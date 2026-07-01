НОВАЦИЯ
НОВАЦИЯ (от позднелатинского novatio - обновление) - изменение, в гражданском праве соглашение сторон о замене одного заключённого ими обязательства другим.
Один из способов прекращения обязательств. Известна с древних времён. В римском праве вопросы, связанные с новацией, были урегулированы весьма детально. Так, устанавливалось, что новация только тогда имеет место, когда изменяется характер обязательства (напр., в новое обязательство вводится условие или срок, изменяется основание первоначального обязательства), меняется личность кредитора или личность должника. Выделялся субъективный момент новации - намерение совершить новацию (лат. animus novandi) и действовало правило о том, что стороны должны положительно и определённо выразить это намерение.
В современном российском праве новация - соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Новация не допускается по обязательствам о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, и об уплате алиментов. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.