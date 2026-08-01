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НОУ-ХАУ
НОУ-ХАУ - сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно- технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введён режим коммерческой тайны.
Подробнее cмотри в статье Интеллектуальная собственность.
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