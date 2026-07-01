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НОТ (др.-греч. Νότος)
В древнегреческой мифологии божество южного ветра.
Нот – сын бога звездного неба Астрея и богини зари Эос (Hesiod. Theog., 378-380). Брат Борея, Зефира и Эвра, которые олицетворяли для греков различные ветры. Обычно изображался крылатым божеством, иногда – с бородой (Ovid. Met., I, 264-267). Гомер именует его «быстрым» (XXI, 334). Считалось, что Нот приносит с собой влажный туман (Il., III, 10).
Иллюстрация:
Нот. Скульптура в Варшаве. Площадь четырех ветров
Автор статьи: О.В. Кулишова
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