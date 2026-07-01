НОВАЦИАНЕ

НОВАЦИАНЕ (лат. novatianenses, nova­tia­ni) - при­вер­жен­цы ран­не­хри­сти­ан­ской сек­ты, ха­рак­те­ри­зо­вав­шей­ся осо­бо стро­гим от­но­ше­ни­ем к ве­ро­от­ступ­ни­кам. Са­мо­на­зва­ние - ка­фа­ры (ка­та­ры, греч. ϰαθαροί - чи­стые). Сек­та бы­ла ос­но­ва­на рим. пре­сви­те­ром Но­ва­циа­ном [около 200-258(?) годы; ру­ко­по­ло­жен в пре­сви­те­ры не по­зд­нее 250 года].

Но­ва­ци­ан, поль­зо­вав­ший­ся в Римской церк­ви боль­шим ав­то­ри­те­том как вы­со­ко­об­ра­зо­ван­ный бо­го­слов (ему при­над­ле­жал ряд дог­ма­тических трак­та­тов и пи­сем), в 250 году, ко­гда Римская ка­фед­ра бы­ла ва­кант­ной и сто­лич­ная об­щи­на вре­мен­но воз­глав­ля­лась кол­ле­ги­ей пре­сви­те­ров, от ли­ца Римской церк­ви вёл пе­ре­пис­ку с еп. Ки­приа­ном Кар­фа­ген­ским по во­про­су об от­но­ше­нии к хри­стиа­нам, от­рёк­шим­ся от ве­ры во вре­мя го­не­ний при императоре Де­ции (249-251 годы). Бы­ло ре­ше­но при­ни­мать от­ступ­ни­ков в цер­ков­ное об­ще­ние толь­ко в слу­чае их близ­кой смер­ти.

Став­ший римским епи­ско­пом вес­ной 251 года Кор­ни­лий (епи­скоп в 251-253 годы) сфор­му­ли­ро­вал бо­лее мяг­кое ре­ше­ние в от­но­ше­нии от­ступ­ни­ков: при­ни­мать их к по­кая­нию и на­ла­гать на них цер­ков­ные на­ка­за­ния, за­ви­ся­щие от об­стоя­тельств их от­ре­че­ния; при этом доб­ро­воль­но от­рёк­шие­ся от ве­ры мог­ли быть при­ня­ты в Цер­ковь лишь в кон­це жиз­ни.

Но­ва­ци­ан, стре­мясь за­нять пап­ский пре­стол, встал в оп­по­зи­цию к па­пе Кор­ни­лию. От­ка­зав­шись от сво­его преж­не­го уме­рен­но­го под­хо­да к от­ступ­ни­кам, он по­тре­бо­вал не до­пускать их к по­кая­нию ни при ка­ких ус­ло­ви­ях. Не­боль­шая груп­па по­сле­до­ва­те­лей Но­ва­циа­на (в т. ч. не­ко­то­рые епи­ско­пы и «ис­по­вед­ни­ки ве­ры», т. е. под­верг­шие­ся ис­тя­за­ни­ям от язы­че­ских вла­стей) не­за­кон­но по­ста­ви­ла его рим. епи­ско­пом (ан­ти­па­пой). Од­на­ко вско­ре он и примк­нув­шие к не­му кли­ри­ки бы­ли низ­ло­же­ны Римским со­бо­ром (251 год), ре­ше­ние ко­то­ро­го бы­ло под­дер­жа­но др. церк­ва­ми За­па­да.

По­сле­дую­щая судь­ба Но­ва­циа­на ос­та­ёт­ся не­яс­ной; воз­мож­но, он был каз­нён при имп. Ва­ле­риа­не. Часть его по­сле­до­ва­те­лей (рим. ис­по­вед­ни­ки) вско­ре вос­со­еди­ни­лась с за­кон­ным па­пой Кор­ни­ли­ем. Со­хра­нив­шие вер­ность Но­ва­циа­ну об­ра­зо­ва­ли рас­коль­ни­че­скую об­щи­ну, в сво­ём внутр. уст­рой­ст­ве, бо­го­слу­же­нии и дог­ма­тич. уче­нии пол­ностью иден­тич­ную ка­фо­лич. Церк­ви, но от­ли­чав­шую­ся пре­тен­зи­ей на осо­бую стро­гость нравств. жиз­ни сво­их чле­нов. По убе­ж­де­нию новоцианов, «гос­под­ствую­щая» Цер­ковь за­пят­на­ла се­бя, при­ни­мая в об­ще­ние от­рёк­ших­ся от ве­ры. Воз­мож­но, новоциане пе­ре­кре­щи­ва­ли хри­сти­ан, пе­ре­хо­див­ших к ним из ка­фо­лической Церк­ви. Они так­же на­ча­ли ста­вить по го­ро­дам сво­их епи­ско­пов, соз­да­вая па­рал­лель­ную ие­рар­хию.

Во второй половине III - IV веках новоциане рас­про­стра­ни­лись главным образом на За­па­де (в Ита­лии и Ис­па­нии). В Северной Аф­ри­ке в начале V века они бы­ли по­гло­ще­ны бо­лее ак­тив­ной сек­той до­на­ти­стов (см. До­на­тизм ). По­след­нее упо­ми­на­ние о новоцианах в западной час­ти Римской им­пе­рии со­дер­жит­ся в од­ном из пи­сем па­пы Льва I Ве­ли­ко­го. На Вос­то­ке идеи Но­ва­циа­на вна­ча­ле бы­ст­ро и ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись в Егип­те, Си­рии, Ма­лой Азии, Фра­кии. Ими был ув­ле­чён еп. Ан­ти­охий­ский Фа­бий. Воз­мож­но, к началу IV века в отдельных восточных об­лас­тях Римской им­пе­рии но­ва­ци­ан­ским бы­ло всё ду­хо­вен­ст­во. С это­го вре­ме­ни новоциане под влия­ни­ем ещё бо­лее ри­го­ри­стической ере­си мон­та­низ­ма на­ча­ли счи­тать не­про­сти­тель­ным гре­хом вне­брач­ное со­жи­тель­ст­во и 2-й брак, в свя­зи с чем от­лу­ча­ли от об­ще­ния с со­бой вто­ро­брач­ных.

В те­че­ние IV века новоуине восточной час­ти Римской им­пе­рии пре­тер­пе­ли внутренне раз­де­ле­ние: от них от­ко­лол­ся не­кий Сав­ва­тий, ос­но­вав­ший сек­ту про­то­пас­хи­тов, ко­то­рые от­ли­ча­лись от новоцин тем, что празд­но­ва­ли Пас­ху в со­от­вет­ст­вии с иу­дей­ской пас­ха­ли­ей. На Вос­то­ке новоцине су­ще­ст­во­ва­ли до начала VII века [по­след­ним из по­ле­ми­стов о новоцине упо­ми­на­ет свт. Ев­ло­гий Алек­сан­д­рий­ский (580-607/608 годы)], в ча­ст­но­сти бла­го­да­ря ней­траль­но­му от­но­ше­нию к ним им­пе­ра­то­ров.

Исторические источники:

Thasci Cae­cili Cypriani S. Epistulae / Ed. G. Hartel. Vin­dobonae, 1871;

Novatiani. opera quae supersunt / Ed. G. F. Diercks. Turnholti, 1972.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)