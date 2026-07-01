НОВАРА
НОВАРА (Novara) - город на северо-западе Италии, в обл. Пьемонт, административный центр провинции Новара.
Население 105,2 тыс. человек (2012 год; второй по числу жителей город Пьемонта после Турина; проживают многочисленные группы албанских и марокканских иммигрантов). Расположена на низменности между реками Агонья и Тердоппио (бассейн р. По), между Миланом и Турином. Важный транспортный узел на пересечении широтных (проходят через Милан - Турин) и меридиональных (от Генуи к границе со Швейцарией) автомобильных и железнодорожных магистралей. Авиаперевозки обслуживает миланский аэропорт Мальпенса.
Основана римлянами во II веке до н. э. под назваием Новария (Novaria) на месте кельт. поселения. С I века до н. э. имела статус муниципия. С конца IV века н. э. центр епископства (первый епископ - св. Гауденций). В 569 году завоёвана лангобардами, с 774 года во Франкском государстве. В 1116 года император Священной Рим. империи Генрих V (1111-1125 годы) даровал Новаре городские привилегии. В 1167 оду Новара присоединилась к Ломбардской лиге. В результате Констанцского мира 1183 года городское самоуправление значительно расширилось. В 1332 году Новара перешла под власть правителей Милана (Висконти, затем Сфорца). 10 апреля 1500 года у Новары французские войска пленили миланского герцога Лодовико Сфорца. В ходе Итальянских войн 1494-1559 годов под Новарой французская армия (ок. 10 тыс. человек) под командованием Л. де Ла Тремуйя потерпела поражение от швейцарских отрядов (ок. 21 тыс. человек) миланского герцога Массимилиано Сфорца (6 июня 1513 год). С пресечением династии Сфорца город перешёл под власть Габсбургов. В 1538-1547 гды вновь созданный маркизат Новары принадлежал Пьеру Луиджи Фарнезе. После отречения императора Карла V под властью испанских Габсбургов. Во время войны за Испанское наследство с 1706 года оккупирована савойскими войсками, однако по Утрехтскому миру 1713 года отошла к австрийским Габсбургам, уступившим её в 1735 году Сардинскому королевству (в 1798-1814 годы входила в состав зависимых от Франции государств). Во время австро-итальянской войны 1848-1849 годов у Новары австрийские войска (ок. 72 тыс. человек) под командоваием фельдм. Й. Радецкого фон Радеца разбили сардинскую армию (ок. 85 тыс. человек) короля Карла Альберта (23 марта 1849 года). С 1859 года центр одноименой провинции Сардинского королевства. С 1861 года в составе Итальянского королевства.
Старейшее здание в городе - октагональный баптистерий (основан в конце IV - начале V веков, в первой четверти XI века перестроен в романском стиле и расписан фресками на тему «Апокалипсиса», также росписи Дж. де Кампо XV века, Мораццоне и П.Ф. Джианоли, оба XVII века). Напротив него гор. собор в стиле позднего классицизма (1863-1869 годы, арх. А. Антонелли). Средне-вековый коммунальный центр Бролетто представляет собой двор (Аренго), образуемый дворцовыми зданиями (палаццо): дель-Комуне (делль-Аренго, XII век), деи- Паратичи (XII-XIII века, расширено в XVIII веке), дель-Подеста (ныне Галерея современного искусства П. и А. Джианнони, 1930 год) и деи-Референдари (оба конец XIV - начало XV веков; ныне Городской музеи). Базилика Сан-Гауденцио (1577-1690 годы, по проекту П. Тибальди; купол со шпилем на многоярусном колонном барабане завершён в 1878 году, арх. А. Антонелли; кампанила - 1753-1786 годы, арх. Б. Альфьери, внутри - полиптих Г. Феррари, 1516 год, фрески XV и XVII веков).
Среди научно-исследовательских учреждений: Институт географии Де Агостини (основан в 1901 году в Риме, в Наваре с 1908 года), Институт истории Сопротивления (1965 год). Кампус университета Восточного Пьемонта. Городская библиотека им. К. Негрони (1848 год). Музеи: археологии, искусства и истории (1874 год), естественной истории (1937 год), материальной культуры (1995 год), истории Новары. Театр «Карло Кочча» (1888 год; оперы, балеты, мюзиклы, симфонич. концерты и др.), симфонический оркестр «Карло Кочча» (1994 год; оба - по имени оперного композитора, жившего в Новаре).
Футбольный клуб «Новара Кальчо» (основан в 1908 году; выступает на стадионе им. Сильвио Пиолы, около 18 тыс. мест). Поля для гольфа, теннисные корты.
Основа экономики - сфера услуг (торговля, транспорт и логистика, финансовые и деловые услуги и др.). Экономически Новара связана с Миланом (в городе - многочисленные офисы миланских фирм, банков; ряд пром. предприятияй имеет тесные производственные связи с предприятиями Ломбардии). Новара - важнейший европейский транспортно-логистический узел на пересечении грузовых коридоров Барселона - Триест и Роттердам - Генуя (транспортно-логистический центр - Centro Intermodale Merci, CIM). Крупный узел железнодорожного пассажирского сообщения (9,4 млн. человек в 2010 году; ок. 350 поездов в день). Важный сектор - издательское дело и полиграфическая промышленность. В Новаре базируется издательский дом международного значения «De Agostini» (один из крупнейших в Италии, действует в 30 странах, в т. ч. в России с 2004 год, специализируется на научно-познавательной и справочной литературе, картографич. продукции). Региональный центр выставочно-ярмарочной деятельности; здесь проходят сельско-хозяйственная и промышленная выставка «Mostra Campionaria» (апрель), выставка-ярмарка «Охота и рыболовство» (февраль).
Предприятия металлообрабатывающей, химической, электротехнической (в т. ч. трансформаторы для электростанций и промышленных предприятий - подразделение «Verbano Trasformatori» компании «Tamini Group») промышленности, машиностроения (оборудование для произ-ва и обработки полимерных плёнок - завод «Gruppo Colines» в Ниббия, близ Новары, и др.). Производство трикотажных и швейных изделий, обуви. Новара - традиционный центр переработки риса (расположена в центре одного из важнейших итальянских рисоводческих районов) и виноделия (в окрестностях - виноградники; производство марочных пьемонтских вин).
К востоку от города, близ Трекате, - крупный НПЗ SARPOM (в составе «Esso Italiana S. r.l.», мощность 8,75 млн. т сырой нефти в год); к северу - промышленый округ Оледжо - Варалло-Помбья (кластер предприятий по производству купальников, нижнего белья, спортивной одежды и др.).