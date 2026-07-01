НОТНОЕ ПИСЬМО

Разновидность линейной нотации ; наиболее распространённый способ письменной фиксации музыки.

Со­став­ны­ми эле­мен­та­ми Н. п. яв­ля­ют­ся: нот­ный стан (но­то­но­сец) – 5 го­ри­зон­таль­ных па­рал­лель­ных ли­ний, на, над или под ко­то­ры­ми по­ме­ща­ют­ся нот­ные зна­ки. Нот­ный знак (но­та) – обо­зна­че­ние отдельного зву­ка в ви­де ова­ла – пол­но­стью за­чер­нён­ного или кон­тур­но­го. Дли­тель­ности ме­нее чет­верт­ной ука­зы­ва­ют­ся флаж­ка­ми (хво­сти­ка­ми) или рёб­ра­ми (вяз­ка­ми), при­пи­сы­вае­мы­ми к шти­лям (па­лоч­кам). Пе­ре­ры­вы в зву­ча­нии пе­ре­да­ют­ся зна­ка­ми па­уз различной дли­тель­но­сти. Ли­га (ста­ро­италь­ян­ское liga – связь, от лат. ligo – свя­зы­вать) – ду­го­об­раз­ная ли­ния. Со­еди­няя но­ты оди­на­ко­вой вы­со­ты, она уве­ли­чи­ва­ет дли­тель­ность пер­вой но­ты за счёт по­сле­дую­щей. Ес­ли ли­га сто­ит над/под груп­пой нот, то она обо­зна­ча­ет связ­ное их ис­пол­не­ние (ле­га­то). Точ­ка спра­ва от но­ты или пау­зы – знак уве­ли­че­ния их дли­тель­но­сти на 1/2, две точ­ки – на 3/4; точ­ка над/под но­той ука­зы­ва­ет на от­ры­ви­стое ис­пол­не­ние зву­ка (стак­ка­то), точ­ки над/под но­та­ми, сгруп­пи­ро­ван­ны­ми под од­ной ли­гой, ука­зы­ва­ют на ис­пол­не­ние их portato. Уве­ли­че­ние дли­тель­но­сти обо­зна­ча­ет­ся так­же фер­ма­той. Ключ – знак, ко­то­рый ус­та­нав­ли­ва­ет зву­ко­вы­сот­ное зна­че­ние нот на но­то­нос­це. Зна­ки аль­те­ра­ции при клю­че фик­си­ру­ют точ­ную вы­со­ту дан­ной сту­пе­ни. Знак пе­ред но­той из­ме­ня­ет вы­со­ту сту­пе­ни толь­ко в дан­ном так­те и в дан­ной ок­та­ве . Обо­зна­че­ние раз­ме­ра так­то­во­го ха­рак­те­ри­зу­ет так­то­вый метр (ко­ли­че­ст­во вре­менных до­лей в так­те и их дли­тель­ность). Так­то­вые чер­ты от­де­ля­ют один такт от дру­го­го. Ак­ко­ла­да – скоб­ка, объ­е­ди­няю­щая два или неск. нот­ных ста­нов при за­пи­си фортепианной, ор­ган­ной, хо­ро­вой, ан­самб­ле­вой и ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ки. В Н. п. при­ме­ня­ют­ся до­пол­нительные обо­зна­че­ния – тем­по­вые, ди­на­ми­че­ские, а так­же ука­за­ния на ха­рак­тер вы­ра­зи­тель­но­сти и приё­мы зву­ко­из­вле­чеи­ия. К до­пол­нит. обо­зна­че­ни­ям от­но­сят­ся и зна­ки со­кра­ще­ния Н. п.: воль­та (итал. volta – раз) – квад­рат­ная скоб­ка над за­клю­чительными так­та­ми музыкального по­строе­ния, обо­зна­чаю­щая его по­вто­ре­ние с другим окон­ча­ни­ем; зна­ки точ­но­го по­вто­ре­ния все­го про­из­ве­де­ния или его час­ти, так­та, груп­пы нот внут­ри так­та; зна­ки пе­ре­но­са на ок­та­ву вверх или вниз (циф­ра 8 и штри­хо­вая ли­ния над или под нот­ным ста­ном); обо­зна­че­ния ме­лиз­мов (ор­на­мен­ти­ки); в за­пи­си му­зы­ки 17–18 вв. – циф­ры под нот­ной стро­кой в пар­тии ге­не­рал-ба­са (циф­ро­ван­ный бас).

См. так­же лит. при ст. Но­та­ция.

Автор статьи: M. И. Ка­ту­нян.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)