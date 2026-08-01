НОТЕБУРГА ШТУРМ 1702

НОТЕБУРГА ШТУРМ 1702 года - взя­тие шведской кре­по­сти Но­те­бург российскими вой­ска­ми 11 октября 1702 года в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов .

Кре­пость рас­по­ла­га­лась на ост­ро­ве, на мес­те древнерусской кре­по­сти Оре­шек , за­хва­чен­ной шве­да­ми в 1611 году, и за­пи­ра­ла вход с Ла­дож­ско­го озера в реку Не­ва . Гар­ни­зон Но­те­бур­га под ко­мандованием полковника Г.В. фон Шлип­пен­ба­ха на­счи­ты­вал около 450 человек при 148 (по другим дан­ным, 142) ору­ди­ях. Оса­да Но­те­бур­га российскими вой­ска­ми (около 12,5 тысяч человек, свыше 50 ору­дий) на­ча­лась 27 сентября под лич­ным ру­ко­во­дством ца­ря Пет­ра I. По­сле 10-днев­но­го артоб­стре­ла кре­по­сти 11 октября от­ряд под ко­мандованием князя М.М. Го­ли­цы­на Стар­ше­го , со­сто­яв­ший из сол­дат Пре­обра­жен­ско­го и Се­мё­нов­ско­го пол­ков, а так­же из «охот­ни­ков» (доб­ро­воль­цев) из других пол­ков, на 50 лод­ках под ог­нём пе­ре­пра­вил­ся на ост­ров и на­чал штурм. В ре­зуль­та­те 13-ча­со­во­го ожес­то­чён­но­го боя шведский гар­ни­зон сдал­ся. От­да­вая дань храб­ро­сти про­тив­ни­ка, Пётр I при­ка­зал от­пус­тить шве­дов на по­чёт­ных усло­ви­ях: с рас­пу­щен­ны­ми зна­мё­на­ми и му­зы­кой.

В хо­де штурма Нотебурга российские вой­ска по­те­ря­ли около 2 тысяч человек уби­ты­ми и ра­не­ны­ми; шведские вой­ска - свыше 350 уби­ты­ми и ра­не­ны­ми, а так­же 138 ору­дий. В знак то­го, что эта кре­пость яв­ля­ет­ся клю­чом к Бал­тий­скому морю, Пётр I пе­ре­име­но­вал Но­те­бург в Шлис­сель­бург (нем. Schlüsselburg - ключ-го­род).

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