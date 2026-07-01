НОТТИНГЕМ

НОТТИНГЕМ - город в Великобритании, в Центральной Англии.

Рас­по­ло­жен на реке Трент, в мес­те впа­де­ния в неё реки Лин. Круп­ней­ший го­род Восточного Мид­лен­да. Население 246,8 тысяч человек (2013); с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию Боль­шой Нот­тин­гем с населением около 1,2 млн. человек. Важ­ный узел железнодорожного и ав­то­мо­биль­но­го со­об­ще­ния. Близ Ноттингема про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль, свя­зы­ваю­щая Лон­дон с го­ро­да­ми Северной Анг­лии и Шот­лан­дии. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ет аэ­ро­порт Восточного Мид­лен­да (в 36 км к юго-за­па­ду от Ноттингема). Бли­жай­ший морской пор­то­вый рай­он - Им­мин­гем-Гримс­би (в 100 км к се­ве­ро-вос­то­ку от го­ро­да).

В VI веке по­се­ле­ние анг­ло­сак­сов . В 868 году упо­ми­на­ет­ся как Snotingah ̅am [«де­рев­ня (дом) лю­дей Сно­та»; на­зва­но по име­ни од­но­го из во­ж­дей]. В 867/868 годах за­хва­че­но дат­ча­на­ми, в 869/870 годах от­воё­ва­но анг­ло­сак­са­ми, вош­ло в со­став вла­де­ний ко­ро­ля Мер­сии Бур­гре­да. С 870-х годов в чис­ле «пя­ти бур­гов» тер­ри­то­рии Ден­ло. В 918 году взя­то вой­ска­ми Эду­ар­да Стар­ше­го (умер в 924 году), вош­ло в со­став ко­ро­лев­ст­ва Анг­лия, бы­ло ук­реп­ле­но. В середине X века пе­рио­ди­че­ски за­хва­ты­ва­лось дат­ча­на­ми, но от­воё­вы­ва­лось ан­гло­сак­са­ми. В 1017 году взя­то вой­ска­ми Кну­да Ве­ли­ко­го. Пос­ле нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 года ста­ло од­ним из опор­ных пунк­тов но­вой ди­на­стии (в 1068 году по ука­за­нию Виль­гель­ма За­вое­ва­те­ля за­ло­жен за­мок). В 1086 году упо­ми­на­ет­ся в Кни­ге Страш­но­го су­да как Snotingeham. В начале XII века под влия­ни­ем язы­ка нор­ман­нов на­чаль­ное S в на­име­но­ва­нии го­ро­да бы­ло ут­ра­че­но, и Ноттингем по­лу­чил современное на­зва­ние. До 1300 года со­сто­ял из французских и английских час­тей, управ­ляв­ших­ся по от­дель­но­сти. В сред­ние ве­ка центр про­изводства шер­сти. В XII-XVIII веках (впер­вые в 1155 году) по­лу­чил ряд ко­ро­лев­ских хар­тий, пре­до­ста­вив­ших Ноттингему пра­ва на са­мо­управ­ле­ние. В 1194, 1330, 1336 годах ме­сто со­зы­ва пар­ла­мен­та. В 1449 году при­об­рёл ста­тус го­ро­да с пра­ва­ми граф­ст­ва (county corporate), в том же го­ду был на­зна­чен пер­вый ше­риф Ноттингема (в по­сле­дую­щем один из центральных пер­со­на­жей в цик­ле бал­лад о Ро­бин Гу­де). Во вре­мя Алой и Бе­лой ро­зы войн ме­сто про­воз­гла­ше­ния в 1461 году Эду­ар­да Йорк­ско­го ко­ро­лём Анг­лии (смотри Эду­ард IV). В XIV-XVI веках круп­ней­ший в стра­не центр по из­го­тов­ле­нию ре­лигиозных скульп­тур из але­ба­ст­ра (так называемый нот­тин­гем­ский але­бастр). В конце XVI - начале XVII веков с упад­ком тор­гов­ли шер­стью в Ноттингеме по­лу­чи­ло раз­ви­тие чу­лоч­но-вя­заль­ное, а за­тем и кру­жев­ное про­изводство, воз­ник це­лый квар­тал кру­же­во­пле­те­ния - так называемый Кру­жев­ной ры­нок. В на­ча­ле Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века один из опор­ных пунк­тов Кар­ла I, но в но­ябре 1642 года взят вой­ска­ми пар­ла­мен­та. В 1667 году по­стра­дал от чу­мы, в 1795 году - от на­вод­не­ния, в 1833 году - от хо­ле­ры. В начале XVIII века Д. Де­фо на­зы­вал его «од­ним из са­мых при­ят­ных и кра­си­вых го­ро­дов Анг­лии». В XIX веке центр тек­стиль­ной промышленности. В 1831 году ме­сто народных вы­сту­п­ле­ний про­тив ре­ше­ния па­ла­ты лор­дов о за­держ­ке из­би­рательной ре­фор­мы. В 1839 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Дер­би. В 1889 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да-граф­ст­ва, в 1897 году - ста­тус не­за­ви­си­мо­го го­ро­да (с 1928 года во гла­ве с лорд-мэ­ром). В 1877, 1933 годах рас­ши­рил­ся за счёт близ­ле­жа­щих на­се­лён­ных пунк­тов (Бейс­форд, Бил­бо­ро и др.). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны 8-9 мая 1941 года под­верг­ся бом­бар­ди­ров­кам германских ВВС. До середины XX века главной от­рас­лью городской эко­но­ми­ки ос­та­ва­лась тек­стиль­ная промышленность (главным образом кру­жев­ное про­изводство); вы­де­ля­лось так­же про­изводство ве­ло­си­пе­дов [за­вод ком­па­нии «Raleigh» (ос­но­ван в 1866 году, за­крыт в 2003 году)]. В 1950-1970-е годы вы­пуск кру­же­ва рез­ко со­кра­тил­ся, од­но­вре­мен­но на­блю­дал­ся бы­ст­рый рост про­изводства три­ко­таж­ных из­де­лий (обе от­рас­ли прак­ти­че­ски свёр­ну­ты к концу XX - началу XXI веков). С 1998 года име­ет ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния (объ­е­ди­ня­ет функ­ции со­ве­та граф­ст­ва и го­ро­да).

Ис­то­рическая часть Ноттингема со­хра­ни­ла срердневековую не­ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку с за­строй­кой пре­имущественно XIX - 1-й половины XX веков (в том числе мно­го­численные скла­ды и кон­тор­ские зда­ния). В её цен­тре - площадь Олд-Мар­кет-сквер (ре­кон­ст­рук­ция, 2007, архитектор К. Гус­таф­сон и др.) со зда­ни­ем Городского со­ве­та в фор­мах не­оба­рок­ко (1927-1929, архитектор Т.С. Хау­итт). Так­же в Ста­ром го­ро­де рас­по­ло­же­ны ос­тат­ки зам­ка (XI-XVII века) с «Гер­цог­ским особ­ня­ком» (1674-1679, архитектор С. Марш; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1876-1878 годах, архитектор Т.Ч. Хайн) и па­мят­ни­ком Ро­бин Гу­ду (1951, скульп­тор Дж. Вуд­форд); церк­ви - Святого Пет­ра (центральный неф XIII века; пе­ре­строе­на в XVII веке) и Святой Ма­рии в сти­ле го­ти­ки (XV век); Ка­ун­ти-холл (1768-1772, архитектор Дж. Гэн­дон); церковь Святого Пав­ла (1821-1822, архитектор У. Уил­кинс); зда­ние тек­стиль­ной фабрики Адамс-бил­динг (1854-1874, архитектор Хайн); ка­то­лический со­бор Святой Вар­на­вы в сти­ле нео­го­ти­ки (1841-1844, архитектор О. Пьюд­жин); Ко­ро­лев­ский те­атр в рус­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1865, архитектор Ч.Дж. Фиппс); нео­го­тическое зда­ние ком­па­нии «Pru­dential Assurance» (1885-1886, архитектор А. Уо­тер­ха­ус). Сре­ди по­стро­ек 2-й половины XX - начала XXI веков: те­атр «Нот­тин­гем плей­ха­ус» в сти­ле мо­дер­низ­ма (1963, архитектор П. Мо­ро) со скульп­ту­рой «Не­бес­ное зер­ка­ло» (2001, скульп­тор А. Ка­пур); Ко­ро­лев­ский кон­церт­ный зал (1982, ар­хитектурное бю­ро «Renton Howard Wood Le­vin»), ком­плекс «Ин­ланд ре­ве­нью сентр» в сти­ле хай-тек (1994, архитектор М. Хоп­кинс), кам­пус «Джу­би­ли» Нот­тин­гем­ско­го университета (1999, архитектор Хоп­кинс; 2008, бю­ро «Make»), Центр современного искусства в рус­ле не­омо­дер­низ­ма (2007-2009, ар­хитектурное бю­ро «Caruso St John»). На ок­раи­не Ноттингема - дво­рец Уол­ла­тон-холл в рус­ле английского Воз­ро­ж­де­ния (1580-1588, архитектор Р. Смайд­сон). Близ Ноттингема - ком­плекс зда­ний фабрики «Boots» в Бис­то­не в сти­ле мо­дер­низ­ма (про­из­водственные кор­пу­са, 1930-1932, архитектор О. Уиль­ямс; административное зда­ние, 1968, ар­хитектурное бю­ро «Skidmore, Owings & Merrill»).

Нот­тин­гем­ский университет (1881, современный ста­тус с 1948 года), Университет Нот­тин­гем-Трент (1970, современный ста­тус с 1992 года); Нью-кол­ледж (1999), Са­ут-Нот­тин­гем-кол­ледж (все­го в го­ро­де около 50 тысяч сту­ден­тов). Городские биб­лио­те­ки и ин­фор­мационные служ­бы (1868). В Нот­тин­гем­ском зам­ке - му­зей и ху­дожественная га­ле­рея (1878) и му­зей Шер­вуд­ско­го егер­ско­го пол­ка (1964); в Уол­ла­тон-хол­ле - му­зей ес­тественной ис­то­рии (1867) и промышленный му­зей (1971). Сре­ди других му­зе­ев - Бру­ха­ус-Ярд (1977; 300-лет­няя ис­то­рия нот­тин­гем­ской жиз­ни), Вет­ря­ная мель­ни­ца и на­учный центр Дж. Гри­на (1985), пра­во­су­дия (1993), транс­пор­та, «Ска­за­ния о Ро­бин Гу­де». Ве­ду­щие те­ат­ры: Ко­ро­лев­ский (1865) и «Нот­тин­гем плей­ха­ус» (1948). Еже­год­но ле­том в Ноттингеме и ок­ре­ст­но­стях (Шер­вуд­ском ле­су) про­во­дит­ся Фес­ти­валь Ро­бин Гу­да.

Фут­боль­ный клуб «Нот­тин­гем Фо­рест» один из ста­рей­ших в Анг­лии (ос­но­ван в 1865 году) - чем­пи­он стра­ны (1978) и 2-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Анг­лии (1898, 1959), 2-крат­ный по­бе­ди­тель Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов (1979, 1980), об­ла­да­тель Су­пер­куб­ка Ев­ро­пы (1979); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Си­ти Гра­унд» (свыше 30 тысяч мест). 3-крат­ным чем­пио­ном Ве­ли­ко­бри­та­нии по хок­кею с шай­бой яв­ля­ет­ся клуб «Нот­тин­гем Пан­терс»; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков в Национальном ле­до­вом цен­тре (10 тысяч мест). Еже­год­но в Тен­нис­ном цен­тре Ноттингема про­водят­ся муж­ские от­кры­тые тур­ни­ры с уча­сти­ем тен­ни­си­стов-про­фес­сио­на­лов. С 1981 года про­хо­дят тра­диционные ма­ра­фо­ны Ро­бин Гуда. Ноттингем - круп­ный центр вод­но­го спор­та. Из­вест­ный в Ев­ро­пе ип­по­дром. В 1936 году со­сто­ял­ся ис­то­рический шах­мат­ный тур­нир с уча­сти­ем силь­ней­ших шах­ма­ти­стов ми­ра (1-2-е мес­та раз­де­ли­ли М.М. Бот­вин­ник и Х.Р. Ка­паб­лан­ка).

Современный Ноттингем по объ­ё­му ВРП на ду­шу на­се­ле­ния (свыше 35 тысяч ев­ро) ус­ту­па­ет в стра­не Лон­до­ну, Эдин­бур­гу и Бел­фа­сту. В сфе­ре ус­луг за­ня­то около 77% ра­бо­таю­щих (в том числе тор­гов­ля и фи­нан­сы 40%, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние 21%, транс­порт и связь 6%, административные и про­чие ус­лу­ги около 10%), в об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности - около 17%, строи­тель­ст­ве - около 6% (конец 2000-х годов). Ноттингем - тор­го­во-фи­нан­со­вый и куль­тур­но-об­ра­зо­вательный центр Центральной Анг­лии. С начала XXI века осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся раз­ви­тию роз­нич­ной тор­гов­ли (в 2010 году по ин­ве­сти­ци­ям в сек­тор Ноттингема за­ни­мал 6-е ме­сто в Ве­ли­ко­бри­та­нии, ус­ту­пая Лон­до­ну, Глаз­го, Бир­мин­ге­му, Ман­че­сте­ру и Ли­вер­пу­лю), фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­луг, нау­ки и тех­но­ло­гий, до­су­го­вой дея­тель­но­сти, от­рас­лям креа­тив­но­го сек­то­ра (в том числе гра­фический ди­зайн, ди­зайн ин­терь­е­ров и тек­сти­ля), иностранного ту­риз­ма (около 300 тысяч человек в год в начале 2010-х годов, главным образом из США). Сре­ди ком­па­ний и ор­га­ни­за­ций фи­нан­со­во­го сек­то­ра вы­де­ля­ют­ся «Nottingham Buil­ding Society» («Нот­тин­гем­ское строи­тель­но-коо­пе­ра­тив­ное об­ще­ст­во»; ос­но­ва­но в 1849 году) и американское «Capital One» (об­слу­жи­ва­ние кре­дит­ных карт), в сфе­ре ин­фор­ма­ти­ки и свя­зи - «Crytek» и «Se­rif Europe» (раз­но­об­раз­ное про­грамм­ное обес­пе­че­ние, в том числе иг­ро­вое), «Atos» (в том числе про­грамм­ное обес­пе­че­ние для кас­со­вых ап­па­ра­тов по про­да­же железнодорожных би­ле­тов в Ве­ли­ко­бри­та­нии). Сре­ди ба­зи­рую­щих­ся в го­ро­де уч­ре­ж­де­ний национального зна­че­ния - Агент­ст­во по стан­дар­там и пра­ви­лам ав­то­во­ж­де­ния (Dri­ving Stan­dards Agency). Спе­циа­ли­за­цию промышленности оп­ре­де­ля­ют фар­ма­цев­тическая (про­дук­ция под мар­кой «Boots»), элек­тро­тех­ническая и элек­трон­ная (пред­при­ятие «Sie­mens») от­рас­ли. В цен­тре го­ро­да - круп­ней­ший в Ве­ли­ко­бри­та­нии на­учно-промышленный парк Bio­City (2001; основной про­филь - хи­ми­ко-фар­ма­цев­тическое про­изводство и био­тех­но­ло­гии; все­го около 30 ин­но­вационных фирм). Про­изводство иг­ро­вых ав­то­ма­тов и иг­ру­шек, спор­тив­ной оде­ж­ды (под мар­кой «Spee­do»), ке­ра­мических и та­бач­ных из­де­лий.

Дополнительная литература:

Wylie W.H. Old and new Nottingham. L., 1853;

Trease G. Nottingham: a biography. L., 1970.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)