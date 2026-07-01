НОТОГРАФИЯ

Описание и классификация музыкальных произведений в их нотной записи.

Но­то­гра­фич. све­де­ния оформ­ля­ют­ся в ви­де ука­за­те­лей, об­зо­ров, спи­сков, ка­та­ло­гов, в ко­то­рых опи­са­ны, пе­ре­чис­ле­ны и сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­ны в оп­ре­де­лён­ном по­ряд­ке (ал­фа­вит­ном, хро­но­ло­гич., жан­ро­вом, те­ма­тич. и др.) нот­ные из­да­ния и ру­ко­пи­си. Пред­фор­мой Н. мож­но счи­тать то­на­рии 9–10 вв., снаб­жён­ные на­чаль­ны­ми сло­ва­ми гри­го­ри­ан­ских рас­пе­вов с но­та­ми или без нот – т. н. ин­ци­пи­та­ми. Та­кие ука­за­те­ли с но­ти­ро­ван­ны­ми ин­ци­пи­та­ми по­лу­чи­ли в 18 в. назв. те­ма­ти­че­ских. Сре­ди не­мно­го­числ. Н. 17 в. – спи­сок нот­ных из­да­ний в кн. «Фи­ло­соф­ская биб­лио­те­ка» П. Бол­дуа­на (1616), «Ка­та­лог му­зы­каль­ной биб­лио­те­ки пор­ту­галь­ско­го ко­ро­ля Ио­ан­на IV», со­став­лен­ный П. Крас­бе­ком (1649), пер­вый пер­со­наль­ный те­ма­тич. ука­за­тель к со­чи­не­ни­ям нем. ор­га­ни­ста и ком­по­зи­то­ра И. К. Кер­ля «Mo­du­latio orga­ni­ca» (1686). Со 2-й пол. 17 в. в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ита­лии, а в 18 в. во Фран­ции и Гер­ма­нии поя­ви­лись ка­та­ло­ги сце­нич. про­из­ве­де­ний с му­зы­кой, из­дан­ных или по­став­лен­ных, в Ита­лии так­же хро­ни­ки опер­ных по­ста­но­вок. Со 2-й пол. 18 в. со­став­ля­лись пе­чат­ные ка­та­ло­ги нот­ных тор­гов­цев и из­да­те­лей И. Г.Э. Брейт­коп­фа (Брайт­коп­фа), И. Ю. и Б. Гум­ме­лей, Ж. Ж. Эм­бо, Ар­та­рии и др (см. Издания и издательства духовно-музыкальные ). С 19 в. Н. ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лась в ев­роп. стра­нах, осо­бен­но в Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии, Фран­ции, позд­нее – в США. В сер. 19 в. ста­ли по­яв­лять­ся свод­ные ка­та­ло­ги. Од­на из ста­рей­ших нац. биб­лио­тек – Б-ка Брит. му­зея (с 1973 в со­ста­ве Бри­тан­ской биб­лио­те­ки) – с 1884 ре­гу­ляр­но из­да­ёт ка­та­ло­ги но­вых по­сту­п­ле­ний, а так­же ста­ро­пе­чат­ных из­да­ний и ру­ко­пис­ных фон­дов. В спец. при­ло­же­нии к «Биб­лио­гра­фии Фран­ции» учи­ты­ва­ют­ся но­ты, по­сту­пив­шие в На­цио­наль­ную биб­лио­те­ку Фран­ции. В США круп­ней­ший ка­та­лог нот­ных фон­дов амер. биб­лио­тек из­да­ёт­ся с 1953 как часть об­ще­го Нац. свод­но­го ка­та­ло­га [«U. S. Library of Con­gress. (Music and phonorecords. A cumulative list of works, represented by Library of Congress printed cards)»].

Са­мая ран­няя и хо­ро­шо ор­га­ни­зо­ван­ная нац. Н. – «Не­мец­кая му­зы­каль­ная биб­лио­гра­фия» – воз­ник­ла в Лейп­ци­ге в 1829 в ви­де «Еже­ме­сяч­ных му­зы­каль­но-ли­те­ра­тур­ных со­об­ще­ний» (на­зва­ние неск. раз ме­ня­лось), из­да­вав­ших­ся Ф. Хоф­май­сте­ром. «Бри­тан­ский ка­та­лог му­зы­ки» (с 1957) со­дер­жит опи­са­ния всех но­вых пуб­ли­ка­ций (пе­ре­из­да­ния и по­пу­ляр­ная му­зы­ка не вклю­ча­ют­ся). В США нот­ную про­дук­цию учи­ты­ва­ют в спец. вы­пус­ках «Ка­та­ло­га гос. управ­ле­ния по ре­ги­ст­ра­ции ав­тор­ских прав» («U. S. Co­pyright office. Catalog of copyright ent­ries. 3-d series, pt 5 – Music», с 1906). Нот­ные из­да­ния от­ра­жа­ют­ся в нац. биб­лио­гра­фи­ях Ав­ст­рии, Ита­лии, Ис­па­нии, Ни­дер­лан­дов, Швей­ца­рии, Бол­га­рии, Венг­рии, Поль­ши и др. стран. Поч­ти в ка­ж­дой стра­не из­да­ва­лись Н., со­став­лен­ные в нац. ас­пек­те. Пре­об­ла­даю­щее ме­сто в за­ру­беж­ной Н. за­ни­ма­ют опи­са­ния муз. ис­точ­ни­ков, ис­то­рич. и па­лео­гра­фич. ис­сле­до­ва­ния. Ши­ро­кое раз­витие, осо­бен­но в Гер­ма­нии, по­лу­чи­ла пер­со­наль­ная Н. Её клас­сич. об­ра­зец – со­став­лен­ный Л. фон Кё­хе­лем «Хро­но­ло­ги­че­ски-те­ма­ти­че­ский спи­сок со­чи­не­ний В. А. Мо­цар­та» (1862; 8-е изд., 1983), в ко­то­ром нот­ный ин­ци­пит и тра­диц. опи­са­ние до­пол­не­ны ин­фор­ма­ци­ей ис­сле­до­ва­тель­ско­го ха­рак­те­ра. Др. цен­ные пер­со­на­лии – те­ма­тич. ука­за­те­ли со­чи­не­ний И. С. Ба­ха (со­ста­ви­тель В. Шми­дер), Г. Ф. Ген­де­ля (со­ста­ви­тель Б. Ба­зельт), Л. ван Бет­хо­ве­на (со­ста­ви­тель Г. Нот­те­бом, в 20 в. – Г. Кин­ский и X. Хальм), Й. Гайд­на (соста­ви­тель А. ван Хо­бо­кен), Ф. Шу­бер­та (со­ста­ви­тель О. Э. Дойч), К. В. Глю­ка, К. Ф.Э. Ба­ха (со­ста­ви­тель А. Во­ткенн), А. Двор­жа­ка (со­ста­ви­тель Я. Бург­хау­зер). Из мно­го­числ. но­то­гра­фич. ука­за­те­лей до 2-й ми­ро­вой вой­ны наи­боль­шее зна­че­ние имел фун­дам. «Био­биб­лио­гра­фи­че­ский сло­варь ис­точ­ни­ков све­де­ний о ком­по­зи­то­рах и му­зы­ко­ве­дах хри­сти­ан­ско­го ле­то­счис­ле­ния до сер. XIX в.» Р. Эйт­не­ра (Т. 1–10, 1900–04, пе­ре­из­дан с до­пол­нит. 11-м то­мом в 1959–1960), со­дер­жав­ший све­де­ния о ме­сто­на­хо­ж­де­нии муз. из­да­ний в биб­лио­те­ках ми­ра; в свя­зи с час­тич­ной ги­бе­лью и пе­ре­ме­ще­ни­ем биб­лио­теч­ных фон­дов по­сле 1945 сло­варь по­те­рял зна­че­ние свод­но­го ука­за­те­ля и за­ме­ща­ет­ся Ме­ж­ду­на­род­ным ка­та­ло­гом му­зы­каль­ных ис­точ­ни­ков (RISM; со­дер­жит опи­са­ния нот­ных ма­те­риа­лов до 1800). Ре­гу­ляр­ная те­ку­щая H. ме­ж­ду­нар. ох­ва­та пуб­ли­ку­ет­ся в жур­на­лах «Notes», «Music Review» (США), «Ac­ta musicologica», «Fontes artis musicae» (Гер­ма­ния) и др. Обоб­щаю­щие сво­ды нот­ной лит-ры бы­ли соз­да­ны так­же по ви­дам му­зы­ки и сред­ст­вам ис­пол­не­ния.

В Рос­сии из­да­тель­ско-тор­го­вые нот­ные ка­та­ло­ги поя­ви­лись во 2-й пол. 18 в. (из­да­ва­лись Г. Кло­стер­ма­ном, И. Д. Гер­стен­бер­гом и др.), в 1850–1917 их бы­ло св. 500 (ка­та­ло­ги фирм П. И. Юр­ген­со­на, М. П. Бе­ляе­ва, В. В. Бес­се­ля, А. Б. Гут­хей­ля, Ю. Г. Цим­мер­ма­на, С. Ям­бо­ра и др.). Осо­бую цен­ность имел из­да­вав­ший­ся Юр­ген­со­ном «Все­об­щий ка­та­лог му­зы­ки всех стран». Во 2-й пол. 19 в. по­яв­ля­ют­ся ка­та­ло­ги гос. и об­ществ. муз. биб­лио­тек. Круп­ней­шие со­б­ра­ния ру­ко­пис­ных нот­ных фон­дов Пуб­лич­ной б-ки в С.-Пе­тер­бур­ге (ны­не РНБ) по­лу­чи­ли час­тич­ное от­ра­же­ние в ра­бо­те В. В. Ста­со­ва «Ав­то­гра­фы му­зы­кан­тов в им­пе­ра­тор­ской пуб­лич­ной биб­лио­те­ке» (опубл. в «Оте­че­ст­вен­ных за­пис­ках» за окт. – дек. 1856 и в от­чё­тах биб­лио­те­ки за 1870, 1900, 1901). Кри­ти­ко-но­то­гра­фич. от­дел при­сут­ст­во­вал поч­ти во всех муз. жур­на­лах (в 1856–60 в ж. «Му­зы­каль­ный и те­ат­раль­ный вест­ник» его вёл А. Н. Се­ров). С 1880-х гг. из­дава­лись ре­ко­мен­да­тель­ные ука­за­те­ли муз.-пе­да­го­гич. лит-ры (об­зо­ры И. Кун­ца, С. И. Ми­ро­поль­ско­го, К. М. Ма­зу­ри­на, А. Н. Бу­хов­це­ва, В. Ле­бе­де­ва и К. Не­ли­до­ва), в 1896–1909 (с пе­ре­ры­вом) – спе­ци­аль­ный биб­лио­гра­фич. и но­то­гра­фич. ж. «Из­вес­тия С.-Пе­тер­бург­ско­го об­ще­ст­ва му­зы­каль­ных со­б­ра­ний». В Н. по отд. ви­дам му­зы­ки вы­де­ля­ет­ся се­рия ра­бот М. В. Мат­вее­ва, по­свя­щён­ная об­зо­ру хо­ро­вой лит-ры. Для ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии рус. му­зы­ки име­ют зна­че­ние опи­са­ния ру­ко­пис­ных и пе­чат­ных муз. ис­точ­ни­ков (па­лео­гра­фич. об­зо­ры В. В. Ун­доль­ско­го, И. П. Са­ха­ро­ва, С. Смо­лен­ско­го, А. Иг­нать­е­ва и др., по­свя­щён­ные со­хра­нив­шим­ся па­мят­ни­кам др.-рус. ли­тур­гич. му­зы­ки). Пер­со­наль­ная Н. поя­ви­лась в ж. «Ре­пер­ту­ар и Пан­те­он» за 1844–45 и по­лу­чи­ла раз­ви­тие в 1890-х гг., ко­гда бы­ли из­да­ны ка­та­ло­ги с ин­ци­пи­та­ми: «Те­ма­ти­че­ский пе­ре­чень ро­ман­сов, пе­сен и опер М. И. Глин­ки», со­став­лен­ный К. К. Альб­рех­том (1891), «Те­ма­ти­че­ский ка­та­лог со­чи­не­ний П. И. Чай­ков­ско­го », со­став­лен­ный Б. П. Юр­ген­со­ном (1897).

Отеч. Н. 1920–30-х гг. ка­са­лась пре­им. про­шло­го рус. и за­ру­беж­ной му­зы­ки [об­зо­ры из­да­ний 18 в. в «Очер­ках по ис­то­рии му­зы­ки в Рос­сии» Н. Ф. Фин­дей­зе­на и в «Очер­ке ис­то­рии но­то­пе­ча­та­ния» Б. П. Юр­ген­со­на, Н. пе­сен Франц. ре­во­лю­ции 18 в . А. Ов­сян­ни­ко­ва (1922), Н. нем. пес­ни до Ф. Шу­бер­та В. и К. Куз­не­цо­вых (в кн. «Ве­нок Шу­бер­ту. 1828–1928», 1928), Н. ру­ко­пис­ных муз. фон­дов, со­став­лен­ная А. Н. Рим­ским-Кор­са­ко­вым, Н. муз. на­сле­дия М. П. Му­сорг­ско­го, со­став­лен­ная П. А. Лам­мом, и др.]. Ори­ги­наль­ной ра­бо­той явил­ся спра­воч­ник Иго­ря Гле­бо­ва (Б. В. Асафь­е­ва) «Рус­ская по­эзия в рус­ской му­зы­ке. [Но­то­гра­фия рус­ско­го ро­ман­са]» (1921). Пер­вый «Ка­та­лог из­да­ний Го­су­дар­ст­вен­но­го му­зы­каль­но­го из­да­тель­ст­ва», учи­ты­вав­ший из­да­ния 1919–22, вы­шел в 1922, за ним по­сле­до­ва­ли ка­та­ло­ги из­да­ний Муз. сек­то­ра Гос­из­да­та (до 1930), Юго- вост. от­де­ле­ния Гос­из­да­та (1924), Са­мар­ско­го губ­из­да­та (1927), ка­та­ло­ги ак­цио­нер­ных и ча­ст­ных из­да­тельств – «Три­тон» (1925–35), «Ки­ев­ское му­зы­каль­ное пред­при­ятие» (1926–28), нот­но­го ма­гази­на «Му­зы­ка» в Ле­нин­гра­де (1927, 1928). С це­лью ин­фор­ма­ции о но­вин­ках из­да­ва­лись «Бюл­ле­тень но­вых из­да­ний» (1930–31), «Ин­фор­ма­ци­он­ный бюл­ле­тень Муз­ги­за и кни­го­тор­го­во­го объ­е­ди­не­ния» (1931–35), «Но­ты и кни­ги по му­зы­ке» (1935–41). С 1931 Книж­ная па­ла­та СССР вы­пус­ка­ла еже­квар­таль­ник «Нот­ная ле­то­пись» (в 1939–40 под назв. «Биб­лио­гра­фия му­зы­каль­ной ли­те­ра­ту­ры», в 1941–66 – «Ле­то­пись му­зы­каль­ной ли­те­ра­ту­ры», с 1967 под преж­ним назв. «Нот­ная ле­то­пись»). Цен­ным вкла­дом в изу­че­ние ру­ко­пис­но­го на­сле­дия яви­лись ка­та­ло­ги лич­ных фон­дов, хра­ня­щих­ся в му­зе­ях и ар­хи­вах (спра­воч­ни­ки с опи­са­ни­ем ав­то­гра­фов М. А. Ба­ла­ки­ре­ва, А. П. Бо­ро­ди­на, П. И. Чай­ков­ско­го, Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва , С. В. Рах­ма­ни­но­ва и др., из­дан­ные Гос. центр. му­зе­ем муз. куль­ту­ры (см. Му­зы­каль­ной куль­ту­ры му­зей им. М. И. Глин­ки ). В тра­ди­ци­ях спра­воч­ни­ков ис­сле­до­ва­тель­ско­го ха­рак­те­ра вы­пол­нен «Те­ма­ти­ко- биб­лио­гра­фи­че­ский ука­за­тель со­чи­не­ний П. И. Чай­ков­ско­го» (ре­дак­то­ры-со­ста­ви­те­ли П. Е. Вайд­ман, Л. З. Ко­ра­бель­ни­ко­ва, В. В. Руб­цо­ва, 2-е изд., 2006).

Н. как на­уч. дис­ци­п­ли­на сна­ча­ла раз­ви­ва­лась как часть муз. биб­лио­гра­фии, со 2-й пол. 20 в. тео­рия но­то­опи­са­ния ста­ла вы­де­лять­ся в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ят. об­лас­ти зна­ния со свои­ми спе­ци­фич. за­да­ча­ми и ме­то­да­ми. Объ­е­ди­не­ние разл. тра­ди­ций опи­са­ния, раз­ра­бот­ка ме­ж­ду­нар. клас­си­фи­ка­ции му­зы­ки ста­ли на­сущ­ны­ми за­да­ча­ми муз. биб­лио­те­ко­ве­де­ния; их ре­ше­ни­ем за­ни­ма­ет­ся Ме­ж­ду­нар. ас­со­циа­ция муз. биб­лио­тек, ос­но­ван­ная в 1951. Раз­ра­бо­та­ны ме­ж­ду­нар. пра­ви­ла по ка­та­ло­ги­за­ции нот, ко­то­рые из­да­ют­ся под об­щим ти­ту­лом «Ме­ж­ду­на­род­ный ко­декс ка­та­ло­ги­за­ции нот» («Code international de catalogage de la musi­que», с 1957). В цен­тре вни­ма­ния биб­лио­те­ко­ве­дов и му­зы­ко­ве­дов – про­бле­мы, свя­зан­ные с иден­ти­фи­ка­ци­ей муз. про­из­ве­де­ний, ут­вер­жде­ни­ем еди­ных стан­дар­тов опи­са­ния, при­ме­не­ни­ем ком­пь­ю­тер­ной тех­ни­ки при об­ра­бот­ке дан­ных.

Дополнительная литература:

Ус­пен­ская С.Л. Биб­лио­гра­фи­че­ское опи­са­ние и клас­си­фи­ка­ция нот­ных из­да­ний. М., 1949;

The British catalogue of music clas­sification / Compiled by E. J. Coates. L., 1960;

Davidsson A. Bibliographie zur Geschichte des Musikdrucks. Uppsala, 1965;

Duckles V., Kel­ler M.A. Music reference and research materials. An annotated bibliography. 4th ed. N. Y.; L., 1967;

Pethes I. A flexible classification system of music and litterature on music. Bdpst, 1968.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)