействие общества с природной средой демографических и др. факторов; при интерпретации археологич. находок и памятников учитывается половозрастной, функциональный и др. контексты фиксируемого набора артефактов; особенно перспективным считается использование естественно-научных и математических теорий и методик исследования. «Новая археология» подверглась критике за схематизм, особенно очевидный при анализе конкретных древних культур, невнимание к индивидуальному в историческом процессе, чрезмерную перегруженность многих работ неологизмами в терминологии и т. д., но даже критики «новой археологии» признают, что она стимулировала внимание к теоретическим и методологическим проблемам археологии и этнологии, активизировала применение в них методов др. наук, содействовала пониманию некоторых феноменов и закономерностей в истории ряда древних обществ.