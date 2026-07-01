НОВАЯ АНГЛИЯ
НОВАЯ АНГЛИЯ - исторический регион в северо-восточной части США на территории современных штатов Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут.
Название «Новая Англия» дано английским капитаном Дж. Смитом, обследовавшим в 1614 году её побережье.
Систематическая колонизация Новой Англии началась в 1620-1630-х годах, первыми её жителями стали английские пуритане (впоследствии за жителями Новой Англии закрепилось прозвище янки).
Экономика Новой Англии вплоть до начла XIX века основывалась на фермерстве, морской торговле, рыболовстве и судостроении. В 1643 году колонии Массачусетс, Плимут, Нью-Хейвен и Коннектикут образовали Конфедерацию Новой Англии для совместной борьбы с коренным населением.
В 1686-1691 годы по указу английского короля Якова II создан Доминион Новой Англии со столицей в Бостоне, включавший с 1688 года также среднеатлантические колонии Нью-Йорк и Нью-Джерси. Протесты колонистов, недовольных ограничением самоуправления вследствие образования доминиона, привели к его роспуску после «Славной революции» 1688-1689 годы.
Колонии Новой Англии, в первую очередь Массачусетс, сыграли важную роль в период Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы. В конце XVIII века в Новой Англии было отменено рабство.
На рубеже XVIII-XIX веков южном и центральном районы Новой Англии стали одним из центров промышленной революции. С 1840-х годов Новая Англия переживала волну ирландские, итальянские и франко-канадские иммиграции; в свою очередь, выходцы из Новой Англии активно участвовали в освоении Среднего Запада.
В XIX веке оплот аболиционистского (см. Аболиционизм) и др. реформистских движений. Традиционный центр образования, науки и культуры (здесь расположены Гарвардский университет и Йельский университет).