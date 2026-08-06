НОТКЕР ЗАИКА
НОТКЕР ЗАИКА - немецкий поэт, историк, богослов, музыкант.
Монах-бенедиктинец Санкт-Галленского монастыря (на территории современной Швейцарии). Вместе с братьями-монахами Ратпертом и Туотилоном разрабатывал новые жанры литургической поэзии. Более всего известен как автор «Книги гимнов» («Liber hymnorum», 884), в которую вошли 38 секвенций, снабжённых музыкальной нотацией. «Письмо к Ламберту» (предисловие к нотной рукописи «Sankt Gallen 381», 2-я половина X века) - важный памятник средневековой теории музыки: в нём дано систематическое описание латинских букв (также известны под названием litterae Romanae), которые санкт-галленские мастера выставляли над невмами для уточнения их значения (высотного, ритмического, а также этоса и агогики) в григорианском хорале. Средневековая и ренессансная традиция приписывала Ноткеру Заике авторство некоторых мелодий хорала (в том числе антифона «Media vita in morte sumus»); в современной науке принято считать, что Ноткер Заика не был сочинителем мелодий, а приспосабливал новые стихи к уже имеющимся мелодиям (смотри Контрафактура). Ноткер Заика - автор исторического повествования в стихах «Деяния Карла Великого» («Gesta Caroli Magni», середина 880-х годов; сохранилось частично), созданного по указанию Карла III Толстого и основанного на устных преданиях, летописных и других письменных источниках, в котором Карл I Великий предстаёт как идеальный правитель, олицетворение христианских и воинских добродетелей, мудрости и справедливости. «Житие Святого Галла» (сохранилось во фрагментах), написанное Ноткером Заикой в форме диалогов, сочетает стихи и прозу. Труд «Notatio...» - первый в Европе учебник латинской патристики. Переводы некоторых секвенций Ноткера Заики опубликованы в издании «Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв.» (1970).