НОТОМБ Жан Батист
Бельгийский государственный деятель, дипломат, член Бельгийской королевской академии (1840).
По окончании юридич. ф-та Льежского ун-та (1826) занялся адвокатской практикой в Люксембурге. Одновременно сотрудничал с рядом газет. Во время Бельгийской революции 1830 гл. редактор печатного органа Врем. правительства – газ. «Courrier des Pays-Bas», с окт. 1830 секретарь комиссии по разработке конституции. Проявил себя как сторонник конституц. монархии и унионизма. В том же году избран депутатом Нац. конгресса от окр. Арлон. Будучи членом комиссии по решению вопроса о Люксембурге, настаивал на включении его франкоязычной части, а также герм. кантона Арлон в состав Бельгии. В 1831 Н. – чл. делегации, которая предложила бельг. корону находившемуся в Лондоне Леопольду Саксен-Кобург-Готскому (см. Леопольд I). В 1831–37 генеральный секретарь Мин-ва иностр. дел, в 1837–40 мин. обществ. работ, в 1840–41 бельг. посланник в Германском союзе 1815–66. В 1841 назначен премьер-министром. Возглавляя правительство, Н. способствовал развитию ж.-д. транспорта, принятию в 1842 закона о бесплатном начальном образовании. В связи с победой либералов на выборах в 1845 подал в отставку. Тогда же назначен посланником в Берлин, где представлял интересы Бельгии в течение 36 лет. В 1853 пожалован титулом барона. В труде «Исторический и политический очерк бельгийской революции» («Essay historique et politique sur la révolution belge», 1833), анализируя причины революции, доказывал, что она была подготовлена историч. развитием страны.
Автор статьи: А. О. Хорошева.