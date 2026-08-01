НОТКЕР ГУБАСТЫЙ
НОТКЕР ГУБАСТЫЙ - немецкий литератор и теоретик музыки.
Монах-бенедиктинец Санкт-Галленского монастыря (на территории современной Швейцарии). Вошёл в историю как один из первых авторов, писавших на немецком языке. Перевёл на древневерхненемецкий (в основном в форме междустрочного толкования - глоссирования оригинала) 11 латинских текстов: филосовские сочинения Боэция (в том числе «Утешение философией»), 2 первые книги трактата «Бракосочетание Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы и Псалтирь. 5 ныне известных небольших музыкально-теоретических трактатов (в том числе о мензурировании органных труб, о ладах и о монохорде), которые приписываются Ноткеру Губастому, возможно, были составлены им в рамках обучения монахов санкт-галленской монастырской школы, которой он руководил.
Издания:
Die Werke Notkers des Deutschen / Hrsg. J. C. King u. a. Tüb., 1972-1996. Bd 1-10.