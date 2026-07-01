НОВАЛИС
НОВАЛИС (Novalis, псевдоним; настоящие имя и фамилия - Фридрих фон Харденберг (Hardenberg)) - немецкий поэт и философ, представитель йенского романтизма.
В 1790-1794 годы изучал философию и юриспруденцию в университетах Йены, Лейпцига, Виттенберга, в 1797-1799 годы - горное дело во Фрайберге.
Как Ф. Шлегель и Ф.В. Шеллинг, первоначально испытал влияние «наукоучения» И.Г. Фихте, однако фихтевскую субъективную диалектику сознания Новалиса трансформировал в объективно-идеалистическую диалектику природы. Её основной тезис - утверждение дискретности мира и одновременно нерасчленённости его стихийной подосновы, вследствие чего мир следует понимать как единое целое. Специфическим для Новалиса является представление о противоположностях как о двух рядах явлений, из которых один выступает как обозначение другого, что ведёт к возможности всеобщего перехода, экстатической игре сущностей и имён (ввиду этого Новалис называл свою философию «магическим идеализмом»). Человек как микрокосм, преодолевая внутреннее разобщение, должен стремиться к единству; ум, рассудок, фантазия суть отдельные функции скрытого в глубине «я», недоступного для языка слов (влияние нем. мистики, особенно Я. Бёме). «Я» и мир тоже подлежат конечному соединению в процессе их взаимопроникновения, интуитивного «вчувствования» индивида в объект познания, что с наибольшей полнотой достигается поэтом в процессе творческого акта. Искусство как высшая сфера духовной деятельности осуществляет слияние науки, религии, философии; к этому Новалис стремился в своём творчестве, в частности при разработке поэтически-филосовского жанра фрагмента.
В лирическом цикле стихотворений в прозе «Гимны к ночи» (1800 год, рус. пер. 1996 год) в аллегорической форме утверждается превосходство бесконечного небытия над конечной жизнью. В «Духовных песнях» (опубликовано в 1802 году) Новалис трактовал тексты Священного Писания в духе пиетизма (в этом он был близок Ф. Шлейермахеру). Незаконченный роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (опубликован в 1802 году, рус. пер. 1914 год), начинаясь как традиционный «роман воспитания», перерастает в мифологическое действо сказочно-космических масштабов.
В поисках общественного идеала Новалис обращался к средним векам, где видел единство духовной культуры, строгую иерархию социальных организаций, гегемонию духовной власти и «заботу» об индивиде; в средне-вековой Европе усматривал прообраз идеального государства будущего по контрасту с современным ему буржуазным обществом (эссе «Христианство и Европа», 1799 год, опубл. в 1826 году).
Сочинения:
Schriften. Stuttg., 1960–2006. Bd 1–6; Фрагменты. М., 1914;
Поэзия немецких романтиков. М., 1985. С. 26–85;
Вера и Любовь, или Король и Королева // Эстетика немецких романтиков / Сост., пер. Ал. В. Михайлова. М., 1987;
Генрих фон Офтердинген / Пер. В. Микушевича. М., 2003.