НОТКЕ БЕРНТ

НОТКЕ БЕРНТ - немецкий скульптор, живописец и рисовальщик.

Учил­ся в Ни­дер­лан­дах, воз­мож­но, в мас­тер­ской тка­ча Пас­кье Гре­нье в Тур­не. На зна­ком­ст­во с прак­ти­кой боль­ших шпа­лер­ных мас­тер­ских ука­зы­ва­ет тра­ди­ци­он­но при­пи­сы­вае­мый Нотке жи­во­пис­ный фриз на хол­сте «Пля­ска Смер­ти» для од­ной из ка­пелл церкви Ма­ри­ен­кир­хе в Любеке [1463-1466 годы, из­вес­тен по фо­то­гра­фи­ям с ко­пии ме­ст­но­го ху­дож­ни­ка А. Ворт­ман­на (1701), унич­то­жен­ной во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, а так­же фраг­мен­тар­ной ав­тор­ской ко­пии в церкви Святого Ни­ко­лая в Тал­ли­не]. Это про­из­ве­де­ние дало Нотке воз­мож­ность всту­пить в цех жи­во­пис­цев го­ро­да. Для его скульп­тур­ных и скульп­тур­но-жи­во­пис­ных ра­бот, эво­лю­цио­ни­ро­вав­ших от пло­ско­ст­ной к про­стран­ст­вен­ной по­ста­нов­ке, ха­рак­тер­ны мо­ну­мен­таль­ные раз­ме­ры и, не­смот­ря на не­ров­ность ка­че­ст­ва вы­пол­не­ния де­та­лей, безу­преч­ное чув­ст­во ком­по­зи­ции, а так­же про­сто­та рас­крас­ки, в ко­то­рой до­ми­ни­ру­ют зо­ло­той, си­ний и крас­ный цве­та (ал­тарь Святой Аг­нес­сы для церкви Хос­пи­таль­кир­хе во Франк­фур­те-на-Май­не, 1471, ны­неш­нее ме­сто­на­хо­ж­де­ние не­из­вест­но; ал­тар­ная пре­гра­да в ви­де мно­гофи­гур­ной груп­пы «Три­ум­фаль­ный крест» в со­бо­ре Лю­бе­ка, 1470-1477; главный ал­тарь со­бо­ра в Ор­ху­се, 1477-1479; ал­тарь в церкви Святого Ду­ха в Тал­ли­не, 1482-1483). Нотке ис­поль­зо­вал це­лый спектр на­ту­ра­ли­стических приё­мов: изо­бра­жал по­лу­раз­ло­жив­шие­ся фи­гу­ры вос­крес­ших, на­бух­шие ве­ны пе­ре­да­вал с по­мо­щью ко­жа­ных рем­ней, ба­хро­му на оде­ж­де де­лал из пле­тёных ве­рё­вок. В 1480-1490-х годах пе­рио­ди­че­ски жил в Шве­ции, где вы­пол­нял так­же по­ру­че­ния ди­пло­ма­тического ха­рак­те­ра для шведского ре­ген­та Сте­на Сту­ре. По его за­ка­зу был соз­дан мо­ну­мен­таль­ный ал­тарь-ре­ли­к­ва­рий Святого Ге­ор­гия (1489) в церкви Святого Ни­ко­лая в Сток­голь­ме, от­ме­чен­ный ис­поль­зо­ва­ни­ем на­ту­раль­ных ма­те­риа­лов (ло­си­ные ро­га в фи­гу­ре дра­ко­на, на­стоя­щие во­ло­сы, от­пе­чат­ки мо­нет и дра­го­цен­ные кам­ни), при­чуд­ли­во­стью си­лу­этов. В 1491 году Нотке на­зна­чен шведским государственным мо­не­та­ри­ем и прак­ти­че­ски пе­ре­стал за­ни­мать­ся ху­дожественной дея­тель­но­стью. В 1498 году вер­нул­ся в Лю­бек, в 1499 году соз­дал ал­тар­ный об­раз «Мес­са святого Гри­го­рия» для церкви Ма­ри­ен­кир­хе в Лю­бе­ке (раз­ру­шена в 1942 году), в 1505 году стал по­пе­чи­те­лем строи­тель­ст­ва церкви Святого Пет­ра в этом го­ро­де.

Круп­ные и тру­до­ём­кие за­ка­зы за­став­ля­ли Нотке ис­кать пу­ти ра­цио­на­ли­за­ции ра­бо­ты сво­ей мас­тер­ской: он при­вле­кал не­про­фес­сио­на­лов для под­соб­ной ра­бо­ты (со­глас­но це­хо­во­му рег­ла­мен­ту, мас­тер имел пра­во ис­поль­зо­вать труд толь­ко 2 под­мас­терь­ев), ра­ди уде­шев­ле­ния и ус­ко­ре­ния про­цес­са ра­бо­ты при­ме­нял не­тра­ди­ци­он­ные ма­те­риа­лы. Твор­че­ст­во Нотке ока­за­ло воз­дей­ст­вие на искусство северо-восточной Гер­ма­нии, скан­ди­нав­ских и при­бал­тий­ских стран (Шве­ция, Лат­вия, Эс­то­ния).