НОУ-ХАУ

НОУ-ХАУ - сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно- технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их треть­им ли­цам, к ко­то­рым у треть­их лиц нет сво­бод­но­го до­сту­па на за­кон­ном ос­но­ва­нии и в от­но­ше­нии ко­то­рых об­ла­да­те­лем та­ких све­де­ний вве­дён ре­жим ком­мер­че­ской тай­ны.

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