НОТНОЕ ПИСЬМО
Разновидность линейной нотации; наиболее распространённый способ письменной фиксации музыки.
Составными элементами Н. п. являются: нотный стан (нотоносец) – 5 горизонтальных параллельных линий, на, над или под которыми помещаются нотные знаки. Нотный знак (нота) – обозначение отдельного звука в виде овала – полностью зачернённого или контурного. Длительности менее четвертной указываются флажками (хвостиками) или рёбрами (вязками), приписываемыми к штилям (палочкам). Перерывы в звучании передаются знаками пауз различной длительности. Лига (староитальянское liga – связь, от лат. ligo – связывать) – дугообразная линия. Соединяя ноты одинаковой высоты, она увеличивает длительность первой ноты за счёт последующей. Если лига стоит над/под группой нот, то она обозначает связное их исполнение (легато). Точка справа от ноты или паузы – знак увеличения их длительности на 1/2, две точки – на 3/4; точка над/под нотой указывает на отрывистое исполнение звука (стаккато), точки над/под нотами, сгруппированными под одной лигой, указывают на исполнение их portato. Увеличение длительности обозначается также ферматой. Ключ – знак, который устанавливает звуковысотное значение нот на нотоносце. Знаки альтерации при ключе фиксируют точную высоту данной ступени. Знак перед нотой изменяет высоту ступени только в данном такте и в данной октаве. Обозначение размера тактового характеризует тактовый метр (количество временных долей в такте и их длительность). Тактовые черты отделяют один такт от другого. Акколада – скобка, объединяющая два или неск. нотных станов при записи фортепианной, органной, хоровой, ансамблевой и оркестровой музыки. В Н. п. применяются дополнительные обозначения – темповые, динамические, а также указания на характер выразительности и приёмы звукоизвлечеиия. К дополнит. обозначениям относятся и знаки сокращения Н. п.: вольта (итал. volta – раз) – квадратная скобка над заключительными тактами музыкального построения, обозначающая его повторение с другим окончанием; знаки точного повторения всего произведения или его части, такта, группы нот внутри такта; знаки переноса на октаву вверх или вниз (цифра 8 и штриховая линия над или под нотным станом); обозначения мелизмов (орнаментики); в записи музыки 17–18 вв. – цифры под нотной строкой в партии генерал-баса (цифрованный бас).
См. также лит. при ст. Нотация.
Автор статьи: M. И. Катунян.