НОТ МАРТИН
НОТ МАРТИН - немецкий протестантский библеист, исследователь Ветхого Завета и истории Древнего Израиля.
Родился в семье учителя гимназии. Изучал богословие в университетах Ростока и Эрлангена (1921-1923 годы), Лейпцига (1923-1925 годы). Главным учителем М. Нот стал А. Альт. Преподавал Ветхий Завет в университетах Грайфсвальда, Лейпцига (1927-1929 годы), профессор Кёнигсбергского (1930-1945 годы), Боннского (1945-1964 годы) университетов. Дважды избирался ректором Боннского университета (1947-1948 годы, 1957-1958 годы). В 1964 году переехал в Иерусалим, где возглавил Научный институт Святой земли. Скончался во время археологической экспедиции к руинам набатейского города Шивта.
В исследованиях М. Нот, начиная с диссертации о древне-еврейских личных именах, ставшей его первой книгой (1928 год), тесно переплетены филология, история и экзегеза Ветхого Завета. Важнейшая для библейской критики работа М. Нот - «Исследования по истории традиций» (т. 1, 1943 год), в которой обосновывается принципиально новое понимание происхождения Девтерономической истории - корпуса книг Иисуса Навина, Судей и Царств, охватывающего несколько эпох жизни Древнего Израиля.
По мнению М. Нот, замысел этих книг в качестве единого исторические сочинения принадлежит неизвестному автору, работавшему в середине VI века до н. э., который понимал книгу Второзаконие как пролог к национальной истории Израиля. Свою задачу этот автор видел в объяснении причин падения Израильского и Иудейского царств тем, что Израиль не соблюдал повеления Бога, сформулированные в кн. Второзаконие. Гипотеза происхождения Девтерономической истории, получившая название гипотезы М. Нота, сохраняет своё значение в начале XXI века, несмотря на то, что многие её положения пересмотрены и подвергнуты критике. В монографии «История традиций Пятикнижия» (1948 год) М. Нот изложил свой взгляд на проблему происхождения Пятикнижия, в частности на теорию источников.
В сочинении«История Израиля» (1950 год) он высказал предположение об устройстве израильского общества в доцарский период в виде союза племён, объединённых вокруг общего культового центра в г. Сихем (Шхем). Опираясь на аналогию с союзами племён в Древней Греции, М. Нот вслед за своим учителем А. Альтом называл израильский союз племён амфиктионией. Впоследствии эта гипотеза большинством исследователей была отвергнута.
Сочинения:
Überlieferungsgeschichtliche Studien. Halle, 1943. Bd 1;
Geschichte Israels. 3. Aufl. Gött., 1958.