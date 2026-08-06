НОСЫРЕВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ

Русский художник, мультипликатор, режиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств России (2003).

Мать – швея-мотористка на трикотажной фабрике в Ивантеевке. Носырев носит ее фамилию. Отец – Виктор Платонович Филичкин, повар на трикотажной фабрике. В 1942 году ушел на фронт и не вернулся.

Жена – Вера Кудрявцева-Енгалычева (с 1973 года). Закончила художественный факультет ВГИКа в 1972 году. Работает с мужем.

Носырев учился в Москве в детской художественной школе в Чудовом переулке. В 1952 году поступил в Федоскинскую школу миниатюрной живописи. Окончил ее в 1956 году. После этого три года работал в артели живописцев, расписывал шкатулки. За образцы для росписи здесь брали живописные полотна, литографии, но художники также делали и свои композиции. Так, например, Леонид Викторович сделал лаковую миниатюру по «Песне про купца Калашникова», композицию по своим впечатлением от поездки на целину в 1957 году.

В 1959 -1961 годах Носырев обучался на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме». Его однокашниками были Юрий Норштейн, Юрий Кузюрин, Анатолий Солин, Анатолий Абаренов. По окончании курсов он был зачислен в штат студии и начал работать под руководством Федора Савельевича Хитрука. Участвовал в создании мультфильмов Хитрука «История одного преступления» (1962), «Топтыжка» (1964), «Каникулы Бонифация» (1965), «Человек в рамке» (1966).

В начале 1960-х годов Носырев прочитал книгу Б.В. Шергина «Океан – море русское». Благодаря этому началось его знакомство с Русским Севером. В 1963 году Леонид Викторович посетил Ферапонтов монастырь и написал копию фрески Рождества Богородицы. Сам режиссер называет время своего пребывания в Ферапонтово одним из важнейших этапов своего развития. После него он продолжил путешествовать по Русскому Северу. Все это оставило на Носыреве неизгладимый след и способствовало выработке его собственного творческого почерка.

В 1969 году он снял свой первый фильм (по мотивам песенки Владимира Шаинского на стихи Юрия Энтина) – знаменитого «Антошку» для киножурнала «Веселая карусель». Затем режиссер снял еще три фильма для нее – «Два веселых гуся» (1970), «Рыжий, рыжий, конопатый» (1971), «Хомяк-молчун» (1972).

В 1974 году по заказу итальянского телевидения для цикла «Сказки народов Европы» Леонид Носырев создал мультфильм «Вершки и корешки» (озвучил его Валерий Золотухин). В 1975 году увидел свет «Комаров» по рассказу Ю.М. Нагибина. Тогда же Носырев окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности теории и истории искусств.

Во второй половине 1970-х режиссер приступил к своему северному циклу – мультфильмам по сказкам С.Г. Писахова и Б.В. Шергина. В 1977 году появился мультфильм «Не любо – не слушай» по Писахову, в 1978 году – «Дождь» по рассказу Шергина (в соавторстве с Юрием Ковалем), в 1979-м – «Волшебное кольцо» по скоморошьей сказке Шергина. В 1981 году вышел фильм «Тигренок на подсолнухе» по сказке Юрия Коваля. В 1986 году соавторы выпустили «Архангельские новеллы», куда вошли мультфильмы по Писахову - «Апельсин» и «Перепелиха», в 1987 году вышла «Поморская быль» по Борису Шергину, «Морожены песни» по Степану Писахову. В том же году все фильмы северного цикла были объединены в полнометражный фильм «Смех и горе у Бела моря (его озвучивал Евгений Леонов). Для него Носырев специально ездил в Архангельск и записывал там колокольные звоны.

В 1991 году Носырев и Коваль сняли свой последний совместный фильм «Mister Пронька» по сказке Шергина «Пронька Грезной». В 1994 году режиссер выпустил современную сказку с народными героями «Фантазеры из деревни Угоры». В конце 1990-х Леонид Викторович принял участие в создании «Пушкинского проекта» в честь 200-летия со дня рождения великого поэта. В 1998 году он приступил к работе над мультфильмом «Пинежский Пушкин» по рассказу Шергина, но закончил его только в 2003 году.

С 1996 года Леонид Викторович Носырев преподает во ВГИКе.

Мультфильмы

«Антошка» («Веселая карусель» № 1), 1969

«Два веселых гуся» («Веселая карусель № 2), 1970

«Рыжий, рыжий, конопатый» («Веселая карусель» № 3), 1971

«Хомяк-молчун» («Веселая карусель» № 4), 1972

«Вершки и корешки», 1974

«Комаров», 1975

«Чуридило», 1976

«Не любо – не слушай», 1977

«Дождь», 1978

«Волшебное кольцо», 1979

«Тигренок на подсолнухе», 1981

«Жил у бабушки козел», 1983

«Архангельские новеллы», 1986

«Поморская быль», 1987

«Морожены песни», 1987

«Вечные льды», 1987

«Смех и горе у Бела моря», 1987

«Mister Пронька», 1991

«Фантазеры из деревни Угоры», 1994

«Пинежский Пушкин», 2003