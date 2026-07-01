НОСТРИФИКАЦИЯ

НОСТРИФИКАЦИЯ (от лат. noster - наш) - при­зна­ние го­су­дар­ст­вом ино­стран­но­го (вы­дан­но­го в дру­гой стра­не) ди­пло­ма об об­ра­зо­ва­нии, учё­но­го зва­ния или учё­ной сте­пе­ни.

Нострификация про­из­во­дит­ся ли­бо на ос­но­ва­нии меж­пра­ви­тельственные со­гла­ше­ния или, в его от­сут­ст­вие, на ос­но­ве национального за­ко­но­да­тель­ст­ва или нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов, при­ня­тых специальным государственным ор­га­ном.

В РФ по­ря­док при­зна­ния и ус­та­нов­ле­ния эк­ви­ва­лент­но­сти до­ку­мен­тов иностранных го­су­дарств об об­ра­зо­ва­нии ут­вер­жда­ет­ся Министерством об­ра­зо­ва­ния и нау­ки. нострификация про­из­во­дит­ся на ос­но­ва­нии мно­го­сто­рон­не­го со­гла­ше­ния Российской Фе­де­ра­ции с Бе­ло­рус­си­ей , Ка­зах­ста­ном, Кир­ги­зи­ей о вза­им­ном при­зна­нии и эк­ви­ва­лент­но­сти до­ку­мен­тов об об­ра­зо­ва­нии, учё­ных сте­пе­нях и зва­ни­ях (1998 год), где оп­ре­де­лён по­ря­док нострификации сви­де­тель­ст­ва о ба­зо­вом и сред­нем об­щем (пол­ном) об­ра­зо­ва­нии (ст. 3), ат­те­ста­та или ди­пло­ма о сред­нем специальном об­ра­зо­ва­нии (ст. 5), ди­пло­мов о при­свое­нии сте­пе­ни ма­ги­ст­ра (ст. 60), ди­пло­мов кан­ди­да­та на­ук и док­то­ра на­ук (ст. 11), ат­те­ста­тов до­цен­та и про­фес­со­ра (ст. 12). Дей­ст­ву­ют и дву­сто­рон­ние со­гла­ше­ния РФ о вза­им­ном при­зна­нии и эк­ви­ва­лент­но­сти до­ку­мен­тов об об­ра­зо­ва­нии и учё­ных зва­ни­ях (напр., с Ук­раи­ной, 2000).

Для ко­ор­ди­на­ции во­про­сов ат­те­ста­ции на­учных ра­бот­ни­ков и вза­им­но­го при­зна­ния ди­пло­мов стра­ны СНГ уч­ре­ди­ли Ме­ж­ду­народную ас­со­циа­цию государственных ор­га­нов ат­те­ста­ции на­учных и на­уч­но-пе­да­го­гических кад­ров выс­шей ква­ли­фи­ка­ции (МАГАТ). Со­гла­ше­ние о соз­да­нии МАГАТ и её Ус­тав под­пи­са­ны 17 мая 1993 года в г. Ал­ма-Ата.

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