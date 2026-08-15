НОТКЕ БЕРНТ
НОТКЕ БЕРНТ - немецкий скульптор, живописец и рисовальщик.
Учился в Нидерландах, возможно, в мастерской ткача Паскье Гренье в Турне. На знакомство с практикой больших шпалерных мастерских указывает традиционно приписываемый Нотке живописный фриз на холсте «Пляска Смерти» для одной из капелл церкви Мариенкирхе в Любеке [1463-1466 годы, известен по фотографиям с копии местного художника А. Вортманна (1701), уничтоженной во время 2-й мировой войны, а также фрагментарной авторской копии в церкви Святого Николая в Таллине]. Это произведение дало Нотке возможность вступить в цех живописцев города. Для его скульптурных и скульптурно-живописных работ, эволюционировавших от плоскостной к пространственной постановке, характерны монументальные размеры и, несмотря на неровность качества выполнения деталей, безупречное чувство композиции, а также простота раскраски, в которой доминируют золотой, синий и красный цвета (алтарь Святой Агнессы для церкви Хоспиталькирхе во Франкфурте-на-Майне, 1471, нынешнее местонахождение неизвестно; алтарная преграда в виде многофигурной группы «Триумфальный крест» в соборе Любека, 1470-1477; главный алтарь собора в Орхусе, 1477-1479; алтарь в церкви Святого Духа в Таллине, 1482-1483). Нотке использовал целый спектр натуралистических приёмов: изображал полуразложившиеся фигуры воскресших, набухшие вены передавал с помощью кожаных ремней, бахрому на одежде делал из плетёных верёвок. В 1480-1490-х годах периодически жил в Швеции, где выполнял также поручения дипломатического характера для шведского регента Стена Стуре. По его заказу был создан монументальный алтарь-реликварий Святого Георгия (1489) в церкви Святого Николая в Стокгольме, отмеченный использованием натуральных материалов (лосиные рога в фигуре дракона, настоящие волосы, отпечатки монет и драгоценные камни), причудливостью силуэтов. В 1491 году Нотке назначен шведским государственным монетарием и практически перестал заниматься художественной деятельностью. В 1498 году вернулся в Любек, в 1499 году создал алтарный образ «Месса святого Григория» для церкви Мариенкирхе в Любеке (разрушена в 1942 году), в 1505 году стал попечителем строительства церкви Святого Петра в этом городе.
Крупные и трудоёмкие заказы заставляли Нотке искать пути рационализации работы своей мастерской: он привлекал непрофессионалов для подсобной работы (согласно цеховому регламенту, мастер имел право использовать труд только 2 подмастерьев), ради удешевления и ускорения процесса работы применял нетрадиционные материалы. Творчество Нотке оказало воздействие на искусство северо-восточной Германии, скандинавских и прибалтийских стран (Швеция, Латвия, Эстония).