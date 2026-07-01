НОВА-ИГУАСУ

НОВА-ИГУАСУ (Nova Iguaçu) - го­род на юго-вос­то­ке Бра­зи­лии, в шта­те Рио-де-Жа­ней­ро, вхо­дит в аг­ло­ме­ра­цию Боль­шо­го Рио-де-Жа­ней­ро (рас­по­ло­жен в 30 км к се­ве­ро-за­па­ду от сто­ли­цы шта­та).

Население 773,1 тыс. человек (2012 год). Железнодорожная стан­ция. Че­рез Нова-Игуасу про­хо­дит фе­де­раль­ная трас­са Рио-де-Жа­ней­ро - Во­лта-Ре­дон­да - Сан- Жо­зе-дус-Кам­пус - Сан-Пау­лу. Аэ­ро­порт (внутренние рей­сы).

Офи­ци­аль­но ос­но­ван в 1833 году на мес­те по­се­ле­ния пор­тугальских ко­ло­ни­стов как Ви­ла-де-Игуа­су (ны­не Игуа­су-Ве­лью - Ста­рый Игуа­су, Iguaçu Velho). В конце XIX века центр го­ро­да пе­ре­мес­тил­ся в рай­он Ма­шам­бом­ба; в 1891 году он по­лу­чил название Ви­ла-Ма­шам­бом­ба (Vila Maxambomba). Современное название с 1916 года.

Со­хра­ни­лись руи­ны Игуа­су-Ве­лью с реч­ным пор­том (XVII век) и ко­ло­коль­ней церкви Но­са-Сень­о­ра-да-Пие­да­ди (ос­но­ва­на в 1699 году). Так­же в Нова-Игуасу: церковь Но­са-Сень­о­ра- да-Кон­сейсан-ди-Ма­рапику (1736 год), ча­сов­ни Ка­пела-да-По­си (ча­сов­ня Св. Се­мей­ст­ва, 1743 год) и Бо­го­ма­те­ри Гва­де­луп­ской (1750 год), нео­го­тический со­бор Сан­ту-Ан­то­ниу-ди-Жа­ку­тин­га (ос­но­ван в 1862 году), руи­ны позд­не­клас­си­ци­стической фа­зен­ды Сан-Бер­нар­ди­ну (1875 год), ком­плекс железнодорожной до­ро­ги Риу-ди-Ору (по­след­няя треть XIX века) и железнодорожной стан­ции Риу-ди-Ору (конец XIX века, вклю­ча­ет ак­ве­дук), Ви­ла-ду-Ка­ва, Жа­се­ру­ба и Тин­гуа (все - начало XX века).

Университет Игуа­су (1993 год), Университет Гран­ди-Риу (из­вес­тен как Уни­гран­риу, ча­ст­ный; ве­дёт ис­то­рию с 1970 года). Фи­лиа­лы: Фе­де­раль­но­го университета Флу­ми­нен­се, Фе­де­раль­но­го цен­тра тех­но­ло­гического об­ра­зо­ва­ния Сель­су Су­ков да Фон­се­ка. Кам­пус Сельско-хозяйственного университета Рио-де-Жа­ней­ро (2010 год). Биб­лио­те­ки: Си­ал-Бри­ту, Жо­зе Ри­бей­ру и др. Дом куль­ту­ры Но­ва-Игуа­су (2004 год; му­зей­ные экс­по­зи­ции по ис­то­рии го­ро­да, ки­но­те­атр, библиотека, кар­тин­ные га­ле­реи). Те­ат­ры: «Сил­виу Мон­тей­ру», «Жо­ан Лу­ис На­симь­ен­ту» и др. Куль­тур­но-спор­тив­ный ком­плекс SESC (пл. 44 тыс. м2; на его тер­ри­то­рии - мно­го­численные спор­тив­ные пло­щад­ки, ху­дожественные га­ле­реи, те­атр, библиотека и др.). Еже­год­но про­во­дят­ся городской кар­на­вал , вы­став­ка «Экс­по Но­ва-Игуа­су».

В эко­но­ми­ке го­ро­да и му­ни­ци­па­ли­те­та до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (соз­да­ёт­ся около 78% ВРП, конец 2000-х годов). Тра­ди­ци­он­но ин­дустриальную спе­циа­ли­за­цию го­ро­да оп­ре­де­ля­ли пи­ще­вая и хи­мическая промышленность, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­лур­гия; с конца XX - начала XXI веков наи­бо­лее ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся пар­фю­мер­но-кос­ме­тического и фар­ма­цев­тического про­изводства. В начале 2010-х годов Нова-Игуасу - вто­рой в Бра­зи­лии (по­сле г. Диа­де­ма) центр про­изводства раз­но­об­раз­ной де­ко­ра­тив­ной кос­ме­ти­ки и средств ги­гие­ны; здесь сфор­ми­ро­вал­ся круп­ный кос­ме­то­ло­гич. кла­стер (бо­лее 30 ком­па­ний, в т. ч. круп­ные - «Aroma do Campo», «Niely Cos­méti­cos», «Embelezze», «Hidran Cosme­ti­cos», «Lilás»; со­во­куп­но обес­пе­чи­ва­ют свыше 11% национального про­изводства, 2010 год; в 2004 году все кос­ме­то­ло­гические пред­при­ятия объ­е­ди­не­ны в Центр кос­ме­то­ло­гии). Пи­ще­вая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся главным образом на пе­ре­ра­бот­ке ко­фе и про­из-ве апель­си­но­во­го со­ка (в ок­ре­ст­но­стях - круп­ные ко­фей­ные и цит­ру­со­вые план­та­ции), про­изводстве кон­ди­тер­ских из­де­лий (мар­ме­лад и др.). Про­изводство хи­мической про­дук­ции (промышленного и сельско-хозяйственного на­зна­че­ния, а так­же пласт­масс, по­ли­ме­ров и др.) и фар­ма­цевтических пре­па­ра­тов, различного промышленного обо­ру­до­ва­ния, стан­ков, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и ме­тал­ло­из­де­лий.

Близ го­ро­да - Фе­де­раль­ный био­ло­гический за­по­вед­ник Тин­гуа (б. ч. его тер­ри­то­рии - в му­ни­ци­па­ли­те­те Но­ва-Игуа­су), при­род­ный му­ни­ци­паль­ный парк Но­ва- Игуа­су (1998 год), гор­ная гря­да Сер­ра-ду- Вул­кан (высота около 855 м, про­тя­жён­ность 3,7 км; по­пу­ляр­на сре­ди дель­та- и па­ра­пла­не­ри­стов, еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­народного со­рев­но­ва­ния).

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