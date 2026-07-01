НОВАК ТАДЕУШ
НОВАК ТАДЕУШ - польский писатель.
Родился в крестьянской семье. Окончил Ягеллонский университет в Кракове (1954 год).
Дебютировал как поэт в 1948 году, первый поэтический сборник - «Учусь говорить» («Uczᶒ siᶒ mówić», 1953 год). Поэзия Т. Новак, проникнутая библейскими мотивами в сочетании со славянской мифологией, близка фольклорным жанрам песни, баллады: цикл «Псалмы» («Psalmy», 1971 год), сборники «Белее снега» («Bielsze nad śnieg», 1973 год), «Молитвы и чётки» («Pacierze i paciorki», 1988 год).
В 1960-е годы обратился к прозе: повести «Иноплеменная баллада» («Obcoplemienna ballada», 1963 год), «Такая большая свадьба» («Takie wiᶒksze wesele», 1966 год) и др.
Наиболее известное произведение Т. Новак - роман «А как будешь королём, а как будешь палачом» («A jak królem, a jak katem bᶒdziesz», 1968 год, рус. пер. 1980 год), в котором события Второй мировой войны и гитлеровской оккупации показаны сквозь призму народных представлений о смерти, любви, рае, грехе и очищении.
Крупнейший представитель польской «деревенской прозы»: романы «Черти» («Diabł y», 1971 год, рус. пер. 1976 год), «Двенадцать» («Dwunastu», 1974 год), «Пророк» («Prorok», 1977, рус. пер. 1980) о судьбах крестьянства в военные и послевоенные годы. Неприятие городской цивилизации, кризис общественного сознания отразились в романе «Благим матом» («Wniebogłosy», 1982 год), неоконченных повестях «Я их ещё слышу, ещё вижу» («Jeszcze ich słyszᶒ, widzᶒ jeszcze»), «Как в разбитом зеркале» («Jak w rozbitym lustrze», обе опубликованы в 1999 году).
Для тяготеющей к притче прозы Т. Новака характерна сказовая манера письма; в поздних произведениях усиливаются гротеск и ирония. Творчество Т. Новака способствовало обновлению польского литературного языка.
Сочинения:
Wiersze wybrane. Warsz., 1978;
Короткая шея: Сб. стихов. М., 2009.