НОТОМБ Жан Батист

Бельгийский государственный деятель, дипломат, член Бельгийской королевской академии (1840).

По окон­ча­нии юри­дич. ф-та Льеж­ско­го ун-та (1826) за­нял­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Люк­сем­бур­ге. Од­но­вре­мен­но со­труд­ни­чал с ря­дом га­зет. Во вре­мя Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 гл. ре­дак­тор пе­чат­но­го ор­га­на Врем. пра­ви­тель­ст­ва – газ. «Courrier des Pays-Bas», с окт. 1830 сек­ре­тарь ко­мис­сии по раз­ра­бот­ке кон­сти­ту­ции. Про­явил се­бя как сто­рон­ник кон­сти­туц. мо­нар­хии и унио­низ­ма. В том же го­ду из­бран де­пу­та­том Нац. кон­грес­са от окр. Ар­лон. Бу­ду­чи чле­ном ко­мис­сии по ре­ше­нию во­про­са о Люк­сем­бур­ге, на­стаи­вал на вклю­че­нии его фран­коя­зыч­ной час­ти, а так­же герм. кан­то­на Ар­лон в со­став Бель­гии. В 1831 Н. – чл. де­ле­га­ции, ко­то­рая пред­ло­жи­ла бельг. ко­ро­ну на­хо­див­ше­му­ся в Лон­до­не Ле­о­поль­ду Сак­сен-Ко­бург-Гот­ско­му (см. Ле­о­польд I). В 1831–37 ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Мин-ва иностр. дел, в 1837–40 мин. об­ществ. ра­бот, в 1840–41 бельг. по­слан­ник в Гер­ман­ском сою­зе 1815–66. В 1841 на­зна­чен пре­мьер-ми­ни­ст­ром . Воз­глав­ляя пра­ви­тель­ст­во, Н. спо­соб­ство­вал раз­ви­тию ж.-д. транс­пор­та, при­ня­тию в 1842 за­ко­на о бес­плат­ном на­чаль­ном об­ра­зо­ва­нии. В свя­зи с по­бе­дой ли­бе­ра­лов на вы­бо­рах в 1845 по­дал в от­став­ку. То­гда же на­зна­чен по­слан­ни­ком в Бер­лин, где пред­став­лял ин­те­ре­сы Бель­гии в те­че­ние 36 лет. В 1853 по­жа­ло­ван ти­ту­лом ба­ро­на. В тру­де «Ис­то­ри­че­ский и по­ли­ти­че­ский очерк бель­гий­ской ре­во­лю­ции» («Essay historique et politique sur la révolution belge», 1833), ана­ли­зи­руя при­чи­ны ре­во­лю­ции, до­ка­зы­вал, что она бы­ла под­го­тов­ле­на ис­то­рич. раз­ви­ти­ем стра­ны.

Автор статьи: А. О. Хо­ро­ше­ва.