НОТТИНГЕМ
НОТТИНГЕМ - город в Великобритании, в Центральной Англии.
Расположен на реке Трент, в месте впадения в неё реки Лин. Крупнейший город Восточного Мидленда. Население 246,8 тысяч человек (2013); с пригородами образует агломерацию Большой Ноттингем с населением около 1,2 млн. человек. Важный узел железнодорожного и автомобильного сообщения. Близ Ноттингема проходит автомагистраль, связывающая Лондон с городами Северной Англии и Шотландии. Авиаперевозки обслуживает аэропорт Восточного Мидленда (в 36 км к юго-западу от Ноттингема). Ближайший морской портовый район - Иммингем-Гримсби (в 100 км к северо-востоку от города).
В VI веке поселение англосаксов. В 868 году упоминается как Snotingah ̅am [«деревня (дом) людей Снота»; названо по имени одного из вождей]. В 867/868 годах захвачено датчанами, в 869/870 годах отвоёвано англосаксами, вошло в состав владений короля Мерсии Бургреда. С 870-х годов в числе «пяти бургов» территории Денло. В 918 году взято войсками Эдуарда Старшего (умер в 924 году), вошло в состав королевства Англия, было укреплено. В середине X века периодически захватывалось датчанами, но отвоёвывалось англосаксами. В 1017 году взято войсками Кнуда Великого. После нормандского завоевания Англии 1066 года стало одним из опорных пунктов новой династии (в 1068 году по указанию Вильгельма Завоевателя заложен замок). В 1086 году упоминается в Книге Страшного суда как Snotingeham. В начале XII века под влиянием языка норманнов начальное S в наименовании города было утрачено, и Ноттингем получил современное название. До 1300 года состоял из французских и английских частей, управлявшихся по отдельности. В средние века центр производства шерсти. В XII-XVIII веках (впервые в 1155 году) получил ряд королевских хартий, предоставивших Ноттингему права на самоуправление. В 1194, 1330, 1336 годах место созыва парламента. В 1449 году приобрёл статус города с правами графства (county corporate), в том же году был назначен первый шериф Ноттингема (в последующем один из центральных персонажей в цикле баллад о Робин Гуде). Во время Алой и Белой розы войн место провозглашения в 1461 году Эдуарда Йоркского королём Англии (смотри Эдуард IV). В XIV-XVI веках крупнейший в стране центр по изготовлению религиозных скульптур из алебастра (так называемый ноттингемский алебастр). В конце XVI - начале XVII веков с упадком торговли шерстью в Ноттингеме получило развитие чулочно-вязальное, а затем и кружевное производство, возник целый квартал кружевоплетения - так называемый Кружевной рынок. В начале Английской революции XVII века один из опорных пунктов Карла I, но в ноябре 1642 года взят войсками парламента. В 1667 году пострадал от чумы, в 1795 году - от наводнения, в 1833 году - от холеры. В начале XVIII века Д. Дефо называл его «одним из самых приятных и красивых городов Англии». В XIX веке центр текстильной промышленности. В 1831 году место народных выступлений против решения палаты лордов о задержке избирательной реформы. В 1839 году соединён железной дорогой с Дерби. В 1889 году получил статус города-графства, в 1897 году - статус независимого города (с 1928 года во главе с лорд-мэром). В 1877, 1933 годах расширился за счёт близлежащих населённых пунктов (Бейсфорд, Билборо и др.). Во время 2-й мировой войны 8-9 мая 1941 года подвергся бомбардировкам германских ВВС. До середины XX века главной отраслью городской экономики оставалась текстильная промышленность (главным образом кружевное производство); выделялось также производство велосипедов [завод компании «Raleigh» (основан в 1866 году, закрыт в 2003 году)]. В 1950-1970-е годы выпуск кружева резко сократился, одновременно наблюдался быстрый рост производства трикотажных изделий (обе отрасли практически свёрнуты к концу XX - началу XXI веков). С 1998 года имеет статус унитарного образования (объединяет функции совета графства и города).
Историческая часть Ноттингема сохранила срердневековую нерегулярную планировку с застройкой преимущественно XIX - 1-й половины XX веков (в том числе многочисленные склады и конторские здания). В её центре - площадь Олд-Маркет-сквер (реконструкция, 2007, архитектор К. Густафсон и др.) со зданием Городского совета в формах необарокко (1927-1929, архитектор Т.С. Хауитт). Также в Старом городе расположены остатки замка (XI-XVII века) с «Герцогским особняком» (1674-1679, архитектор С. Марш; реконструирован в 1876-1878 годах, архитектор Т.Ч. Хайн) и памятником Робин Гуду (1951, скульптор Дж. Вудфорд); церкви - Святого Петра (центральный неф XIII века; перестроена в XVII веке) и Святой Марии в стиле готики (XV век); Каунти-холл (1768-1772, архитектор Дж. Гэндон); церковь Святого Павла (1821-1822, архитектор У. Уилкинс); здание текстильной фабрики Адамс-билдинг (1854-1874, архитектор Хайн); католический собор Святой Варнавы в стиле неоготики (1841-1844, архитектор О. Пьюджин); Королевский театр в русле позднего классицизма (1865, архитектор Ч.Дж. Фиппс); неоготическое здание компании «Prudential Assurance» (1885-1886, архитектор А. Уотерхаус). Среди построек 2-й половины XX - начала XXI веков: театр «Ноттингем плейхаус» в стиле модернизма (1963, архитектор П. Моро) со скульптурой «Небесное зеркало» (2001, скульптор А. Капур); Королевский концертный зал (1982, архитектурное бюро «Renton Howard Wood Levin»), комплекс «Инланд ревенью сентр» в стиле хай-тек (1994, архитектор М. Хопкинс), кампус «Джубили» Ноттингемского университета (1999, архитектор Хопкинс; 2008, бюро «Make»), Центр современного искусства в русле неомодернизма (2007-2009, архитектурное бюро «Caruso St John»). На окраине Ноттингема - дворец Уоллатон-холл в русле английского Возрождения (1580-1588, архитектор Р. Смайдсон). Близ Ноттингема - комплекс зданий фабрики «Boots» в Бистоне в стиле модернизма (производственные корпуса, 1930-1932, архитектор О. Уильямс; административное здание, 1968, архитектурное бюро «Skidmore, Owings & Merrill»).
Ноттингемский университет (1881, современный статус с 1948 года), Университет Ноттингем-Трент (1970, современный статус с 1992 года); Нью-колледж (1999), Саут-Ноттингем-колледж (всего в городе около 50 тысяч студентов). Городские библиотеки и информационные службы (1868). В Ноттингемском замке - музей и художественная галерея (1878) и музей Шервудского егерского полка (1964); в Уоллатон-холле - музей естественной истории (1867) и промышленный музей (1971). Среди других музеев - Брухаус-Ярд (1977; 300-летняя история ноттингемской жизни), Ветряная мельница и научный центр Дж. Грина (1985), правосудия (1993), транспорта, «Сказания о Робин Гуде». Ведущие театры: Королевский (1865) и «Ноттингем плейхаус» (1948). Ежегодно летом в Ноттингеме и окрестностях (Шервудском лесу) проводится Фестиваль Робин Гуда.
Футбольный клуб «Ноттингем Форест» один из старейших в Англии (основан в 1865 году) - чемпион страны (1978) и 2-кратный обладатель Кубка Англии (1898, 1959), 2-кратный победитель Кубка европейских чемпионов (1979, 1980), обладатель Суперкубка Европы (1979); принимает соперников на стадионе «Сити Граунд» (свыше 30 тысяч мест). 3-кратным чемпионом Великобритании по хоккею с шайбой является клуб «Ноттингем Пантерс»; принимает соперников в Национальном ледовом центре (10 тысяч мест). Ежегодно в Теннисном центре Ноттингема проводятся мужские открытые турниры с участием теннисистов-профессионалов. С 1981 года проходят традиционные марафоны Робин Гуда. Ноттингем - крупный центр водного спорта. Известный в Европе ипподром. В 1936 году состоялся исторический шахматный турнир с участием сильнейших шахматистов мира (1-2-е места разделили М.М. Ботвинник и Х.Р. Капабланка).
Современный Ноттингем по объёму ВРП на душу населения (свыше 35 тысяч евро) уступает в стране Лондону, Эдинбургу и Белфасту. В сфере услуг занято около 77% работающих (в том числе торговля и финансы 40%, образование и здравоохранение 21%, транспорт и связь 6%, административные и прочие услуги около 10%), в обрабатывающей промышленности - около 17%, строительстве - около 6% (конец 2000-х годов). Ноттингем - торгово-финансовый и культурно-образовательный центр Центральной Англии. С начала XXI века особое внимание уделяется развитию розничной торговли (в 2010 году по инвестициям в сектор Ноттингема занимал 6-е место в Великобритании, уступая Лондону, Глазго, Бирмингему, Манчестеру и Ливерпулю), финансовых и бизнес-услуг, науки и технологий, досуговой деятельности, отраслям креативного сектора (в том числе графический дизайн, дизайн интерьеров и текстиля), иностранного туризма (около 300 тысяч человек в год в начале 2010-х годов, главным образом из США). Среди компаний и организаций финансового сектора выделяются «Nottingham Building Society» («Ноттингемское строительно-кооперативное общество»; основано в 1849 году) и американское «Capital One» (обслуживание кредитных карт), в сфере информатики и связи - «Crytek» и «Serif Europe» (разнообразное программное обеспечение, в том числе игровое), «Atos» (в том числе программное обеспечение для кассовых аппаратов по продаже железнодорожных билетов в Великобритании). Среди базирующихся в городе учреждений национального значения - Агентство по стандартам и правилам автовождения (Driving Standards Agency). Специализацию промышленности определяют фармацевтическая (продукция под маркой «Boots»), электротехническая и электронная (предприятие «Siemens») отрасли. В центре города - крупнейший в Великобритании научно-промышленный парк BioCity (2001; основной профиль - химико-фармацевтическое производство и биотехнологии; всего около 30 инновационных фирм). Производство игровых автоматов и игрушек, спортивной одежды (под маркой «Speedo»), керамических и табачных изделий.
Дополнительная литература:
Wylie W.H. Old and new Nottingham. L., 1853;
Trease G. Nottingham: a biography. L., 1970.