НОТAБЛИ, СОБРAНИЕ НОТAБЛЕЙ (Assemblees de notables)

Совещательный орган представителей все трех сословий Франции, а также суверенных палат парламентов, собираемый королем с целью избежания созыва Генеральных Штатов .

Главным предназначением созыва нотаблей являлось одобрение новых фискальных и налоговых мероприятий, которые были необходимы короне, как правило, для покрытия незапланированных государственных расходов. Количество участников и персональный состав собрания определялся лично монархом, выбор которого зависел от текущих политических и прочих обстоятельств.

Несмотря на то, что участниками Собрания становились влиятельные и в тоже время лояльные представители высшего клира, дворянства и городской верхушки, добиться их поддержки удавалось редко. C 1506 по 1627 г. короли собирали восемь Собраний нотаблей, значение которых постепенно свелось к минимуму по мере укрепления абсолютной власти короны и отсутствия необходимости просить всесословного одобрения своих решений. Так, в августе 1560 г. Собрание нотаблей рассматривалось как заседание расширенного состава Королевского совета; на нем присутствовали, помимо короля и членов Совета, государственные секретари, казначеи, докладчики прошений, кавалеры Ордена Св. Михаила, и др. Не найдя понимания у нотаблей, правительство Франциска II вынуждено было пойти на созыв Генеральных Штатов.

Собрание нотаблей, организованное летом 1575 г. Генрихом III по причине финансовых трудностей, также закончилось без положительного решения, заставив короля обратиться за помощью к Генеральным штатам. Собрание нотаблей в Руане в 1596 г. известно тем, что его депутаты, вопреки сложившимся правилам, были избраны, подобно депутатам Генеральных Штатов, что добавляло легитимности их решениям. В его составе были 11 епископов, 26 дворян, 24 парламентария, 18 казначеев, 15 депутатов от городов, которые одобрили инициативу Генриха IV по введению очередного налога.

Последние Собрания нотаблей, реанимированные министром Ж. Неккером , состоялись накануне Французской революции в 1787-88 г. и, отказавшись что-либо решать, высказались за созыв Генеральных Штатов 1789 г.

Иллюстрация:

Ж. Руже Собрание нотаблей в 1596 г. 1822 г.

Автор статьи: Шишкин В.В.