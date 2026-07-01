НОТ МАРТИН

НОТ МАРТИН - немецкий про­тес­тант­ский биб­ле­ист, ис­сле­до­ва­тель Вет­хо­го За­ве­та и ис­то­рии Древ­не­го Из­раи­ля .

Ро­дил­ся в се­мье учи­те­ля гим­на­зии. Изу­чал бо­го­сло­вие в университетах Рос­то­ка и Эр­лан­ге­на (1921-1923 годы), Лейп­ци­га (1923-1925 годы). Главным учи­те­лем М. Нот стал А. Альт. Пре­по­да­вал Вет­хий За­вет в университетах Грайф­сваль­да, Лейп­ци­га (1927-1929 годы), профессор Кё­нигс­берг­ско­го (1930-1945 годы), Бонн­ско­го (1945-1964 годы) университетов. Два­ж­ды из­би­рал­ся рек­то­ром Бонн­ско­го университета (1947-1948 годы, 1957-1958 годы). В 1964 году пе­ре­ехал в Ие­ру­са­лим, где воз­гла­вил На­учный институт Свя­той зем­ли. Скон­чал­ся во вре­мя ар­хео­ло­гической эк­спе­ди­ции к руи­нам на­ба­тей­ско­го го­ро­да Шив­та.

В ис­сле­до­ва­ни­ях М. Нот, на­чи­ная с дис­сер­та­ции о древне-еврейских лич­ных име­нах, став­шей его пер­вой кни­гой (1928 год), тес­но пе­ре­пле­те­ны фи­ло­ло­гия, ис­то­рия и эк­зе­ге­за Вет­хо­го За­ве­та. Важ­ней­шая для биб­лей­ской кри­ти­ки ра­бо­та М. Нот - «Ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии тра­ди­ций» (т. 1, 1943 год), в ко­то­рой обос­но­вы­ва­ет­ся прин­ци­пи­аль­но но­вое по­ни­ма­ние про­ис­хо­ж­де­ния Дев­те­ро­но­мической ис­то­рии - кор­пу­са книг Ии­су­са На­ви­на , Су­дей и Царств, ох­ва­ты­ваю­ще­го несколько эпох жиз­ни Древ­не­го Из­раи­ля.

По мне­нию М. Нот, за­мы­сел этих книг в ка­че­ст­ве еди­но­го ис­то­рические со­чи­не­ния при­над­ле­жит не­из­вест­но­му ав­то­ру, ра­бо­тав­ше­му в середине VI века до н. э., ко­то­рый по­ни­мал книгу Вто­ро­за­ко­ние как про­лог к национальной ис­то­рии Из­раи­ля. Свою за­да­чу этот ав­тор ви­дел в объ­яс­не­нии при­чин па­де­ния Из­ра­иль­ско­го и Иу­дей­ско­го царств тем, что Из­ра­иль не со­блю­дал по­ве­ле­ния Бо­га, сфор­му­ли­ро­ван­ные в кн. Вто­ро­за­ко­ние. Ги­по­те­за про­ис­хож­де­ния Дев­те­ро­но­мической ис­то­рии, по­лу­чив­шая название ги­по­те­зы М. Нота, со­хра­ня­ет своё зна­че­ние в начале XXI века, не­смот­ря на то, что мно­гие её по­ло­же­ния пе­ре­смот­ре­ны и под­верг­ну­ты кри­ти­ке. В мо­но­гра­фии «Ис­то­рия тра­ди­ций Пя­ти­книжия» (1948 год) М. Нот из­ло­жил свой взгляд на про­бле­му про­ис­хо­ж­де­ния Пя­ти­кни­жия, в ча­ст­но­сти на тео­рию ис­точ­ни­ков.

В сочинении«Ис­то­рия Из­раи­ля» (1950 год) он вы­ска­зал пред­по­ло­же­ние об уст­рой­ст­ве из­ра­иль­ско­го об­ще­ст­ва в до­цар­ский пе­ри­од в ви­де сою­за пле­мён, объ­е­ди­нён­ных во­круг об­ще­го куль­то­во­го цен­тра в г. Си­хем (Шхем). Опи­ра­ясь на ана­ло­гию с сою­за­ми пле­мён в Древ­ней Гре­ции, М. Нот вслед за сво­им учи­те­лем А. Аль­том на­зы­вал из­ра­иль­ский со­юз пле­мён ам­фик­тио­ни­ей. Впо­след­ст­вии эта ги­по­те­за боль­шин­ст­вом ис­сле­до­ва­те­лей бы­ла от­верг­ну­та.

Сочинения:

Überlieferungsgeschichtliche Studien. Hal­le, 1943. Bd 1;

Geschichte Israels. 3. Aufl. Gött., 1958.