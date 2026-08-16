НОТР-ДАМ ШКОЛА
Современное обозначение группы музыкантов, работавших в соборе Нотр-Дам в период высокого Средневековья, связанных жанрово-стилевой и композиционно-технической общностью.
Историч. свидетельства о Н.-Д. ш. скудны и черпаются гл. обр. из англ. анонимного трактата (1270–80), автор которого обозначается как Аноним 4. Подавляющее большинство композиций анонимно, известны лишь два имени выдающихся музыкантов: Леонин и Перотин. Гл. источник муз. памятников – сб. «Большая книга органума» («Magnus liber organi»; сохранилась в нескольких рукописях 12–13 вв., cамая полная – флорентийская, по каталогу RISM – I-Fl Plut. 29.1), содержит св. 1 тыс. сочинений разл. жанров и форм. Включает преим. органумы (в т. ч. первые в истории четырёхголосные органумы – т. н. квадрупли), клаузулы, кондукты и мотеты; они составляют гл. худож. ценность музыки арс антиква.
В историч. перспективе наиболее значительны многосоставные композиции, которые ныне также называют «органумами». По их протяжённости (до 20 мин в совр. аудиозаписи) можно составить представление о том, насколько важное место занимала музыка в богослужении в соборе Нотр-Дам. В таких «органумах» чередуются сольные отделы привычных респонсорных жанров монодии (аллилуйи, градуала и др.; см. в ст. Григорианский хорал) и отделы, представляющие собой многоголосные обработки монодии в трёх разных техниках: мелизматический органум [(оригинальный лат. термин – organum per se, букв. – собственно органум); выдержанному в больших длительностях кантусу фирмусу противопоставлены обширные неритмизованные мелизмы]; дискант (все голоса мензурированы в системе модальной ритмики; см. Мензуральная нотация); копула (кантус фирмус выдержан в больших длительностях, с ним контрастирует модально ритмизованный подвижный голос; особенность строения вновь сочинённого голоса копулы – высокая степень формализации мелодич. движения, в т. ч. использование секвенции).
Муз. рукописи Н.-Д. ш. содержат сотни сочинений, обозначенных как «клаузула»; так названы полностью мензурированные двух- и (реже) трёхголосные пьесы, предназначенные для замены на соответствующих слогах текста дискантовых отделов больших органумных композиций. Для клаузулы, представляющей дальнейшую стадию развития техники композиции внутри Н.-Д. ш., характерны точное повторение мелодико-ритмич. сегментов хорального тенора (при этом контрапунктирующие голоса непрерывно обновляются) и перекрещивание голосов с элементами имитации (нем. Stimmtausch, букв. – обмен голосов). Принято считать, что из альтернативной композиции «на замену» клаузула перешла в разряд законченного (гл. обр. в смысле гармонич. целостности) сочинения, из которого путём подтекстовки вновь сочинённых («нехоральных») голосов в дальнейшем возник мотет.
Среди самых известных сочинений Н.-Д. ш. – аллилуйя «Dies sanctificatus», органум «Benedicamus Domino» Леонина, аллилуйя «Nativitas», квадрупли «Viderunt omnes» и «Sederunt principes», кондукт «Beata viscera» Перотина (все авторские атрибуции оспариваются).
Полное совр. издание «Большой книги органума» опубликовано в 7 томах изд-вом «L’Oiseau-Lyre» («Magnus liber organi de Notre-Dame de Paris» / Е́d. sous la direction de E. H. Roesner, 1993–2009).
Высокопрофессиональная, насыщенная творч. экспериментами деятельность музыкантов Н.-Д. ш. заложила фундамент для будущей европ. гармонии, полифонии и ритмики вплоть до окончания эпохи Возрождения (см. раздел Музыка в этой статье).
Музыка Н.-Д. ш. оказала влияние на технику композиции 20 в. (типичные для больших органумов перестановки голосов, ритмич. модусы, выдержанные звуки) и эстетику минимализма (А. Пярт, С. Райх).
Автор статьи: С. Н. Лебедев.