НОВАРА

НОВАРА (Novara) - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ита­лии , в обл. Пье­монт, административный центр провинции Но­ва­ра.

Население 105,2 тыс. человек (2012 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род Пье­мон­та по­сле Ту­ри­на; про­жи­ва­ют мно­го­численные груп­пы ал­бан­ских и ма­рок­кан­ских им­ми­гран­тов). Рас­по­ло­же­на на низ­мен­но­сти ме­ж­ду ре­ка­ми Аго­нья и Тер­доп­пио (бас­сейн р. По), ме­ж­ду Ми­ла­ном и Ту­ри­ном. Важ­ный транс­порт­ный узел на пе­ре­се­че­нии ши­рот­ных (про­хо­дят че­рез Ми­лан - Ту­рин) и ме­ри­дио­наль­ных (от Ге­нуи к гра­ни­це со Швей­ца­ри­ей) ав­то­мо­биль­ных и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ет ми­лан­ский аэ­ро­порт Маль­пен­са.

Ос­но­ва­на рим­ля­на­ми во II веке до н. э. под назваием Но­ва­рия (Novaria) на мес­те кельт. по­се­ле­ния. С I века до н. э. име­ла ста­тус му­ни­ци­пия. С конца IV века н. э. центр епи­скоп­ст­ва (пер­вый епи­скоп - св. Гау­ден­ций). В 569 году за­воё­ва­на лан­го­бар­да­ми, с 774 года во Франк­ском го­су­дар­ст­ве. В 1116 года им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии Ген­рих V (1111-1125 годы) да­ро­вал Новаре городские при­ви­ле­гии. В 1167 оду Новара при­сое­ди­ни­лась к Лом­бард­ской ли­ге. В ре­зуль­та­те Кон­станц­ско­го ми­ра 1183 года городское са­мо­управ­ле­ние зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лось. В 1332 году Новара пе­ре­шла под власть пра­ви­те­лей Ми­ла­на (Вис­кон­ти, за­тем Сфор­ца). 10 апреля 1500 года у Новары французские вой­ска пле­ни­ли ми­лан­ско­го гер­цо­га Ло­до­ви­ко Сфор­ца. В хо­де Италь­ян­ских войн 1494-1559 годов под Новарой французская ар­мия (ок. 10 тыс. человек) под ко­мандованием Л. де Ла Тре­муйя по­тер­пе­ла по­ра­же­ние от швейцарских от­ря­дов (ок. 21 тыс. человек) ми­лан­ско­го гер­цо­га Мас­си­ми­лиа­но Сфор­ца (6 июня 1513 год). С пре­се­че­ни­ем ди­на­стии Сфор­ца го­род пе­ре­шёл под власть Габс­бур­гов . В 1538-1547 гды вновь соз­дан­ный мар­ки­зат Новары при­над­ле­жал Пье­ру Лу­ид­жи Фар­не­зе. По­сле от­ре­че­ния императора Кар­ла V под вла­стью испанских Габс­бур­гов. Во вре­мя вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во с 1706 года ок­ку­пи­ро­ва­на са­вой­ски­ми вой­ска­ми, од­на­ко по Ут­рехт­ско­му ми­ру 1713 года ото­шла к австрийским Габс­бур­гам, ус­ту­пив­шим её в 1735 году Сар­дин­ско­му ко­ро­лев­ст­ву (в 1798-1814 годы вхо­ди­ла в со­став за­ви­си­мых от Фран­ции го­су­дарств). Во вре­мя ав­ст­ро-италь­ян­ской вой­ны 1848-1849 годов у Новары австрийские вой­ска (ок. 72 тыс. человек) под ко­мандоваием фельдм. Й. Ра­дец­ко­го фон Ра­де­ца раз­би­ли сар­дин­скую ар­мию (ок. 85 тыс. человек) ко­ро­ля Кар­ла Аль­бер­та (23 марта 1849 года). С 1859 года центр од­но­именой про­вин­ции Сар­дин­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. С 1861 года в со­ста­ве Итальянского ко­ро­лев­ст­ва.

Ста­рей­шее зда­ние в го­ро­де - ок­та­го­наль­ный бап­ти­сте­рий (ос­но­ван в конце IV - начале V веков, в первой четверти XI века пе­ре­стро­ен в ро­ман­ском сти­ле и рас­пи­сан фре­ска­ми на те­му «Апо­ка­лип­си­са», так­же рос­пи­си Дж. де Кам­по XV века, Мо­рац­цо­не и П.Ф. Джиа­но­ли, оба XVII века). На­про­тив не­го гор. со­бор в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1863-1869 годы, арх. А. Ан­то­нел­ли). Средне-вековый ком­му­наль­ный центр Бро­лет­то пред­став­ля­ет со­бой двор (Арен­го), об­ра­зуе­мый двор­цо­вы­ми зда­ния­ми (па­лац­цо): дель-Ко­му­не (делль-Арен­го, XII век), деи- Па­ра­ти­чи (XII-XIII века, рас­ши­ре­но в XVIII веке), дель-По­дес­та (ны­не Га­ле­рея современного искусства П. и А. Джи­ан­но­ни, 1930 год) и деи-Ре­фе­рен­да­ри (оба конец XIV - начало XV веков; ны­не Городской му­зеи). Ба­зи­ли­ка Сан-Гау­ден­цио (1577-1690 годы, по про­ек­ту П. Ти­баль­ди; ку­пол со шпи­лем на мно­го­ярус­ном ко­лон­ном ба­ра­ба­не за­вер­шён в 1878 году, арх. А. Ан­то­нел­ли; кам­па­ни­ла - 1753-1786 годы, арх. Б. Аль­фье­ри, внут­ри - по­лип­тих Г. Фер­ра­ри, 1516 год, фре­ски XV и XVII веков).

Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний: Институт гео­графии Де Аго­сти­ни (ос­но­ван в 1901 году в Ри­ме, в Наваре с 1908 года), Институт ис­то­рии Со­про­тив­ле­ния (1965 год). Кам­пус университета Восточного Пье­мон­та. Городская библиотека им. К. Нег­ро­ни (1848 год). Му­зеи: ар­хео­ло­гии, искусства и ис­то­рии (1874 год), ес­тественной ис­то­рии (1937 год), ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (1995 год), ис­то­рии Новары. Те­атр «Кар­ло Коч­ча» (1888 год; опе­ры, ба­ле­ты, мю­зик­лы, сим­фо­нич. кон­цер­ты и др.), сим­фо­нический ор­кестр «Кар­ло Коч­ча» (1994 год; оба - по име­ни опер­но­го ком­по­зи­то­ра, жив­ше­го в Новаре).

Фут­боль­ный клуб «Но­ва­ра Каль­чо» (ос­но­ван в 1908 году; вы­сту­па­ет на ста­дио­не им. Силь­вио Пио­лы, около 18 тыс. мест). По­ля для голь­фа, тен­нис­ные кор­ты.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (тор­гов­ля, транс­порт и ло­ги­сти­ка, фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги и др.). Эко­но­ми­че­ски Новара свя­за­на с Ми­ла­ном (в го­ро­де - мно­го­численные офи­сы ми­лан­ских фирм, бан­ков; ряд пром. пред­при­яти­яй име­ет тес­ные про­из­водственные свя­зи с пред­при­ятия­ми Лом­бар­дии). Новара - важ­ней­ший ев­ропейский транс­порт­но-ло­ги­стический узел на пе­ре­се­че­нии гру­зо­вых ко­ри­до­ров Бар­се­ло­на - Три­ест и Рот­тер­дам - Ге­нуя (транс­порт­но-ло­ги­стический центр - Centro Inter­mo­dale Merci, CIM). Круп­ный узел железнодорожного пас­са­жир­ско­го со­об­ще­ния (9,4 млн. человек в 2010 году; ок. 350 по­ез­дов в день). Важ­ный сек­тор - из­да­тель­ское де­ло и по­ли­гра­фическая промышленность. В Новаре ба­зи­ру­ет­ся из­да­тель­ский дом ме­ж­ду­народного зна­че­ния «De Agostini» (один из круп­ней­ших в Ита­лии, дей­ст­ву­ет в 30 стра­нах, в т. ч. в Рос­сии с 2004 год, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на на­уч­но-по­зна­ва­тель­ной и спра­воч­ной литературе, кар­то­гра­фич. про­дук­ции). Ре­гио­наль­ный центр вы­ста­воч­но-яр­ма­роч­ной дея­тель­но­сти; здесь про­хо­дят сельско-хозяйственная и промышленная вы­став­ка «Mostra Campionaria» (ап­рель), вы­став­ка-яр­мар­ка «Охо­та и ры­бо­лов­ство» (фев­раль).

Пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­мической, элек­тро­тех­ни­че­ской (в т. ч. транс­фор­ма­то­ры для элек­тро­стан­ций и промышленных пред­при­ятий - под­раз­де­ле­ние «Verbano Trasformatori» ком­па­нии «Ta­mi­ni Group») промышленности, ма­ши­но­ст­рое­ния (обо­ру­до­ва­ние для про­из-ва и об­ра­бот­ки по­ли­мер­ных плё­нок - за­вод «Grup­po Colines» в Ниб­бия, близ Новары, и др.). Про­изводство три­ко­таж­ных и швей­ных из­де­лий, обу­ви. Новара - тра­диционный центр пе­ре­ра­бот­ки ри­са (рас­по­ло­же­на в цен­тре од­но­го из важ­ней­ших итальянских ри­со­водческих рай­онов) и ви­но­де­лия (в ок­ре­ст­но­стях - ви­но­град­ни­ки; про­изводство ма­роч­ных пье­монт­ских вин).

К вос­то­ку от го­ро­да, близ Тре­ка­те, - круп­ный НПЗ SARPOM (в со­ста­ве «Esso Ita­lia­na S. r.l.», мощ­ность 8,75 млн. т сы­рой неф­ти в год); к се­ве­ру - промышленый ок­руг Олед­жо - Ва­рал­ло-Помбья (кла­стер пред­при­ятий по про­изводству ку­паль­ни­ков, ниж­не­го бе­лья, спор­тив­ной оде­ж­ды и др.).

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