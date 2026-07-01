НОТАЦИЯ
НОТАЦИЯ - способ фиксации музыки с помощью письменных знаков.
В отличие от механических и электронных способов репродукции звучащего материала (на грампластинке, в аудиофайле, посредством графика звукового сигнала, его спектра и т. п.), нотация передаёт смысл специфически музыкальной логики, выраженной прежде всего в звуковысотности (например, запись септаккорда и его обращений фиксирует «терцовую логику» аккорда независимо от строя музыкального; знак альтерации, относящийся к диатонической ступени ладового звукоряда, может означать её хроматическую альтерацию, и др.) и ритме (размер и тактовая черта показывают местоположение сильных и слабых долей, уровни ритмического деления и др.). В европейской культуре нотация обеспечила сохранность и передачу музыки (главным образом профессиональной, или композиторской) от поколения к поколению; таким образом, письменные музыкальные памятники приобрели статус первичного источника для исполнительских реализаций (интерпретаций) музыки и научных суждений о ней. В качестве физических носителей нотированной музыки на разных этапах истории выступали камень, папирус, пергамент, бумага, файл (для нотации посредством цифрового кода) и др. Существует несколько основных типов нотации.
Буквенная нотация (графемы на основе древнегреческого, позднее латинского алфавита). Древнейшие в Европе сохранившиеся образцы (IV век до н. э.) восходят к культуре античной Греции. Греческие буквы (с графическими модификациями) представляли собой сокращённые обозначения ступеней («струн») Совершенной системы (например, «С» в лидийском ладу соответствует гипате средних, а «Ф» в нём же - диатонической лихане низших). Каждой ступени присуще специфическое интервальное положение (значение, определяющееся отношением к окружающим её др. ступеням; такое значение ступени звукоряда ныне называют модальной функцией). Предположительно для каждого из древнегреческих ладов («тонов») во всех родах интервальных систем существовал свой набор букв, причём отдельно для музыки вокальной (так называемая вокальная нотация) и инструментальной (так называемая инструментальная нотация). Поскольку (относительные) модальные функции Совершенной системы заранее известны, высотные значения в современных расшифровках древнегреческой музыки могут быть переданы со значительной степенью точности. В древнегреческой буквенной нотации существовали и знаки для обозначения ритма, однако системного представления о них составить невозможно. В античном Риме, судя по теоретическим свидетельствам (нотные памятники не сохранились), пользовались древнегреческой системой. Латинская буквенная нотация была построена как упрощённая модель греческой. Буквы A, B (в двух начертаниях, квадратном и круглом), C, D, E, F, G представляют собой те же модальные функции, но описывают лишь миксодиатонический звукоряд в диапазоне октавы (который лежал в основе средневековой церковной монодии католиков). Авторство латинской буквенной нотации традиционно приписывается Гвидо Аретинскому; в действительности она регистрируется в более ранних анонимных трактатах XI века. С незначительными изменениями эта буквенная нотация используется поныне (например, для обозначения тональностей).
Невменная нотация (смотри в статье Невмы). Мнемоническая нотация без точного обозначения звуковысот, но указывающая на агогику, музыкальную динамику и другие исполнительские нюансы, а также уточняющая озвучивание богослужебного текста. Использовалась главным образом для записи вокального одноголосия в католическом и православном обиходе. Традиционная для русского знаменного пения нотация - крюки, для армянской богослужебной монодии - хазы.
Линейная нотация (нотные знаки размещаются на горизонтальных линейках). Особенно значимая историческая форма - мензуральная нотация, фиксирующая высоту звука и ритм; использовалась в Европе в XIII-XVII веков, преимущественно для записи многоголосной музыки. Пятилинейная тактовая нотация, сложившаяся в Западной Европе к XVII веку, приобрела и имеет поныне статус стандартной формы записи музыки. Смотри Нотное письмо.
Табулатурная нотация (смотри в статье Табулатура). В Европе с XIV века сокращённая запись музыки для органа, позднее - для струнных (лютни, виуэлы, гитары и др.), а также для клавишных музыкальных инструментов; была особенно распространена в XVI-XVII веках.
Смешанная нотация (буквенно-линейная). Специфическая форма смешанной нотации - так называемая дасийная. В основе дасийной нотации лежит графема особого начертания - дасия (от греч. [προσῳδία] δασεῖα - густое придыхание) в основном виде и в различных графических модификациях (инверсии, признаки, «чужие» графические элементы). Знаки располагались на горизонтальных линейках и в начале каждой из них (последние - наподобие позднейших ключей). Поскольку каждый знак строго закреплён за ступенью специфического «дасийного» звукоряда (из 4 тетрахордов одинакового строения, отделённых друг от друга целым тоном), в памятниках одноголосной музыки линейки могли отсутствовать; во всех случаях ритм не нотировался. В дасийной нотации зафиксированы первые образцы европейского профессионального многоголосия (IX век). Буквенно-цифровая и линейная запись сочетаются в нотации генерал-баса эпохи барокко, а также джаза.
Перечисленные типы нотации использовались также в неевропейских традиционных культурах. В странах Азии для инструментов, в особенности струнных, широко применялась табулатура: с VI века известна табулатура для китайского циня, со 2-й половины VIII века - для японской бивы; табулатурная запись производилась и арабскими музыкальными теоретиками. Известна также буквенная нотация (например, запись индийской раги, где слоги обозначают модальные функции звукоряда).
Ряд поздних нотаций (новоармянская, новоиндийская, новокитайская, новоиндонезийская и др.) разработаны на основе европейского нотного письма.
Современная нотация. Этим условным понятием объединяются различные неунифицированные и экспериментальные формы фиксации музыки в сочинениях композиторов XX-XXI веков, использующих современные техники музыкальной композиции (алеаторика, сонорика, сериализм, конкретная музыка, электронная музыка, минимализм и др.). В отличие от вышеназванных типов, современная нотация не сводится к единому или нескольким нормативам (что объясняется эстетической установкой на индивидуализацию стиля и стремлением композитора к непременному обновлению музыкального языка). Для современной нотации характерны: произвольные словесные инструкции; условные знаки и пиктограммы (для обозначения новых приёмов звукоизвлечения на традиционных инструментах, а также режимов работы электронных инструментов и сценического оборудования); варьированные по величине, форме и внутреннему рисунку нотные головки (для обозначения длительности, динамики, способа извлечения звука); штили без нотных головок (экмелика) и расщеплённые штили (для записи увеличенных унисонов и кластеров); вязки варьируемой формы и толщины (для обозначения недетерминированных длительностей, а также особых приёмов звукоизвлечения), в том числе сходящиеся и расходящиеся (для обозначения локальных и постепенных изменений скорости и/или громкости); дополнительные знаки альтерации (микрохроматика); горизонтальные полосы, в том числе со стрелками, обозначающие время звучания отдельной ноты, а также повторы пассажа или более крупного формообразующего элемента; вертикальные полосы различной конфигурации (указывающие на все или избранные звуки охваченного диапазона при записи кластеров); волнистые линии (определяющие амплитуду вибрато, примерный рельеф импровизируемой мелодии); контуры различной конфигурации, обозначающие одновременно направление движения, размеры кластера, громкость и продолжительность звучания; табулатуры с обозначениями специфических приёмов исполнения для конкретного инструмента; нарушение вертикального ранжира с указанием отдельных точек синхронизации партий; бестактовая нотация, несинхронные такты в разных партиях, нестандартные счётные доли; пропорциональная нотация (с отказом от традиционной дискретной системы длительностей и применяемых в ней знаков и полной передачей этой функции горизонтальному ранжиру); хронометрическая сетка, графики и таблицы; произвольный рисунок (в том числе абстрактный), предназначенный для созерцания исполнителем и метафизического воздействия на его душу либо для машинной интерпретации по заданному инженером алгоритму (как, например, на синтезаторе АНС). Поскольку передача столь индивидуализированной нотации посредством нотопечатания крайне затруднена, произведения современных композиторов часто распространяются в виде факсимильного воспроизведения авторской рукописи.
Компьютерная нотация. Кодификация нот и любых графем и типов нотаций с помощью унифицированного программного кода. Во 2-й половине XX века появились компьютерные программы-нотаторы (нотные редакторы), частично автоматизирующие процессы нотопечатания («Score», «Finale», «Sibelius» и др.). Как правило, каждая программа имеет своё внутреннее представление данных музыкальной нотации и соответствующий ему двоичный формат файла, описывающий традиционную пятилинейную нотацию со степенью точности, соответствующей функциональным возможностям программы. Изначально каждая из программ представляла собой замкнутую систему, подразумевавшую совершение полного цикла работы с нотным текстом (ввод, правка, вёрстка, печать) только внутри неё. Единственная связь с «внешним миром» осуществлялась через формат MIDI, возникший в 1983 году и предназначенный для обмена данными между электронными музыкальными инструментами. Формат MIDI позволял описывать лишь основные параметры нотации: выбор инструмента, высоту и длительность ноты. Этого было достаточно, чтобы использовать для начального нотного набора разл. MIDI-контроллеры (главным образом клавишные), а также импортировать MIDI-файлы, подготовленные для секвенцеров. По мере расширения возможностей программ-нотаторов и с развитием дополнительных утилит (осуществляющих оптическое распознавание нотации, экспорт в веб-страницы, функции поиска, статистики, анализа и др.) возникла потребность в формате, позволяющем описывать нотацию во всей полноте и единообразно с точки зрения некоего формализованного языка. Универсальный способ кодификации был необходим для обеспечения переносимости файлов музыкальной нотации между программами с учётом их перспективной разработки в направлении большего охвата разнообразных феноменов старинной и особенно современной нотации. Таким универсальным форматом стал появившийся в 2005 году общедоступный формат MusicXML, в котором элементы, параметры и концепции нормативных типов нотации единообразно описываются в рамках спецификации XML. Формат MusicXML постоянно развивается, к маю 2011 года с ним могли работать свыше 140 коммерческих и публичных бесплатных программ. Различные программы для работы со звуком поддерживают отображение рабочего материала в виде лент, графиков, таблиц и листингов программного кода, следуя при этом концепциям, выработанным ранее для нотации электронной музыки. Однако такая нотация не является необходимым элементом для исполнения музыки, она существует параллельно с уже записанным звучанием и служит своего рода панелью управления звуковой программой, позволяя интерактивно вносить изменения в материал. Кроме того, эта форма нотации может быть использована как «постпартитура» для последующего изучения музыкантами. Важное свойство компьютерного представления нотации - возможность повторно использовать тот же «цифровой» нотный текст в другой форме или в другом контексте. Существуют возможности быстро конвертировать материал набранной партитуры в оркестровые голоса, переложить оригинал для другого состава, выполнить дирекцион, транспонировать на любой интервал, извлечь любые фрагменты (например, нотные примеры для учебных и научных целей), создать аудиофайл.
Дополнительная литература:
Riemann H. Studien zur Geschichte der Notenschrift. Lpz., 1878; idem. Die Entwicklung unserer Notenschrift. Lpz., 1881;
Parrish C. The notation of medieval music. L., 1958;
Apel W. The notation of polyphonic music, 900–1600. 5th ed. Camb. (Mass.), 1961;
Stäblein B. Schriftbild der einstimmigen Musik. Lpz., 1975 (Musikgeschichte in Bildern. Bd 3. Lfg 4);
Stone K. Music notation in the twentieth century. N. Y., 1980;
Besseler H., Gülke P. Schriftbild der mehrstimmigen Musik. 2. Aufl. Lpz., 1981 (Musikgeschichte in Bildern. Bd 3. Lfg 5);
Rastall R. The notation of Western music. N. Y., 1983;
Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации. М., 1997;
Лебедев С.Н. Об одном свойстве дасийной нотации // Ars notandi. М., 1997;
Дубинец Е.А. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. К., 1999.