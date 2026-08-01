НОТЕБУРГА ШТУРМ 1702
НОТЕБУРГА ШТУРМ 1702 года - взятие шведской крепости Нотебург российскими войсками 11 октября 1702 года в ходе Северной войны 1700-1721 годов.
Крепость располагалась на острове, на месте древнерусской крепости Орешек, захваченной шведами в 1611 году, и запирала вход с Ладожского озера в реку Нева. Гарнизон Нотебурга под командованием полковника Г.В. фон Шлиппенбаха насчитывал около 450 человек при 148 (по другим данным, 142) орудиях. Осада Нотебурга российскими войсками (около 12,5 тысяч человек, свыше 50 орудий) началась 27 сентября под личным руководством царя Петра I. После 10-дневного артобстрела крепости 11 октября отряд под командованием князя М.М. Голицына Старшего, состоявший из солдат Преображенского и Семёновского полков, а также из «охотников» (добровольцев) из других полков, на 50 лодках под огнём переправился на остров и начал штурм. В результате 13-часового ожесточённого боя шведский гарнизон сдался. Отдавая дань храбрости противника, Пётр I приказал отпустить шведов на почётных условиях: с распущенными знамёнами и музыкой.
В ходе штурма Нотебурга российские войска потеряли около 2 тысяч человек убитыми и ранеными; шведские войска - свыше 350 убитыми и ранеными, а также 138 орудий. В знак того, что эта крепость является ключом к Балтийскому морю, Пётр I переименовал Нотебург в Шлиссельбург (нем. Schlüsselburg - ключ-город).
Литературу смотри при статье Северная война 1700-1721 годов.