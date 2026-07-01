НОВАЦИЯ

НОВАЦИЯ (от позд­не­ла­тин­ско­го nova­tio - об­нов­ле­ние) - из­ме­не­ние, в гра­ж­дан­ском пра­ве со­гла­ше­ние сто­рон о за­ме­не од­но­го за­клю­чён­но­го ими обя­за­тель­ст­ва дру­гим.

Один из спо­со­бов пре­кра­ще­ния обя­за­тельств. Из­вест­на с древ­них вре­мён. В рим­ском пра­ве во­про­сы, свя­зан­ные с новацией, бы­ли уре­гу­ли­ро­ва­ны весь­ма де­таль­но. Так, ус­та­нав­ли­ва­лось, что новация толь­ко то­гда име­ет ме­сто, ко­гда из­ме­ня­ет­ся ха­рак­тер обя­за­тель­ст­ва (напр., в но­вое обя­за­тель­ст­во вво­дит­ся ус­ло­вие или срок, из­ме­ня­ет­ся ос­но­ва­ние пер­во­на­чаль­но­го обя­за­тель­ст­ва), ме­ня­ет­ся лич­ность кре­ди­то­ра или лич­ность долж­ни­ка . Вы­де­лял­ся субъ­ек­тив­ный мо­мент новации - на­ме­ре­ние со­вер­шить новацию (лат. animus no­van­di) и дей­ст­во­ва­ло пра­ви­ло о том, что сто­ро­ны долж­ны по­ло­жи­тель­но и оп­ре­де­лён­но вы­ра­зить это на­ме­ре­ние.

В современном российском пра­ве новация - со­гла­ше­ние сто­рон о за­ме­не пер­во­на­чаль­но­го обя­за­тель­ст­ва , су­ще­ст­во­вав­ше­го ме­ж­ду ни­ми, дру­гим обя­за­тель­ст­вом ме­ж­ду те­ми же ли­ца­ми, пре­ду­смат­ри­ваю­щим иной пред­мет или спо­соб ис­пол­не­ния. Новация не до­пус­ка­ет­ся по обя­за­тель­ст­вам о воз­ме­ще­нии вре­да, при­чи­нён­но­го жиз­ни или здо­ро­вью, и об уп­ла­те али­мен­тов. Новация пре­кра­ща­ет до­пол­нительные обя­за­тель­ст­ва, свя­зан­ные с пер­во­на­чаль­ным, ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но со­гла­ше­ни­ем сто­рон.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)