НОСТРИФИКАЦИЯ
НОСТРИФИКАЦИЯ (от лат. noster - наш) - признание государством иностранного (выданного в другой стране) диплома об образовании, учёного звания или учёной степени.
Нострификация производится либо на основании межправительственные соглашения или, в его отсутствие, на основе национального законодательства или нормативных правовых актов, принятых специальным государственным органом.
В РФ порядок признания и установления эквивалентности документов иностранных государств об образовании утверждается Министерством образования и науки. нострификация производится на основании многостороннего соглашения Российской Федерации с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, учёных степенях и званиях (1998 год), где определён порядок нострификации свидетельства о базовом и среднем общем (полном) образовании (ст. 3), аттестата или диплома о среднем специальном образовании (ст. 5), дипломов о присвоении степени магистра (ст. 60), дипломов кандидата наук и доктора наук (ст. 11), аттестатов доцента и профессора (ст. 12). Действуют и двусторонние соглашения РФ о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и учёных званиях (напр., с Украиной, 2000).
Для координации вопросов аттестации научных работников и взаимного признания дипломов страны СНГ учредили Международную ассоциацию государственных органов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (МАГАТ). Соглашение о создании МАГАТ и её Устав подписаны 17 мая 1993 года в г. Алма-Ата.