НОТАЦИЯ

НОТАЦИЯ - способ фиксации музыки с помощью письменных знаков.

В от­ли­чие от ме­ха­нических и эле­кт­рон­ных спо­со­бов ре­п­ро­дук­ции зву­ча­ще­го ма­те­риа­ла (на грам­пла­стин­ке, в аудио­фай­ле, по­сред­ст­вом гра­фи­ка зву­ко­во­го сиг­на­ла, его спе­кт­ра и т. п.), нотация пе­ре­да­ёт смысл спе­ци­фи­че­ски му­зы­каль­ной ло­ги­ки, вы­ра­жен­ной преж­де все­го в зву­ко­вы­сот­но­сти (например, за­пись сеп­так­кор­да и его об­ра­ще­ний фик­си­ру­ет «тер­цо­вую ло­ги­ку» ак­кор­да не­за­ви­си­мо от строя му­зы­каль­но­го; знак аль­те­ра­ции, от­но­ся­щий­ся к диа­то­нической сту­пе­ни ла­до­во­го зву­ко­ря­да, мо­жет оз­на­чать её хро­ма­тическую аль­те­ра­цию, и др.) и рит­ме (раз­мер и так­то­вая чер­та по­ка­зы­ва­ют ме­сто­по­ло­же­ние силь­ных и сла­бых до­лей, уров­ни рит­ми­че­ско­го де­ле­ния и др.). В ев­ропейской куль­ту­ре нотация обес­пе­чи­ла со­хран­ность и пе­ре­да­чу му­зы­ки (главным образом про­фес­сио­наль­ной, или ком­по­зи­тор­ской) от по­ко­ле­ния к по­ко­ле­нию; та­ким об­ра­зом, письменные музыкальные па­мят­ни­ки при­об­рели ста­тус пер­вич­но­го ис­точ­ни­ка для ис­пол­ни­тель­ских реа­ли­за­ций (ин­тер­пре­та­ций) му­зы­ки и на­учных суж­де­ний о ней. В ка­че­ст­ве фи­зических но­си­те­лей но­ти­ро­ван­ной му­зы­ки на раз­ных эта­пах ис­то­рии вы­сту­па­ли ка­мень, па­пи­рус, пер­га­мент, бу­ма­га, файл (для нотации по­сред­ст­вом циф­ро­во­го ко­да) и др. Су­ще­ст­ву­ет несколько ос­нов­ных ти­пов но­та­ции.

Буквенная нотация (гра­фе­мы на ос­но­ве древнегреческого, позд­нее латинского ал­фа­ви­та). Древ­ней­шие в Ев­ро­пе со­хра­нив­шие­ся об­раз­цы (IV век до н. э.) вос­хо­дят к куль­ту­ре антич­ной Гре­ции. Греческие бу­к­вы (с гра­фическими мо­ди­фи­ка­ция­ми) пред­став­ля­ли со­бой со­кра­щён­ные обо­зна­че­ния сту­пе­ней («струн») Со­вер­шен­ной сис­те­мы (например, «С» в ли­дий­ском ла­ду со­от­вет­ст­ву­ет ги­па­те сред­них, а «Ф» в нём же - диа­то­ни­че­ской ли­ха­не низ­ших). Ка­ж­дой сту­пе­ни при­су­ще спе­ци­фическое ин­тер­валь­ное по­ло­же­ние (зна­че­ние, оп­ре­де­ляю­щее­ся от­но­ше­ни­ем к ок­ру­жаю­щим её др. сту­пе­ням; та­кое зна­че­ние сту­пе­ни зву­ко­ря­да ны­не на­зы­ва­ют мо­даль­ной функ­ци­ей). Пред­по­ло­жи­тель­но для ка­ж­до­го из древнегреческих ла­дов («то­нов») во всех ро­дах интервальных систем су­ще­ст­во­вал свой на­бор букв, при­чём от­дель­но для му­зы­ки во­каль­ной (так называемая во­каль­ная нотация) и ин­ст­ру­мен­таль­ной (так называемая ин­ст­ру­мен­таль­ная нотация). По­сколь­ку (от­но­си­тель­ные) мо­даль­ные функ­ции Со­вер­шен­ной сис­те­мы за­ра­нее из­вест­ны, вы­сот­ные зна­че­ния в современных рас­шиф­ров­ках древнегреческой му­зы­ки мо­гут быть пе­ре­да­ны со зна­чительной сте­пе­нью точ­но­сти. В древнегреческой бу­к­вен­ной нотации су­ще­ст­во­ва­ли и зна­ки для обо­зна­че­ния рит­ма, од­на­ко сис­тем­но­го пред­став­ле­ния о них со­ста­вить не­воз­мож­но. В ан­тич­ном Ри­ме , су­дя по тео­ре­тическим сви­де­тель­ст­вам (нот­ные па­мят­ни­ки не сохранились), поль­зо­ва­лись древнегреческой сис­те­мой. Латинская бу­к­вен­ная нотация бы­ла по­строе­на как уп­ро­щён­ная мо­дель гре­че­ской. Бу­к­вы A, B (в двух на­чер­та­ни­ях, квад­рат­ном и круг­лом), C, D, E, F, G пред­став­ля­ют со­бой те же мо­даль­ные функ­ции, но опи­сы­ва­ют лишь мик­со­диа­то­ни­че­ский зву­ко­ряд в диа­па­зо­не ок­та­вы (ко­то­рый ле­жал в ос­но­ве средневековой цер­ков­ной мо­но­дии ка­то­ли­ков). Ав­тор­ст­во латинской бу­к­вен­ной нотации тра­ди­ци­он­но при­пи­сы­ва­ет­ся Гви­до Аре­тин­ско­му ; в дей­ст­ви­тель­но­сти она ре­ги­ст­ри­ру­ет­ся в бо­лее ран­них ано­ним­ных трак­та­тах XI века. С не­зна­чительными из­ме­не­ния­ми эта бу­к­вен­ная нотация ис­поль­зу­ет­ся по­ны­не (например, для обо­зна­че­ния то­наль­но­стей).

Не­вмен­ная нотация (смотри в статье Не­вмы ). Мне­мо­ни­че­ская нотация без точ­но­го обо­зна­че­ния зву­ко­вы­сот, но ука­зы­ваю­щая на аго­ги­ку, музыкальную ди­на­ми­ку и другие ис­пол­ни­тель­ские ню­ан­сы, а так­же уточ­няю­щая оз­ву­чи­ва­ние бо­го­слу­жеб­но­го тек­ста. Ис­поль­зо­ва­лась главным образом для за­пи­си во­каль­но­го од­но­го­ло­сия в ка­то­лическом и пра­во­слав­ном оби­хо­де. Тра­ди­ци­он­ная для русского зна­мен­но­го пе­ния нотация - крю­ки, для армянской бо­го­слу­жеб­ной мо­но­дии - ха­зы.

Ли­ней­ная нотация (нот­ные зна­ки раз­ме­ща­ют­ся на го­ри­зон­таль­ных ли­ней­ках). Осо­бен­но зна­чи­мая ис­то­рическая фор­ма - мен­зу­раль­ная но­та­ция, фик­си­рую­щая вы­со­ту зву­ка и ритм; ис­поль­зо­ва­лась в Ев­ро­пе в XIII-XVII веков, пре­имущественно для за­пи­си мно­го­голос­ной му­зы­ки. Пя­ти­ли­ней­ная так­то­вая нотация, сло­жив­шая­ся в Западной Ев­ро­пе к XVII веку, при­об­ре­ла и име­ет по­ны­не ста­тус стан­дарт­ной фор­мы за­пи­си му­зы­ки. Смотри Нот­ное пись­мо .

Та­бу­ла­тур­ная нотация (смотри в статье Та­бу­ла­ту­ра). В Ев­ро­пе с XIV века со­кра­щён­ная за­пись му­зы­ки для ор­га­на, позд­нее - для струн­ных (лют­ни, виу­элы, ги­та­ры и др.), а так­же для кла­виш­ных му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов; бы­ла осо­бен­но рас­про­стра­не­на в XVI-XVII веках.

Сме­шан­ная нотация (бу­к­вен­но-ли­ней­ная). Спе­ци­фическая фор­ма сме­шан­ной нотации - так называемая да­сий­ная. В ос­но­ве да­сий­ной нотации ле­жит гра­фе­ма осо­бо­го на­чер­та­ния - да­сия (от греч. [προσῳδία] δασεῖα - гус­тое при­ды­ха­ние) в основном ви­де и в различных гра­фических мо­ди­фи­ка­ци­ях (ин­вер­сии, при­зна­ки, «чу­жие» гра­фические эле­мен­ты). Зна­ки рас­по­ла­га­лись на го­ри­зон­таль­ных ли­ней­ках и в на­ча­ле ка­ж­дой из них (по­след­ние - на­по­до­бие позд­ней­ших клю­чей). По­сколь­ку ка­ж­дый знак стро­го за­кре­п­лён за сту­пе­нью спе­ци­фического «да­сий­но­го» зву­ко­ря­да (из 4 тет­ра­хор­дов оди­на­ко­во­го строе­ния, от­де­лён­ных друг от дру­га це­лым то­ном), в па­мят­ни­ках од­но­го­лос­ной му­зы­ки ли­ней­ки мог­ли от­сут­ст­во­вать; во всех слу­ча­ях ритм не но­ти­ро­вал­ся. В да­сий­ной нотации за­фик­си­ро­ва­ны пер­вые об­раз­цы ев­ропейского профессионального мно­го­го­ло­сия (IX век). Бу­к­вен­но-циф­ро­вая и ли­ней­ная за­пись со­че­та­ют­ся в нотации ге­не­рал-ба­са эпо­хи ба­рок­ко, а так­же джа­за.

Пе­ре­чис­лен­ные ти­пы нотации ис­поль­зо­ва­лись так­же в не­ев­ро­пей­ских тра­диционных куль­ту­рах. В стра­нах Азии для ин­ст­ру­мен­тов, в осо­бен­но­сти струн­ных, ши­ро­ко при­ме­ня­лась та­бу­ла­ту­ра: с VI века из­вест­на та­бу­ла­ту­ра для китайского ци­ня, со 2-й половины VIII века - для японской би­вы; та­бу­ла­тур­ная за­пись про­из­во­ди­лась и арабскими музыкальными тео­ре­ти­ка­ми. Из­вест­на так­же бу­к­вен­ная нотация (например, за­пись ин­дий­ской ра­ги, где сло­ги обо­зна­ча­ют мо­даль­ные функ­ции зву­ко­ря­да).

Ряд позд­них нотаций (но­во­ар­мян­ская, но­во­ин­дий­ская, но­во­ки­тай­ская, но­во­ин­до­не­зий­ская и др.) раз­ра­бо­та­ны на ос­но­ве ев­ропейского нот­но­го пись­ма.

Со­вре­мен­ная нотация. Этим ус­лов­ным по­ня­ти­ем объ­е­ди­ня­ют­ся различные не­уни­фи­ци­рованные и экс­пе­риментальные фор­мы фик­са­ции му­зы­ки в со­чи­не­ни­ях ком­по­зи­то­ров XX-XXI веков, ис­поль­зую­щих современные тех­ни­ки музыкальной ком­по­зи­ции (алеа­то­ри­ка, со­но­ри­ка, се­риа­лизм, кон­крет­ная му­зы­ка, элек­трон­ная му­зы­ка, ми­ни­ма­лизм и др.). В от­ли­чие от вы­ше­на­зван­ных ти­пов, современная нотация не сво­дит­ся к еди­но­му или не­сколь­ким нор­ма­ти­вам (что объ­яс­ня­ет­ся эс­те­тической ус­та­нов­кой на ин­ди­ви­дуа­ли­за­цию сти­ля и стрем­ле­ни­ем ком­по­зи­то­ра к не­пре­мен­но­му об­нов­ле­нию музыкального язы­ка). Для современной нотации ха­рак­тер­ны: про­из­воль­ные сло­вес­ные ин­ст­рук­ции; ус­лов­ные зна­ки и пик­то­грам­мы (для обо­зна­че­ния но­вых приё­мов зву­ко­из­вле­че­ния на тра­диционных ин­ст­ру­мен­тах, а так­же ре­жи­мов ра­бо­ты элек­трон­ных ин­ст­ру­мен­тов и сце­нического обо­ру­до­ва­ния); варь­и­ро­ван­ные по ве­ли­чи­не, фор­ме и внутреннему ри­сун­ку нот­ные го­лов­ки (для обо­зна­че­ния дли­тель­но­сти, ди­на­ми­ки, спо­со­ба из­вле­че­ния зву­ка); шти­ли без нот­ных го­ло­вок (эк­ме­ли­ка) и рас­ще­п­лён­ные шти­ли (для за­пи­си уве­ли­чен­ных уни­со­нов и кла­сте­ров); вяз­ки варь­и­руе­мой фор­мы и тол­щи­ны (для обо­зна­че­ния не­де­тер­ми­ни­ро­ван­ных дли­тель­но­стей, а так­же осо­бых приё­мов зву­ко­из­вле­че­ния), в том числе схо­дя­щие­ся и рас­хо­дя­щие­ся (для обо­зна­че­ния ло­каль­ных и по­сте­пен­ных из­ме­не­ний ско­ро­сти и/или гром­ко­сти); до­пол­нительные зна­ки аль­те­ра­ции (мик­ро­хро­ма­ти­ка); го­ри­зон­таль­ные по­ло­сы, в том числе со стрел­ка­ми, обо­зна­чаю­щие вре­мя зву­ча­ния отдельной но­ты, а так­же по­вто­ры пас­са­жа или бо­лее круп­но­го фор­мо­об­ра­зую­ще­го эле­мен­та; вер­ти­каль­ные по­ло­сы различной кон­фи­гу­ра­ции (ука­зы­ваю­щие на все или из­бран­ные зву­ки ох­ва­чен­но­го диа­па­зо­на при за­пи­си кла­сте­ров); вол­ни­стые ли­нии (оп­ре­де­ляю­щие ам­пли­ту­ду виб­ра­то, при­мер­ный рель­еф им­про­ви­зи­руе­мой ме­лодии); кон­ту­ры различной кон­фи­гу­ра­ции, обо­зна­чаю­щие од­но­вре­мен­но на­прав­ле­ние дви­же­ния, раз­ме­ры кла­сте­ра, гром­кость и про­дол­жи­тель­ность зву­ча­ния; та­бу­ла­ту­ры с обо­зна­че­ния­ми спе­ци­фических приё­мов ис­пол­не­ния для кон­крет­но­го ин­ст­ру­мен­та; на­ру­ше­ние вер­ти­каль­но­го ран­жи­ра с ука­за­ни­ем отдельных то­чек син­хро­ни­за­ции пар­тий; бес­так­то­вая нотация, не­синхрон­ные так­ты в раз­ных пар­ти­ях, не­стан­дарт­ные счёт­ные до­ли; про­пор­цио­наль­ная нотация (с от­ка­зом от тра­диционной дис­крет­ной сис­те­мы дли­тель­но­стей и при­ме­няе­мых в ней зна­ков и пол­ной пе­ре­да­чей этой функ­ции го­ри­зон­таль­но­му ран­жи­ру); хро­но­мет­рическая сет­ка, гра­фи­ки и таб­ли­цы; про­из­воль­ный ри­су­нок (в том числе аб­ст­ракт­ный), пред­на­зна­чен­ный для со­зер­ца­ния ис­пол­ни­те­лем и ме­та­фи­зического воз­дей­ст­вия на его ду­шу ли­бо для ма­шин­ной ин­тер­пре­та­ции по за­дан­но­му ин­же­не­ром ал­го­рит­му (как, например, на син­те­за­то­ре АНС). По­сколь­ку пе­ре­да­ча столь ин­ди­ви­ду­али­зи­ро­ван­ной нотации по­сред­ст­вом но­то­пе­ча­та­ния край­не за­труд­не­на, про­из­ве­де­ния современных ком­по­зи­то­ров час­то рас­про­стра­ня­ют­ся в ви­де фак­си­миль­но­го вос­про­из­ве­де­ния ав­тор­ской ру­ко­пи­си.

Ком­пь­ю­тер­ная нотация. Ко­ди­фи­ка­ция нот и лю­бых гра­фем и ти­пов нотаций с по­мо­щью уни­фи­ци­ро­ван­но­го про­грамм­но­го ко­да. Во 2-й половине XX века поя­ви­лись ком­пь­ю­тер­ные про­грам­мы-но­та­то­ры (нот­ные ре­дак­то­ры), час­тич­но ав­то­ма­ти­зи­рую­щие про­цес­сы но­то­пе­ча­та­ния («Score», «Finale», «Sibelius» и др.). Как пра­ви­ло, ка­ж­дая про­грам­ма име­ет своё внутреннее пред­став­ле­ние дан­ных музыкальной нотации и со­от­вет­ст­вую­щий ему дво­ич­ный фор­мат фай­ла, опи­сы­ваю­щий тра­диционную пя­ти­ли­ней­ную нотацию со сте­пе­нью точ­но­сти, со­от­вет­ст­вую­щей функ­цио­наль­ным воз­мож­но­стям про­грам­мы. Из­на­чаль­но ка­ж­дая из про­грамм пред­став­ля­ла со­бой замк­ну­тую сис­те­му, под­ра­зу­ме­вав­шую со­вер­ше­ние пол­но­го цик­ла ра­бо­ты с нот­ным тек­стом (ввод, прав­ка, вёр­ст­ка, пе­чать) толь­ко внут­ри неё. Един­ст­вен­ная связь с «внеш­ним ми­ром» осу­ще­ст­в­ля­лась че­рез фор­мат MIDI, воз­ник­ший в 1983 году и пред­на­зна­чен­ный для об­ме­на дан­ны­ми ме­ж­ду элек­трон­ны­ми музыкальными ин­ст­ру­мен­та­ми. Фор­мат MIDI по­зво­лял опи­сы­вать лишь основные па­ра­мет­ры нотации: вы­бор ин­ст­ру­мен­та, вы­со­ту и дли­тель­ность но­ты. Это­го бы­ло дос­та­точ­но, что­бы ис­поль­зо­вать для на­чаль­но­го нот­но­го на­бо­ра разл. MIDI-кон­трол­ле­ры (главным образом кла­виш­ные), а так­же импор­ти­ро­вать MIDI-фай­лы, под­го­тов­лен­ные для се­к­вен­це­ров. По ме­ре рас­ши­ре­ния воз­мож­но­стей про­грамм-но­та­то­ров и с раз­ви­ти­ем до­пол­нительных ути­лит (осу­ще­ст­в­ляю­щих оп­тическое рас­по­зна­ва­ние но­та­ции, экс­порт в веб-стра­ни­цы, функ­ции по­ис­ка, ста­ти­сти­ки, ана­ли­за и др.) воз­ник­ла по­треб­ность в фор­ма­те, по­зво­ляю­щем опи­сы­вать нотацию во всей пол­но­те и еди­но­об­раз­но с точ­ки зре­ния не­кое­го фор­ма­ли­зо­ван­но­го язы­ка. Уни­вер­саль­ный спо­соб ко­ди­фи­ка­ции был не­об­хо­дим для обес­пе­че­ния пе­ре­но­си­мо­сти фай­лов музыкальной нотации ме­ж­ду про­грам­ма­ми с учё­том их пер­спек­тив­ной раз­ра­бот­ки в на­прав­ле­нии боль­ше­го ох­ва­та раз­но­об­раз­ных фе­но­ме­нов ста­рин­ной и осо­бен­но современной нотации. Та­ким уни­вер­саль­ным фор­ма­том стал по­я­вив­ший­ся в 2005 году об­ще­до­ступ­ный фор­мат MusicXML, в ко­то­ром эле­мен­ты, па­ра­мет­ры и кон­цеп­ции нор­ма­тив­ных ти­пов нотации еди­но­об­раз­но опи­сы­ва­ют­ся в рам­ках спе­ци­фи­ка­ции XML. Фор­мат MusicXML по­сто­ян­но раз­ви­ва­ет­ся, к маю 2011 года с ним мог­ли ра­бо­тать свыше 140 ком­мерческих и пуб­лич­ных бес­плат­ных про­грамм. Различные про­грам­мы для ра­бо­ты со зву­ком под­дер­жи­ва­ют ото­бра­же­ние ра­бо­че­го ма­те­риа­ла в ви­де лент, гра­фи­ков, таб­лиц и лис­тин­гов про­грамм­но­го ко­да, сле­дуя при этом кон­цеп­ци­ям, вы­ра­бо­тан­ным ра­нее для нотации элек­трон­ной му­зы­ки. Од­на­ко та­кая нотация не яв­ляет­ся не­об­хо­ди­мым эле­мен­том для ис­пол­не­ния му­зы­ки, она су­ще­ст­ву­ет па­рал­лель­но с уже за­пи­сан­ным зву­ча­ни­ем и слу­жит сво­его ро­да па­не­лью управ­ле­ния зву­ко­вой про­грам­мой, по­зво­ляя ин­те­рак­тив­но вно­сить из­ме­не­ния в ма­те­ри­ал. Кро­ме то­го, эта фор­ма нотации мо­жет быть ис­поль­зо­ва­на как «пост­пар­ти­ту­ра» для по­сле­дую­ще­го изу­че­ния му­зы­кан­тами. Важ­ное свой­ст­во ком­пь­ю­тер­но­го пред­став­ле­ния нотации - воз­мож­ность по­втор­но ис­поль­зо­вать тот же «циф­ро­вой» нот­ный текст в другой фор­ме или в другом кон­тек­сте. Су­ще­ст­ву­ют воз­мож­но­сти бы­ст­ро кон­вер­ти­ро­вать ма­те­ри­ал на­бран­ной пар­ти­ту­ры в ор­ке­ст­ро­вые го­ло­са, пе­ре­ло­жить ори­ги­нал для другого со­ста­ва, вы­пол­нить ди­рек­ци­он, транс­по­ни­ро­вать на лю­бой ин­тер­вал, из­влечь лю­бые фраг­мен­ты (например, нот­ные при­ме­ры для учеб­ных и на­учных це­лей), соз­дать ау­дио­файл.

Дополнительная литература:

Riemann H. Studien zur Geschichte der Notenschrift. Lpz., 1878; idem. Die Ent­wicklung unserer Notenschrift. Lpz., 1881;

Par­rish C. The notation of medieval music. L., 1958;

Apel W. The notation of polyphonic music, 900–1600. 5th ed. Camb. (Mass.), 1961;

Stäb­lein B. Schriftbild der einstimmigen Musik. Lpz., 1975 (Musikgeschichte in Bildern. Bd 3. Lfg 4);

Stone K. Music notation in the twen­tieth century. N. Y., 1980;

Besseler H., Gülke P. Schriftbild der mehrstimmigen Musik. 2. Aufl. Lpz., 1981 (Musikgeschichte in Bildern. Bd 3. Lfg 5);

Rastall R. The notation of Western music. N. Y., 1983;

Бар­со­ва И.А. Очер­ки по ис­то­рии пар­ти­тур­ной но­та­ции. М., 1997;

Ле­бе­дев С.Н. Об од­ном свой­ст­ве да­сий­ной но­та­ции // Ars notandi. М., 1997;

Ду­би­нец Е.А. Зна­ки зву­ков. О со­вре­мен­ной му­зы­каль­ной но­та­ции. К., 1999.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)