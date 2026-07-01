НОВАЦИАНЕ
НОВАЦИАНЕ (лат. novatianenses, novatiani) - приверженцы раннехристианской секты, характеризовавшейся особо строгим отношением к вероотступникам. Самоназвание - кафары (катары, греч. ϰαθαροί - чистые). Секта была основана рим. пресвитером Новацианом [около 200-258(?) годы; рукоположен в пресвитеры не позднее 250 года].
Новациан, пользовавшийся в Римской церкви большим авторитетом как высокообразованный богослов (ему принадлежал ряд догматических трактатов и писем), в 250 году, когда Римская кафедра была вакантной и столичная община временно возглавлялась коллегией пресвитеров, от лица Римской церкви вёл переписку с еп. Киприаном Карфагенским по вопросу об отношении к христианам, отрёкшимся от веры во время гонений при императоре Деции (249-251 годы). Было решено принимать отступников в церковное общение только в случае их близкой смерти.
Ставший римским епископом весной 251 года Корнилий (епископ в 251-253 годы) сформулировал более мягкое решение в отношении отступников: принимать их к покаянию и налагать на них церковные наказания, зависящие от обстоятельств их отречения; при этом добровольно отрёкшиеся от веры могли быть приняты в Церковь лишь в конце жизни.
Новациан, стремясь занять папский престол, встал в оппозицию к папе Корнилию. Отказавшись от своего прежнего умеренного подхода к отступникам, он потребовал не допускать их к покаянию ни при каких условиях. Небольшая группа последователей Новациана (в т. ч. некоторые епископы и «исповедники веры», т. е. подвергшиеся истязаниям от языческих властей) незаконно поставила его рим. епископом (антипапой). Однако вскоре он и примкнувшие к нему клирики были низложены Римским собором (251 год), решение которого было поддержано др. церквами Запада.
Последующая судьба Новациана остаётся неясной; возможно, он был казнён при имп. Валериане. Часть его последователей (рим. исповедники) вскоре воссоединилась с законным папой Корнилием. Сохранившие верность Новациану образовали раскольническую общину, в своём внутр. устройстве, богослужении и догматич. учении полностью идентичную кафолич. Церкви, но отличавшуюся претензией на особую строгость нравств. жизни своих членов. По убеждению новоцианов, «господствующая» Церковь запятнала себя, принимая в общение отрёкшихся от веры. Возможно, новоциане перекрещивали христиан, переходивших к ним из кафолической Церкви. Они также начали ставить по городам своих епископов, создавая параллельную иерархию.
Во второй половине III - IV веках новоциане распространились главным образом на Западе (в Италии и Испании). В Северной Африке в начале V века они были поглощены более активной сектой донатистов (см. Донатизм). Последнее упоминание о новоцианах в западной части Римской империи содержится в одном из писем папы Льва I Великого. На Востоке идеи Новациана вначале быстро и широко распространились в Египте, Сирии, Малой Азии, Фракии. Ими был увлечён еп. Антиохийский Фабий. Возможно, к началу IV века в отдельных восточных областях Римской империи новацианским было всё духовенство. С этого времени новоциане под влиянием ещё более ригористической ереси монтанизма начали считать непростительным грехом внебрачное сожительство и 2-й брак, в связи с чем отлучали от общения с собой второбрачных.
В течение IV века новоуине восточной части Римской империи претерпели внутренне разделение: от них откололся некий Савватий, основавший секту протопасхитов, которые отличались от новоцин тем, что праздновали Пасху в соответствии с иудейской пасхалией. На Востоке новоцине существовали до начала VII века [последним из полемистов о новоцине упоминает свт. Евлогий Александрийский (580-607/608 годы)], в частности благодаря нейтральному отношению к ним императоров.
Исторические источники:
Thasci Caecili Cypriani S. Epistulae / Ed. G. Hartel. Vindobonae, 1871;
Novatiani. opera quae supersunt / Ed. G. F. Diercks. Turnholti, 1972.