НОТКЕР ЗАИКА

НОТКЕР ЗАИКА - немецкий по­эт, ис­то­рик, бо­го­слов, му­зы­кант.

Мо­нах-бе­не­дик­ти­нец Санкт-Гал­лен­ско­го мона­сты­ря (на тер­ри­то­рии современной Швей­ца­рии). Вме­сте с брать­я­ми-мо­на­ха­ми Рат­пер­том и Туо­ти­ло­ном раз­ра­ба­ты­вал но­вые жан­ры ли­тур­гической по­эзии. Бо­лее все­го из­вес­тен как ав­тор «Кни­ги гим­нов» («Liber hym­no­rum», 884), в ко­то­рую во­шли 38 се­к­вен­ций, снаб­жён­ных музыкальной но­та­ци­ей. «Пись­мо к Лам­бер­ту» (пре­ди­сло­вие к нот­ной ру­ко­пи­си «Sankt Gallen 381», 2-я половина X века) - важ­ный па­мят­ник средневековой тео­рии му­зы­ки: в нём да­но сис­те­ма­тическое опи­са­ние латинских букв (так­же из­вест­ны под названием lit­terae Romanae), ко­то­рые санкт-гал­лен­ские мас­те­ра вы­став­ля­ли над не­вма­ми для уточ­не­ния их зна­че­ния (вы­сот­но­го, рит­ми­че­ско­го, а так­же это­са и аго­ги­ки) в гри­го­ри­ан­ском хо­ра­ле. Средневековая и ре­нес­санс­ная тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ла Ноткеру Заике ав­тор­ст­во не­ко­то­рых ме­ло­дий хо­ра­ла (в том числе ан­ти­фо­на «Media vita in morte sumus»); в современной нау­ке при­ня­то счи­тать, что Ноткер Заика не был со­чи­ни­те­лем ме­ло­дий, а при­спо­саб­ли­вал но­вые сти­хи к уже имею­щим­ся ме­ло­ди­ям (смотри Кон­тра­фак­ту­ра ). Ноткер Заика - ав­тор ис­то­рического по­ве­ст­во­ва­ния в сти­хах «Дея­ния Кар­ла Ве­ли­ко­го» («Ges­ta Caroli Magni», середина 880-х годов; сохранилось час­тич­но), соз­дан­но­го по ука­за­нию Кар­ла III Тол­сто­го и ос­но­ван­но­го на уст­ных пре­да­ни­ях, ле­то­пис­ных и других письменных ис­точ­ни­ках, в ко­то­ром Карл I Ве­ли­кий пред­ста­ёт как иде­аль­ный пра­ви­тель, оли­це­тво­ре­ние хри­сти­ан­ских и во­ин­ских доб­ро­де­те­лей, муд­ро­сти и спра­вед­ли­во­сти. «Жи­тие Святого Гал­ла» (сохранилось во фраг­мен­тах), на­пи­сан­ное Ноткером Заикой в фор­ме диа­ло­гов, со­че­та­ет сти­хи и про­зу. Труд «No­tatio...» - пер­вый в Ев­ро­пе учеб­ник латинской пат­ри­сти­ки. Пе­ре­во­ды не­ко­то­рых се­к­вен­ций Ноткера Заики опубликованы в издании «Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вой ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры IV-IX вв.» (1970).