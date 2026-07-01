НОТ (др.-греч. Νότος)

В древнегреческой мифологии божество южного ветра .

Нот – сын бога звездного неба Астрея и богини зари Эос (Hesiod. Theog., 378-380). Брат Борея, Зефира и Эвра, которые олицетворяли для греков различные ветры. Обычно изображался крылатым божеством, иногда – с бородой (Ovid. Met., I, 264-267). Гомер именует его «быстрым» (XXI, 334). Считалось, что Нот приносит с собой влажный туман (Il., III, 10).

Иллюстрация :

Нот. Скульптура в Варшаве. Площадь четырех ветров

Автор статьи: О.В. Кулишова