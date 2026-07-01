НОТОПЕЧАТАНИЕ

Полиграфическое воспроизведение нотированной музыки.

По­яви­лось в кон. 15 в. Вслед за изо­бре­тён­ным не­за­дол­го до это­го кни­го­пе­ча­та­ни­ем Н. раз­ви­ва­лось од­но­вре­мен­но в двух на­прав­ле­ни­ях: пе­чать с под­виж­ных ли­тер (т. е. с на­бор­но­го шриф­та) и с форм, гра­ви­ро­ван­ных на де­рев. дос­ках (кси­ло­гра­фия).

Пе­чать с на­бор­но­го шриф­та на пред­ва­ри­тель­но на­пе­ча­тан­ные нот­ные ли­ней­ки впер­вые при­ме­нил в 1498 итал. но­то­из­да­тель О. Пет­руч­чи . Пер­вым но­то­пе­чат­ным сб-ком му­зы­ки тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся его «Harmonice Musices Odhecaton», из­дан­ный в Ве­не­ции в 1501 (сохр. во фраг­мен­тах). Его спо­соб усо­вер­шен­ст­во­вал в 1525 П. Отен (Фран­ция), до­ба­вив к нот­ным зна­кам фраг­мен­ты но­то­нос­ца, что да­ло воз­мож­ность пе­ча­тать но­ты в один при­ём. Та­ким шриф­том на­пе­ча­та­ны мно­го­числ. до­шед­шие до нас франц. из­да­ния П. Ат­тень­я­на. Мно­же­ст­во ори­ги­наль­ных ра­бот и пе­ре­пе­ча­ток вы­пус­тил фла­ман­дец Т. Су­за­то – др. круп­ней­ший из­да­тель эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. В 1754 нем. из­да­тель И. Г.И. Брейт­копф (Брайт­копф) изо­брёл под­виж­ной шрифт, в ко­то­ром ка­ж­дый нот­ный знак со­став­лял­ся из 1–3 час­тей (го­лов­ка, штиль, шти­ле­вой хво­стик), бла­го­да­ря че­му ста­ло воз­мож­ным на­би­рать мно­го­го­лос­ную фак­ту­ру. Из под­виж­ных ли­тер со­став­ля­лись да­же те эле­мен­ты но­та­ции, ко­то­рые не име­ют по­сто­ян­ной фор­мы: ли­ги, вяз­ки, ди­на­ми­че­ские «вил­ки» и т. п. Пе­ча­та­ние нот с на­бор­но­го шриф­та про­су­ще­ст­во­ва­ло без из­ме­не­ний до кон. 1950-х гг., по­сте­пен­но вы­тес­ня­ясь др. спо­со­ба­ми.

Сре­ди пер­вых до­шед­ших до нас нот­ных из­да­ний, на­пе­ча­тан­ных ме­то­дом кси­ло­гра­фии, – мис­са­лы (бо­го­слу­жеб­ные кни­ги с тек­ста­ми мо­литв и пес­но­пе­ния­ми мес­сы) итал. из­да­те­ля О. Скот­то и нем. из­да­те­ля Г. Рей­зе­ра (те и дру­гие – 1481). Со вре­ме­нем на сме­ну де­рев. дос­кам при­шли мед­ные как бо­лее под­хо­дя­щие для гра­ви­ров­ки тон­ких ли­ний. На мед­ных дос­ках, в от­ли­чие от кси­ло­гра­фич. тех­ни­ки, вы­ре­зал­ся пе­ча­тае­мый кон­тур (а не по­верх­ность во­круг не­го). Пер­вое из­да­ние, удач­но на­пе­ча­тан­ное та­ким спо­со­бом, вы­пол­не­но в 1586 итал. пе­чат­ни­ком С. Ве­ро­вио. В те­че­ние дол­го­го вре­ме­ни все нот­ные зна­ки гра­ви­ро­ва­лись на ме­тал­ле сталь­ны­ми рез­ца­ми – шти­хе­ля­ми, по­ка в 1720-х гг. в Ве­ли­ко­бри­та­нии не ста­ли на­би­вать нот­ные зна­ки по­сто­ян­ной фор­мы при по­мо­щи пу­ан­со­нов (пун­со­нов); од­но­вре­мен­но ста­ли ис­поль­зо­вать дос­ки из спла­ва оло­ва и свин­ца. Этот спо­соб по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в 19 в. По­сле 1855 но­ты ста­ли пе­ча­тать не на­пря­мую с до­сок, а с т. н. ли­то­граф­ско­го кам­ня, пред­ва­ри­тель­но пе­ре­не­ся на не­го нот­ный ри­су­нок, т. е. спо­со­бом ли­то­гра­фии . Позд­нее на сме­ну ли­то­граф­ско­му кам­ню при­шли ме­тал­лич. фор­мы для пло­ской, а за­тем для ро­та­ци­он­ной пе­ча­ти. Гра­ви­ров­ка на ме­тал­лич. дос­ках про­су­ще­ст­во­ва­ла как осн. спо­соб Н. до кон. 1950-х гг.

Пер­вые опы­ты Н. в Рос­сии от­но­сят­ся к сер. 17 в. В 1652 на моск. Пе­чат­ном дво­ре рез­чик Фё­дор Ива­нов из­го­то­вил пу­ан­со­ны для пе­ча­та­ния крю­ко­во­го пе­ния (см. Крю­ки), ка­ж­дый из ко­то­рых со­дер­жал бу­к­ву пев­че­ско­го тек­ста и над­строч­ный знак – крюк; за­тем был от­лит со­от­вет­ст­вую­щий шрифт. В но­вом шриф­те, из­го­тов­лен­ном в 1678 Ива­ном Ан­д­рее­вым, крю­ки раз­ме­ща­лись на отд. ли­те­рах, что по­зво­ля­ло на­би­рать их в разл. ком­би­наци­ях. В обо­их слу­ча­ях, од­на­ко, но­ты не бы­ли из­да­ны. Пер­вым рус. нот­ным из­да­ни­ем ста­ли срав­нит. таб­ли­цы крю­ко­вой и ли­ней­ной но­та­ций, на­пе­ча­тан­ные ок. 1679 с гра­ви­ро­ван­ных мед­ных до­сок Си­мо­ном Гу­тов­ским в моск. Ору­жей­ной па­ла­те. В 1700 во Льво­ве ие­ро­мо­нах Ио­сиф Го­ро­дец­кий на­пе­ча­тал с гра­ви­ро­ван­ных до­сок пер­вую бо­го­служеб­ную кни­гу («Ир­мо­лог») с ли­ней­ным нот­ным пись­мом. По её ху­дож.- по­ли­гра­фич. об­раз­цу в 1770–72 бы­ло осу­щест­вле­но из­да­ние че­ты­рёх бо­го­слу­жеб­ных книг («Ир­мо­лог», «Ок­то­их», «Оби­ход», «Празд­ни­ки») в Моск. си­но­даль­ной ти­по­гра­фии при по­мо­щи на­бор­но­го шриф­та, раз­ра­бо­тан­но­го пе­чат­ни­ком С. И. Быш­ков­ским.

В 1730 в ти­по­гра­фии Рос. ака­де­мии на­ук в С.-Пе­тер­бур­ге на­пе­ча­та­но пер­вое свет­ское со­чи­не­ние – кант В. К. Тре­диа­ков­ско­го (пред­по­ло­жи­тель­но ав­тор слов и му­зы­ки) по слу­чаю ко­ро­на­ции Ан­ны Ива­нов­ны . Это и по­сле­дую­щие нот­ные из­да­ния пе­ча­та­лись с гра­ви­ро­ван­ных шти­хе­ля­ми мед­ных до­сок на стан­ках, пред­на­зна­чав­ших­ся для пе­ча­ти гра­вюр и чер­те­жей. По­ми­мо под­нос­ных лис­тов (под­но­ше­ний, по­свя­ще­ний), в ти­по­гра­фии Ака­де­мии на­ук бы­ли на­пе­ча­та­ны сб-ки со­нат для скрип­ки с циф­ро­ван­ным ба­сом Дж. Ве­ро­каи (ме­ж­ду 1735 и 1738), со­нат Л. Ма­до­ни­са (1738), сб-к пе­сен Г. Н. Те­п­ло­ва «Ме­ж­ду де­лом без­де­лье» (1759). В 1765 здесь на­пе­ча­та­но пер­вое нот­ное из­да­ние с на­бор­но­го шриф­та (при­об­ре­тён­но­го у И. Г.И. Брейт­коп­фа) – кла­вир­ные со­на­ты В. Ман­фре­ди­ни.

В Рос­сии с 1770-х гг., по ме­ре воз­рас­та­ния спро­са на нот­ные из­да­ния, ста­ли по­яв­лять­ся ча­ст­ные но­то­пе­чат­ни и из­да­тель­ст­ва, боль­шин­ст­во из ко­то­рых су­ще­ст­во­ва­ли не­дол­го, пе­ре­да­вая в сле­дую­щие ру­ки свой осн. ка­пи­тал – гра­ви­ро­ван­ные дос­ки. Ра­бо­тав­шие в Рос­сии в кон. 18 – нач. 19 вв. но­то­из­да­тель­ские пред­при­ятия бы­ли ино­стран­ны­ми, сре­ди них наи­бо­лее круп­ные – фир­мы Б. Т. Брейт­коп­фа (1781–1800) и И. Д. Гер­стен­бер­га (1791–1808) в С.-Пе­тер­бур­ге, Г. Н. Рейн­сдор­па (1796–1811) и К. Вен­це­ля (1815–48) в Мо­ск­ве. Позд­нее ста­ли от­кры­вать­ся отеч. муз. из­да­тель­ст­ва, сре­ди них – из­да­тель­ст­ва Ф. Т. Стел­лов­ско­го (1830–86), В. В. Бес­се­ля (1869–1918), А. Б. Гут­хей­ля (1859–1914) в Мо­ск­ве. Важ­ную роль в про­па­ган­де рус. муз. куль­ту­ры сыг­ра­ли из­да­тель­ст­ва П. И. Юр­ген­со­на (соз­да­но в 1861) и М. П. Бе­ляе­ва («М. П. Бе­ля­ев в Лейп­ци­ге», с но­то­тор­го­вой ба­зой в С.-Пе­тер­бур­ге, ос­но­ван­ной в 1885). В 1918 нот­ные из­да­тель­ст­ва, скла­ды и но­то­пе­чат­ни на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны. В ре­зуль­та­те на­цио­на­ли­за­ции фир­мы Юр­ген­со­на об­ра­зо­ва­лось гос. муз. изд-во, с 1964 су­ще­ст­вую­щее под назв. «Му­зы­ка». Сре­ди др. из­да­тельств, ра­бо­тав­ших в 20 в., вы­де­ля­ют­ся «Три­тон» (1925–35, Ле­нин­град) и «Ком­по­зи­тор».

Тех­но­ло­гия Н. в 20 в. пре­тер­пе­ла зна­чит. из­ме­не­ния. Для из­го­тов­ле­ния ти­ра­жа ста­ли при­ме­нять­ся гл. обр. оф­сет­ные ма­ши­ны. Изо­бра­же­ние с ори­ги­на­ла на пе­чат­ные фор­мы пе­ре­но­сит­ся фо­то­ме­ха­нич. спо­со­бом, по­это­му эво­лю­ция про­цес­са Н. свя­за­на толь­ко с из­го­тов­ле­ни­ем ори­ги­на­ла. В 1930-е гг. изо­бре­тён спо­соб штам­пов­ки нот на мил­ли­мет­ро­вой бу­ма­ге ти­по­граф­ской крас­кой при по­мо­щи пу­ан­со­нов, ле­кал и рейс­фе­де­ров (мил­ли­мет­ро­вая сет­ка уда­ля­лась фо­то­фильт­ром при пе­ре­но­се на пе­чат­ную фор­му); в 1960-е гг. этот спо­соб за­ме­нил со­бой на­бор и гра­ви­ров­ку. По ме­ре раз­ви­тия вы­чис­лит. тех­ни­ки по­сле­до­ва­тель­но пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки пе­ре­не­сти про­цесс под­го­тов­ки нот­но­го ори­ги­на­ла на ком­пь­ю­тер. В ми­ниа­тю­ре ком­пь­ю­тер­ное Н. по­вто­ри­ло весь путь, прой­ден­ный Н. за пре­ды­ду­щие ве­ка: впи­сы­ва­ние нот вруч­ную; на­бор нот из мель­чай­ших фик­си­ро­ван­ных со­став­ляю­щих и, на­обо­рот, ри­со­ва­ние их в ви­де сво­бод­ной гра­фи­ки; соз­да­ние спец. ком­пь­ю­тер­ных про­грамм для на­бо­ра и пе­ча­ти нот­но­го тек­ста (т. н. про­грамм-но­та­то­ров), ком­би­ни­рую­щих ис­поль­зо­ва­ние шриф­та и век­тор­ной гра­фи­ки. К кон. 1990-х гг. эти про­грам­мы пол­но­стью за­ме­ни­ли штам­пов­ку нот. В свя­зи с об­ще­дос­туп­но­стью и про­сто­той пер­во­на­чаль­но­го ос­вое­ния про­грамм-но­та­то­ров, а так­же с уп­ро­ще­ни­ем ме­ха­низ­ма рас­про­стра­не­ния го­то­вых к рас­пе­чат­ке ком­пь­ю­тер­ных фай­лов (в т. ч. че­рез Ин­тер­нет) ка­че­ст­во нот­ных из­да­ний в це­лом сни­зи­лось.

(см. Издательства и издания духовно-музыкальные ).

Дополнительная литература:

Юр­ген­сон Б.П. Очер­ки ис­то­рии но­то­пе­ча­та­ния. М., 1928;

Воль­ман Б.Л. Рус­ские пе­чат­ные но­ты XVIII в. Л., 1957; он же. Рус­ские нот­ные из­да­ния XIX – на­ча­ла XX в. Л., 1970.

Автор статьи: П. Ю. Тру­би­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)