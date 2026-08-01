НОТКЕР ГУБАСТЫЙ

НОТКЕР ГУБАСТЫЙ - немецкий литератор и теоретик музыки.

Мо­нах-бе­не­дик­ти­нец Санкт-Гал­лен­ско­го мо­на­сты­ря (на тер­ри­то­рии современной Швей­ца­рии). Во­шёл в ис­то­рию как один из пер­вых ав­то­ров, пи­сав­ших на немецком язы­ке. Пе­ре­вёл на древ­не­верх­не­не­мец­кий (в основном в фор­ме ме­ж­ду­строч­но­го тол­ко­ва­ния - глос­си­ро­ва­ния ори­ги­на­ла) 11 латинских тек­стов: фи­лосовские со­чи­не­ния Бо­эция (в том числе «Уте­ше­ние фи­ло­со­фи­ей»), 2 пер­вые кни­ги трак­та­та «Бра­ко­со­че­та­ние Фи­ло­ло­гии и Мер­ку­рия» Мар­циа­на Ка­пел­лы и Псал­тирь . 5 ны­не из­вест­ных не­боль­ших музыкально-тео­ре­тических трак­та­тов (в том числе о мен­зу­ри­ро­ва­нии ор­ган­ных труб, о ла­дах и о мо­но­хор­де), ко­то­рые при­пи­сы­ва­ют­ся Ноткеру Губастому, воз­мож­но, бы­ли со­став­ле­ны им в рам­ках обу­че­ния мо­на­хов санкт-гал­лен­ской мо­на­стыр­ской шко­лы, ко­то­рой он ру­ко­во­дил.

Издания:

Die Werke Notkers des Deutschen / Hrsg. J. C. King u. a. Tüb., 1972-1996. Bd 1-10.