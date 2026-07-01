НОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ

НОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ («Про­цес­су­аль­ная ар­хео­ло­гия») - на­прав­ле­ние в ар­хео­ло­гии, по­ста­вив­шее це­лью соз­да­ние её но­вых ме­то­до­ло­гических и ме­то­дических ос­нов, свя­зан­ное с дея­тель­но­стью ря­да на­уч­ных школ в США и Ве­ли­ко­бри­та­нии с 1960-х годов.

Основные пред­ста­ви­те­ли - Л. Бин­форд, Д. Кларк, К. Рен­фру, К. Флан­не­ри и др.

Фор­миро­ва­ние «новой археологии» свя­за­но с кри­ти­кой «тра­ди­ци­он­ной» ар­хео­ло­гии (как в осн. опи­са­тель­ной, «ан­тик­вар­ной», ин­туи­тив­ной, так и ос­но­ван­ной на ми­гра­цио­низме, диф­фу­зио­низ­ме и др. тео­ре­тических кон­цеп­ци­ях), стрем­ле­ни­ем сде­лать ар­хео­ло­гию «под­лин­ной» и точ­ной нау­кой (science) в рам­ках ря­да кон­цеп­ций нео­по­зи­ти­виз­ма, ло­ги­че­ско­го по­зи­ти­виз­ма и др. те­че­ний пост­по­зи­ти­виз­ма.

В со­от­вет­ст­вии с «новой археологией» по­ни­ма­ние куль­ту­ры долж­но ос­но­вы­вать­ся на от­кры­тии за­конов её функ­цио­ни­ро­ва­ния и раз­ви­тия (т. е. про­цес­су­аль­ных); са­му куль­ту­ру сле­ду­ет рас­смат­ри­вать как слож­ную сис­те­му (час­то как адап­тив­ную); важ­ны построе­ние чёт­ких пра­вил и про­це­дур ана­ли­за дан­ных (в идеа­ле - «ана­ли­ти­че­ской ма­ши­ны»), раз­ра­бот­ка про­це­дур ве­ри­фи­ка­ции кон­цеп­ций. За­ко­ны свя­зи эле­мен­тов сис­те­мы от­кры­ва­ют­ся при ана­ли­зе срав­ни­тель­но про­стых и яс­ных при­ме­ров, что да­ёт воз­мож­ность рас­по­знать за­ко­но­мер­ность при рас­смот­ре­нии слож­ных слу­ча­ев, осо­бен­но с силь­но ог­ра­ничен­ной ин­фор­ма­ци­ей о них. От­сюда при­зы­вы пред­ста­ви­те­лей «новой археологии» ор­га­ни­зо­вать ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния как ги­по­те­ти­ко-де­дук­тив­ные, в про­ти­во­вес стрем­ле­нию учесть максимальное чис­ло дан­ных («пы­ле­сос­но­му» под­хо­ду), вни­ма­ние к эт­но­ло­гическим при­ме­рам. Клар­ком и др. от­ме­ча­ет­ся ве­ро­ят­но­ст­ный (ста­ти­сти­че­ский) ха­рак­тер дей­ст­вия за­ко­нов.

В рам­ках «новой археологии» за­час­тую функ­цио­ни­ро­ва­ние и раз­ви­тие куль­ту­ры рас­смат­ри­ва­ет­ся с при­ме­не­ни­ем эко­ло­гических мо­де­лей, от­ра­жа­ет­ся влия­ние на взаи­мо­дей­ст­вие об­ще­ст­ва с при­род­ной сре­дой де­мо­гра­фических и др. фак­то­ров; при ин­тер­пре­та­ции ар­хео­ло­гич. на­хо­док и па­мят­ни­ков учи­ты­ва­ет­ся по­ло­воз­ра­ст­ной, функ­цио­наль­ный и др. кон­тек­сты фик­си­руе­мо­го на­бо­ра ар­те­фак­тов; осо­бен­но пер­спек­тив­ным счи­та­ет­ся ис­поль­зо­ва­ние ес­те­ст­вен­но-на­учных и ма­те­ма­тических тео­рий и ме­то­дик ис­сле­до­ва­ния. «Новая археология» под­вер­глась кри­ти­ке за схе­ма­тизм, осо­бен­но оче­вид­ный при ана­ли­зе кон­крет­ных древ­них куль­тур, нев­ни­ма­ние к ин­ди­ви­ду­аль­но­му в ис­то­рическом про­цес­се, чрез­мер­ную пе­ре­гру­жен­ность многих ра­бот не­оло­гиз­ма­ми в тер­ми­но­ло­гии и т. д., но да­же кри­ти­ки «новой археологии» при­знают, что она сти­му­ли­ро­ва­ла вни­ма­ние к тео­ре­тическим и ме­то­до­ло­гическим про­бле­мам ар­хео­ло­гии и эт­но­ло­гии, ак­ти­ви­зи­ро­ва­ла при­ме­не­ние в них ме­то­дов др. на­ук, со­дей­ст­во­ва­ла по­ни­ма­нию не­ко­то­рых фе­но­ме­нов и за­ко­но­мер­но­стей в ис­то­рии ря­да древ­них об­ществ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)