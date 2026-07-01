НОВАК ТАДЕУШ

НОВАК ТАДЕУШ - польский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Окон­чил Ягел­лон­ский университет в Кра­ко­ве (1954 год).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1948 году, пер­вый по­этический сборник - «Учусь го­во­рить» («Uczᶒ siᶒ mówić», 1953 год). По­эзия Т. Новак, про­ник­ну­тая биб­лей­ски­ми мо­ти­ва­ми в со­че­та­нии со славянской ми­фо­ло­ги­ей, близ­ка фольк­лор­ным жан­рам пес­ни, бал­ла­ды: цикл «Псал­мы» («Psalmy», 1971 год), сборники «Бе­лее сне­га» («Bielsze nad śnieg», 1973 год), «Мо­лит­вы и чёт­ки» («Pacierze i paciorki», 1988 год).

В 1960-е годы об­ра­тил­ся к про­зе : по­вес­ти «Ино­пле­мен­ная бал­ла­да» («Obcop­le­mien­na ballada», 1963 год), «Та­кая боль­шая свадь­ба» («Takie wiᶒksze wesele», 1966 год) и др.

Наи­бо­лее из­вест­ное про­из­ве­де­ние Т. Новак - ро­ман «А как бу­дешь ко­ро­лём, а как бу­дешь па­ла­чом» («A jak królem, a jak katem bᶒdziesz», 1968 год, рус. пер. 1980 год), в ко­то­ром со­бы­тия Второй ми­ро­вой вой­ны и гит­ле­ров­ской ок­ку­па­ции по­ка­за­ны сквозь приз­му народных пред­став­ле­ний о смер­ти, люб­ви, рае, гре­хе и очи­ще­нии.

Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель польской «де­ре­вен­ской про­зы»: ро­ма­ны «Чер­ти» («Dia­bł y», 1971 год, рус. пер. 1976 год), «Две­на­дцать» («Dwu­nastu», 1974 год), «Про­рок» («Prorok», 1977, рус. пер. 1980) о судь­бах кре­сть­ян­ст­ва в во­енные и по­сле­во­ен­ные го­ды. Не­при­ятие го­род­ской ци­ви­ли­за­ции, кри­зис об­щественного соз­на­ния от­ра­зи­лись в ро­ма­не «Бла­гим ма­том» («Wnie­bogłosy», 1982 год), не­окон­чен­ных по­вес­тях «Я их ещё слы­шу, ещё ви­жу» («Jeszcze ich słyszᶒ, widzᶒ jeszcze»), «Как в раз­би­том зер­ка­ле» («Jak w rozbitym lustrze», обе опубликованы в 1999 году).

Для тя­го­тею­щей к прит­че про­зы Т. Новака ха­рактер­на ска­зо­вая ма­не­ра пись­ма; в позд­них про­из­ве­де­ни­ях уси­ли­ва­ют­ся гро­теск и иро­ния. Твор­че­ст­во Т. Новака спо­соб­ст­во­ва­ло об­нов­ле­нию польского литературного язы­ка.

Сочинения:

Wiersze wybrane. Warsz., 1978;

Ко­рот­кая шея: Сб. сти­хов. М., 2009.