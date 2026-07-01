НОТОГРАФИЯ
Описание и классификация музыкальных произведений в их нотной записи.
Нотографич. сведения оформляются в виде указателей, обзоров, списков, каталогов, в которых описаны, перечислены и систематизированы в определённом порядке (алфавитном, хронологич., жанровом, тематич. и др.) нотные издания и рукописи. Предформой Н. можно считать тонарии 9–10 вв., снабжённые начальными словами григорианских распевов с нотами или без нот – т. н. инципитами. Такие указатели с нотированными инципитами получили в 18 в. назв. тематических. Среди немногочисл. Н. 17 в. – список нотных изданий в кн. «Философская библиотека» П. Болдуана (1616), «Каталог музыкальной библиотеки португальского короля Иоанна IV», составленный П. Красбеком (1649), первый персональный тематич. указатель к сочинениям нем. органиста и композитора И. К. Керля «Modulatio organica» (1686). Со 2-й пол. 17 в. в Великобритании и Италии, а в 18 в. во Франции и Германии появились каталоги сценич. произведений с музыкой, изданных или поставленных, в Италии также хроники оперных постановок. Со 2-й пол. 18 в. составлялись печатные каталоги нотных торговцев и издателей И. Г.Э. Брейткопфа (Брайткопфа), И. Ю. и Б. Гуммелей, Ж. Ж. Эмбо, Артарии и др (см. Издания и издательства духовно-музыкальные). С 19 в. Н. интенсивно развивалась в европ. странах, особенно в Германии, Великобритании, Италии, Франции, позднее – в США. В сер. 19 в. стали появляться сводные каталоги. Одна из старейших нац. библиотек – Б-ка Брит. музея (с 1973 в составе Британской библиотеки) – с 1884 регулярно издаёт каталоги новых поступлений, а также старопечатных изданий и рукописных фондов. В спец. приложении к «Библиографии Франции» учитываются ноты, поступившие в Национальную библиотеку Франции. В США крупнейший каталог нотных фондов амер. библиотек издаётся с 1953 как часть общего Нац. сводного каталога [«U. S. Library of Congress. (Music and phonorecords. A cumulative list of works, represented by Library of Congress printed cards)»].
Самая ранняя и хорошо организованная нац. Н. – «Немецкая музыкальная библиография» – возникла в Лейпциге в 1829 в виде «Ежемесячных музыкально-литературных сообщений» (название неск. раз менялось), издававшихся Ф. Хофмайстером. «Британский каталог музыки» (с 1957) содержит описания всех новых публикаций (переиздания и популярная музыка не включаются). В США нотную продукцию учитывают в спец. выпусках «Каталога гос. управления по регистрации авторских прав» («U. S. Copyright office. Catalog of copyright entries. 3-d series, pt 5 – Music», с 1906). Нотные издания отражаются в нац. библиографиях Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Швейцарии, Болгарии, Венгрии, Польши и др. стран. Почти в каждой стране издавались Н., составленные в нац. аспекте. Преобладающее место в зарубежной Н. занимают описания муз. источников, историч. и палеографич. исследования. Широкое развитие, особенно в Германии, получила персональная Н. Её классич. образец – составленный Л. фон Кёхелем «Хронологически-тематический список сочинений В. А. Моцарта» (1862; 8-е изд., 1983), в котором нотный инципит и традиц. описание дополнены информацией исследовательского характера. Др. ценные персоналии – тематич. указатели сочинений И. С. Баха (составитель В. Шмидер), Г. Ф. Генделя (составитель Б. Базельт), Л. ван Бетховена (составитель Г. Ноттебом, в 20 в. – Г. Кинский и X. Хальм), Й. Гайдна (составитель А. ван Хобокен), Ф. Шуберта (составитель О. Э. Дойч), К. В. Глюка, К. Ф.Э. Баха (составитель А. Воткенн), А. Дворжака (составитель Я. Бургхаузер). Из многочисл. нотографич. указателей до 2-й мировой войны наибольшее значение имел фундам. «Биобиблиографический словарь источников сведений о композиторах и музыковедах христианского летосчисления до сер. XIX в.» Р. Эйтнера (Т. 1–10, 1900–04, переиздан с дополнит. 11-м томом в 1959–1960), содержавший сведения о местонахождении муз. изданий в библиотеках мира; в связи с частичной гибелью и перемещением библиотечных фондов после 1945 словарь потерял значение сводного указателя и замещается Международным каталогом музыкальных источников (RISM; содержит описания нотных материалов до 1800). Регулярная текущая H. междунар. охвата публикуется в журналах «Notes», «Music Review» (США), «Acta musicologica», «Fontes artis musicae» (Германия) и др. Обобщающие своды нотной лит-ры были созданы также по видам музыки и средствам исполнения.
В России издательско-торговые нотные каталоги появились во 2-й пол. 18 в. (издавались Г. Клостерманом, И. Д. Герстенбергом и др.), в 1850–1917 их было св. 500 (каталоги фирм П. И. Юргенсона, М. П. Беляева, В. В. Бесселя, А. Б. Гутхейля, Ю. Г. Циммермана, С. Ямбора и др.). Особую ценность имел издававшийся Юргенсоном «Всеобщий каталог музыки всех стран». Во 2-й пол. 19 в. появляются каталоги гос. и обществ. муз. библиотек. Крупнейшие собрания рукописных нотных фондов Публичной б-ки в С.-Петербурге (ныне РНБ) получили частичное отражение в работе В. В. Стасова «Автографы музыкантов в императорской публичной библиотеке» (опубл. в «Отечественных записках» за окт. – дек. 1856 и в отчётах библиотеки за 1870, 1900, 1901). Критико-нотографич. отдел присутствовал почти во всех муз. журналах (в 1856–60 в ж. «Музыкальный и театральный вестник» его вёл А. Н. Серов). С 1880-х гг. издавались рекомендательные указатели муз.-педагогич. лит-ры (обзоры И. Кунца, С. И. Миропольского, К. М. Мазурина, А. Н. Буховцева, В. Лебедева и К. Нелидова), в 1896–1909 (с перерывом) – специальный библиографич. и нотографич. ж. «Известия С.-Петербургского общества музыкальных собраний». В Н. по отд. видам музыки выделяется серия работ М. В. Матвеева, посвящённая обзору хоровой лит-ры. Для исследований по истории рус. музыки имеют значение описания рукописных и печатных муз. источников (палеографич. обзоры В. В. Ундольского, И. П. Сахарова, С. Смоленского, А. Игнатьева и др., посвящённые сохранившимся памятникам др.-рус. литургич. музыки). Персональная Н. появилась в ж. «Репертуар и Пантеон» за 1844–45 и получила развитие в 1890-х гг., когда были изданы каталоги с инципитами: «Тематический перечень романсов, песен и опер М. И. Глинки», составленный К. К. Альбрехтом (1891), «Тематический каталог сочинений П. И. Чайковского», составленный Б. П. Юргенсоном (1897).
Отеч. Н. 1920–30-х гг. касалась преим. прошлого рус. и зарубежной музыки [обзоры изданий 18 в. в «Очерках по истории музыки в России» Н. Ф. Финдейзена и в «Очерке истории нотопечатания» Б. П. Юргенсона, Н. песен Франц. революции 18 в. А. Овсянникова (1922), Н. нем. песни до Ф. Шуберта В. и К. Кузнецовых (в кн. «Венок Шуберту. 1828–1928», 1928), Н. рукописных муз. фондов, составленная А. Н. Римским-Корсаковым, Н. муз. наследия М. П. Мусоргского, составленная П. А. Ламмом, и др.]. Оригинальной работой явился справочник Игоря Глебова (Б. В. Асафьева) «Русская поэзия в русской музыке. [Нотография русского романса]» (1921). Первый «Каталог изданий Государственного музыкального издательства», учитывавший издания 1919–22, вышел в 1922, за ним последовали каталоги изданий Муз. сектора Госиздата (до 1930), Юго- вост. отделения Госиздата (1924), Самарского губиздата (1927), каталоги акционерных и частных издательств – «Тритон» (1925–35), «Киевское музыкальное предприятие» (1926–28), нотного магазина «Музыка» в Ленинграде (1927, 1928). С целью информации о новинках издавались «Бюллетень новых изданий» (1930–31), «Информационный бюллетень Музгиза и книготоргового объединения» (1931–35), «Ноты и книги по музыке» (1935–41). С 1931 Книжная палата СССР выпускала ежеквартальник «Нотная летопись» (в 1939–40 под назв. «Библиография музыкальной литературы», в 1941–66 – «Летопись музыкальной литературы», с 1967 под прежним назв. «Нотная летопись»). Ценным вкладом в изучение рукописного наследия явились каталоги личных фондов, хранящихся в музеях и архивах (справочники с описанием автографов М. А. Балакирева, А. П. Бородина, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова и др., изданные Гос. центр. музеем муз. культуры (см. Музыкальной культуры музей им. М. И. Глинки). В традициях справочников исследовательского характера выполнен «Тематико- библиографический указатель сочинений П. И. Чайковского» (редакторы-составители П. Е. Вайдман, Л. З. Корабельникова, В. В. Рубцова, 2-е изд., 2006).
Н. как науч. дисциплина сначала развивалась как часть муз. библиографии, со 2-й пол. 20 в. теория нотоописания стала выделяться в качестве самостоят. области знания со своими специфич. задачами и методами. Объединение разл. традиций описания, разработка междунар. классификации музыки стали насущными задачами муз. библиотековедения; их решением занимается Междунар. ассоциация муз. библиотек, основанная в 1951. Разработаны междунар. правила по каталогизации нот, которые издаются под общим титулом «Международный кодекс каталогизации нот» («Code international de catalogage de la musique», с 1957). В центре внимания библиотековедов и музыковедов – проблемы, связанные с идентификацией муз. произведений, утверждением единых стандартов описания, применением компьютерной техники при обработке данных.
Дополнительная литература:
Успенская С.Л. Библиографическое описание и классификация нотных изданий. М., 1949;
The British catalogue of music classification / Compiled by E. J. Coates. L., 1960;
Davidsson A. Bibliographie zur Geschichte des Musikdrucks. Uppsala, 1965;
Duckles V., Keller M.A. Music reference and research materials. An annotated bibliography. 4th ed. N. Y.; L., 1967;
Pethes I. A flexible classification system of music and litterature on music. Bdpst, 1968.