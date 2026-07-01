НОВАЛИС

НОВАЛИС (Novalis, псевдоним; настоящие имя и фамилия - Фрид­рих фон Хар­ден­берг (Har­denberg)) - немецкий по­эт и фи­ло­соф, пред­ста­ви­тель йен­ско­го ро­ман­тиз­ма .

В 1790-1794 годы изу­чал фи­ло­со­фию и юрис­пру­ден­цию в университетах Йе­ны, Лейп­ци­га, Вит­тен­бер­га, в 1797-1799 годы - гор­ное де­ло во Фрай­бер­ге.

Как Ф. Шле­гель и Ф.В. Шел­линг, пер­во­на­чаль­но ис­пы­тал влияние «нау­ко­уче­ния» И.Г. Фих­те, од­на­ко фих­тев­скую субъ­ек­тив­ную диа­лек­ти­ку соз­на­ния Новалиса транс­фор­ми­ро­вал в объ­ек­тив­но-идеа­ли­стическую диа­лек­ти­ку при­ро­ды. Её основной те­зис - ут­вер­жде­ние дис­крет­но­сти ми­ра и од­но­вре­мен­но не­рас­чле­нён­но­сти его сти­хий­ной под­ос­но­вы, вслед­ст­вие че­го мир сле­ду­ет по­ни­мать как еди­ное це­лое. Спе­ци­фи­ческим для Новалиса яв­ля­ет­ся пред­став­ле­ние о про­ти­во­по­лож­но­стях как о двух ря­дах яв­ле­ний, из ко­то­рых один вы­сту­па­ет как обо­зна­че­ние дру­го­го, что ве­дёт к воз­мож­но­сти все­об­ще­го пе­ре­хо­да, экс­та­ти­че­ской иг­ре сущ­но­стей и имён (вви­ду это­го Новалис на­зы­вал свою фи­ло­со­фию «ма­ги­че­ским идеа­лиз­мом»). Че­ло­век как мик­ро­косм, пре­одо­ле­вая внут­рен­нее ра­зоб­ще­ние, дол­жен стре­мить­ся к един­ст­ву; ум, рас­су­док, фан­та­зия суть отдельные функ­ции скры­то­го в глу­би­не «я», не­дос­туп­но­го для язы­ка слов (влия­ние нем. мис­ти­ки , осо­бен­но Я. Бё­ме). «Я» и мир то­же под­ле­жат ко­неч­но­му со­еди­не­нию в про­цес­се их взаи­мо­про­ник­но­ве­ния, ин­туи­тив­но­го «вчув­ст­во­ва­ния» ин­ди­ви­да в объ­ект по­зна­ния, что с наи­боль­шей пол­но­той дос­ти­га­ет­ся по­этом в про­цес­се творческого ак­та. Ис­кус­ст­во как выс­шая сфе­ра ду­хов­ной дея­тель­но­сти осу­ще­ст­в­ля­ет слия­ние нау­ки, ре­ли­гии, фи­ло­со­фии; к это­му Новалис стре­мил­ся в сво­ём твор­че­ст­ве, в ча­ст­но­сти при раз­ра­бот­ке по­эти­че­ски-фи­лосовского жан­ра фраг­мен­та.

В ли­рическом цик­ле сти­хо­тво­ре­ний в про­зе «Гим­ны к но­чи» (1800 год, рус. пер. 1996 год) в ал­ле­го­рической фор­ме ут­вер­жда­ет­ся пре­вос­ход­ст­во бес­ко­неч­но­го не­бы­тия над ко­неч­ной жиз­нью. В «Ду­хов­ных пес­нях» (опубликовано в 1802 году) Новалис трак­то­вал тек­сты Свя­щен­но­го Пи­са­ния в ду­хе пие­тиз­ма (в этом он был бли­зок Ф. Шлей­ер­махе­ру). Не­за­кон­чен­ный ро­ман Новалиса «Ген­рих фон Оф­тер­дин­ген» (опубликован в 1802 году, рус. пер. 1914 год), на­чи­на­ясь как тра­диционный «ро­ман вос­пи­та­ния», пе­ре­рас­та­ет в ми­фо­ло­гическое дей­ст­во ска­зоч­но-кос­мических мас­шта­бов.

В по­ис­ках об­щественного идеа­ла Новалис об­ра­щал­ся к сред­ним ве­кам , где ви­дел един­ст­во ду­хов­ной куль­ту­ры, стро­гую ие­рар­хию со­ци­аль­ных ор­га­ни­за­ций, ге­ге­мо­нию ду­хов­ной вла­сти и «за­бо­ту» об ин­ди­ви­де; в средне-вековой Ев­ро­пе ус­мат­ри­вал про­образ иде­аль­но­го го­су­дар­ст­ва бу­ду­ще­го по кон­тра­сту с со­вре­мен­ным ему бур­жу­аз­ным об­ще­ст­вом (эс­се «Хри­сти­ан­ст­во и Ев­ро­па», 1799 год, опубл. в 1826 году).

Сочинения:

Schriften. Stuttg., 1960–2006. Bd 1–6; Фраг­мен­ты. М., 1914;

По­эзия не­мец­ких ро­ман­ти­ков. М., 1985. С. 26–85;

Ве­ра и Лю­бовь, или Ко­роль и Ко­ро­ле­ва // Эс­те­ти­ка не­мец­ких ро­ман­ти­ков / Сост., пер. Ал. В. Ми­хай­ло­ва. М., 1987;

Ген­рих фон Оф­тер­дин­ген / Пер. В. Ми­ку­ше­ви­ча. М., 2003.