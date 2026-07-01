НОВА-ИГУАСУ
НОВА-ИГУАСУ (Nova Iguaçu) - город на юго-востоке Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро, входит в агломерацию Большого Рио-де-Жанейро (расположен в 30 км к северо-западу от столицы штата).
Население 773,1 тыс. человек (2012 год). Железнодорожная станция. Через Нова-Игуасу проходит федеральная трасса Рио-де-Жанейро - Волта-Редонда - Сан- Жозе-дус-Кампус - Сан-Паулу. Аэропорт (внутренние рейсы).
Официально основан в 1833 году на месте поселения португальских колонистов как Вила-де-Игуасу (ныне Игуасу-Велью - Старый Игуасу, Iguaçu Velho). В конце XIX века центр города переместился в район Машамбомба; в 1891 году он получил название Вила-Машамбомба (Vila Maxambomba). Современное название с 1916 года.
Сохранились руины Игуасу-Велью с речным портом (XVII век) и колокольней церкви Носа-Сеньора-да-Пиедади (основана в 1699 году). Также в Нова-Игуасу: церковь Носа-Сеньора- да-Консейсан-ди-Марапику (1736 год), часовни Капела-да-Поси (часовня Св. Семейства, 1743 год) и Богоматери Гваделупской (1750 год), неоготический собор Санту-Антониу-ди-Жакутинга (основан в 1862 году), руины позднеклассицистической фазенды Сан-Бернардину (1875 год), комплекс железнодорожной дороги Риу-ди-Ору (последняя треть XIX века) и железнодорожной станции Риу-ди-Ору (конец XIX века, включает акведук), Вила-ду-Кава, Жасеруба и Тингуа (все - начало XX века).
Университет Игуасу (1993 год), Университет Гранди-Риу (известен как Унигранриу, частный; ведёт историю с 1970 года). Филиалы: Федерального университета Флуминенсе, Федерального центра технологического образования Сельсу Суков да Фонсека. Кампус Сельско-хозяйственного университета Рио-де-Жанейро (2010 год). Библиотеки: Сиал-Бриту, Жозе Рибейру и др. Дом культуры Нова-Игуасу (2004 год; музейные экспозиции по истории города, кинотеатр, библиотека, картинные галереи). Театры: «Силвиу Монтейру», «Жоан Луис Насимьенту» и др. Культурно-спортивный комплекс SESC (пл. 44 тыс. м2; на его территории - многочисленные спортивные площадки, художественные галереи, театр, библиотека и др.). Ежегодно проводятся городской карнавал, выставка «Экспо Нова-Игуасу».
В экономике города и муниципалитета доминирует сфера услуг (создаётся около 78% ВРП, конец 2000-х годов). Традиционно индустриальную специализацию города определяли пищевая и химическая промышленность, машиностроение и металлургия; с конца XX - начала XXI веков наиболее активно развиваются парфюмерно-косметического и фармацевтического производства. В начале 2010-х годов Нова-Игуасу - второй в Бразилии (после г. Диадема) центр производства разнообразной декоративной косметики и средств гигиены; здесь сформировался крупный косметологич. кластер (более 30 компаний, в т. ч. крупные - «Aroma do Campo», «Niely Cosméticos», «Embelezze», «Hidran Cosmeticos», «Lilás»; совокупно обеспечивают свыше 11% национального производства, 2010 год; в 2004 году все косметологические предприятия объединены в Центр косметологии). Пищевая промышленность специализируется главным образом на переработке кофе и произ-ве апельсинового сока (в окрестностях - крупные кофейные и цитрусовые плантации), производстве кондитерских изделий (мармелад и др.). Производство химической продукции (промышленного и сельско-хозяйственного назначения, а также пластмасс, полимеров и др.) и фармацевтических препаратов, различного промышленного оборудования, станков, металлоконструкций и металлоизделий.
Близ города - Федеральный биологический заповедник Тингуа (б. ч. его территории - в муниципалитете Нова-Игуасу), природный муниципальный парк Нова- Игуасу (1998 год), горная гряда Серра-ду- Вулкан (высота около 855 м, протяжённость 3,7 км; популярна среди дельта- и парапланеристов, ежегодно проводятся международного соревнования).