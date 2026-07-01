НОВАЯ АНГЛИЯ

НОВАЯ АНГЛИЯ - ис­то­рический ре­ги­он в северо-восточной час­ти США на тер­ри­то­рии современных шта­тов Мэн, Нью-Гэмп­шир, Вер­монт, Мас­са­чу­сетс, Род-Ай­ленд, Кон­нек­ти­кут.

Название «Новая Англия» да­но английским ка­пи­та­ном Дж. Сми­том, об­сле­до­вав­шим в 1614 году её по­бе­ре­жье.

Сис­те­ма­тическая ко­ло­ни­за­ция Новой Англии на­ча­лась в 1620-1630-х годах, пер­вы­ми её жи­те­ля­ми ста­ли английские пу­ри­та­не (впо­след­ст­вии за жи­те­ля­ми Новой Англии за­кре­пи­лось про­зви­ще ян­ки).

Эко­но­ми­ка Новой Англии вплоть до начла XIX века ос­но­вы­ва­лась на фер­мер­ст­ве, морской тор­гов­ле, ры­бо­лов­ст­ве и су­до­строе­нии. В 1643 году ко­ло­нии Мас­са­чу­сетс, Пли­мут, Нью-Хей­вен и Кон­нек­ти­кут об­ра­зо­ва­ли Кон­фе­де­ра­цию Новой Англии для со­вме­ст­ной борь­бы с ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем.

В 1686-1691 годы по ука­зу английского ко­ро­ля Яко­ва II соз­дан До­ми­ни­он Новой Англии со сто­ли­цей в Бос­то­не, вклю­чав­ший с 1688 года так­же сред­не­ат­лан­тические ко­ло­нии Нью-Йорк и Нью-Джер­си. Про­тес­ты ко­ло­ни­стов, не­до­воль­ных ог­ра­ни­че­ни­ем са­мо­управ­ле­ния вслед­ст­вие об­ра­зо­ва­ния до­ми­нио­на, при­ве­ли к его рос­пус­ку по­сле «Слав­ной ре­во­лю­ции» 1688-1689 годы.

Ко­ло­нии Новой Англии, в пер­вую оче­редь Мас­са­чу­сетс, сыг­ра­ли важ­ную роль в пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы. В конце XVIII века в Новой Англии бы­ло от­мене­но раб­ст­во.

На ру­бе­же XVIII-XIX веков южном и центральном рай­оны Новой Англии ста­ли од­ним из цен­тров промышленной ре­во­лю­ции. С 1840-х годов Новая Англия пе­ре­жи­ва­ла вол­ну ирландские, итальянские и фран­ко-ка­надские им­ми­гра­ции; в свою оче­редь, вы­ход­цы из Новой Англии ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в ос­вое­нии Среднего За­па­да.

В XIX веке оп­лот або­ли­цио­ни­ст­ско­го (см. Або­ли­цио­низм ) и др. ре­фор­ми­ст­ских дви­же­ний. Тра­диционный центр об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и куль­ту­ры (здесь рас­по­ло­же­ны Гар­вард­ский уни­вер­си­тет и Йель­ский уни­вер­си­тет).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)