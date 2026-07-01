НОТОПЕЧАТАНИЕ
Полиграфическое воспроизведение нотированной музыки.
Появилось в кон. 15 в. Вслед за изобретённым незадолго до этого книгопечатанием Н. развивалось одновременно в двух направлениях: печать с подвижных литер (т. е. с наборного шрифта) и с форм, гравированных на дерев. досках (ксилография).
Печать с наборного шрифта на предварительно напечатанные нотные линейки впервые применил в 1498 итал. нотоиздатель О. Петруччи. Первым нотопечатным сб-ком музыки традиционно считается его «Harmonice Musices Odhecaton», изданный в Венеции в 1501 (сохр. во фрагментах). Его способ усовершенствовал в 1525 П. Отен (Франция), добавив к нотным знакам фрагменты нотоносца, что дало возможность печатать ноты в один приём. Таким шрифтом напечатаны многочисл. дошедшие до нас франц. издания П. Аттеньяна. Множество оригинальных работ и перепечаток выпустил фламандец Т. Сузато – др. крупнейший издатель эпохи Возрождения. В 1754 нем. издатель И. Г.И. Брейткопф (Брайткопф) изобрёл подвижной шрифт, в котором каждый нотный знак составлялся из 1–3 частей (головка, штиль, штилевой хвостик), благодаря чему стало возможным набирать многоголосную фактуру. Из подвижных литер составлялись даже те элементы нотации, которые не имеют постоянной формы: лиги, вязки, динамические «вилки» и т. п. Печатание нот с наборного шрифта просуществовало без изменений до кон. 1950-х гг., постепенно вытесняясь др. способами.
Среди первых дошедших до нас нотных изданий, напечатанных методом ксилографии, – миссалы (богослужебные книги с текстами молитв и песнопениями мессы) итал. издателя О. Скотто и нем. издателя Г. Рейзера (те и другие – 1481). Со временем на смену дерев. доскам пришли медные как более подходящие для гравировки тонких линий. На медных досках, в отличие от ксилографич. техники, вырезался печатаемый контур (а не поверхность вокруг него). Первое издание, удачно напечатанное таким способом, выполнено в 1586 итал. печатником С. Веровио. В течение долгого времени все нотные знаки гравировались на металле стальными резцами – штихелями, пока в 1720-х гг. в Великобритании не стали набивать нотные знаки постоянной формы при помощи пуансонов (пунсонов); одновременно стали использовать доски из сплава олова и свинца. Этот способ получил широкое распространение в 19 в. После 1855 ноты стали печатать не напрямую с досок, а с т. н. литографского камня, предварительно перенеся на него нотный рисунок, т. е. способом литографии. Позднее на смену литографскому камню пришли металлич. формы для плоской, а затем для ротационной печати. Гравировка на металлич. досках просуществовала как осн. способ Н. до кон. 1950-х гг.
Первые опыты Н. в России относятся к сер. 17 в. В 1652 на моск. Печатном дворе резчик Фёдор Иванов изготовил пуансоны для печатания крюкового пения (см. Крюки), каждый из которых содержал букву певческого текста и надстрочный знак – крюк; затем был отлит соответствующий шрифт. В новом шрифте, изготовленном в 1678 Иваном Андреевым, крюки размещались на отд. литерах, что позволяло набирать их в разл. комбинациях. В обоих случаях, однако, ноты не были изданы. Первым рус. нотным изданием стали сравнит. таблицы крюковой и линейной нотаций, напечатанные ок. 1679 с гравированных медных досок Симоном Гутовским в моск. Оружейной палате. В 1700 во Львове иеромонах Иосиф Городецкий напечатал с гравированных досок первую богослужебную книгу («Ирмолог») с линейным нотным письмом. По её худож.- полиграфич. образцу в 1770–72 было осуществлено издание четырёх богослужебных книг («Ирмолог», «Октоих», «Обиход», «Праздники») в Моск. синодальной типографии при помощи наборного шрифта, разработанного печатником С. И. Бышковским.
В 1730 в типографии Рос. академии наук в С.-Петербурге напечатано первое светское сочинение – кант В. К. Тредиаковского (предположительно автор слов и музыки) по случаю коронации Анны Ивановны. Это и последующие нотные издания печатались с гравированных штихелями медных досок на станках, предназначавшихся для печати гравюр и чертежей. Помимо подносных листов (подношений, посвящений), в типографии Академии наук были напечатаны сб-ки сонат для скрипки с цифрованным басом Дж. Верокаи (между 1735 и 1738), сонат Л. Мадониса (1738), сб-к песен Г. Н. Теплова «Между делом безделье» (1759). В 1765 здесь напечатано первое нотное издание с наборного шрифта (приобретённого у И. Г.И. Брейткопфа) – клавирные сонаты В. Манфредини.
В России с 1770-х гг., по мере возрастания спроса на нотные издания, стали появляться частные нотопечатни и издательства, большинство из которых существовали недолго, передавая в следующие руки свой осн. капитал – гравированные доски. Работавшие в России в кон. 18 – нач. 19 вв. нотоиздательские предприятия были иностранными, среди них наиболее крупные – фирмы Б. Т. Брейткопфа (1781–1800) и И. Д. Герстенберга (1791–1808) в С.-Петербурге, Г. Н. Рейнсдорпа (1796–1811) и К. Венцеля (1815–48) в Москве. Позднее стали открываться отеч. муз. издательства, среди них – издательства Ф. Т. Стелловского (1830–86), В. В. Бесселя (1869–1918), А. Б. Гутхейля (1859–1914) в Москве. Важную роль в пропаганде рус. муз. культуры сыграли издательства П. И. Юргенсона (создано в 1861) и М. П. Беляева («М. П. Беляев в Лейпциге», с нототорговой базой в С.-Петербурге, основанной в 1885). В 1918 нотные издательства, склады и нотопечатни национализированы. В результате национализации фирмы Юргенсона образовалось гос. муз. изд-во, с 1964 существующее под назв. «Музыка». Среди др. издательств, работавших в 20 в., выделяются «Тритон» (1925–35, Ленинград) и «Композитор».
Технология Н. в 20 в. претерпела значит. изменения. Для изготовления тиража стали применяться гл. обр. офсетные машины. Изображение с оригинала на печатные формы переносится фотомеханич. способом, поэтому эволюция процесса Н. связана только с изготовлением оригинала. В 1930-е гг. изобретён способ штамповки нот на миллиметровой бумаге типографской краской при помощи пуансонов, лекал и рейсфедеров (миллиметровая сетка удалялась фотофильтром при переносе на печатную форму); в 1960-е гг. этот способ заменил собой набор и гравировку. По мере развития вычислит. техники последовательно предпринимались попытки перенести процесс подготовки нотного оригинала на компьютер. В миниатюре компьютерное Н. повторило весь путь, пройденный Н. за предыдущие века: вписывание нот вручную; набор нот из мельчайших фиксированных составляющих и, наоборот, рисование их в виде свободной графики; создание спец. компьютерных программ для набора и печати нотного текста (т. н. программ-нотаторов), комбинирующих использование шрифта и векторной графики. К кон. 1990-х гг. эти программы полностью заменили штамповку нот. В связи с общедоступностью и простотой первоначального освоения программ-нотаторов, а также с упрощением механизма распространения готовых к распечатке компьютерных файлов (в т. ч. через Интернет) качество нотных изданий в целом снизилось.
(см. Издательства и издания духовно-музыкальные).
Дополнительная литература:
Юргенсон Б.П. Очерки истории нотопечатания. М., 1928;
Вольман Б.Л. Русские печатные ноты XVIII в. Л., 1957; он же. Русские нотные издания XIX – начала XX в. Л., 1970.
Автор статьи: П. Ю. Трубинов.